Чандра возбужденно шагала взад и вперед по разрытой земле неподалеку от кратера Карна, размахивая руками.

— Да ты смеешься надо мной? Все это время ты обманывала меня? Зачем?

Их окружали дымящиеся деревья и искореженные части автоматов, было душно от дыма. Чандра в ярости повернулась к Люти. Или Джайе. К ней — кто бы это ни был.

— Для чего ты поступаешь так со мной?

— Не всегда же дело в тебе, Чандра, — Джайя была раздражающе спокойна.

Чандра зашипела. Ей очень хотелось что-нибудь поджечь, но она все же достаточно держала себя в руках, чтобы понимать, что это плохая, очень плохая идея.

— Так что тогда ты делала в крепости Керал?

Джайю, казалось, забавляла эта беседа.

— Хочешь верь, а хочешь нет, но я отправилась туда не ради тебя. Я провела там много лет, прежде чем ты появилась на пороге.

— Выдавая себя за мать Люти? — начиная звереть, стиснула зубы Чанра. — Но зачем?

Джайя вздохнула.

— Много лет назад я побывала на Регате, помогла там кое-кому, напилась, много болтала, показала, по всей видимости, несколько очень впечатляющих пиромантических фокусов и отправилась восвояси. Через две сотни лет я возвращаюсь и обнаруживаю, что они основали религию в мою честь, — она сложила руки и признала: — Честно говоря, мне было немного неловко.

Карн поглядел на Чандру, потом на Джайю, и явно решил, что в этот разговор вмешиваться не стоит. Он повернулся и зашагал обратно к кратеру, а уцелевшие автоматы с лязгом последовали за ним.

Чандра обхватила руками голову, изо всех сил стараясь от негодования не вцепиться себе в волосы.

— Тогда зачем ты вообще вернулась? Зачем поселилась в крепости Керал, выдавая себя за кого-то еще?

— Я не хотела быть религиозным символом, но должна была убедиться, что мой образ не искажают! — сказала Джайя, словно это было само собой очевидно. — И я решила, что смогу отблагодарить за оказанную честь кое-какими духовными наставлениями. Как ты думаешь, откуда монастырь все время получал эти «давно потерянные писания Джайи Баллард»?

Чандра пораженно раскрыла рот.

Джайя рассмеялась.

— Да не смотри ты так на меня! — она вздохнула, и ее лицо приняло серьезное выражение. — Я чувствовала себя виноватой. У меня и в мыслях не было, что меня станут воспринимать всерьез, но прошло много лет, и вот они сделали из меня всезнающую богиню. Но мне нравилось, чем они занимаются, как помогают юным пиромантам. Шестьдесят лет я старела, и под конец жизни решила посвятить ее остаток чему-то стоящему.

Она взглянула на Чандру.

— Ты сама знаешь, как непросто бывает помочь этим детям. Они нетерпеливы, безрассудны, никого не слушают...

Чандра медленно выдохнула. Она все еще злилась, но слова Джайи звучали... почти разумно. Чандра сама не знала, что сделала бы на ее месте. «Точно не стала бы годами лгать о том, кто я такая», — угрюмо подумала она. Сейчас она была уверена, что не стала бы. Радость от того, что ей поклоняются, как богине, быстро сошла бы на нет — особенно, учитывая, сколько Чандра продержалась в роли всего лишь аббатиссы.

Но, может быть, все это не имело значения. Ее план до сих пор мог сработать. Она нашла Джайю и теперь могла получить у нее любую помощь, которую только захотела бы.

— Что ж, хорошо... Я понимаю, почему ты это сделала... по большей части. Я прощаю тебя, — она протянула Джайе очки, хотя теперь этот жест был скорее символическим. Вряд ли Джайе составило бы труд забрать их в любой момент за прошедшие в монастыре годы. — И я позволю тебе рассказать все, что мне нужно знать, чтобы умножить свое могущество в пиромантии.

Джайя забрала очки, но ее лицо осталось суровым, словно камень.

— Еще чего.

На следующее утро Чандра проснулась в своей небольшой палатке, которую разбила на дальней стороне кратера. На несколько мгновений ей показалось, что она все еще на пути через горный хребет, исполнена надежды и радости от скорой встречи с Джайей Баллард. А потом она вспомнила, где находится и что случилось. Чандра закрыла руками лицо и застонала.

Весь вчерашний день она спорила с Джайей. Чандра пыталась рассказать ей про Никола Боласа и как сильно ей нужно могущество, чтобы победить дракона. Ее объяснения не произвели на Джайю никакого впечатления, и она лишь повторила, что Чандре следовало остаться с друзьями.

— Ты уже говорила это в крепости Керал, когда я забирала очки, — заметила Чандра. — Когда выдавала себя за мать Люти.

