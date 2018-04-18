— Попомни мои слова, на этот раз я получу ответ, — сказал Тефери, шагая через через Тиванскую пустыню к плато с монументом. Стояло утро, но палящее солнце поднялось уже высоко, и слабый ветерок гонял раскаленный песок. Далеко позади остались пальмы оазиса, где прошлым вечером они разбили лагерь. Монумент возвышался перед ними: гигантский каменный блок, частично cкрытый за скальным плато. Путешественники из Фемерефа, следующие по проходящему неподалеку торговому тракту, всегда считали монумент каким-то древним памятником забытого народа. Он действительно был древним, но моложе, чем Тефери. А еще он был загадкой, которую тот пытался разгадать много лет.

Старательно изображая интерес, его дочь Ньямби сказала:

— Я забыла... как там звучало определение безумия?

Тефери рассмеялся.

— Безумие — это когда в твоих заблуждениях нет системы, а у меня система есть всегда.

— Знать бы только, в чем она заключается, — усмехнулась Ньямби.

— Думаю, сегодня мы узнаем, — ответил Тефери. — На этот раз ему меня не победить. Тем более, что ты мне помогаешь.

Они подошли к основанию плато, где из-под тонкого слоя песка проступал камень. Башмаком Тефери расчистил символ в центре.

— Это только теория, — предупредила Ньямби. — Не рассчитывай на многое.

— Я по натуре оптимист, — Тефери посохом коснулся символа.

Камни разошлись в стороны, песок посыпался вниз, словно текущая вода. Трещина побежала дальше, через каменную площадку, к подножию монумента. С каменным скрежетом его стороны расступились, открывая треугольный колодец с широкими ведущими вниз ступенями.

Ньямби внимательно вгляделась в темноту колодца. Они бывали здесь уже много раз, но этот момент всегда вызывал у нее тревогу. Тефери не пытался ее переубедить; впрочем, она и не ошибалась — монумент действительно таил в себе множество опасностей.

— Ты же знаешь, что его здесь нет, верно? — сказала она.

— Здесь его дух. И этого достаточно, поверь мне.

Тефери карабкался вниз по ступеням, и песок скрипел под его подошвами. Лестница привела его ко входу в главный зал монумента — темную пещеру, раскинувшуюся под исполинским камнем. Маг отошел в сторону, проверяя, не нужно ли помочь Ньямби. В свои пятьдесят его дочь оставалась сильной и ловкой, но все же в таком возрасте лучше не падать. Он хорошо это знал, ведь сам он старел так медленно, что пятьдесят ему было уже несколько десятилетий.

Зажглись светильники, приводимые в действие той же наполовину механической, наполовину магической системой, что и вход. Их мягкий свет набирал силу, как угли разгораются в очаге. В своих кристальных ромбах они парили под потолком, отбрасывая тени на покрытые таинственными письменами стены. Тефери много лет пытался расшифровать эти письмена, надеясь отыскать в них подсказки. Но подсказок не было, и теперь он подозревал, что это просто очередная ловушка, чтобы заставить того, кто пытается проникнуть в тайны монумента, впустую потратить время.

Стараясь не шуметь, он пошел вперед по проходу, а Ньямби следовала за ним. Тефери делал это уже много раз, и один, и вместе с Ньямби, и они оба знали, что время для шуток закончилось. Многие ловушки Тефери уже обезвредил, но монумент до сих пор был способен больно наказать зазевавшегося.

Они дошли до первой развилки. Три арочных прохода вели в три коридора, расходившихся в разном направлении. Вдруг из правого коридора на них метнулась темная тень.

Тефери ждал, что в какой-то момент это случится, но внезапное появление твари напугало его, и инстинктивно брошенное заклинание ударило в нападавшего так сильно, что тот разлетелся на куски. Маг раздраженно вздохнул, недовольный собой. Он не любил реагировать слишком бурно, но тварь сама была виновата — не нужно было бросаться на него, когда за спиной стояла дочка.

