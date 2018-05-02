Чандра шла между мирами к Регате. Из огненной бури она шагнула наружу, в реальный мир, на каменистую землю у подножия широкой каменной лестницы крепости Керал. Солнце уже заходило за горы, и дым из жерла вулкана неподалеку превращал небо в ярко-алое полотнище с оранжевыми мазками. Ее согрела теплота уходящего дня — приятная перемена после промозглой сырости болота на Доминарии. Она глубоко вдохнула горячий воздух, чуть кисловатый от трескучей энергии, словно после удара молнии, — и почувствовала, как расслабляются напряженные мускулы.

Она вздохнула и потерла лицо. «Я знаю, Гидеон, по случившемуся такого не скажешь... но у меня есть план». Она не убегала.

И Нисса тоже не убежала. «Ты не должна была вот так уходить, вот так вот бросать меня...» — подумала Чандра, и у нее кольнуло сердце, когда она вспомнила, как перекосилось от ярости лицо Ниссы. Нисса даже не оставила ей возможности последовать за собой. Чандра понимала, какая опасность грозила Зендикару от Никола Боласа, как хотела вернуться туда Нисса, чтобы помочь миру затянуть раны. «Но она повела себя так, будто больше не хочет меня видеть», — подумала Чандра и поняла, что это слова рассерженного ревнивого ребенка. Что ж, в этом тоже отчасти заключалась проблема, верно? «Ты для этого слишком слабая, и это нужно исправить», — сказала она себе.

Из монастыря эхом доносились голоса, нараспев читавшие вечернюю молитву. Она явилась как раз вовремя: монахи закончат церемонию, а потом соберутся в трапезной за ужином. Это была идеальная возможность.

Она бесшумно поднялась по лестнице, проскользнула в темный холл и нырнула в первый коридор. Тот вывел ее в открытый дворик, и Чандре пришлось спрятаться за каменной скамейкой, пропуская две спешащие навстречу фигуры в рясах. Послушники, которые засиделись за учебой и опаздывают, — Чандре приходилось иметь с такими дело, когда она недолго была аббатиссой монастыря. Она дождалась, пока звук шагов не затихнет, и быстрым шагом пересекла дворик.

Конечно, даже если бы они увидели ее, ничего бы не случилось, Чандре просто не хотелось ни с кем спорить насчет своих планов. К тому же они бы заметили, что пиромантка расстроена, поняли, что что-то случилось, ей пришлось бы объяснять... Чандре не хотелось даже думать о том, что случилось на Амонхете, а уж тем более объяснять это.

Ей нужно было достичь большего могущества, большей сосредоточенности и точности, чтобы она могла нанести настоящий урон Николу Боласу. И для этого ей нужно стать ближе к своей истинной сущности — по меньшей мере, так ее учили здесь, в крепости Керал. Просто Чандре как-то никак не выдавалось возможности попробовать. Но вот теперь шанс был идеальным. Сразу после того, как исчезла Нисса, Чандра почувствовала на Доминарии свежий эфирный след могущественной пиромантки.

Возможно, это был эфирный след Джайи Баллард.

Эту владеющую огненной магией мироходку не видели дольше, чем Чандра прожила на свете, и все в крепости Керал считали ее мертвой. Но возможно, что Джайя и впрямь была на Доминарии, и если кто и мог научить Чандру прикасаться к своей сущности и черпать из нее силы, то только она.

Миновав дворик, Чандра оказалась в обычно безлюдной области крепости, и здесь уже никто не мешал ей шагать по широким пустым коридорам к лестнице, ведущей вниз. Добравшись до темного холла внизу, она раскрыла ладонь и выпустила небольшой шарик огня. Он всплыл наверх, к сводчатому потолку, и завис, освещая помещение.

Здесь монастырь хранил свои священные реликвии, но интересовало Чандру только одно. Она пересекла хранилище и подошла к пьедесталу, на котором лежали очки Джайи. Светло-золотистый металл лишь чуть-чуть потерял былой блеск, но кожаный ремешок и застежка были изрядно вытерты от использования. «Она будет рада получить их назад, — подумала Чандра, — и это докажет, что я из крепости Керал». Подарок заставит Джайю послушать ее достаточно, чтобы Чандра успела объяснить, как важно победить Никола Боласа. А когда ты забираешь что-то, чтобы отдать изначальному хозяину, то это вовсе и не кража.