— Ага, именно тогда, когда ты наорала на меня, а потом исчезла, — ответила Джайя с выражением лица, способным испепелить Чандру на месте. — Или это кто другой наорал мне в лицо, а потом исчез? Знаешь, со мной такое часто случается, всего и не упомнишь!

После этого Чандра в основном кричала, а Джайя в основном ее игнорировала. Последнее, что сказала ей пожилая пиромантка, звучало так:

— Когда я была матерью Люти, ты отмахивалась от меня, как от бесполезной старухи. А теперь, когда я Джайя Баллард, меня вдруг стоит слушать.

Чандра уже устала злиться, но сдаться никак не могла. Она не знала, что еще делать. «Я должна как-то убедить ее помочь, — подумала пиромантка. Другого выбора у нее просто не было. — Может быть, утром она передумает».

Чандра выбралась из палатки на яркое утреннее солнце. Густой зеленый лес, окружавший поляну, был неподвижен, но тени под деревьями все же казались слегка угрожающими. Поваленные стволы почти догорели, и утренний ветерок унес запах дыма и гари. Джайя разместилась на дальней стороне ямы; она взобралась на кучу земли и теперь вглядывалась в лес, выискивая врагов.

Рядом с ней был Карн — он стоял на краю кратера, который сегодня выглядел значительно глубже, чем вчера. Кое-кто из автоматов нес стражу на дальнем конце поляны, но большинство трудились на дне ямы, раскапывая землю своими руками-ковшами и собирая ее в кучи. Автоматы копали всю ночь: Джайя подвесила в воздухе несколько огненных шаров, освещавших рабочую площадку. Пока Чандра шла по краю раскопок, она разглядела внизу какие-то переломанные металлические штуки и каменные блоки.

Карн смотрел, как она приближается. Его лицо из металла оставалось бесстрастным.

— Ты в порядке? — спросил он. Голос у него был низким и немного вибрировал, словно кто-то говорил из обитой железом комнаты.

— Конечно. То есть... — Чандра пожала плечами.

— Ты все время кричишь по полдня? — в голосе Карна проскользнуло игривое изумление.

Чандра состроила гримасу. Вряд ли Карну понравилось, как вчера на его раскопках они орали друг на друга и перебрасывались обвинениями.

— Извини. Наверное, трудно было работать, пока мы тут шумели, — она пнула носком сапога ком земли. — А что вы пытаетесь раскопать?

Вчера она так была поглощена спорами с Джайей, что даже не подумала спросить.

— Чашу, — сказал он ей. — Это могучий артефакт, который создал когда-то Урза, чтобы уничтожить фирексийцев. Я собираюсь забрать ее в Новую Фирексию и там взорвать.

— То есть, это какая-то бомба? Гигантская бомба?

— Именно, гигантская бомба, — подтвердил Карн.

Чандра взглянула в сторону Джайи, что так и стояла на своей куче земли.

— И Джайя здесь, чтобы помочь тебе?

— Да, она помогает защитить раскопки от нападений Мултани. Даже в своем полубессознательном состоянии он чувствует, что мы раскапываем Чашу, что она все ближе к поверхности земли. И он боится ее. Впрочем, у него есть причины бояться. Эта Чаша принесла ему немало вреда, — Карн взглянул в сторону леса, где утренний ветерок играл в кронах деревьев. — Он не хочет, чтобы Доминарии вновь причинили вред. Но когда он проснется, то поймет, что я забираю Чашу, чтобы раз и навсегда покончить с фирексийцами.

Чандра решила, что это очень важное дело, и она не будет мешать.

— Я снова поговорю с Джайей.

Карн взглянул на нее с высоты своего роста, и его металлические брови приподнялись.

— Это обязательно?

— Я должна переубедить ее, — закусила губу Чандра. — Она должна раскрыть секреты, которые помогут мне стать более могущественной пироманткой. Мне понадобилось много времени, чтобы это осознать, но теперь я понимаю.

— Что ж, ясно, — вздохнул Карн. — Удачи.

— Спасибо, — Чандра отправилась вдоль кратера, дошла до земляной кучи и забралась наверх. Джайя даже не повернула головы в ее сторону.

Чандра почесала в затылке и сказала:

— Слушай, я, наверное, просто не понимаю, почему ты не хочешь мне помогать. Ты же сама раньше все время предлагала помощь.

Лицо Джайи оставалось холодным.

— Вот именно. У тебя было больше возможностей, чем я могу сосчитать, — она покачала головой, словно для нее этот спор был давно уже закончен. — Когда-то я была такой же, как ты, Чандра. И поэтому я думала, что могу помочь тебе... но, может быть, мы слишком похожи. Ты сказала мне на Регате, что помощь тебе не нужна, и на этом мы закончили. Больше я предлагать не стану.