Автомат был добрых двух с половиной метров росту; он был сделан из металлов серебристого и медного цвета и выполнен в виде массивного воина с болванкой вместо головы. Теперь его детали разлетелись в стороны и висели в воздухе: руки и ноги, приводившие их в движение шестеренки и колеса, и кристаллы, снабжавшие их энергией. Они не были совсем неподвижными: детали слегка дрожали, пойманные в поток времени, где разнесший автомата на части взрыв до сих пор медленно-медленно продолжался.

Ньямби с беспокойством взглянула на странное зрелище.

— Он не опасен?

— Да, но ничего не трогай.

Тефери прошел дальше к развилке, откуда было видно все три коридора.

Ньямби поближе подошла к автомату, чтобы его изучить. Она нахмурилась.

— Знакомые отметины на корпусе. Похоже, это тот же самый, которого ты уничтожил в прошлый раз.

— Наверное, — ответил маг. — Думаю, они чинят друг друга.

— Как мило, — она состроила гримасу и отошла.

Из трех коридоров два всегда были ловушками, но какие именно — каждый раз менялось. Тефери прочел плывущие, меняющие форму символы, что указывали на правильный проход, а потом разрядил и обезвредил луч смерти, которым стрелял гигантский глаз за первым поворотом. После этого они с Ньямби смогли пройти в комнату с отравленными иглами.

Миновать ее было достаточно просто — Тефери просто останавливал иглы в полете, — но иногда путь получался сложным и извилистым. Ньямби, плотнее собрав юбку своего наряда, осторожно обходила повисшие в воздухе иглы, и это напомнило магу их первые приключения в монументе. Он тепло улыбнулся и сказал:

— Помнишь механических пауков?

— Да, отец. Вспоминаю каждый раз, когда у меня кошмары, — сухо сказала Ньямби.

После двух автоматов в последнем проходе они дошли до центрального зала в самом сердце монумента. Когда Тефери с Ньямби вышли из коридора на широкий выступ, свет начал подниматься по стенам, являя глазам истинные размеры помещения. Стены возвышались на сотни метров, и всюду были круглые проходы, ведущие в комнаты и коридоры. Какие-то из них горели ярким светом, какие-то — чернели темнотой, и все выходили на центральную платформу с обманчиво простой сеткой на ней. Тефери уже успел изучить все эти проходы и знал, что все они служат только для отвода глаз, становятся ловушками для неосторожных и отнимают время. Настоящим ключом к головоломке была сетка из квадратов на центральной платформе, куда можно было попасть по узкому мостику.

А может быть, ключом были парящие блоки. Тефери провел много времени, отбрасывая ошибочные гипотезы, и теперь был точно уверен, что это либо то, либо другое. У Ньямби родилась новая теория насчет блоков, и они пришли сюда ее проверить.

Свет разгорался все ярче, и блоки постепенно становились видны. Это были каменные шестигранники одинакового размера, выплывавшие вверх из теней внизу и спускавшиеся сверху. Тефери знал, что пока он будет здесь, они все время будут хаотично перемещаться по помещению.

— Готова? — спросил он.

С решительным выражением лица Ньямби достала из рюкзака табличку для записей и грифель.

— Готова.

Тефери прошел по мосту, и Ньямби последовала за ним. Как только он ступил на центральную платформу, парящие блоки устремились к нему.

Ньямби присела и начала быстро писать на табличке, пока Тефери отражал пытавшиеся раздавить его камни. Через некоторое время она крикнула: «Попробуй шесть слева, четыре сверху вниз».

Тефери прыгнул, выбивая комбинацию своим посохом. Ничего не произошло.

— Не работает, — сообщил он, — давай дальше.

Они продолжили, пробуя комбинацию за комбинацией. Два автомата выбрались на платформу, чтобы остановить Тефери. Одного он заморозил во времени, а второго так огрел посохом, что тот полетел с платформы вниз. Мага и Ньямби хлестали порывы ветра, они поднимали в воздух колючую пыть и трепали Ньямби косички. Становилось то жарко, то нестерпимо холодно. Тефери отражал, что мог, терпел, что не мог отразить, и продолжал выбивать комбинации, которые подсказывала Ньямби.