Когда она потянулась к очкам, голос за ее спиной сказал:

— Что ты делаешь, Чандра?

Пиромантка схватила очки, прижала к груди и резко развернулась. Из дверного прохода не нее смотрела мать Люти.

— Это не то, что кажется! — воскликнула Чандра. Из всех, кто мог застать Чандру на месте преступления, Люти была самым скверным вариантом. У нее не было официального ранга в монастыре, но она была старой, жила здесь, казалось, целую вечность, все ее уважали, и она постоянно пыталась научить Чандру вещам, учиться которым у Чандры не было времени.

Люти подошла к пиромантке, и на ее лице ясно читалось изумление.

— Я понятия не имею, чем это кажется, — сказала она. — Что ты здесь делаешь? Зачем тебе они?

— Я нашла Джайю Баллард, — ответила Чандра.

Люти на мгновение замерла, ее глаза широко раскрылись. Тени от огня Чандры заставили морщины у ее губ и в уголках глаз выглядеть еще глубже, седые волосы словно стали темнее.

— Ты...

— Я думаю, она на Доминарии! Мы были там после Амонхета... там был просто ужас, Болас нас почти прикончил, а мы не смогли... — Чандра подняла очки. — Но если я найду Джайю, то отдам их ей и попрошу научить всем секретам и фокусам, которые мне нужно знать. Я должна это сделать, Люти, мне нужно больше сил, чтобы сражаться с Николом Боласом. Иначе мы проиграем, и он убьет меня, всех моих друзей, и тогда...

Она махнула рукой, и шарик огня над ее головой заплясал, отражая ее волнение.

— Тогда никого не останется, чтобы его остановить.

Люти вздохнула.

— Чандра, тебе не нужна Джайя. Если твоим друзьям грозит такая опасность, то ты должна подумать, как им помочь.

— Откуда тебе знать, что мне нужно?! — взорвалась Чандра. Все ее злоба и страх, накопившиеся после безнадежной битвы с Боласом, после Гидеона, что принял сторону Лилианы, после внезапного расставания с Ниссой, вырвались наружу. — Тебя там не было! Прекрати давать мне советы, которых я не просила и в которых не нуждаюсь.

Люти взволнованно подняла руки.

— Чандра...

Но пиромантка уже повернулась, и призрачное пламя вспыхнуло вокруг нее, знаменуя переход из этого мира. На этот раз она точно знала, что ей нужно делать.

Чандра проследовала по тускнеющему эфирному следу, который, как она надеялась, принадлежал Джайе, и вновь появилась на Доминарии. Холодный воздух ударил ей в лицо. Пиромантка стояла в переулке, с обеих сторон застроенном массивными каменными зданиями с закрытыми ставнями окнами, похожими на бойницы. Она вышла из тени на залитую солнцем площадь, по которой сновали туда-сюда люди, одетые в грубую кожу неярких цветов. Солнце грело камни мостовой под ногами, и Чандре было прохладно лишь потому, что она явилась из горячей, словно печка, крепости Керал. Это был город Аргивия, столица Нового Аргива, восточнее Беналии и Аэроны.

Встреченные ею горожане, казалось, нервничали; многие тащили в город тяжелые корзины с едой, мешки, бочки и глиняные кувшины. Все говорили громкими и взволнованными голосами. Чандра свернула с дороги, по которой на нее надвигалось стадо коз, и врезалась в женщину с корзиной яблок. Женщина споткнулась, корзина наклонилась, и яблоки посыпались на камни.

— Ой, извини! — Чандра тут же присела и стала собирать рассыпавшиеся фрукты.

— Ничего страшного, — ответила женщина, складывая собранные яблоки обратно в корзину. Она слегка натужно рассмеялась. — Надеюсь, нам с тобой повезет, и ничего похуже сегодня уже не случится, а?

К счастью, в толпе никто не паниковал, и люди просто обходили присевших на мостовую Чандру и ее собеседницу, как вода обтекает утесы.

— Что тут за суета? — спросила Чандра. Город явно к чему-то готовился, но жители действовали уверенно и почти отработанно, словно все были к этому привычны.

— А ты не слышала? — удивилась женщина, водворяя в корзину последнее яблоко. Чандра помогла ей подняться, и они вместе встали на ноги.

