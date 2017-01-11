Предыдущая история: Гори

Пока отступники готовились штурмовать эфирный узел, у небесной пиратки Кари Зев был свой план: раздобыть эфир хорошо знакомым ей способом — забрать его прямо с кораблей Консульства. Джейс, всегда предпочитающий иметь один план в запасе, отправился вместе с юной разбойницей.

Когда Консульство отбило эфирный узел, власти запретили полеты, поставив под угрозу задуманный отступниками удар по Теззерету. Теперь Кари с Джейсом предстоит обеспечить для союзников так необходимую им возможность.

Ей было всего пятнадцать лет — и тем не менее, Кари Зев пиратствовала уже достаточно, чтобы повидать самые разные диковины. Порой она отправлялась в странные места и встречалась со странными типами, а порой странность сама приходила к ней. Наверное, так уж устроена у пиратов жизнь. Кари не знала точно, но как бы там ни было, в любой странности она с первого взгляда распознавала источник возможностей.

И вот теперь знаменитая молодая пиратка была на борту консульской эфиросборочной посудины и перегружала бидоны с эфиром из трюма на свой корабль — под одобрительным взглядом дурней из Консульства и слушая голос в собственной голове.

Естественно, консульские ее не видели — вернее, видели не ее. Перед их глазами был союзный корабль Консульства и верная Консульству команда, которая встретилась с ними по официальному консульскому делу и забирает эфир для консульских целей.

«Отличный фокус, Джейс. Поверить не могу, что он работает. Это последний ящик», — подумала она, хоть ей до сих пор казалось необычным думать кому-то. Впрочем, в ее работе вообще было мало обычного.

Кари присела, обхватила ящик, прижавшись щекой к филигранному торцу, и подняла свой конец. Коротко дыша через стиснутые зубы, она почувствовала, как тяжелый груз отрывается от полированного пола палубы и всем своим весом больно впивается ей в пальцы. В голове раздался голос Джейса.

«Давай закончим поскорее. И советую обойтись без новых театральных жестов».

«Жестов? — она вела безмолвный диалог, пятясь спиной вперед и полагаясь на своего напарника, ведущего их по тонким перекинутым между кораблями сходнями. — Каких еще жестов? Как верный Консульству капитан, я просто поделилась своими соображениями насчет грязных отступников».

«Иллюзия, укрывающая тебя, твою команду и твой корабль, — только зрительная. Я просто прошу тебя не давать им повода для подозрений. Слева от тебя стоит стражник. Ему все это не нравится».

Кари не обязательно было смотреть, чтобы узнать, что стражник за ней наблюдает, но она все равно посмотрела. Это был долговязый и важный офицер, сутулый и с поседевшими висками. Ступив на мостки, Кари кивнула ему.

«Он идет за тобой», — заметил в ее голове Джейс.

«Отлично, — подумала она, — я еще многое могу ему сказать».

«Ты же понимаешь, что я знаю, когда ты шутишь?»

«А ты все переживаешь, да?» — поддразнила его Кари.

Наконец, они добрались до ее корабля, «Улыбки дракона», хотя сейчас он выглядел в точности как консульский облачный катер, и даже сама Кари Зев не могла распознать иллюзию Джейса. Оставалось надеяться, что не распознает ее и офицер, подошедший ближе, пока они с напарником ставили ящик на палубу.

Кари растерла ноющие пальцы и повернулась к офицеру. Тот был выше на целую голову и смотрел на нее сверху вниз.

— Вам что-нибудь нужно?

Не отвечая, он осматривал корабль — и делал это так нарочито, будто хотел ясно дать Кари понять, что он что-то ищет.

«Это лейтенант», — передал ей Джейс телепатически.

«Лейтенант, — повторила она, — вам что-нибудь нужно?»

Офицер наклонил голову и посмотрел ей в глаза. Он начал что-то говорить, но его слова заглушил раздавшийся откуда-то сверху дикий визг.

— Обезьяна! — воскликнул офицер, от неожиданности отпрянувший назад. Раздался новый вопль.

— Ага, — подтвердила Кари. — Кто-то ведь должен командовать кораблем.

Облегченно выдохнув, лейтенант нервно усмехнулся, и Кари не смогла устоять.

— Что смешного? — спросила она с каменным лицом. В наступившей тишине улыбка медленно сползла с лица офицера, и некоторое время он стоял столбом, непонимающе переводя взгляд с обезьяны на Кари и назад. Лицо девушки оставалось совершенно серьезным, и она смаковала каждую секунду происходящего.

— Шучу, шучу, лейтенант, — наконец сказала она, большим пальцем подцепив охватывающую торс капитанскую ленту. — Это мой корабль.

Офицер поглядел на нее, нахмурив брови.

— Прошу прощения, но вы мне кажетесь слишком юной, чтобы командовать кораблем.

Кари изобразила серьезную гримасу.

— Получается, сынок, что у нас два варианта. Первый: я действительно слишком юна, и, как следствие, не являюсь капитаном. И второй, — она снова тронула ленту, — я все же капитан, а ты ставишь под сомнение мою власть. Подумай, в какой вариант тебе будет безопаснее верить. Может быть, тому, что ты до сих пор лейтенант, есть причина? Поразмысли над этим.

— Прошу прощения, капитан. Я не хотел вас обидеть.

Кари протянула руку и потрепала офицера по плечу. Ей понадобилась вся ее сила воли, чтобы не рассмеяться.

— Я знаю. Если бы ты хотел обидеть меня, то познакомился бы с третьим вариантом. А теперь ступай, — она повернулась к нему спиной и выкрикнула приказ, не обращаясь ни к кому конкретному. — Отдать швартовы! Грязные отступники скоро поплатятся!

Когда лейтенант отбыл восвояси, Кари велела затащить на палубу сходни и расходиться. Расстояние между кораблями начало увеличиваться. Когда они отошли достаточно далеко, пиратка подумала Джейсу: «Можешь заканчивать свой фокус. Нас уже не видно».

Она даже не успела облачить мысли в слова, как ее консульская форма растаяла без следа, как и цвета Консульства на корабле. Она больше не была Кари Зев, консульской кем-то-там, вновь став Кари Зев, капитаном пиратов. «Очень впечатляет, Джейс. Очень. Что ж, поднимайся на палубу, если хочешь посмотреть на добычу».