Так прошел час, и наконец Ньямби сказала: «Довольно, отец, пора остановиться!».

Тефери немедленно сошел с сетки, помог дочери подняться на ноги, и они отступили по мосту. Как только они вернулись в проход, из которого вышли, движение в центральном зале начало замедляться и стихло совсем.

Ньямби обессиленно прислонилась к стене, вытирая пот со лба.

— Я ошиблась. Это не математическая задача. Или, если математическая, то дело не в парящих блоках.

Это было печально, но Тефери было столько лет, что он научился встречать поражение одним только вздохом.

— Все равно это была хорошая теория. Ее стоило проверить.

— Я только зря потратила твое время, — покачала головой Ньямби.

Он обнял ее одной рукой.

— Прекрати. Немногие отцы могут похвастаться такой дочкой, разделяющей их увлечения.

Она рассмеялась, но от усталости смех превратился то ли во вздох, то ли во всхлип.

— Пойдем отсюда поскорее. Мерзкое место.

Лишь когда они выбрались из монумента и побрели по песку к своему лагерю в оазисе, то смогли поговорить.

— Зачем ему нужно было так все усложнять? — рассерженно сказала Ньямби. — Он же наверняка знал, что однажды тебе это понадобится.

На этот вопрос у Тефери был готов ответ.

— Он хотел защитить сокровище от фирексийцев, от демонов с их магами и от всех остальных, кто захочет завладеть сокрытым внутри могуществом.

— Ты в это и сам не веришь, — фыркнула женщина.

Она слишком хорошо его знала.

— Не верю, но именно такой ответ все ожидают услышать.

— Я знаю, я просто... — Ньямби сердито взмахнула руками. — Ты же был его другом! Почему он так с тобой поступил?

Тефери помотал головой.

— У Урзы не было друзей. Таких, как у нас с тобой. Мир для него делился на подопытных и тех, у кого хватало могущества, чтобы считаться в его глазах разумными созданиями, хоть и не вполне людьми. Но тогда у нас был он, и нам не приходилось выбирать.

На песок упала тень. «Дракон», — тут же подумал Тефери и поднял голову, уже приготовив заклинание. Но то, что плыло по небу у них над головами, формой напоминало корабль, и этот корабль странным образом показался ему знакомым. Не может быть, чтобы это был...

— Небесный корабль? — удивилась Ньямби. Она взглянула на Тефери. — Он за тобой?

Тефери медленно улыбнулся. Все же это действительно было как раз то, о чем он подумал.

— Это мое прошлое догнало меня.

Гидеон спрыгнул с веревочного трапа, сброшенного с зависшего в метре над песком «Везерлайта». Заходящее солнце отбрасывало длинные тени. Посредине оазиса было озеро, окруженное редкой травой и пальмами. От ветра путников защищали каменистые холмы. На дальнем берегу стояли, покосившись, несколько заброшенных хижин — память о тех временах, когда здесь проходила торная дорога. Нынешние обитатели оазиса устроили симпатичный лагерь, который освещали несколько факелов. Здесь стояла палатка из синей парусины, горел костер, а на утоптанном песке разложили для сидения ковры и циновки.

Гидеон успел как раз вовремя, чтобы его успели представить. Люди, с которыми они встретились, были темнокожими джамуранцами, как Шанна Сисэй: хорошо сложенный пожилой мужчина с короткими седыми волосами и миловидная женщина примерно того же возраста. Ее длинные волосы были заплетены в косички, и в них тоже проглядывала седина.

— Гидеон и Лилиана — мироходцы, — объяснила Джойра.

— О, я тоже когда-то этим занимался, — улыбнулся Тефери так безмятежно, словно они говорили о каком-то незначительном увлечении: — Это моя дочь, Ньямби.

— Прошу прощения... дочь? — переспросил удивленно Рафф.

— Мой отец когда-то был бессмертным, — просто объяснила Ньямби. — Он стареет очень медленно. За прошедшие годы я успела его догнать.