— Я путешествую и только что прибыла, — пояснила Чандра. Объяснение было так себе, но, к счастью, женщина слишком спешила, чтобы расспрашивать ее подробно.

— Это снова кобольды с Хребтов Кэра, — сказала она, — и их ужасный бог-дракон Прошш. Они собираются напасть на город, но управитель Бэйрд готов дать им отпор: у него для этого есть рота солдат и могучая пиромантка. Надеюсь, на этот раз он угомонит их навсегда.

— Могучая пиромантка? — это звучало очень обнадеживающе. — Ты знаешь, как ее зовут?

— Нет, ни разу не слыхала, — женщина устроила корзину на бедре. — Если собираешься дальше в дорогу, то поспеши. Ворота скоро запрут и не откроют, пока не вернутся солдаты.

Если управитель вернется только после того как разделается с кобольдами, то неизвестно, сколько времени это может занять. Чандре нужно было действовать немедленно. — Спасибо, — ответила она и устремилась к воротам, пробираясь через толпу.

Городские ворота были еще открыты, изрядное количество путешественников и торговцев выезжали на тракт, не желая рисковать тем, что застрянут в городе. Несколько предприимчивых лоточников разбили здесь свои лавки, и Чандра смогла купить припасы и карту окрестностей, прежде чем отправиться в путь. Все другие всадники, возницы и пешеходы сворачивали на северную дорогу; Чандра оказалась единственной, кто направился на юг, к горным хребтам.

На дороге хорошо были видны следы большого конного отряда, проскакавшего здесь совсем недавно. Оставалось надеяться, что Чандра успеет догнать войско управителя до начала битвы. Если с ними действительно Джайя, то Чандра могла бы вызваться помочь, и для знакомства это будет еще лучше, чем просто предстать перед Джайей и вручить ей очки. «Отличный план, — сказала себе Чандра. — И он все время становится только лучше!»

Несколько дней спустя у Чандры появились первые небольшие сомнения. День клонился к закату, и дорога, по которой она шла, постепенно поднималась вверх по лесистому холму, отставляя позади плодородные угодья землепашцев. Пиромантка шла теперь через густой лес, и дорога была куда утомительнее, чем в окрестностях города. Радовало, что погода стояла хорошая, и Чандре не нужна была палатка, но она начинала беспокоиться, что у нее может закончиться провизия.

Она все еще замечала следы аргивского войска и даже натыкалась на пару мест, где они становились лагерем, но конники, очевидно, двигались гораздо быстрее нее. Чандра начала подозревать, что уже опоздала на битву. Она сказала себе, что это не имеет значения: как только она встретит Джайю, все пройдет по плану.

Пиромантка шагала вперед, пытаясь выудить из сумки последний оставшийся плод, как вдруг заметила что-то на обочине дороги. Сначала она подумала, что это снова мусор от аргивцев, выброшенная или забытая скатка, что валяется меж древесных корней. Но когда она подошла еще на несколько шагов, то заметила протянутую руку и поняла, что видит мертвое тело.

Чандра остановилась, испуганно замерев. Она вдруг осознала, что вокруг не поют птицы. Дорога здесь делала поворот, следуя рельефу холма, и не было видно, что впереди. Чандра подбежала к телу. Это был юноша в легких доспехах разведчика. На его накидке виднелся символ управителя Аргива, какой пиромантка много раз замечала в городе. Судя по ранам от топора на шее и плечах, он определенно был мертв, но когда она дотронулась до его руки, та была еще чуть теплая. «Это случилось совсем недавно», —подумала Чандра. Может, она все-таки не опоздала на битву. Хотя странно, что она не слышала...

Совсем недалеко в лесу раздался ужасный грохот. «Ну, поехали», — пробормотала себе под нос Чандра.

Она сошла с дороги в густой подлесок между деревьями. Следуя в направлении грохота, пиромантка обнаружила второе тело — еще один аргивский разведчик, на этот раз убитый выстрелами из арбалета в спину. Она продолжила шагать на скрежет и звуки ударов. Поднявшись на вершину перевала, Чандра краем глаза заметила движение. Она остановилась и прищурилась, пытаясь разобрать, в чем дело. Потом она увидела движение снова. «Ага, вот вы где», — прошептала сама себе пиромантка.