В ожидании человека в капюшоне Кари мерила ногами палубу своего корабля. Она была рада, что «Улыбка дракона» вернулась — хоть на самом деле она никуда и не девалась. Это был не первый ее корабль, но, пожалуй, самый красивый. Свое имя он получил за задранный вверх нос.

Кари обожала «Улыбку». И обожала полеты. Наверху, в небесах, был свежий ветер, свобода — и ее владения.

По правому борту пиратка заметила стадо небесных китов, проплывающих в завихрениях эфирного потока всего в паре лиг. Дюжина величественных созданий следовала за эфирными узорами в небесах. Молодняк сновал между колоссальными матерыми животными с беспечностью, заставившей Кари улыбнуться.

— Не надо было этого делать, — сказал Джейс, подходя к ящикам. Кари потребовалось несколько секунд, чтобы приспособиться к его голосу, звучащему вслух. — Ты сильно рисковала, так разговаривая с офицером. Да ты и сама знаешь, что это правда.

— Рисковала? Да, пожалуй. Но я бы себя потом не простила, если бы промолчала, — она провела рукой от направления, куда они летели, до груды ящиков с добычей за спиной. — Ты же это понимаешь, верно?

— Думаю, что не вполне, — ответил Джейс, но Кари уже не слушала. Обезьяна — любопытная мартышка по имени Рагаван — таращилась на их разговор с вершины горы из ящиков. Кари свистнула, подозвала ее поближе.

— Иди сюда, Рагаван, мой прекрасный принц. Давай посмотрим, что у нас тут.

Кари открыла щеколду, и белая мартышка тут же приподняла крышку ящика. Улыбающееся лицо Кари осветило знакомое синее сияние.

Она достала из ящика цилиндрический бидон с эфиром. Свет исходил из стеклянного окошка в металлическом корпусе. Кари вгляделась в клубящееся газообразное содержимое. Из-за ее плеча выглянуло лицо Джейса.

— Ты ожидала увидеть что-то кроме эфира?

— Нет. Просто наслаждаюсь моментом. Ты, кстати, тоже мог бы. В конце концов, это твои иллюзии помогли нам его добыть, — сказала она, передавая бидон Джейсу. Тот осторожно взял его в руки.

— Убрать груз, — громогласно скомандовала пиратка. — Спускайте его в трюм.

Через мгновение платформа в центре палубы вместе с ящиками начала опускаться в грузовой трюм в чреве «Улыбки дракона». Кари забралась на один из ящиков и села на край, свесив ноги.

Обращаясь к Джейсу, который, казалось, даже не заметил, что они спускаются, девушка сказала:

— Знаешь, когда я была на своем первом корабле, «Солнечном охотнике», капитан часто говорил, что главное для хорошего пирата — это чутье на возможности и готовность ими воспользоваться. А если ты этого не умеешь, говорил капитан, то ты просто вор на лодке, — она на мгновение замолчала. — Я это к тому, что когда все это дело с Консульством и Верховным консулом закончится, ты можешь присоединиться к нам. Человек с такими талантами нам бы здорово пригодился.

Джейс не ответил. Может быть, он ее даже не слышал. Платформа опустилась на свое место в узком трюме под палубой.

Кари хотела повторить вопрос, но промолчала. Она смотрела, как маг крутит в руках цилиндр, словно пытаясь обнаружить какой-то скрытый смысл, спрятанный внутри. Это был всего лишь эфир, но Джейс, казалось, был полностью увлечен его изучением.

Наконец, он оторвался от бидона и поднял глаза.

— Извини, ты что-то говорила?

«Проехали», — подумала она, но вслух сказала совсем другое:

— Пиратство тебе не подходит, верно?

Бидон в руках Джейса остановился. Маг улыбнулся.

— Нет? А что, по-твоему, мне подошло бы?

— Ну... — Кари наклонилась вперед, уперев локти в колени, и прищурившись посмотрела на Джейса. — Думаю, что уж точно не пиратство.

— Полагаю, ты права. Но что это означает для тебя? Как ты пришла к пиратству сама, как поняла, что это тебе подходит?

— А как кто-то к чему-то приходит? — пожала плечами Кари. — Я просто знаю, что ничем другим заниматься не стала бы. Чего бы мне ни стоили полеты на этом корабле, я буду летать.

Она постучала кулаком по крышке ящика, служившего ей креслом.

— И за весь этот эфир я получу достаточно, чтобы надолго открыть себе дорогу в небеса.

Джейс осторожно положил бидон на место, словно его содержимое внезапно стало отравленным.

— Ты собираешься продать этот эфир отступникам? Давай внесем ясность. Я отправился с тобой, думая, что ты поможешь нам переломить ситуацию в нашу пользу. Я могу помочь тебе в твоих делах, но ты должна знать, что моя главная цель — Теззерет.

Кари не любила, когда ее обвиняют. Особенно на борту ее собственного корабля.

— Послушай, Джейс. Мы с Пией довольно близки. Она для меня — как вторая мать. Но она достаточно хорошо меня знает, чтобы понять, что я не сражаюсь за свободу — и уж точно не сражаюсь даром. Я добываю эфир для отступников, потому что считаю это правильным, но правда заключается в том, что этот корабль, не говоря уже о целом флоте, сам по себе в небо не поднимется, — она снова стукнула по крышке. — Вот это для меня и означает пиратство.

Лицо пиратки покраснело, и она поняла, что последние несколько секунд ее голос был необычно высоким. Она сделала вдох.

— Завтра, перед самым рассветом, я передаю груз одному из соратников Пии. Тебе надо пойти со мной.

Ангары. Кари объяснила Джейсу, что так называют целый комплекс разнообразных построек на крышах самых высоких зданий Гирапура. Когда она была маленькой девочкой, она любила подниматься туда и глядеть на прибывающие и отбывающие небесные корабли. Запутанные сети лестниц, галерей и мостиков связывали склады и мастерские, среди которых были и совсем скромные, и строения колоссальных размеров. Все это напоминало Джейсу перевернутый муравейник.

Предрассветную тьму развеивало мерцание многомильного эфирного потока, изгибавшегося в небе недалеко от города. Джейс был благодарен за этот бледный синий свет, которого хватало, чтобы распознавать границы и повороты на их запутанном пути.

