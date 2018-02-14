УАТЛИ, НА КАЛАДЕШЕ

Уатли не могла перестать улыбаться.

Она оказалась в городе, подобного которому не видела никогда в жизни. Воздух здесь был теплым, как дома, но на этом сходство с домом заканчивалось. В городе царила атмосфера творчества и изобретений, и Уатли во все глаза глядела на удивительные здания, устройства и... штуки, созданные местными жителями. Сферы, сами собой катящиеся по улицам! Небольшие металлические существа, доставляющие посылки! Она шла по рынку, вдыхая аромат странных незнакомых пряностей, любовалась синими потоками, что вились в небе, словно реки. Здесь все ходили и говорили еще быстрее, а прилавки ломились от чудесных изобретений, которых Уатли и представить себе не могла. Жители этого мира были разными: тут встречались и похожие на людей коротышки, и высокие синие шестипалые гуманоиды, и даже угольно-черные создания, из-под кожи которых пробивался яркий синий свет. Уатли была в восторге от того, что может познакомиться со всеми этими типами.

Ее лепешки тамале не пережили путешествия (где-то в непостижимом пространстве между Иксаланом и этим миром они превратились в несъедобную пыль), так что она обменяла кусок янтаря из дома на кошель странно выглядящих монет. Теперь они позвякивали у нее в рюкзаке, а Уатли размышляла о том, сможет ли найти себе комнату на ночь в таком многолюдном и шумном месте.

Гуляя по городу, она порой ловила на себе любопытные взгляды прохожих, но каждый раз все заканчивалось комплиментами ее затейливым доспехам.

«Какая тонкая работа! Ты, должно быть, механик», — говорили они. Уатли радостно улыбалась и отвечала: «Я понятия не имею, о чем вы говорите!».

Она попросила дружелюбного торговца посоветовать ей какое-нибудь интересное место в городе, и он отправил ее на большую открытую площадь в самом центре. Вскоре она уткнулась в собравшуюся на площади толпу. Горожане вытягивали шеи, чтобы получше рассмотреть происходящее на приподнятой над площадью и укрытой от солнца большим навесом сцене.

Уатли заметила группу зрителей, наблюдавших за сценой с блокнотами и письменными принадлежностями в руках. Она поняла, что нашла своих, так что подошла и села рядом с ними, выудив из рюкзака собственную бумагу и грифель.

На сцену вышла фигура: кожа черная, как печная сажа, и в ней глубокие трещины, в которых виднеются яркие синие вихри. Фигура была одета в роскошные шелка, элегантно ниспадающие с ее странного распадающегося тела. Вышедший взмахнул рукой, приветствуя собравшихся, и толпа взорвалась приветственными криками. Зрители с блокнотами задавали вопросы и скрипели перьями. В этой суматохе Уатли чувствовала себя, как рыба в воде. Подняв руку, фигура на сцене призвала к тишине и театральным жестом указала на укрытый тканью объект в дальнем конце сцены.

«Добро пожаловать, уважаемые гости!»

Голос выступавшего был легким и полным жизни, он сразу притягивал к себе внимание, и собравшиеся слушали его в полной тишине.

«Как многие из вас, я посвятил себя работе, направленной на улучшение жизни сограждан. В основе культуры эфиридов лежит простой принцип: по максимуму использовать отведенное нам время и наслаждаться ни с чем не сравнимым экстазом пребывания в живых. Всякая жизнь подходит к концу. Но что, если этот конец станет легче для тех из нас, кто встречается с ним раньше остальных?»

Зрители зашумели, а изобретатель (эфирид?) сдернул ткань с укрытого объекта, и на свет явился затейливо украшенный золотой ящик.

«Это эфирный регулятор. Инструмент, предназначенный для регуляции энергии не работающих на эфире устройств, а родившихся из эфира созданий. Этот медицинский прибор облегчает мучительные симптомы растворения и позволяет эфиридам вернуться в эфирный цикл без боли и с достоинством!»

Толпа разразилась аплодисментами, а зрители по обеим сторонам от Уатли яростно строчили в своих блокнотах.

Уатли была поражена. Ее мозг до сих пор пытался осознать все, что рассказал изобретатель, но она была в восторге от такого слияния науки и сопереживания. Ей хотелось задавать вопросы. Как это работает? Что такое эфирный цикл? Как примут это устройство те невероятные существа, о которых она и не подозревала еще несколько минут назад? Уатли почувствовала, как кто-то тянет ее за рукав, и, повернувшись, увидела глядящую на нее женщину примерно одних с нею лет.

С обеспокоенным выражением лица женщина наклонилась к Уатли и прошептала:

— Ты не отсюда?"

Уатли отрицательно покачала головой.

— Нет. Я из... другого города.

Женщина быстро осмотрелась по сторонам. Она наклонилась еще ближе.

— Из другого города в другом мире?

Уатли улыбнулась.

— Ты тоже мироходец! — радостно воскликнула она.

— Не здесь! — обеспокоенно всплеснула руками женщина и потащила Уатли прочь от сцены.

Вместе они пробрались через толпу — не без затруднений, потому что женщину то и дело останавливали и просили автограф. Наконец они укрылись в близлежащем парке. Парк украшали колоссальные статуи в героических позах, и Уатли пришла к выводу, что эти позы символизируют величайшие достижения тех, кому статуи установлены.

— Прошу прощения за то, что отвлекла тебя от сцены, — сказала женщина. — Меня зовут Сахили. У тебя удивительная одежда, и мне пришло в голову, что ты тоже можешь оказаться мироходцем.