Там, где дорога поворачивала, огибая верхушку холма, кто-то или что-то перетащил на нее ствол поваленного дерева. «Пахнет засадой», — подумала Чандра.

Между громадными деревьями кто-то шуршал в кустарнике, но она так и не поняла, кто же там копошится. Наконец, прячась за деревьями, она ползком поднялась на небольшой пригорок, откуда открывался отличный вид. И со своей обзорной точки Чандра увидела кобольдов.

Фишка: Кобольд Башни Кэра | Иллюстрация: Paolo Parente

По меньшей мере дюжина кобольдов трудилась на каждой стороне дороги — это были короткие коренастые существа, одетые в самые разные металлические и кожаные доспехи и до зубов вооруженные топорами, копьями и мечами. Они возводили баррикаду — видимо, чтобы перегородить дорогу, задержать аргивское войско и получить возможность для атаки. В одном из них Чандра признала командира: он забрался на камень и, размахивая мечом, подбадривал остальных:

— Убьем аргивцев к вящей славе Прошша!

— Прошш любит нас, — отвечали остальные, вытаскивая на дорогу очередное поваленное дерево. — Да славится Прошш!

Предводитель кобольдов продолжал разглагольствовать о величии Прошша, но Чандра только фыркнула. Поскольку этот Прошш дракон, пиромантка была уверена: если он и любит кобольдов, то только за их отменный вкус. Но все же кобольдам удалось застать разведчиков врасплох, и теперь они знали, что войско управителя возвращается и с минуты на минуту может оказаться здесь. Все это очень раздражало. Если бы не кобольды, то, быть может, Чандра сейчас уже разговаривала бы с Джайей.

Из-за деревьев на юге выбежала еще пара этих созданий. Они поспешили к командиру и о чем-то наперебой ему заговорили, но Чандра была слишком далеко, чтобы подслушать. Предводитель кобольдов спрыгнул со своего камня и зашипел на остальных, делая грозные жесты: — Аргивцы приближаются! Приготовьтесь!

Кобольды бросились с дороги врассыпную, прячась кто куда, а Чандра осторожно отползла с открытого места. Она собиралась испортить тварям засаду.

Пятясь назад, она села, развернулась... и обнаружила перед собой двух кобольдов, тихонько взобравшихся на пригорок за ее спиной.

— Убьем ее во имя Прошша! — завопил один. Они подняли тяжелые топоры и бросились на нее.

«Проклятье», — подумала Чандра. Вот и пошел лесом ее шанс сработать незаметно и умно, чтобы произвести впечатление на Джайю, которая, как она надеялась, уже рядом. Теперь придется делать все громко и с огоньком.

Чандра швырнула огненный шар в первого кобольда, того отбросило назад, и он с визгом покатился по склону. Второй не вовремя сделал выпад, и новый огненный шар попал не в него самого, а в топор. Рукоятка топора рассыпалась в пепел, и кобольд неловко замахал руками. Чандра, воспользовавшись возможностью, подскочила к противнику и ударила ногой в лицо. Тот покатился вниз с пригорка, присоединившись к своему другу.

«Только не сожги лес», — пробормотала Чандра себе под нос и рванулась через деревья к дороге, где кобольды устроили свою засаду. Отряд управителя мог появиться в любой момент.

В землю перед ее ногами воткнулась арбалетная стрела. Чандра резко развернулась и увидела, как из-за деревьев на нее бегут три кобольда. Остальные стрелы пиромантка испепелила в воздухе, а заодно сожгла и арбалеты. Она спешила выбежать на дорогу, прямо перед тем местом, где древесные стволы не давали проехать.

Чандра призвала свои силы и простерла руки к неказистому барьеру. Один точный удар в середину, сказала она себе, направленный и под контролем. «Как мать Люти всегда тебе говорила, а ты никогда не слушала», — добавила она про себя с усмешкой.

Огненная вспышка с шумом ударила в бревна. Она попала точно в центр, и бревна разлетелись в разные стороны. Через дым и горящие обломки Чандра увидела дорогу за баррикадой, но не заметила, чтобы кто-нибудь приближался. Ей нужно было расширить пролом, чтобы аргивцы точно не попали в ловушку. Пиромантка метнула в баррикаду еще одну вспышку, но тут на нее с воплями набросилась толпа кобольдов.