Тефери жестом пригласил их пройти в лагерь и, когда они расселись у костра, спросил:

— Чем я обязан вашему визиту?

Гидеон изрядно удивился, когда Джойра без лишних слов перешла к делу. Она сказала:

— Мы собираемся убить Бельзенлока, и нам нужна помощь мага времени, чтобы попасть в Твердыню.

Тефери приподнял бровь.

— Мага времени. И ты думаешь, я знаю подходящего кандидата?

— Довольно дразнить нас, Тефери, — сказала со мягкой улыбкой Джойра. — Ты знаешь, что нам нужна твоя помощь.

Тефери наклонился вперед, его лицо приняло серьезное выражение.

— Джойра, мы разбили лагерь в этой пустыне вовсе не потому, что нам с дочкой нравится так проводить свободное время. Мы работаем над очень важным делом.

— Над каким же? — спросила Лилиана, изучая мага прищуренным взглядом. — Вероятно, что-то в этих древних руинах?

— Они не такие уж древние, — поправил ее Тефери. — Они моложе меня.

Гидеон попытался понять Тефери. У него было ощущение, что маг хочет им помочь. А значит, причина, по которой он здесь находится, действительно важна.

— Может быть, услуга за услугу? — спросил тогда воитель — Мы поможем тебе в твоем деле, а ты поможешь в нашем?"

Тефери задумчиво посмотрел на него.

— Ты думаешь, что сможешь мне помочь...

— Не нужна ему помощь, — со вздохом сказала Ньямби. — Этот старый упрямец все хочет сделать сам.

— Неправда, о, моя несправедливая дочь! — повернулся к ней Тефери. — Я с радостью приму помощь. Просто я говорю...

— Так пусть они попробуют, отец! Это важно! — удивилась Ньямби. — А когда все будет сделано, ты освободишься. Я же помню, как ты рассказывал о своей подруге Джойре. Я знаю, как тебе хочется снова сбежать с ней на поиски приключений.

Джойра успокаивающе подняла ладони.

— Хотя бы расскажи нам, что ты собираешься делать. Это как-то связано с руинами?

Тефери посмотрел на нее, ничего не говоря. Джойра потянулась к нему и взяла за руку.

— Позволь нам помочь, — сказала она мягко.

Тефери вздохнул. Он поглядел на Гидеона и остальных и спросил:

— Вы знаете историю Жалфира?

— Я знаю, — сказала Шанна.

Рафф кивнул и добавил:

— Жалфир пропал из Доминарии, чтобы спастись от фирексийского вторжения.

— Я слышала немного другую историю, — печально улыбнулась Шанна.

На лице Лилианы отразилось нетерпение, а Гидеон спросил:

— И что же это за история?

— Когда началось вторжение, Жалфир был самым развитым государством Доминарии, — объяснил Тефери. — Его могучая магия, его технологии и военная мощь означали, что фирексийцы обрушатся на него всей своей мощью. Жалфиру было суждено принять первый удар. Урза хотел, чтобы он принял первый удар. И правители Жалфира думали, что одержат триумфальную победу. Но я понимал, что этого не будет.

Тефери устремил взор в темнеющую пустыню, где ветер сдувал песок с вершин дюн, и песчинки блестели в последних лучах солнца.

— Я хотел спасти свой народ и родину от войны, которая неминуемо уничтожила бы их. Поэтому я создал временной разлом и изъял Жалфир из этого мира, отправив в противофазу Доминарии. Так фирексийцы не могли до него добраться — но и жалфирцам путь в Доминарию был закрыт. И закрыт до сих пор.

Наступившую тишину прервала Шанна.

— Множество жалфирцев, которые были тогда в Фемерефе, Суквате и в других местах, так и не смогли вернуться. Они потеряли своих родных, потеряли дом, — сказала она хмуро.

— Да, — подтвердила Ньямби. — В нашем фольклоре отец на время стал весьма непопулярной фигурой.

Шанна сочувственно кивнула:

— Я так и думала, что это может быть тот самый Тефери.