Вдруг перед Кари появилась вертикальная полоска желто-оранжевого света. Джейс мгновенно приготовил то же заклинание иллюзии, что использовал на корабле Консульства, чтобы в любой момент замаскировать себя и пиратку, если возникнет нужда. Он подождал. Сквозь завывания ветра донесся приглушенный голос Кари:

— Укти, это ты?

— Кари, — ответил незнакомый голос, хриплый и резкий. Впрочем, его нельзя было назвать совсем недружелюбным, и Джейс быстро в этом убедился поверхностным телепатическим прощупыванием.

— Я не ожидала тебя здесь встретить, — продолжил голос.

— Почему? Что случилось? — спросила Кари.

— Пию и ее отряд выбили из эфирного узла. Теперь они разбросаны по городу. Кто-то успел сюда добраться, но совсем не те, с кем ты хотела встретиться.

— Покажи мне, — сказала пиратка. Дверь открылась, и на пороге стояла старая женщина-гном. Годы оставили след морщин на ее лице, но она не горбилась и выглядела крепкой и боевитой.

Джейс проследовал за Кари в широкий зал с низким потолком. Всюду были расставлены круглые ничем не накрытые металлические столики, и все это место напоминало ресторан. Маг заметил, что во всех стенах были широкие окна, но каждое было плотно задернуто занавесками.

— Это «Первый взлет», — сказала Джейсу Кари. Кафе и клуб для аэронавтов. Родители несколько раз приводили меня сюда, когда я была девочкой.

— Ты до сих пор девочка, Кари, — развернулась к ней Укти. — Что это за жизнь такая — пиратка пятнадцати лет?

— Моя жизнь, — ответила Кари спокойным голосом, и стало понятно, что она уже не одну дюжину раз давала точно такой же ответ, и точно так же без объяснений. Несколько мгновений старушка и девочка смотрели друг другу в глаза, и казалось, что между ними в воздухе возник невидимый и несгибаемый стержень.

Наконец, Укти усмехнулась и повернулась, чтобы провести их через зал, по пути поправляя стулья. Вскоре они зашли в кладовку. Полки здесь были заполнены лишь наполовину, но Джейс этого не заметил — такая волна запахов на него обрушилась. Укти подошла к шкафу за специями у дальней стены, просунула за него руку и нашла что-то на стене. Откуда-то изнутри послышалась серия глухих щелчков. Женщина толкнула край шкафа, и тот бесшумно покатился на роликах, повернулся и открыл проход в узкое скудно освещенное помещение. Еще более узкая лестница с крутыми ступеньками вела наверх, откуда доносились приглушенные голоса. Джейс нащупал пять разумов.

— Сюда, — устало махнула рукой Укти.

— Спасибо, Укти, — поблагодарила Кари. Она поставила ногу на первую ступеньку, но прежде чем успела начать подъем, Укти схватила ее за руку и взглянула на нее, потом на Джейса.

— Послушайте, — сказала она, — об этом месте знают очень немногие, и теперь к ним принадлежите и вы. Это мое убежище. Относитесь к нему уважительно.

Джейс поднимался по ступенькам за Кари. Внизу Укти закрыла потайную дверь, и единственным источником света осталось круглое отверстие в потолке. В небе гасли последние звезды. Нащупывая ногами ступеньки, Джейс вспомнил свое убежище — на Равнике. Это было его потайное место, где он скрывался от своих обязанностей Договора Гильдий, и он привык, что может на него рассчитывать. Маг понимал, как важно иметь свое убежище.

Высунув голову в круглый люк, он увидел помещение, слишком маленькое для тех, кто в нем находился. Быстрый подсчет подтвердил его первую оценку: вместе с Кари в комнату, что была лишь немногим больше недавно виденной кладовки, набилось шестеро. Все говорили одновременно, и каждый, казалось, вел сразу несколько бесед. Его спутница стояла посредине. Шум был такой, что сложно было сосредоточиться, и Джейс решил, что для начала нужно как-то забраться в комнату. Пока он размышлял, как это сделать половчее, из толпы появилась мощная рука. Он услышал мужской голос:

— Тут все непросто. Давай руку.

Джейс подчинился. Его крепко схватили за ладонь и затащили в помещение.

Маг услышал знакомый голос Кари.

— Давай сюда, Джейс.

Она проталкивалась к нему, а маг, взглянув на нее, осматривал помещение. Стены были плотно завешаны различными устройствами, в которых Джейс узнавал снаряжение и инструменты авиаторов. Кое-какие из них были очень старыми. Слева из металлического шкафа у стены выходил верстак, и он тоже был завален различными инструментами и металлическими детальками. В дальнем углу кто-то сидел на повидавшем виды стуле. Второй стул в другом конце комнаты заполнял оставшееся пространство.

— Не уверен, что смогу попасть более «сюда», чем я сейчас.

— Нет? — Кари усмехнулась и положила руку ему на плечо. — Вороны!

Разговоры в комнате стихли, и все взоры обратились к Кари.

— Это Джейс. Он друг Первой отступницы, а значит, что и мой друг тоже. Очень талантливый юноша и контрабандист с большим будущим.

Когда разговоры продолжились, Джейс с удивлением обнаружил, что тоже в них участвует. Кари рассказала об их успешно прошедшей афере, а потом начались знакомства. Они называли себя Воронами Дерби. Сообщество аэронавтов, участвовавшее в гонках воздушных кораблей, единогласно решило уделять больше внимания политике, когда Консульство начало свою грязную игру. Вчера, когда все пошло не так, они были с Пией в эфирном узле.

— Слушайте, — начала Кари, — я сегодня должна была сдать груз, но похоже, что это будет сложнее, чем я надеялась. Насколько все плохо?

На ноги поднялась женщина-гном. Ее шея была обмотана алым шарфом с пурпурным орнаментом, а от лба на правую щеку спускалась белая татуировка. Она представилась как Депала.

— Консульские всюду, от Сварного Шва и до Шпиля. Они собираются у «Небесного владыки».

— «Небесного владыки», — мгновение промолчав, повторила Кари.

— Да, — кивнула Депала. — Вот, смотри. Лакша, покажи им то, что показывала нам.

Женщина, к которой обращалась Депала, повернулась и сдвинула в сторону небольшую дверцу в форме шестеренки. Джейс не заметил ее, когда осматривал комнату, но она была совсем маленькая и женщине едва доходила до груди. Чтобы пройти через нее, Лакше пришлось пригнуться.