Первую атаку она отбила огненной струей, борясь с желанием просто испепелить назойливых тварей. Последнее, чего она хотела, это поджечь весь лес, поставив под угрозу жизни аргивцев и всех остальных, кто здесь жил. Но она чуть не забыла об этом, когда кобольды бросились на нее вновь. Арбалетная стрела порвала ей рукав рубахи, едва не задев ее саму. Тщательно направленный поток огня превратился в бесконтрольный взрыв, превративший в уголь полдюжины кобольдов.

К счастью, Чандра стояла лицом на север, отвернувшись от разбитой баррикады, — в этот самый момент через нее скакал аргивский отряд.

Кобольды попытались перестроиться, чтобы дать отпор аргивцам, но битва быстро превратилась в беспорядочное бегство. Чандра, стоя на обочине дороги, постаралась убедить себя, что полностью контролировала ситуацию и так и собиралась отправить бешеную вспышку именно в том направлении. Потом она сдалась и просто утешилась надеждой, что Джайя, возможно, ничего не видела.

Рассматривая конных аргивцев, Чандра не увидела никого, кто был бы похож на Джайю. Должно быть, она ехала поодаль от основного войска — может быть, вместе с управителем.

Наконец последние выжившие кобольды сбежали, и Чандра отправилась к останкам баррикады, где стояли и ждали фургоны с припасами аргивцев. Одни солдаты начали растаскивать обломки в стороны, другие забрасывали землей все еще дымящиеся угли.

Молодая женщина подбежала к Чандре и сказала:

— Управитель Бэйрд хочет вас поблагодарить.

— Да, конечно, — пиромантка последовала за ней, и ее сердце взволнованно забилось, когда она подумала, что может наконец увидеть Джайю.

Но когда женщина привела ее к спешившемуся со своего коня управителю, Чандра не увидела никого, кто выглядел бы, как Джайя. Она смогла взять себя в руки и приняла вежливую благодарность Бэйрда, почти не выказывая нетерпения. Впрочем, при первой возможности она сказала:

— Я ищу пиромантку, которая путешествует вместе с тобой. Ее зовут Джайя Баллард?

— Так и есть, — сказал Бэйрд, — но она рассталась с нами еще на хребтах.

— Рассталась? — Чандра не знала, что сказать. Она почувствовала облегчение, понимая, что с самого начала не ошиблась: Джайя была здесь. И почувствовала ужасное разочарование оттого, что Джайи тут уже не было. «Ну пожалуйста, пусть она еще не ушла из этого мира», — подумала она.

— Она сказала, что явилась в Аргивию в поисках друга, — объяснил Бэйрд, — а когда услышала, что дракон, с которым мы собирались сражаться, живет по пути к ее цели, то предложила помочь.

И вновь облегчение.

— Так она пошла дальше на юг? — спросила Чандра.

Бэйрд показал на дорогу.

— Полагаю, она идет в Явимайский лес. Он раскинулся у берега на той стороне Хребтов Кэра.

Лес был отмечен у Чандры на карте. От этой дороги к хребтам уходили тропинки и вели до самого берега, заканчиваясь напротив острова Явимайя.

— Спасибо, — поблагодарила Чандра, — Тогда я пойду. Попытаюсь поскорее догнать ее.

Бэйрд кивнул и жестом указал на фургоны с провиантом.

— Если хочешь идти за ней, прошу тебя принять немного нашей провизии и припасов. Это меньшее, чем мы можем отблагодарить тебя.

Чандра пошла было к фургонам, но обернулась, чтобы задать последний вопрос:

— Да, управитель... А что это за друг, которого искала Джайя?

— Точно не знаю, — покачал головой Бэйрд. — Она говорила, это некто, кого очень давно никто не видел.

Чандра шла пять дней — она вышла из леса, дошла до окончания дороги, поднялась по скалистым склонам по тропинке среди чахлой горной растительности. Она экономила еду, хоть аргивский квартирмейстер и убеждал ее, что провизии хватит на дорогу до берега, и наполняла чистой водой мехи каждый раз, когда встречала ручей. Поход дал ей много времени, чтобы подумать, что она скажет Джайе, и Чандра раз за разом проговаривала в голове нужные слова. Еще у нее было достаточно времени, чтобы волноваться за Гидеона и остальных и скучать по Ниссе. Но она была уверена, что поступает правильно.