— Собственной персоной, — с улыбкой поклонился ей маг.

— То же самое он сделал с землей Шив, — добавила Джойра. — Но потом смог закрыть разлом и вернуть Шив в нашу реальность. Так он лишился искры мироходца.

Лилиана пораженно взметнула брови:

— Вот как?

— Да. И я не смог вернуть Жалфир, — Тефери жестом обвел пустыню вокруг. — Так что теперь я сижу здесь.

— Только не жалейте его слишком сильно, — вставила Ньямби. — На самом деле, он вовсе не сидел тут в песках с того самого времени.

— Перестань высмеивать экзистенциальную боль старика-отца! — пожурил ее Тефери.

С легкостью, намекающей на то, что ей уже приходилось помогать сбившемуся с пути Тефери, Джойра сказала:

— Но у тебя, я полагаю, есть план? У тебя всегда есть план.

— План у меня есть, но получается пока что не очень, — признался Тефери. — Некоторое время назад я узнал, что мой друг Урза оставил в Доминарии несколько устройств и магических артефактов, которые могут помочь закрыть временной разлом. Я долго искал, но смог узнать о местонахождении только одного артефакта. Он здесь, в этом монументе. Я надеюсь, что если добыть его и раскрыть его тайну, то он приведет меня к другим объектам. Но я был в монументе уже много раз, изучил все его секреты, раз за разом проходил ловушки, но так и не смог достать артефакт.

Гидеон был рад узнать, что Тефери старается ради благого дела. Если они помогут ему, это пойдет на пользу всей Доминарии.

— От кого Урза спрятал этот артефакт, — спросил он. — От фирексийцев?

— Нет. От меня, — сухо улыбнулся Тефери.

Значит, вот оно что.

— Не очень по-дружески, — мрачно сказал Гидеон.

— Точь-в-точь мои слова, — обрадовалась Ньямби и добавила: — Последние десять или около того лет я пытаюсь помочь отцу. Моя последняя теория заключалась в том, что головоломка в центре монумента — это математическое уравнение, но сегодня мы ее проверили, и она не подтвердилась.

— Что за уравнение? — с интересом спросила Джойра, и примерно через два предложения Гидеон перестал понимать, о чем они говорят.

Пока Джойра и Ньямби обсуждали формулы, он повернулся к Тефери и сказал:

— Если я как-то смогу помочь тебе добыть твой артефакт, то помогу. Но наша главная цель — убить Бельзенлока.

Он бросил взгляд на Лилиану.

— Они помогают нам убить Бельзенлока, чтобы потом можно было убить Никола Боласа, — пояснил Рафф. — В общем, мы все друг другу помогаем.

Лилиана уставилась на него, не веря своим ушам, и Рафф добавил:

— Это же не секрет, правда?

— От лишней болтовни небесные корабли падают, — зловеще проговорила Лилиана.

— Ты — некромантка, — Тефери поглядел на Лилиану испытующим взглядом. — Полагаю, в сражении с Кабалом у тебя личные интересы?

Лилиана посмотрела на него в ответ.

— Да, и мои личные интересы тебя не касаются.

Тефери приподнял бровь, но ответил беззлобно:

— Поверь мне, у меня большой опыт в исправлении ошибок прошлого. А когда большую часть жизни ты был бессмертным мироходцем, у тебя и ошибки получаются масштабные. Стереть их из прошлого нельзя, но если постараться, то в конце концов можно уравнять баланс хорошего и плохого.

Гидеон видел, что слова Тефери попали в цель. Лилиана недовольно нахмурилась и отвернулась.

Гидеон подумал о собственных ошибках, о потерянных жизнях, которые он никогда не сможет вернуть.

— Лилиана играет важную роль в нашем плане победы над Николом Боласом, — сказал он. — Когда мы убьем Бельзенлока, то сможем покинуть этот мир и встретиться с нашими друзьями.

— Он не еще согласился нам помочь, хватит ему все рассказывать! — воскликнула Лилиана, закипая. — И мы не знаем, хотят ли наши «друзья», чтобы мы с ними встречались.