— Залезайте, — сказала она, но места за дверью хватало только для одного. Джейс, Кари и Депала собрались у дверного прохода и смотрели через дверь на женщину, а та возилась с аппаратом, установленным на небольшой закрепленной на внешней стене чердака платформе. Женщина не возражала.

— Вот, — наконец сказала она. — Смотрите сами.

Она протолкнулась обратно на чердак. Аппарат представлял собой систему линз в латунном корпусе, и когда Джейс, дождавшись своей очереди, заглянул в окуляр, то все его поле зрения заняло колоссальное судно — «Небесный владыка», о котором говорила Депала. Боевой корабль завис в небе, подобно грозовой туче. В свете поднимающегося солнца Джейс смог разглядеть десятки небольших кораблей сопровождения, кружащих вокруг флагмана.

Когда они вернулись к собравшимся в комнате, Депала покачала головой.

— «Сердце Кирана» не сможет совладать с этим чудовищем, — сказала она, крутя миниатюрную модельку пропеллера.

После этого все надолго замолчали, и единственным звуком был скрип двери-шестеренки, которую закрывала Лакша.

— Кари, — сказала, наконец, женщина-гном, — мы пытаемся найти способ выиграть для «Сердца Кирана» немного времени, чтобы он вышел на позицию. Это наша лучшая возможность атаковать шпиль, но блокада не дает отступникам подняться в воздух. Мы даже до своих гоночных кораблей не можем добраться.

— Значит, плана у вас нет, — резюмировал Джейс.

Депала протестующе подняла ладони.

— Мы пытаемся его разработать. Но нам просто-напросто нужны корабли.

Разговоры о воздушных кораблях не входили в компетенцию Джейса, но он вспомнил кое-что из того, что рассказывала ему после ограбления молодая пиратка.

— А что твой флот, Кари? Ты говорила, что у тебя есть флот.

— Это правда? — с ноткой оптимизма спросил здоровяк, втянувший Джейса в комнату.

Кари бросила взгляд на Джейса. У него появилось чувство, что он сказал что-то не то, но за первым вопросом уже следовал второй.

— Ты можешь с ними связаться? Кари?

— Толку от этого не будет.

Пиратка прислонилась к полке в верстаком и глядела на свои башмаки, а все глядели на нее.

— Они недалеко от Латну, — сказала Кари, не поднимая глаз. Но сейчас они... не вполне готовы к полетам. Депала сказала все правильно. Этот «Небесный владыка» — чудовище. Его построили, чтобы охотиться на пиратов, и он успешно делает и это, и многое другое. Когда он разделался с моим флотом, уцелеть удалось только «Улыбке дракона». Остальные корабли — это мириады обломков на улицах деревни, которую «Небесный владыка» сровнял с землей, чтобы до нас добраться.

Кари ткнула пальцем в сторону консульского флагмана, будто чувствовала его через стену.

— И все, что мне оставалось делать, это смотреть, как он улетает, словно у него прогулочный круиз.

В комнате вновь установилась тишина. Джейс сделал шаг к Кари.

— Много у тебя было кораблей? — спросил он.

— Считая «Улыбку дракона» — четырнадцать.

— И насколько хорошо ты их знала?

— Очень хорошо, — она подняла бровь. — А что?

Джейс позволил себе улыбнуться.

— Тогда нам нельзя терять времени. У меня есть идея.

Ночью эфирное течение завернуло к городу, и с ним явились те же самые киты, что Кари видела вчера после ограбления. Держась за перила правого борта, Кари высунулась подальше, чтобы разглядеть плывущих под кораблем колоссов. Разинув пасти, киты кружили, заглатывая клубы эфира, и на их шкурах вспыхивали бесчисленные синие искры.

Взгляд Кари перешел на раскинувшийся внизу город. Восходящие потоки воздуха так яростно трепали над правым плечом ее неровно подстриженные волосы, что Рагаван с громкими раздраженными криками забрался на левое, чтобы посмотреть, в чем дело. Внизу, под килем корабля, небо затягивала тонкая вуаль облаков, и районы города казались призрачными, почти нереальными.

Даже с высоты полета своего корабля пиратка ясно видела башню с двумя шпилями — самую высокую постройку в городе. Вокруг нее роились корабли блюстителей, и как бы ни старалась Кари подсчитать их количество и разобрать разновидности и вооружение, ее взгляд раз за разом притягивала черная громадина, парящая между шпилем и Сварным Швом — «Небесный владыка».

Все, что им нужно было сделать, это заставить кошмарную тварь хотя бы ненадолго покинуть свое небесное гнездо, чтобы дать возможность отступникам на «Сердце Кирана» атаковать шпиль и Верховного консула. Значит, план заключался в том, чтобы выманить флагман Консульства. И приманкой должны были стать они сами. Сейчас Кари казалось, что чертов корабль гонялся за ней по всему свету, а теперь она должна сама пойти к нему с распростертыми объятьями. Она вдруг почувствовала, какой холодный на такой высоте воздух... хотя какая-то ее часть лучше смирилась бы с холодом, чем с перспективой вновь встретиться с «Небесным владыкой».

Но была и другая часть — та, что была капитаном пиратов. И она желала отомстить за уничтоженный флот. Эта часть горячила кровь Кари, кипятила ее, пока пар не вырвался наружу шипящими злыми словами через стиснутые зубы.

«Значит, ты считаешь себя владыкой неба? — ее взгляд вновь переместился на кружащих в небе китов. — Вряд ли они с тобой согласятся».

Налетчики Кари были в трюме. Они сидели двумя рядами лицом друг к другу. Здесь было теснее обычного — большую часть пространства занимал награбленный эфир.

Семеро налетчиков входили в экипаж «Улыбки дракона», еще пятеро были из Воронов Дерби. У всех за спиной был полетный ранец, но модель у каждого была своя. Кари воспользовалась возможностью немного покапитанить: она прошлась по узкому коридору между рядами, ободряюще кивая бойцам, а потом вытащила саблю и обратилась к ним с речью:

— Послушайте меня! Ваша работа — привлечь внимание. Разворошить их проклятый улей так, чтобы заметил флагман. Вы как, справитесь?

В ответ налетчики с энтузиазмом загалдели.