— Да, но... — Чандра замолчала, не зная, что сказать. Тогда она принимала Джайю за мать Люти, старуху, которую и слушать не стоит... именно так, как и сказала вчера Джайя. «Я здорово облажалась», — подумала она. Если бы она только послушала мать Люти, если бы постаралась быть не такой нетерпеливой, Джайя не была бы теперь так недовольна. — Но теперь мне правда нужна помощь...

Джайя повернулась и взглянула ей в лицо. В ее глазах читалось раздражение.

— Я уже все тебе рассказала. Нет никакого секрета. Чтобы полностью овладеть своими силами, нужно знать, чего ты хочешь, познать свою истинную сущность. А ты понятия не имеешь, чего ты хочешь.

Чандра стиснула зубы.

— Убить Боласа. Все очень просто.

— Тогда почему ты здесь, а не со своими друзьями-Стражами? — резко и сердито бросила Джайя. — В последний раз, Чандра...

Громкий треск заставил их обеих обернуться. Карн, который стоял на страже на дальней стороне кратера, повернулся и спрыгнул в яму. Джайя сбежала с кучи земли и подошла к краю. Чандра последовала за ней.

Внизу, в яме, большие автоматы перестали копать и собрались вокруг расколотой каменной плиты, все еще отчасти засыпанной землей и галькой. Они расступились, пропуская Карна.

Он встал на колени в разрытую землю и осторожно убрал в сторону осколки плиты, а потом наклонился вперед, чтобы стряхнуть землю с какого-то предмета под ней. Через мгновение он выпрямился, посмотрел вверх на Джайю и кивнул.

— Он нашел Чашу, — проговорила Джайя, но облегчения на ее лице не было и в помине.

— Но это же хорошо, разве нет? — непонимающе спросила Чандра. — Это же та бомба, что он собирается отнести в другой мир и убить там фирексийцев?

— Да, — все еще наблюдая за Карном, слегка покачала головой Джайя. — Все, с кем я говорила, думают, что фирексийцы больше не представляют угрозы, но... Он должен это сделать. А мне так хотелось бы, чтобы не должен был.

Чандра нахмурилась.

— Они погубили целый мир, так почему уничтожить их — это плохо?

Основная неприятность с угрозами из иных миров вот в чем: когда становится ясно, что тебе грозит опасность, обычно уже поздно что-то предпринимать. По крайней мере, так получилось с Боласом на Амонхете.

— Потому что это значит, что ему придется туда вернуться, — скривилась Джайя. — А это может обернуться катастрофой по целому ряду причин.

А потом она посмотрела вверх, и ее глаза широко раскрылись.

— Проклятье! Карн, опять они!

Чандра проследила за ее взглядом. Деревья беспокойно шевелились. «Ненавижу этих тварей», — пробормотала девушка. И казалось, что на этот раз врагов гораздо больше.

Из леса выходили деревья — гигантские шагатели и мелкие паукообразные твари. Неумолимая волна из листьев и веток покатилась к кратеру. Автоматы полезли наверх, чтобы выстроиться у края, но их было слишком мало, чтобы защитить раскопки. Карн все еще пытался вытащить Чашу из-под плиты, и пироманткам нужно было дать ему время.

— Держи ту сторону, а я обойду! — крикнула Джайе Чандра.

Джайя побежала занимать место, а Чандра устремилась в противоположную сторону, навстречу наступающим деревьям. Когда она оказалась на подходящем расстоянии, то встала понадежнее, глубоко вздохнула и устремила вперед струю огня.

Она повалила первый ряд деревьев, а затем выпустила несколько огненных шаров поверх их горящих крон, чтобы поразить новых тварей, выходящих из леса. Чандра слышала, как на другой стороне кратера Джайя обстреливает деревья точно направленными огненными снарядами. Краем глаза она заметила, что автоматам Карна удалось вылезти из кратера. Они бросились на ходячие деревья, кроша в щепки их стволы или вырывая корни.

Но деревья все шли, шли и шли. Они отчаянно стремились добраться до Карна и Чаши. Если они смогут подойти к нему, то разорвут на части. Чандра не ослабляла огненный поток, собирая последние крупицы сил; от крика ее горло пересохло, а голос охрип. Поляну заполнило пламя и дым.

Наконец деревьев больше не осталось, и Чандра с трудом остановилась, вытирая пот со лба.

Когда дым развеялся, она увидела разбросанные повсюду обломки автоматов Карна. Похоже, что ни один не уцелел. Джайю оттеснили назад, к Чандре, и она стояла совсем недалеко. Чандра поймала себя на том, что сама, не сознавая того, пятится назад, и от края кратера за спиной ее отделяет всего несколько футов.

— Где Карн? — спросила она Джайю. — Надо убираться отсюда!