— Все это из-за недопонимания, — запротестовал Гидеон. Он был уверен, что если они все вместе смогут сесть и спокойно поговорить, то все уладится.

Джойра и Ньямби поднялись на ноги, продолжая разговор. Шанна, которая слушала их диалог, встала и отряхнула песок со штанов.

— Мы вернемся в монумент и попробуем еще раз, — сказала она. — Джойра думает, что Ньямби права, но просто не учитывает какие-то дополнительные факторы.

Когда они направились к монументу, уже стояла ночь и поднималась луна.

— Ты думаешь, что с первого раза решишь задачу, над которой я работал столько времени... — сказал Тефери Джойре, пока они шагали по песку. Механическая сова летела впереди и ярко сияла, освещая путь.

— Нет, я думаю, вы с Ньямби ее уже решили, — протестующе пихнула его локтем Джойра. — Но Урза никогда не играл честно, так с чего ему играть честно с тобой?

Тефери пришлось признать, что в ее словах есть смысл.

Когда они попали внутрь, Тефери повел их через ловушки монумента к центральному залу. Обезвреживая защитные системы, он подумал, что в этот раз место кажется ему другим. Тени были плотнее, от камней исходил холод. Может быть, все дело в том, что он уже много лет не бывал здесь ночью?

Наконец они добрались до выступа, от которого на платформу с сеткой вел мостик. Гидеон и Шанна встали по бокам, чтобы отбивать атаки случайных автоматов, а Джойра изложила свою теорию.

— Я думаю, Ньямби права насчет математического смысла в движении парящих блоков, но считаю, что есть некий неучтенный фактор. Мы ведь говорим об Урзе, а он должен был понимать, что именно Тефери попытается решить эту головоломку.

Молодой маг Рафф присел, чтобы изучить вырезанные в полу письмена.

— Думаешь, он специально устроил это место так, чтобы Тефери не смог раскрыть его тайну?

— Хуже. Я думаю, он сжульничал, — ответила Джойра. — Лилиана, ты видишь здесь призраков?

Лилиана шагнула вперед, на край выступа. С решительным лицом она посмотрела вниз, в глубину, потом вверх, куда уходили стены.

— Еще нет. Но если ты права, то они не появятся, пока не начнется большое представление, — она взмахнула пальцами, указывая на пространство колодца вокруг.

Тефери не хотел портить им удовольствие, но должен был заметить:

— Будь здесь какие-то существа в противофазе, я бы их увидел.

— Вот поэтому я и не думаю, что это существа в противофазе. Я думаю, что это призраки, — Джойра обвела зал рукой. — Духи, запертые здесь заклинаниями. Этот зал полон заклинаний, и не все из них связаны с механикой.

Рафф кивнул и поднялся на ноги:

— Я тоже это чувствую, хоть и не в таких подробностях, как ты.

— Рафф, отойди с дороги, и мы приступим, — Лилиана с энтузиазмом потерла друг о друга ладони. — Будет весело.

— Мы работаем, чтобы вернуть Жалфир. Это не повод для веселья, — сурово поправил ее Тефери. Если подумать, это было не совсем так, но он чувствовал, что в таком опасном месте лучше сохранять серьезность.

— У нас будет повод для веселья, если все получится, — подтолкнула его Ньямби. — Начинай.

— Приготовьтесь, — предупредил собравшихся Тефери. — Как только я ступлю на сетку, начнется хаос.

Он прошел по узкому мосту на платформу.

Как обычно, показались парящие блоки. Джойра вслух пересчитала их для Ньямби.

— А вот и духи, — сказала Лилиана.

— Сколько? С какой стороны? — возбужденным голосом спросила Ньямби.

— Три, в том углу.

Тефери не отводил глаз от сетки, но не удержался от вопроса:

— Как они выглядят?

— Представь себе тончайшее облачко тумана, — ответила Лилиана. — Призраки такого рода со временем теряют связность, а эти — давно уже слишком старые, чтобы удерживать какую-то форму. О, вот еще два, этажом выше и спускаются вниз.