— Очень хорошо. И не забудьте, это «Улыбка дракона», — сказала пиратка, разводя в стороны руки. — И вы все сегодня — ее крепкие алмазные зубы. Пора показать Консульству, какими они могут быть острыми!

Под радостные крики налетчиков она выбралась из трюма и, все еще наслаждаясь произведенным эффектом, отправилась на мостик.

Когда с утра они покинули Ангары, Депала ясно дала понять, что пилотировать «Улыбку дракона» во время операции будет она. Когда Кари поинтересовалась, с какой стати она должна это позволять, Депала просто сказала: «Потому что ты знаешь, что мое место — у штурвала». Пожалуй, это было правдой. Кари видела ее в гонках, и женщина-гном без всяких сомнений была одним из лучших пилотов Гирапура.

В общем-то, Кари и сама думала попросить Депалу взять штурвал, но не хотела в этом признаваться. Когда пиратка зашла на мостик, она улыбнулась, увидев, что гонщица уже уселась в кресло за пультом управления. За ней в своем кресле пристегивался Джейс.

Кари посадила Рагавана в его привычное место — в нишу над креслом пилота.

— Вы готовы? — спросила она, пристегнувшись сама.

— Командуй, — откликнулась Депала.

— Джейс? — окликнула его Кари, повернувшись в кресле.

— Если мне нужно выбирать между «да» и «нет», то я полагаю, что да. Но если это шкала, то...

— Депала! — перебила его Кари, надвигая летные очки на глаза. — Поехали!

— Есть, капитан, — откликнулась гонщица и поднесла к губам конический раструб спускающейся с потолка переговорной трубы, чтобы предупредить команду. — Начинаем!

Басовито вздохнув, двигатели остановились, и еще до того как четыре пропеллера перестали вращаться, корабль ухнул вниз. Свист рассекаемого на огромной скорости воздуха быстро заглушил все остальные звуки. Ремни удерживали Кари в кресле, но ей казалось, что желудок вот-вот вырвется из живота на волю. Впрочем, это ощущение было для нее привычным, и даже сидящий с закрытыми глазами Джейс вроде бы спокойно его переносил.

«Еще немного», — подумала пиратка. Депала может запустить двигатели в любую секунду. Через закругленное стекло мостика Кари видела лишь проносящиеся мимо белые клочья на фоне синего неба. «Облака», — поняла она. Но они слишком быстро летят. Чего ты ждешь, Депала?

Небесный корабль качнуло, и они вдруг понеслись вниз носом вперед. Им открылся вид на стремительно приближающийся город и палубы несчетного множества консульских кораблей, построенных в многослойном боевом порядке. От внезапной смены положения Кари прижало к креслу, а все ее внутренние органы словно размазало. Ей оставалось только смотреть, как стройные ряды заметивших их приближение кораблей в панике рассыпаются в разные стороны.

— Гляди, как драпают, — захохотала своим безумным смехом Депала.

— Ты моторы врубать будешь?! — рявкнула ей Кари тоном, меньше всего напоминавшим вопросительный.

— Еще секундочку... — она наслаждалась этим, пожалуй, даже чересчур. — И...

Рука Депалы рванулась вперед и дернула рычаг, запуская двигатели. Корабль подчинился — в этом Кари не сомневалась, — и раздался гул четырех заработавших в унисон пропеллеров.

«Улыбка дракона» пролетела в разрыв между консульскими кораблями.

— Держись! — прорычала Депала. Она потянула на себя ручку управления, и корабль по изящной дуге вышел из штопора. Теперь «Улыбка дракона» оказалась в самой гуще флота Консульства, и гонщице пришлось лавировать между вражескими судами. У них не было времени даже отдышаться, но то же самое относилось и к консульским кораблям — они до сих пор не успели разобраться, что к чему.

Теперь можно было начинать настоящую работу.

— Держись между ними, пока мы не закончим высадку. Может, они не станут стрелять, если будет риск попасть по своим.

— У меня особо нет выбора. Они тут повсюду! — крикнула в ответ Депала. — Если собираешься выбрасывать десант, давай поскорее.

Кари расстегнула ремни.

— Если «Небесный владыка» нас не заметит, то все это зря. Подберись к нему поближе, насколько сможешь.

Юная пиратка поднялась с кресла и наклонилась к раструбу. Ее слова понеслись по переговорной трубе и эхом раздались в грузовом трюме, где ждала команда.

— Налетчики — приготовиться. Когда откроется люк, десантируйтесь! Жальте, как пчелы! Не дайте им спуску!

На мгновение воцарилась тишина. Потом из трубы раздался металлический голос:

— Пчелы? Только что мы были зубами. Острыми зубами. Ты там разберись, капитан, кто мы, все-таки, такие.

Отлично! Боевой дух на высоте.

— Может, пчелы с зубами? Как тебе такое?

— Кошмарная жуть.

«Прекрасно!» — хотела сказать Кари, но вместо слов вышел сдавленный писк: корабль резко нырнул вбок. Пиратка еле успела удержаться, схватившись за спинку капитанского кресла.

— Я так понимаю, на предупреждения не рассчитывать? — спросила она Депалу, склонившись над ее плечом.

— Боюсь, что нет, капитан, — Депала резко послала корабль вверх, в конце заложив крутой вираж. — Гляди.

Она могла не показывать: когда они вышли из виража, все небо заслоняла громадина «Небесного владыки». Он почти неподвижно висел в воздухе между двумя зданиями, словно хищная птица, усевшаяся на невидимый сук.

— Ну здравствуй, — спокойно сказала пиратка, сузив глаза.

Она повернулась к иллюзионисту, который все еще сидел недвижимо, с закрытыми глазами, побледнев, как мраморное изваяние. Надо было признать, что он переносил маневры гораздо лучше, чем она ожидала.

— Джейс! Джейс! Ты еще с нами? — рявкнула Кари, когда веки мага поднялись.

Он кивнул.

— Когда я понадоблюсь, то буду готов.

— Очень на это надеюсь. А пока мне надо, чтобы ты открыл грузовой трюм и выпустил налетчиков. Крути вон ту ручку, пока она не перестанет крутиться, — она показала на металлический диск, свисавший с потолка над головой Джейса. — Ко мне, Рагаван!