— Я его потеряла, — прищурилась Джайя, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в дымовой завесе. — Надеюсь, его не разобрали на части... ох, вот только этого нам не хватало!

Чандра резко повернулась — и вынуждена была согласиться.

Над кронами деревьев возвышался великан, сплетенный из корней и веток. Желтый свет исходил из его глаз и изо рта. Сверху на голове сучья образовывали нечто вроде рогов — или зазубренной короны.

— Что это? — пораженно проговорила Чандра.

— Уверена, что это Мултани. Вернее, то, что от него осталось, — мрачно ответила Джайя. — Карн, куда же ты запропастился?

Груда тлеющей древесины у кратера развалилась, и на ноги из нее поднялся Карн. Он прижимал к себе какой-то предмет, а его металлическое тело было покрыто грязью и сажей. Когда он поднял глаза и увидел Мултани, на его лице отразилась скорее грусть, чем злоба или волнение.

— Он все еще не в себе. Он не тронул бы нас, будь он в здравом уме.

Тяжело шагая, Мултани вышел из леса и ступил на голую выжженную землю. Он брел к ним, отбрасывая в стороны обгоревшие и переломанные стволы. Со всех сторон из леса выходили новые ходячие деревья; они окружали поляну, собираясь для атаки. Чандра напряглась, ожидая нападения.

— Мы можем их сдержать!

— Мы должны, — Джайя бросила на нее уверенный взгляд. — Готовься.

И тогда Мултани остановился. Чандра криво ухмыльнулась, ожидая, что сейчас он бросится на них. Но Мултани не сдвинулся с места. Деревья замерли вместе с ним. Чандра осторожно шагнула вперед.

— Чего он ждет?

Джайя медленно выпрямилась. Она сняла очки и, прищурившись, поглядела на Мултани.

— Посмотрите на лес. Они оцепенели.

Карн нахмурил металлические брови.

— Это магия времени.

— Что? — непонимающе спросила Чандра. А потом она поняла, что листья и ветки обычных деревьев в лесу слегка шевелятся от ветра, но Мултани и его ходячее воинство неподвижны, словно камни. Джайя была права — они оцепенели на месте. Потом на землю упала тень. Чандра удивленно задрала голову.

В небе виднелся длинный узкий силуэт, словно она смотрела из-под воды на дно корабля. Впрочем, это и было дно корабля — небесного корабля.

Джайя забралась на кучу земли и прикрыла ладонью глаза, чтобы рассмотреть его. Чандра побежала за ней. С этого угла она разглядела корабельный нос, а на нем — человека в развевающихся синих одеждах. Он развел в стороны руки, очевидно, поддерживая действие могущественного заклинания. Карн смотрел вверх с искренним удивлением на лице.

— Это «Везерлайт», а человек на носу — Тефери, — он покачал головой. — Такого я не ожидал.

— Маг времени явился точно вовремя, — улыбнулась Джайя.

— Ладно, но что... — начала вопрос Чандра, но в этот момент другой человек перегнулся через борт, чтобы сбросить веревочную лестницу, и пиромантка замерла, узнав его.

— Гидеон! — завопила она, подпрыгивая и размахивая руками. — Гидеон, что ты тут делаешь?

Рядом с ним появилась как всегда недовольная Лилиана.

— Чандра? — крикнул в ответ он. — Быстро, забирайтесь на борт. Тефери долго так не выдержит!

Джайя поймала конец раскачивавшейся лестницы и протянула девушке.

— Давай, ты первая.

Но Чандра обернулась на Мултани. Карн говорил, что сейчас он не в себе, но если бы находился в сознании, то никогда бы ничего такого не сделал. Она не хотела так его оставлять. И, кажется, она знала, что делать.

— Нет, вы вдвоем поднимайтесь. А я хочу попробовать все исправить.

— Исправить? — пораженно переспросила Джайя. — Но как?

— Одна подруга мне показывала, — Чандра зашагала вниз по склону. Она не была уверена, что сможет повторить с кем-то еще то, что однажды сделала для нее Нисса, но попробовать стоило. Оставлять так Мултани было нечестно — да и небезопасно для тех, кто жил неподалеку. «Я должна дать ему шанс».

Пробираясь между переломанными деревьями и завалами грязи и мусора, Чандра добралась до Мултани и встала у его ног. Она не знала, сколько у нее есть времени, сколько еще маг времени сможет удерживать гиганта, но торопиться сейчас было нельзя.

— Я знаю, что ты меня слышишь, — сказала она. — Знаю, что ты не хочешь быть таким, не хочешь никому причинять зла. Ты не такой. Представь себе воду. Спокойную холодную воду. Она омывает твою кожу, твою кору, твои ветви и листья. Ты — свет, который плывет по воде.