Грифель Ньямби стремительно летал над табличкой, потом она выкрикнула:

— Два вниз, северный квадрант, сверху!

Тефери выбил комбинацию посохом.

Они продолжили: Джойра считала блоки, Лилиана считала плененных призраков, а Ньямби вела расчеты. Появились автоматы, но Шанна и Гидеон без особого труда сбросили их с выступа в глубокий колодец. По мере того, как расчеты Ньямби выявляли рисунок, а Тефери выбивал все больше квадратов, натиск удвоился, потом удвоился снова. Казалось, будто само это место почувствовало, что Тефери близок к решению, и вознамерилось остановить его.

Джойра и Рафф наложили защитные заклинания на выступ, а Тефери заморозил автоматов, что лезли на его платформу с сеткой снизу. За все его попытки решить головоломку с такой силой его не атаковали еще ни разу. Сердце мага взволнованно забилось. Он понимал, что они на верном пути.

Тефери выбил очередной квадрат, и платформа под его ногами заскрежетала, раздался протяжный скрип камня о металл. Он отскочил, приготовившись к новому нападению. Но вместо этого квадрат в центре тяжеловесно отъехал в сторону, открыв отверстие. «Есть! Вот оно, решение!» Тефери подскочил к отверстию, упал на камни, запустил в него руку...

Раздался многоголосый хор предостерегающих криков, но Тефери знал, что это не ловушка. Его пальцы нащупали металл, и он вытащил артефакт.

Поднявшись на ноги, он вознес его над головой. Все вокруг него затихло, словно кончился завод у гигантской пружины. Блоки опустились вниз и пропали в глубине колодца. Автоматы замерли на месте. Тефери держал в руках темную кристаллическую сферу в оплетке из серебристых лиан. Внутри сферы мерцали огни, словно там было заперто целое созвездие.

Маг повернулся к остальным. Джойра торжествовала, Рафф был впечатлен, Лилиана изо всех старалась скрыть, что тоже впечатлена. На лицах Гидеона и Шанны отражались облегчение и интерес. Вокруг них скопились груды из частей разломанных автоматов. Тефери встретил ликующий взгляд Ньямби и медленно ухмыльнулся. «Мы победили», — сказал он.

Урза был уверен, что Тефери окажется здесь один и все защитные системы устроил с расчетом на это. «Но я не такой, как ты, Урза, — подумал Тефери. — Ты никогда не принимал ничьей точки зрения, кроме своей собственной».

В этот момент раздался зловещий рокот, и сверху посыпалась пыль.

— Думаю, никто не удивится, узнав, что Урза не умел достойно проигрывать, — крикнула Лилиана. — Похоже, тут все рушится!

Тефери перебежал по мосту на уступ. Он сунул артефакт Джойре и взял за руку Ньямби.

— Бежим!

Они бежали по коридорам, а по стенам расползались трещины и тряслась земля. Тефери заморозил падающие камни и заклинанием остановил пол, грозивший уйти у них из-под ног. Он чувствовал, как сражается с ним это место, как приходится отвоевывать каждый шаг.

Его силы были на исходе — и в этот момент они вырвались из прохода под яркий свет луны. Вот только в треугольный колодец, на дне которого они оказались, рекой сыпался песок. Сова Джойры взмыла в воздух, встревоженно закружила над их головами, и Джойра прокричала: «Все плато тонет!».

Тефери попытался заморозить песок, но его было слишком много. Песок стекал в колодец могучей струей, они не могли выбраться наверх, и казалось, что они навеки останутся в песчаной могиле.

Вдруг к их ногам упали две веревочные лестницы, и Тефери понял, что нависшая над ними тень, закрывшая луну, — это «Везерлайт».

— Живо! — прокричала Джойра. — Лезем наверх!

Спикировав, на поднимающийся песок приземлилась ангел Серры. Тефери толкнул Ньямби в ее руки:

— Забери дочку!