Мартышка поспешила к ней, карабкаясь по натянутой вдоль стены сетке, и к тому времени, как она уселась пиратке на плечо, Джейс уже занимался тем, чем было велено.

— Ты куда? — прокричал он, перекрикивая скрип непослушной ручки.

Она нацепила летный ранец, и Рагавану пришлось побегать туда-сюда, чтобы не попасть под ремни.

— Пойду наверх и посмотрю, чтобы никто не лез ко мне на палубу! — сказала Кари, застегивая на груди последнюю пряжку. Она бегом покинула мостик, и ее ботинки загремели по металлическим панелям центрального коридора и ступенькам лестницы. Добравшись до верха, девушка толкнула низкую арочную дверь — и ей открылся разыгравшийся по их вине и царивший вокруг полный хаос.

Корабли проносились мимо во всех направлениях, и на фоне такой стремительной картины собственные движения казались Кари словно замедленными. Все это напоминало внутренний механизм какой-то заводной игрушки, пружину которой слишком сильно сжали. Быстрые полеты не были для Кари в новинку, но ей пришлось признать: Депала выжимала из «Улыбки дракона» такие возможности, о существовании которых пиратка даже не представляла.

«Надеюсь, она не сломает мой корабль».

Добравшись до кормы, Кари была рада, что мостик защищает ее от самых яростных порывов хищного ветра. Она пристегнула к ограждению тросик, намотанный на лебедку в нижней части ранца. Перегнувшись через борт, пиратка увидела, как из раскрытого трюма вылетают на своих ранцах налетчики. Они покидали чрево корабля группами по двое или трое, пока все двенадцать не оказались в воздухе.

«Очень хорошо, Джейс», — подумала она.

«Спасибо», — ответил он. Кари вздрогнула от того, какими близкими показались его слова. Как и прежде, они появились в ее голове, но на этот раз Джейс словно стоял прямо у нее за спиной. «Крутить ручку оказалось не так-то просто».

«Гремлины тебя дери, Джейс! — подумала она в ответ. — И долго ты торчишь в моей голове?»

«Я не торчу. Я как раз собирался сообщить тебе, что дело сделано».

Кари переводила взгляд с одной группки бойцов на другую. Налетчики сновали между консульскими кораблями, словно... словно сердитые пчелы. Она вновь обратилась к Джейсу: «Теперь нужно закрыть двери трюма. А потом будь там, где ты меня услышишь. Когда я отдам команду, ты знаешь, что делать».

«Конечно».

«Ты запомнил все, что я тебе показывала?»

«Каждую деталь».

«Ну, будем надеяться, что нам это не понадобится». На глазах у Кари консульский корабль потерял управление, когда в него попал выпущенный с соседнего судна по налетчикам гарпун. Справа и внизу столкнулись сразу три корабля, преследовавших одну налетчицу — судя по ее облику, она была из отряда Депалы.

— Пока все идет неплохо, не так ли, мой принц? — пихнула мартышку головой Кари. Рагаван согласно заверещал, а Кари произвела в уме быстрые подсчеты.

«Прорвать блокаду? Сделано».

«Сломать строй кораблей Консульства? Сделано».

Раздавшийся наверху взрыв не дал ей закончить список. Кари вместе с Рагаваном свалилась на палубу и подняла руку, чтобы прикрыть лицо. Сверху налетчик-эфирид отлетел от темного облака, секунду назад бывшего кораблем Консульства.

Эфирид вошел в пике, пролетая мимо, отдал Кари честь, и с силой врезался в новый консульский корабль.

— Устроить полный хаос? Верно, Рагаван, сделано, — сказала Кари, пока «Улыбка дракона» петляла между кораблями блокады. — Но недостаточно. Флагман — а только он нас беспокоит — даже не пошевелился. И если этот небесный слизняк не бросится за нами в погоню, то все зря... Эй!

Кари схватилась за голову: Рагаван больно дернул ее за волосы. Мартышка кричала и показывала на улицу внизу.

— Ладно, ты привлек мое внимание.

Десятки блюстителей Консульства, облаченных в летные ранцы или летевших на одноместных скиммерах, вступили в бой. Большинство их них прикрывали корабли. Но не все.

«Ты их видишь, Кари? — спросил Джейс. Депала заметила отряд блюстителей, который движется нам наперехват».

«Ага, шестеро, — ответила Кари. Она дернула трос, проверяя, что он крепко держится. — Мы сможем от них оторваться?»

«Депала говорит, что делает все возможное».

Кари вытащила саблю.

—Мой принц... не ты, Джейс, — готовься к бою, — Рагаван натянул очки и залез в карман между лопатками Кари: там, где отходил от спины летный ранец. — Пора и нам немного подраться.

К тому времени, как первая троица блюстителей поднялась над левым бортом «Улыбки дракона», Кари уже была в воздухе. Механические крылья ее ранца громко жужжали, она летела над палубой, и трос с пронзительным звоном разматывался с катушки лебедки.

Трое блюстителей летели на одинаковых четырехпропеллерных летных ранцах и прижимали к груди свое оружие — сетеметы консульской модели. Ждать, пока эти дурни навалятся на нее всей толпой, смысла не было, так что она приветствовала их на борту корабля со всей гостеприимностью капитана пиратов. Кари ринулась в бой.

Вернее, на полной скорости ринулась вперед.

Как она и ожидала, блюстители разлетелись в стороны, и она пролетела мимо них. Трос пиратки начертил в воздухе линию, отделив двух блюстителей от третьего. Заметив это, Кари заложила резкий вираж, облетая двух противников. Прежде чем кабель успел провиснуть, она застопорила механизм лебедки и понеслась назад к кораблю.

— Держись, Рагаван! — прокричала Кари, и ее трос с громким щелчком зацепил за грудь одного из блюстителей, а сама пиратка полетела во второго — пораженно глядящего на все это гнома, не успевшего поднять оружие. Кари и гном повалились на палубу «Улыбки дракона», второго блюстителя трос увлек за ними. Крылья, пропеллеры — все смешалось в кучу. Корабль закачался, и оружие разлетелось в разные стороны.

С глухим звуком локоть Кари врезался в щеку гнома, и на долю секунды ему стало не до сражений. Оттолкнув его, она тут же снова поднялась в воздух.

Первый блюститель еще пытался выпутаться из троса с помощью третьего, и пиратка, не теряя времени, сбила с ног обоих.