Повторяя слова, которые когда-то говорила ей Нисса, представляя себе эту картину, Чандра сама успокоилась. «Я скучаю по ней и не знаю, увидимся ли мы еще». Чандра представила плывущий по воде свет и уняла бушующие эмоции, превратив их в тихую грусть. Она вспомнила, что Джайя говорила про познание истинной сущности, и добавила:

— Я знаю, что ты не желаешь нам зла. Погрузись в воду, встреться со своей истинной сущностью, что ждет тебя там. Вспомни... вспомни, кто ты такой...

Время словно замедлилось, и Чандра сама плыла, словно свет. После последних дней, полных спорами с Джайей и боем с деревьями, это была приятная перемена. А потом она поняла, что и Мултани меняется.

Его пепельно-серая кора потемнела, вернулся цвет. Зеленые ростки проклюнулись из тыльных сторон ладоней и рук и побежали по спине, чтобы оплести корону над головой. Среди зелени распустилось множество разноцветных и ярких цветов. Злой золотой свет в глазах и раскрытом рту сменился темно-синим, и пиромантка была уверена, что заметила во взгляде проблески разума. Всюду вокруг корни оживших деревьев погружались в разрытую землю.

Чандра отступила назад — на тот случай, если все-таки ошибалась, — а потом крикнула через плечо:

— Отпускай!

На несколько секунд затянулась пауза, но вот ветер, пахнущий дымом и гарью, подул на Чандру, словно и он был до этого обездвижен. Мултани опустил взгляд и посмотрел на Чандру, потом на Карна.

— У тебя Чаша, — сказал он. Его голос был низким, медленным, и в нем слышался шорох листьев на ветру.

Карн подошел и встал рядом с Чандрой.

— Я заберу ее в Новую Фирексию. Клянусь, я никогда не причину зла Доминарии.

Мултани немного расслабился, его тело было уже не так напряжено. Некогда ходячие деревья укоренились на поляне, словно росли здесь всегда. Они отбрасывали тень на обгорелую землю у кратера. Мултани посмотрел вверх, на «Везерлайт», и нахмурился.

— Вы использовали семя Молимо?

— Кто такой Молимо? — прошептала Чандра.

— Его соперник, другой древесный элементаль, — ответила Джайя из-за ее спины и добавила: — Отлично исполнено.

Чандра невольно ухмыльнулась:

— Это мне подруга показала, — она замялась. Успокоив Мултани, она и сама почувствовала необычайное спокойствие, и ей многое стало понятно. Она грубо и пренебрежительно вела себя с матерью Люти, а безрассудством и нетерпением нисколько не отличалась от остальных юных пиромантов в крепости Керал: — Я не хочу ссориться с тобой, Джайя. Извини за то, как я вела себя с тобой; и я понимаю, почему ты не хочешь мне помогать. Я бы и сама не захотела. Но надеюсь, что мы еще сможем подружиться.

Джайя взглянула на нее, слегка улыбнувшись.

— Очень эффектно, Чандра! — прокричал Гидеон с носа небесного корабля. Он сказал что-то Лилиане — Чандра не расслышала, что именно, зато услышала ответ некромантки:

— Я скажу ей, что она хорошо справилась, если она поднимется на этот чертов корабль, пока мы все не умерли от старости.

— Это мои друзья, — объяснила Чандра Джайе и Карну. Она крикнула собравшимся на «Везерлайте»: — Что вы тут делаете?

— То же самое, что и когда ты убежала, — усмехнулась Лилиана. — Планируем убить Бельзенлока.

— Я не убегала! Я хотела... — тут Чандра замялась.

— Она пришла ко мне с просьбой помочь достигнуть мастерства в пиромантии, — ответила за нее Джайя. Она указала рукой на дымящееся поле битвы вокруг. — Как видите, мы упражнялись.

Чандра повернулась к ней:

— Правда? Значит...

— Да, правда, — хлопнула ее по плечу Джайя. — Пока ты далека от совершенства, но после случившегося с Мултани я вижу, что в тебе есть потенциал. А теперь залезай, пора убираться отсюда.

Пока Карн и две пиромантки поднимались по трапу на палубу, Джойра сказала Тиане:

— Встань за штурвал. Мне нужно убедить кое в чем двух больших упрямцев, и это может затянуться.

— Удачи, — понимающе ухмыльнулась Тиана.

Джойра спустилась по лестнице на открытую палубу. Карн стоял чуть поодаль от беседующих мироходцев. Джойра хорошо его знала и по его позе увидела, что его терзает неуверенность. Она задалась вопросом: как он себя чувствует, после стольких лет вдруг снова оказавшись на палубе «Везерлайта»? К голему подошел Тефери.

— Карн, дружище! — маг хлопнул голема по спине, отчего раздался металлический лязг. — Здорово, что ты снова с нами!