— Эй! — возмутилась Ньямби, но ангел уже обхватила ее за талию и взлетела в воздух. Мощными взмахами крыльев она раздула песок, так что Гидеон смог пробраться вперед и схватить качающуюся лестницу. Удерживая ее, он помог подняться Лилиане. Шанна подсадила невысокую Джойру на вторую лестницу, та вцепилась в ступеньки и повисла с одной стороны, освободив другую для Шанны. Гидеон схватил Раффа за воротник и забросил вслед за Лилианой, потом крепко схватился за нижнюю ступеньку. Тефери, которому песок доходил уже за пояса, уцепился за конец второй лестницы, и небесный корабль начал подъем, вытаскивая их из ловушки.

Как только Тефери почувствовал, что ноги высвободились из песка, он забрался вверх вслед за остальными. Тот, кто подхватил его за руку и помог перелезть через перила на палубу, очевидно, был вампиром, но никто из окружающих не находил это странным. Пока Тефери вытряхивал песок из одежды, Ньямби обняла его и возмущенно сказала: «Я могла подняться по лестнице со всеми остальными, отец».

На такой риск Тефери не был готов. Он просто повернулся, чтобы посмотреть вместе с ней на монумент.

Рафф запустил в воздух сияющие шары, и в их свете Тефери увидел, что от громадного каменного строения осталась лишь верхушка. На его глазах плато окончательно исчезло в недрах пустыни, и песок закружился над ним, словно водоворот.

Стоявшая за его спиной Джойра протянула артефакт. Кристалл в центре сверкал в свете магии Раффа и светильников на палубе корабля. Довольно усмехнувшись, она сказала:

— Ну что, полетишь с нами, чтобы спасти мир? В очередной раз?

Тефери вздохнул и медленно улыбнулся.

— Пожалуй, полечу.

Остановившись в оазисе, чтобы свернуть лагерь и забрать вещи Тефери и Ньямби, они провели ночь на борту «Везерлайта». Джойра была рада возможности поговорить с Ньямби и узнать о жизни Тефери в Фемерефе. Им многое предстояло наверстать.

На следующее утро Джойра направила небесный корабль к городку, где Ньямби жила со своей семьей, чтобы отвезти ее домой.

Это был небольшой, но явно процветающий город, раскинувшийся на холмах над рекой. Дома с черепичными крышами утопали в садах и рощах плодовых деревьев. Дом Ньямби стоял на окраине. Это была неказистая каменная постройка с двориком, где в тени акаций бил фонтан.

Джойра стояла в стороне, а Тефери и Ньямби прощались друг с другом на палубе «Везерлайта».

— Давай, повеселись с друзьями, — сказала Ньямби, обнимая мага. — Желаю убить побольше демонов.

— Что, даже не станешь притворяться, что будешь скучать по старому отцу? — поддразнил он ее.

— Я буду скучать, но я тебя слишком хорошо знаю, — взяла его за руку Ньямби. — Ты родился для этого. А когда отыщешь способ вернуть Жалфир, возвращайся, чтобы показать нам свою родину. Или предупредить, если они вознамерятся тебя прикончить.

Когда корабль лег на курс, Джойра оставила у штурвала Тиану и спустилась в капитанскую каюту. Глубоко вздохнув, она опустилась в кресло. Хорошо, что Тефери был теперь с ними. Оставалось совсем немного. Скоро последние элементы займут свое место — и они смогут ворваться в Твердыню Кабала и убить Бельзенлока. Но это все была легкая часть.

Джойра коснулась медальона на шее, потом раскрыла его. Внутри лежал миниатюрный камень силы, искрящийся в тусклом свете. Она сама изготовила этот камень в мановой машине транов. В нем была искра мироходца, и она принадлежала Тефери.

«Сложная часть, — сказала себе Джойра, — это убедить его принять этот дар...»

Сюжет выпуска «Доминария»

Описание planeswalker-а: Лилиана Весс

Описание planeswalker-а: Гидеон Джура

Описание planeswalker-а: Тефери

Описание мира: Доминария