Впрочем, победа оказалась мимолетной. Три оставшихся блюстителя присоединились к своим товарищам. Женщина в офицерской форме снизилась и зависла в воздухе перед Кари.

«Есть новости?» — мысленно обратилась Кари к Джейсу.

«“Небесный владыка” не двинулся с места», — ответил тот. — Как дела наверху?»

— Прекрати сопротивление и сдай корабль, — приказала блюстительница.

«Не очень, — призналась пиратка Джейсу. — Пора переходить к твоей части плана».

«Сейчас, минуту», — ответил Джейс.

Кари на шаг приблизилась к офицеру.

— Передай своим консулам, — крикнула она, — что я, Кари Зев, капитан «Улыбки дракона», привела свой флот, чтобы захватить этот город.

«В любой момент...»

Вспыхнул синий свет, и что бы ни собиралась ответить блюстительница, ее слова потерялись в развернувшемся перед ними великолепном зрелище. Из-за зданий выплывали небесные корабли. Не консульские — пиратские.

Они шли парами и тройками, и, как и блюстители, Кари могла лишь завороженно глядеть на них... потому что каждый их них был ей знаком. «Латунный молот» и «Демон Вахда». «Холодный ветер» и «Воздушный змей». И другие. Они прибывали и прибывали. Даже «Солнечный охотник» — ну конечно же, «Солнечный охотник». Ее флот вернулся к ней, и корабли собирались над площадью — так, чтобы здания прикрывали их со всех сторон. Минуту назад «Улыбка дракона» была одна, и вот уже стала одной среди десятков. Кари знала, что корабли — иллюзия, сотворенная Джейсом из ее собственных воспоминаний. Но все же она не могла отделаться от мысли, что теперь Консульство в безнадежном меньшинстве. Блюстители, похоже, разделяли ее мнение, поскольку спешно разворачивались и отступали от пиратского флота.

Офицер взглянула на Кари, потом на шеренгу кораблей, потом снова на Кари. И прежде чем с губ пиратки успела слететь язвительная реплика, сетемет блюстительницы выстрелил. Выстрел застал Кари врасплох, и какое-то мгновение она пораженно стояла, глядя на летящую на нее разворачивающуюся сеть.

Но сеть не долетела. Из заплечного кармана выскочил Рагаван. Оттолкнувшись от головы Кари, он прыгнул прямо в ловчий снаряд. Сеть запуталась вокруг него, и зверек без своей обычной грации повалился на палубу.

Через мгновение блюстительница скрылась — унося с собою принца Кари.

— Рагаван! — завопила пиратка, бросаясь в погоню. Пробежав четыре шага, она подхватила с палубы меч и перемахнула через борт своего корабля. Крылья ее летного ранца задрожали и ожили, и взмахом меча Кари перерубила привязывавший ее к ограждению трос.

Пиратка гналась за блюстительницей, и дистанция между ними стремительно сокращалась. Снизившись, Кари увидела, как Рагаван бьется в сети, подвешенной у похитительницы на талии.

— Держись, мой принц. Я иду к тебе, — пробормотала девушка, жалея, что ее любимец не выучился у Джейса читать мысли.

Настигнув блюстительницу, Кари подлетела к ней снизу, и прежде чем та успела хоть моргнуть, вцепилась в нее, так что они полетели дальше лицом к лицу. Офицер пыталась стряхнуть Кари, но пиратка крепко охватила ее ногами.

— Отцепись, — рявкнула блюстительница.

— Верни мне обезьяну!

— Ты нас обеих угробишь!

Кари подмигнула офицеру и сунула клинок сабли в круг одного из четырех удерживающих ее на лету пропеллеров. С громким лязгом и фонтаном искр столкнувшийся с оружейной сталью пропеллер разлетелся на куски. Сцепившихся врагов начало швырять в стороны, и положение стало только хуже от того, что блюстительница обрушила на Кари град ударов.

Но пиратка держалась, и уличив момент, засадила блюстительнице головой в челюсть. Боль эхом отдалась у нее в черепе, но удары прекратились, и Кари смогла захватить контроль над ситуацией — впрочем, повлиять на происходящее ей все равно не удалось. Уцелевшие пропеллеры тянули летный ранец в одну сторону, и несмотря на попытки Кари компенсировать это своими крыльями, сцепившаяся пара летела по широкому полукругу — через иллюзию пиратского корабля, сквозь призрачный корпус «Солнечного охотника», и дальше, прочь от флота.

— Кари не отвечает, — сказал Джейс, прикрывший глаза, чтобы не видеть разыгравшегося снаружи безумия. — Она слишком быстро движется, и я не могу дотянуться до ее разума.

— Занимайся своей проекцией! — оборвала его Депала.

Конечно, именно этим он и занимался. Физически Джейс был пристегнут в своем кресле за пилотом-гномом, но его разум трудился, поддерживая громадную и сложную иллюзию, сконструированную исключительно на основе вытянутых из Кари воспоминаний — плюс несколько копий тут и там, чтобы дополнить картину. Это была большая работа, требовавшая полной концентрации и внимания.

— На «Небесном владыке» не купятся, если поймут... — начала Депала, но замолкла на полуслове.

Джейс не рискнул открыть глаза. Сейчас он не был к этому готов.

— Что происходит?

— Могу поспорить, ты уже угадал.

Он угадал, но Депала все равно сказала.

— «Небесный владыка» вместе с кораблями сопровождения движется наперерез нашему флоту. Если Первая отступница не поймет, что это ее шанс, то я ей потом выскажу все, что думаю.

— Что должны делать корабли? — уточнил Джейс.

— Пусть стоят на месте. Наш корабль должен быть одним из многих.

Через плотно закрытые веки Джейс вдруг почувствовал яркий свет. Он попробовал отстранить свой разум от зрительного восприятия, но весь мир вокруг словно превратился в белый свет, и оглушительный грохот, будто раскололось небо, гремел у него в ушах. Он сосредоточился на иллюзии, чтобы не позволить ей развеяться, но у него не получалось отделаться от заполнившего рот металлического вкуса.

Откуда-то издалека Джейс услышал свое имя. В голосе зовущего была паника, и зов повторялся снова и снова. Маг вернул свое сознание на мостик — где мир перевернулся вверх ногами, и Депала повторяла его имя.