Когда она поднималась на очередной хребет — судя по ее карте, последний, — тропа стала почти незаметной, и Чандра поняла, что уже не идет, а карабкается. Наконец она поднялась наверх и остановилась, тяжело дыша. Внизу, у подножия хребта, виднелся берег моря. Спокойная вода искрилась под синим небом и белыми облаками. Прямо напротив, может быть, в миле или двух от берега, лежал другой берег — так плотно заросший деревьями, что, казалось, остров огорожен непроницаемой зеленой стеной. Должно быть, это и есть Явимайя.

Силуэты невысоких гор или холмов укрывал туман, но с вышины хребта Чандра не могла разглядеть, живет ли кто-нибудь на острове. Не было видно ни дорог, ни тропинок, ни каких-то еще признаков цивилизации.

— И как же мне искать... — расстроенно сказала она вслух.

Вдруг целая рощица деревьев на склоне холма, глядящем вглубь острова, задрожала и закачалась, словно внезапный порыв ветра пытался разбросать их, как детские игрушки. Ветерок донес до Чандры металлический грохот, лязг и какой-то слабый рев.

«Что ж, вот и ответ». Чандра начала поспешно спускаться к берегу. Что бы там ни происходило, это было хорошее место, чтобы начать поиски Джайи.

Внизу, в бухточке у подножия хребтов, пиромантка обнаружила небольшую рыбацкую деревню. Послушный, но ничего не понимающий рыбак перевез ее через пролив и, спрыгнув в воду, Чандра выбралась на берег Явимайи.

Чандра думала, что лес у берега плотный, но оказалось, что уже на небольшом удалении от моря стволы становятся огромными, и их массивные перекрученные корни высоко поднимаются над землей. Густые кроны превращали свет солнца в зеленоватую тень, но всюду росли разноцветные цветы. К счастью, подлесок из папоротников оказался невысоким, и через него легко можно было бежать. Чандра шла на шум, пока не достигла края поляны внизу, под холмом, — вероятно, неестественного происхождения. Она была почти идеально круглой, а в ее центре красовался совсем недавно раскопанный кратер, окруженный кучами земли. И те, кто его раскопал, были еще здесь.

Сперва Чандра подумала, что смотрит на мускулистых великанов в доспехах, но потом пробормотала себе под нос: «А, понимаю». Должно быть, она слишком долго путешествовала одна, потому что фигуры совершенно очевидно были автоматами.

Каждый был около шести метров роста, с ковшами вместо рук и большими глыбами голов. Пока пиромантка наблюдала, автоматы перестали копать и вылезли из кратера, повернувшись к тенистому лесу.

Чандра насторожилась, но они явно не заметили ее, потому что смотрели в другую сторону. А потом она увидела, что лес на той стороне кратера шевелится.

Ветви и суки закачались, будто от порыва могучего ветра. Существа, похожие на ходячие деревья, вышли из теней на поляну. «Стоп, ведь это и есть ходячие деревья», — удивленно поняла Чандра.

Они шаркали вперед, и комья земли валились с их перепутанных корней. Некоторые были большими, и их ствол разделялся надвое, почти как ноги, другие же поменьше и копошились в подлеске — их длинные конечности делали их столь похожими на громадных пауков, что у Чандры пробежали мурашки по спине.

Она не знала, что сейчас начнется — битва, молчаливое противостояние, радостная встреча? Вдруг одно дерево метнулось вперед с такой скоростью, что Чандра невольно вскрикнула. Оно прыгнуло на ближайшего автомата и разорвало того на части.

Чандра пораженно ахнула, когда металлические детали взлетели в воздух и дождем просыпались на землю. Остальные автоматы бросились в атаку, а им навстречу бросились, обхватывая цепкими ветвями, разъяренные деревья. Пиромантка инстинктивно побежала вперед, но у подножия холма резко остановилась. Она понятия не имела, чью сторону принимать.