— Хорошо, что вы появились... — начал Карн.

— Вовремя появились! — поднял палец Тефери.

— Что ж, ясно, — вздохнул Карн. Потом он повернулся и увидел Джойру.

Та улыбнулась. Гидеон вместе с остальными спускались вниз, и она дождалась, пока те отойдут достаточно далеко, прежде чем сказать:

— Столько времени прошло.

— Джойра, я должен сказать тебе... — неуверенно шагнул вперед Карн.

— О Венсере? Я все знаю, — она подошла к голему и положила ладонь ему на руку. — Я встречалась со Златогривым Аджани, он рассказал мне. Тефери тоже знает.

Карн долго молчал, глядя на нее.

— Мне очень жаль... Я бы не просил его жертвовать ради меня жизнью.

— Но таким было его решение, — твердо сказала Джойра. — И он был полностью уверен в нем.

— Значит, мы снова на «Везерлайте», — помедлив, Карн перевел взгляд с Джойры на Тефери. — Но для чего?

— Сперва — уничтожить Бельзенлока, потом — разделаться с Кабалом, — ответила Джойра. — Для этого я восстановила «Везерлайт» и набрала команду. Но для вас двоих я еще кое-что задумала.

— Я не удивлен, — облокотился на посох Тефери, слегка улыбаясь. — У тебя всегда есть план.

— Я добыл Чашу и собираюсь уничтожить Новую Фирексию, — приподнял Карн обшитую мягкой тканью сумку. — Такой план у меня.

Джойру ничуть не удивляло то, что Карн никак не выкинет фирексийцев из головы. Среди множества прочих причин он хотел отомстить за Венсера.

— Благородная цель — но сперва я хочу предложить вам помочь убить Никола Боласа.

Тефери приподнял бровь.

— Карн мог бы помочь. Но ты забываешь, что я больше не мироходец. Если только Болас не явится сюда... — он замолчал, когда Джойра взяла в руки и открыла свой медальон. Его глаза расширились

.

— Я бы никогда об этом не забыла, — сказала Джойра, пристально за ним наблюдая. Камень силы в медальоне отражался в глазах Тефери. Он сразу же понял, что это такое, почувствовал, как камень взывает к нему.

Карн подался вперед, чтобы разглядеть получше.

— Это что, твоя искра?

Тефери нахмурил брови.

— Как? — только и спросил он.

— Мановая машина, — ответила Джойра, протягивая ему камень с искрой. — Ты примешь ее?

Стиснув зубы, Тефери отступил на шаг. Он мрачно отвернулся.

— Ты многого просишь, Джойра.

Джойра ничуть не была обескуражена. Она с самого начала знала, что это будет непросто.

— Вот как? Разве не этого хочешь ты сам?

Тефери покачал головой и уставился в сторону, и тогда Джойра не выдержала:

— Ты не представляешь, сколько бы я отдала, чтобы самой стать мироходцем!

На такое Тефери не мог не обратить внимания. Он повернулся к ней с мрачным выражением на лице. Джойра резко выдохнула и сказала:

— Это драгоценный дар. Не выбрасывай его.

Несколько мгновений Тефери молчал. Наконец, он проговорил:

— Я подумаю.

Вздохнув, он снова улыбнулся Карну.

— Но пока что мы — просто трое старых друзей, которым многое нужно наверстать.

Джойра не возражала. Она слишком хорошо знала Тефери.

«Везерлайт» летел над Явимайей, а Гидеон рассказывал Чандре об их планах и о том, что они уже успели сделать. Они сидели вместе с Джайей и Лилианой за большим столом в кают-компании под мостиком. Когда он закончил, Чандра спросила:

— Но вы пока не придумали, как убить Бельзенлока без Кольчужной Завесы, верно?

— Он не рассказал тебе про Черный Меч, — сказала Лилиана, бросив на воина раздраженный взгляд. — Это меч, убивший дракона-старейшину, но наш Гидеон слишком деликатен, чтобы позволить нам использовать его.

Чандра поглядела на Гидеона, и тот объяснил:

— А еще этот меч вытягивает души.

Чандра скривилась, но все же сказала:

— Это демон, Гидеон. Мы видели, что демон способен сотворить с миром.

— Вот именно, — поддержала ее Лилиана. Джайя просто задумчиво глядела на них, положив голову на руки, но ничего не сказала.

Гидеон замялся. Он не хотел ругаться с ними — особенно теперь, когда они нашли Чандру и обсуждали планы, как взрослые разумные люди. У них были союзники, была стратегия — было все, чтобы убить Бельзенлока, кроме оружия.

— Я не могу... — начал он.

От громкого хлопка и порыва ветра он вздрогнул, потом вспыхнул синий свет, и в каюте кто-то появился.