— Я здесь, Депала, — сказал Джейс, и это было отчасти правдой. Какая-то часть его разума все еще поддерживала иллюзию флота. — Куда в нас попали?

— Джейс! Я ослепла! — прокричала гонщица.

— ЧТО?

— Принимай управление!

Корабль раскачивало и мотало, но Джейс все равно не мог представить себя за штурвалом. Ему бы просто не хватило времени вытянуть из разума Депалы все необходимые знания. Так что вместо этого он отплатил услугой за услугу. Когда они падали на корабли Консульства, Джейс избавился от паники, коснувшись абсолютно уверенных мыслей Депалы. В этот раз он втянул ее в свой разум.

— Теперь я вижу! — воскликнула Депала и тут же направила нос «Улыбки дракона» вверх, набирая высоту.

— Что тебя ослепило?

— Разрядная пушка на этой штуке!

Как бы подтверждая ее слова, свет вспыхнул снова. На этот раз Депала нырнула в сторону, чтобы уклониться от электрического разряда. «Небесный владыка» тем временем медленно приближался. А Джейс тем временем чувствовал, что в любой момент может потерять контроль над своей грандиозной иллюзией.

— Похоже, несмотря на всех твоих призраков, мы ему особенно нравимся, — заметила Депала.

— Все же это корабль капитана Зев.

— Ага. И если мы его сломаем, то на глаза ей лучше не попадаться.

Пролетев через иллюзию Джейса, Кари, Рагаван и офицер Консульства все еще яростно молотили друг друга. Блюстительница отпихивала Кари ногами, а та пыталась вырвать сеть с Рагаваном. Обезьяна тоже нашла себе занятие: просунув лапы через сеть, она шарила по карманам офицера.

Кари чуть не повалилась вниз, когда блюстительница подошвой своего тяжелого башмака заехала ей по колену и проехалась вниз по ноге, ударив еще и по лодыжке. Пиратка прикусила губу от боли.

Она потеряла концентрацию — и тогда заметила, что они летят прямо в эфирный поток. В этом потоке двигались колоссальные фигуры. Они парили, плыли в небесах.

Небесные киты.

Эти существа не проявляли ни злости, ни наклонностей хищников, но в то мгновение Кари все равно охватило чувство своей полной незначительности. В горле пересохло, и пиратка поняла, что летит с разинутым ртом.

Судя по тому, как полезли на лоб глаза блюстительницы, та тоже была поражена до глубины души. И тогда Кари вспомнила о своем принце. Она сорвала сеть с пояса офицера и оттолкнула прочь упрямую соперницу.

Рагаван вновь был рядом с ней. Один кит изогнулся в воздухе, повернувшись к ним, и на секунду Кари оказалась с гигантом лицом к лицу. Его пасть казалась бесконечной, а морщины, которыми была испещрена нижняя челюсть, были словно каньоны. Животное обращало на пиратку не больше внимания, чем на жалкую пылинку.

В голове у Кари зазвучал голос Джейса. Он был далеким, тихим — но звал ее по имени.

«Джейс!» — ответила она.

«“Небесный владыка” завис над нами. «Сердце Кирана» все еще не может взлететь. Мы здесь долго не продержимся», — Джейс говорил голосом изнуренного и выжатого досуха человека.

«Нет!» — пиратка не была готова позволить «Улыбке дракона», последнему из своих кораблей, разделить судьбу остального флота. Она взглянула на прощанье на кита, развернулась и помчалась к кораблю.

Но вдруг Кари остановилась. Перед ее глазами ясно вырисовывалась она. Возможность.

«Джейс, открой грузовой люк. Когда я дам команду, пусть Депала сбрасывает груз и резко поднимается».

«Выбросить эфир? Я правильно тебя понял?» — переспросил Джейс, но она его едва слушала.

«Это тебе за мой флот».

Она вылетела из скопления призрачных кораблей, и небо ей заслонила темная громадина «Небесного владыки». Корпус исполинского корабля напоминал железного кита.

«Мы под тобой, Кари», — сказал Джейс, и пиратка увидела, как стрелой мчится вверх ее корабль.

«Сбросить груз!» — подумала она изо всех сил, пока ее пальцы возились с застежками летного ранца. Ящики посыпались из трюма, ударяясь друг о друга, и бидоны с эфиром полетели наружу.

Пора! Кари сорвала летный ранец с плеч и запустила его вниз, в скопление стеклянных бидонов. Из разбившихся сосудов вырвался синий дым, и это облако росло, закручиваясь спиралью. Этого хватит, чтобы привлечь их внимание.

Прижав Рагавана к груди, Кари врезалась в палубу поднимавшейся навстречу «Улыбки дракона» и заскользила вниз. Когда ее измученное тело покатилось по металлической поверхности, обивая углы, пиратка едва не взвыла. Наконец она впечаталась в кормовое ограждение, и их с Рагаваном полет остановился.

«Держись подальше», — подумала Кари Джейсу, порадовавшись, что не нужно говорить вслух.

Прошло несколько мгновений. И вдруг у Кари на глазах иллюзорный флот Джейса — ее флот — замерцал и развеялся. Первый из небесных китов пронесся через него, направляясь к эфиру. А прямо на пути у колоссального создания был «Небесный владыка».

Мелкие суденышки Консульства разлетелись в стороны, а «Небесному владыке» предстояло доказать свое право на титул. Но боя не получилось. Застонал, сминаясь, металл, и клубы дыма потекли в синее небо. Кит пролетел дальше не сбавляя скорости, а флагман Консульства полетел сначала вбок, словно гонимый ветром воздушный шар, а потом накренился на один борт и стал медленно опускаться на землю.

— Мой славный принц, — сказала Кари, — иди, поглядим на это вместе.

Она помогла Рагавану выпутаться из сети и посадила на плечо. А потом пиратка без сил облокотилась на ограждение посмотреть на агонию металлического чудовища.

Она подумала, что им пора бы убираться отсюда, и уже собиралась отдать приказ, как голос Джейса вновь нашел ее разум — голос более взволнованный , чем она привыкла ожидать. «Твоя работа?»

«Это был кит, Джейс. Мне так сильно не ударить».

Сюжет выпуска «Каладеш»

Сюжет выпуска «Эфирный Бунт»

Описание planeswalker-а: Джейс Белерен

Описание мира: Каладеш