Ей не хотелось случайно спалить друзей Джайи — это была бы настоящая катастрофа. А потом из гущи дерущихся вырвалось дерево и рванулось к ней, бешено размахивая ветвями. Чандра машинально метнула огненную стрелу. Та попала точно в цель, и дерево охватило пламя. Но даже в огне, когда кора и ветви обращались в пепел, дерево еще шагало к ней, ведомое желанием убить. Она повалила его еще одним зарядом огня, и в это время к ней подошел автомат поменьше, ростом с высокого человека. Низким голосом он проговорил:

— Осторожнее. Они нападают на любое движение.

Новые деревья катились вниз с холма, как гигантские шары перекати-поле, чтобы вступить в битву с автоматами. Трое свернули в сторону Чандры и приближались, набирая скорость.

— Что это за твари? — воскликнула пиромантка.

Автомат напрягся, готовясь встретить натиск.

— Ходячие деревья, созданные и присланные Мултани.

«Значит, не люди», — подумала Чандра. Она зачерпнула силу и обрушила огонь на стремительно приближающиеся деревья, целясь в стволы. Если это не люди, то и сдерживаться ей не было нужды.

Тут мимо нее метнулся автомат. Чандра подпрыгнула, развернулась и увидела, что дерево забралось на холм и уже собирается обрушить на них сучья. Автомат ударил его кулаком, снова и снова, в щепки кроша массивный ствол.

Новые деревья врезались в ряд больших автоматов, и Чандра побежала вперед, чтобы зайти им за спину. Два дерева повернулись к ней, чтобы перехватить, но Чандра отбросила их с дороги. Она забежала выше, откуда открывался хороший угол, и обрушила поток огня на весь ряд деревьев. Они, казалось, даже не замечали, что горят, и толкались, чтобы добраться до автоматов, еще сильнее распространяя пожар.

Чандра испепелила последних отставших и спустилась вниз, на ровную землю. Она и уцелевшие автоматы остались в окружении расщепленных стволов и догорающего дерева. Чандра стерла сажу с лица и отряхнула перчатки. Осмотревшись, она нашла взглядом небольшого автомата, что спас ей жизнь. Он убирал поваленное дерево подальше от края поляны. Пиромантка подбежала к нему.

Тот выпрямился и посмотрел на нее с высоты своего роста. Только тогда Чандра поняла, что это, похоже, не автомат. Его голова и лицо были куда более человечными, чем у остальных, более подвижными.

— Спасибо за помощь, — сказал он.

— Пожалуйста. И спасибо, что свалил подобравшегося сзади, — Чандра подумала, что пройдет какое-то время, прежде чем она привыкнет к металлическому лицу. Было видно, что на нем появляются эмоции, просто прочитать их было нелегко. — Ты говоришь, что их послал какой-то Мултани?

Чандра запоздало подумала, что Мултани и мог быть тем другом, на встречу с которым шла Джайя: в таком случае ее план только что пошел псу под хвост.

— Мултани — элементаль, — ответил металлический человек, — и сейчас он наполовину без сознания залечивает свои ужасные раны. Эти деревья он оживил и отправил в атаку совершенно инстинктивно, защищаясь.

Это было хорошо. Вряд ли Джайя проделала такой путь, чтобы повстречаться с кем-то наполовину без сознания.

— Я Чандра. Я ищу Джайю Баллард, и управитель Аргива сказал мне, что она отправилась в Явимайский лес, чтобы отыскать друга, которого очень давно никто не видел. Ты не знаешь, кто это такая, верно?

Металлический человек наклонил голову, и Чандре было сложно разобрать выражение его лица, но она подумала, что на нем появилась ирония.

— Я Карн, — сказал он. — И это меня очень давно никто не видел.

— А Джайя здесь?.. — начала вопрос Чандра, но тут кто-то за ее спиной сказал: — Ну и ну, какая встреча.

Чандра резко обернулась. Перед ней стояла мать Люти, и поверх ее красной мантии была надета куртка из кожи и металла. «Что она делает на Доминарии? — недоуменно подумала Чандра. Потом: — Стоп, а как она попала на Доминарию? Она не мироходец. Я не думала, что она мироходец»..

— Но ты же не... как ты?..

Мать Люти приподняла бровь и указала на очки Джайи, висевшие у Чандры на поясе.

— Это, кажется, мои, — сказала она.

Сюжет выпуска «Доминария»

Описание planeswalker-а: Чандра Налаар

Описание planeswalker-а: Карн

Описание мира: Доминария