Гидеон вскочил со стула и схватился за меч. Джайя уже была на ногах, Лилиана отскочила, прижалась спиной к стене и подняла руки, чтобы бросить заклинание, а Чандра запрыгнула на стол, и ее волосы уже охватило пламя. А потом Гидеон замер, узнав эфирный след еще до того, как узнал лицо пришельца.

— Джейс!

Дверь в кают-компанию распахнулась, вбежали Тефери, Джойра и Шанна с оружием и заклинаниями наготове. Арвад, Карн и Рафф спешили за ними.

— Стойте, все в порядке! Это друг! — прокричал Гидеон.

Тефери размял пальцы и отступил — ему явно не понравился поднявший тревогу незнакомец:

— В следующий раз пусть стучится.

Шанна обернулась и прокричала:

— Все в порядке, Тиана!

Гидеон пораженно повернулся к Джейсу.

— Как ты нашел нас? Нельзя ведь перенестись через миры на движущийся предмет.

— И где ты был? — добавила Лилиана, недоверчиво разглядывая его. — С тобой все хорошо?

— Да, что случилось с твоей одеждой? — спросила Чандра, спрыгивая со стола.

Джейс с очень серьезным выражением лица обвел их взглядом.

— Этот корабль оставляет след, очень похожий на эфирные следы мироходцев. Ваши следы в Доминарии проходили достаточно близко, так что я предположил, что вы все встретились на нем. Пришлось тщательно рассчитать поправки на скорость и высоту. Было сложно, но решаемо.

Остальные на некоторое время замолчали. Тефери, приподняв брови, обменялся взглядами с Джойрой. Потом Джайя спросила:

— Это еще что за книгочей в купальном костюме?

— Это наш друг Джейс, он тоже из Стражей, — объяснил Гидеон. Он указал на остальных: — Это наши новые союзники. Мы объединились, чтобы уничтожить Бельзенлока.

Джейс рассеянно кивнул.

— Прошу прощения, что вломился на ваш корабль без приглашения, но у меня срочное дело, — он повернулся к Гидеону. — Я должен вас предупредить. Аджани хотел, чтобы мы встретились и подготовились, но Болас готовит ловушку для мироходцев.

Гидеон почувствовал болезненную неизбежность сказанного.

— Ловушку?

Лицо Джейса все время оставалось мрачным, пока он рассказывал все, что стало ему известно о плане Боласа. Наконец он закончил и решительно рубанул рукой.

— Мы должны отправляться немедленно — Аджани и остальным понадобится вся возможная помощь.

— Он хочет, чтобы они отправились прямо в ловушку? — прошептал Рафф за спиной Джойры. — Но разве это не то же самое, что просто в нее попасться?

Шанна шикнула на юного мага.

— Вы с Чандрой пойдете со мной? — требовательно спросил Джейс.

— Меня не зовешь? — хмыкнула Лилиана.

Гидеон понимал, что стоило ожидать чего-то подобного. Но он не считал, что их ситуация как-то изменилась.

— Если все это так, то нам не обойтись без Лилианы на пределе ее могущества.

— Ты не понимаешь, — с досадой покачал головой Джейс. — Ты не можешь ей доверять.

— Еще как может! — запротестовала Лилиана, больше озадаченная, нежели рассерженная.

«А ведь совсем недавно я радовался, как мирно мы обсуждаем наши планы», — с печальной улыбкой подумал Гидеон. Сохраняя спокойное выражение лица, он сказал:

— Я доверяю ей, Джейс. Мы намерены уничтожить Бельзенлока, и у нас есть все необходимое, чтобы атаковать Твердыню. Мы должны это сделать — и не только для того, чтобы освободить Лилиану. Он близок к тому, чтобы захватить всю Доминарию.

— Я согласен с тем, что Бельзенлока нужно убить, но только сейчас не до этого. Вы сможете вернуться, когда мы сразимся с Боласом. Тогда и у меня будет время вам помочь.

— Джейс, так ничего не выйдет, — устало сказала Лилиана. — Пока мое могущество ослаблено, я не могу вам помочь. Не могу выложиться на полную. Нас вновь разобьют наголову — если не хуже. Как тогда, на Амонхете, когда мы оказались в когтях Боласа.

Джейс не обращал на нее внимания.

— Ты должен понимать, что она лжет, Гидеон, — сказал он воителю. Или, по крайней мере, манипулирует тобой, не говоря всей правды. Мне нужна твоя помощь.

Гидеон понимал, что Джейс говорит искренне, но сам он уже много думал над их планами и знал, что те настолько надежны, насколько это возможно в их ситуации.

— Джейс, мы знаем, что делать, у нас обязательства перед союзниками, и мы готовы убить Бельзенлока. Я не собираюсь повторять ошибки, которые мы допустили на Амонхете. Когда я вновь сойдусь с Боласом в бою, со мной рядом будет Лилиана — некромант, способная уничтожить любую орду нежити, которую он на нас бросит.

Джейс был заметно недоволен. Он повернулся к пиромантке.

— Чандра, ты пойдешь со мной?

Чандра оглянулась на Джайю, которая задумчиво за ними наблюдала, потом подняла взгляд на Гидеона.

— Мой план был... не такой хороший, как я надеялась, но сейчас у меня есть шанс получить то, к чему я стремлюсь. Узнать немного больше. О себе. Я... я должна это закончить.

Джейс вздохнул, признавая поражение. Он сделал шаг назад. Вокруг него поднялись синие тени, и он бросил взгляд на Лилиану.

— Не будь дураком, Гидеон. Как был я.

Тени закружились смерчем, и Джейс исчез.

Все надолго замолчали. Потом Рафф спросил:

— А все мироходцы такие?

Тефери откашлялся, взял Раффа за руку, развернул и повел в сторону мостика.

— Видел бы ты нас в прежние дни. Все было куда увлекательнее.

Остальные проследовали за ними, — Джайя задержалась, чтобы одобрительно кивнуть Чандре, — и они остались втроем: Гидеон, Чандра и Лилиана. Лилиана выдвинула стул и села, опустив голову на руки.

Гидеон попробовал сказать что-то ободряющее, но в голову ему приходили только пустые банальности. Через несколько мгновений Чандра, боком оперевшись о стол, сказала:

— Получается, надо поторопиться.

— Она права, — Лилиана подняла взгляд на Гидеона. — Ты сказал, что у нас есть все необходимое, чтобы убить Бельзенлока. Это значит, что ты согласен использовать Черный Меч?

Гидеон замялся. Меч выпивает души. Впрочем, у Бельзенлока нет души, которую он мог бы выпить. И у них все равно нет времени искать какой-то другой способ. Если они будут тянуть, то не только поставят под угрозу мироходцев, которых собрал Аджани, но и позволят Кабалу распространить свое влияние в Доминарии, так что Джойре, Шанне и всем остальным будет труднее вычистить эту заразу.

— Если мы найдем его в Твердыне, то я воспользуюсь им, — сказал он тогда.

Он ждал, что Лилиана торжествующе просияет или скажет что-нибудь злорадное насчет его внезапно переменившегося мнения. Но она лишь устало взглянула на него и проговорила:

— Спасибо. За это и за... — некромантка неловко отвернулась. — И за все.

Гидеон чуть улыбнулся. Кто-то другой мог бы принять эту фразу за недовольное ворчание, но он знал, какого труда стоили Лилиане эти слова.

— Пожалуйста.

Через некоторое время Тефери нашел Джойру на мостике. Она была одна. Маг сел напротив нее и выглянул в иллюминатор. За зелеными кронами Явимайи садилось солнце; их корабль приближался к берегу. Прошло несколько минут, и Джойра мягко сказала:

— Если бы я могла, то дала бы тебе все время мира, чтобы принять это решение.

— Время — не проблема, — Тефери взглянул на нее с легкой улыбкой. — Время — никогда не проблема.

— Для тебя, — ответила она.

Он посмотрел на заходящее солнце — туда, вдаль, где море становилось золотым от его света.

— Твои новые друзья знают, что мне уже приходилось сражаться с Боласом?

— Нет. И когда я решила вернуть тебе искру, я понятия не имела, что мы встретимся с мироходцами, ведущими с драконом войну, — призналась она. — Это в мои планы не входило.

— Что ж, вероятно, это судьба. Все движется по кругу.

Тефери подумал о юноше по имени Квенди — об одном из тех многих, кто пытался убить его из-за Жалфира. На Квенди взвалили бремя мести за потерянную родину, которой он никогда не знал, за место, которое Тефери всегда стремился лишь защитить. Тефери сам себе поклялся вернуть Жалфир, чтобы искупить свои юношеские грехи, самоуверенность и категоричность. И если он хочет достичь этой цели, то отказаться от могущества, которое даст ему искра, будет так же эгоистично, как и само решение спрятать Жалфир во времени. Он вздохнул. И протянул руку.

Джойра мягко улыбнулась.

— Я не знаю, что готовит нам будущее и, быть может, мы с тобой еще пожалеем об этом моменте. Но это оружие у тебя должно быть, — она сняла медальон с шеи и опустила в ладонь Тефери. — С возвращением.

Описание planeswalker-а: Лилиана Весс

Описание planeswalker-а: Гидеон Джура

Описание planeswalker-а: Чандра Налаар

Описание planeswalker-а: Карн

Описание planeswalker-а: Тефери

Описание planeswalker-а: Джайя Баллард

Описание planeswalker-а: Джейс Белерен

Описание мира: Доминария