— Приятно познакомиться, Сахили. Меня зовут Уатли. Это мое первое путешествие за пределы своего мира, — ответила Уатли. — Как называется это место?

— Мир называется Каладеш, а город — Гирапур. Ты выбрала отличное время для визита. А откуда ты сама?

Уатли немного подумала и присела на скамью. Ее все время отвлекали синие потоки, вырисовывавшие узоры в небе. — Континент, на котором я живу, называется Иксаланом, так что, наверное, и мир тоже.

— Иксалан. Об этом мире я не слышала! — улыбнулась Сахили. — На что он похож?

Уатли на некоторое время замолчала. Как ей было описать свой дом тому, кто ни разу его не видел?

Единственным известным мне способом.

Земля, как солнце яркая, и воздух

напоен светом. Жирный чернозем

дарует жизнь, бескрайние деревья

ковром зеленым укрывают землю,

и динозавры слышат наши песни.

Глаза Сахили расширились от любопытства.

— Кто такие динозавры?

Уатли нахмурилась.

— Чешуя? Перья?

Сахили непонимающе глядела на нее.

— Некоторые едва доходят до колена, другие выше высоких домов? У вас тут таких нету?

— Нет, но я бы с удовольствием такого сделала! — усмехнулась Сахили и потянула Уатли со скамейки. — Мы немедленно пойдем ко мне в мастерскую, и ты мне все подробно расскажешь. Я как раз искала вдохновение для нового проекта!

Уатли встала и улыбнулась в ответ.

— И я могу помочь?

— Ну конечно можешь! Ты же эксперт. Я должна все-все узнать про динозавров!

Уатли светилась от радости.

Она оказалась именно там, куда должна была попасть.

Двое мироходцев зашагали к мастерской Сахили.

И Уатли рассказала Сахили о своем доме.

АНГРАТ

Все было точно так, как он помнил.

Дорога была пыльной и широкой, тут и там торчали лавки, работавшие дольше, чем он себя помнил. Это было сонное местечко, и Анграт с удовольствием отметил, что почти ничего не изменилось.

Из трубы его кузни поднималась тонкая струйка дыма. На выходящем на улицу окне большими печатными буквами было от руки написано «ОТКРЫТО». Кузня, по сути, была всего лишь лачугой на отшибе, но это была его лачуга на отшибе. Снаружи аккуратными стопками хранились железные бруски и другие металлы, на стойке были разложены инструменты и оружие с бирками с именами заказчиков.

Уши Анграта дернулись: он услышал внутри лязг металла и шипение воды.

Он подходил ближе, и его цепи звенели с каждым шагом.

Минотавр слегка наклонился, чтобы не удариться о притолоку (на дереве до сих пор можно было различить вмятины с тех раз, когда он забывал это сделать). Он замер, высматривая кузнецов за работой.

Две девушки подняли взгляд от наковален. Они были высокими — в мать. Обе носили тяжелые кожаные фартуки, на рогах были подобающие незамужним девицам их лет украшения.

Глаза каждой широко раскрылись. Та, что стояла справа, пораженно фыркнула. Вторая удивленно подняла уши.

Правая девушка понюхала воздух и задрожала от переполнивших ее чувств.

— Отец?

Там, где слезы Анграта касались его кожи, негромко зашипел пар. Он улыбнулся.

— Руми. Джамира. Я вернулся.

ВРАСКА

Горгона так долго не была в Слепой Вечности, что это ощущение показалось ей почти незнакомым. Как только закрылся межмировой портал, она отправилась в путь: шагнув из Иксалана, она оказалась в своих покоях на Равнике.

Здесь пахло домом. Враска была безмерно довольна собой.

Она тут же уселась в любимом кресле и взяла книгу по истории — ту, что не успела дочитать, когда началось ее путешествие. Между страниц обнаружилось новое письмо.

Уже знакомым элегантным почерком на листе было выведено всего два слова: «МИР МЕДИТАЦИИ».

Враска ухмыльнулась. Она скинула камзол, переоделась, избавляясь от пропотевших нарядов. Спешить ей было некуда. Взяв книгу, она подошла к шкафу, чтобы поставить ее на место. Когда книга заняла свое место на полке, горгона пробежалась глазами по корешкам, выбирая что-то, что давно не перечитывала. Немного подумав, она вытащила новую книгу и рассеянно положила ее на столик рядом с креслом.

Конечно, ей придется подождать, пока Враска не встретится с драконом.

Приготовившись, горгона покинула дом через черный разрыв в воздухе и оказалась в мире медитации.

Никол Болас ждал ее.

Она появилась все в том же водоеме, окруженном магической клеткой. Враска в точности повторила заклинание из первого визита в этот мир, и клетка исчезла.

Она поглядела на дракона — а он поглядел на нее в ответ.

— Я сделала все, как ты велел, — сказала Враска. — Посмотри сам.

И дракон посмотрел.

Никол Болас изучил каждый уголок ее разума так тщательно, что она почуствовала это. Он вытащил наружу каждое воспоминание об Иксалане и просмотрел их все в мгновение ока. Враска поморщилась: ощущения были неприятные. Словно кто-то начисто выскреб ее память.

Внутренним взором она наблюдала, как дракон изучает ее разум, подобно рисунку на стене. Горгона была не против. Она гордилась тем, чего смогла достичь.

Враска хорошо помнила, как одна поднималась по реке...

...как храбро нырнула в реку, что текла через город...

...как глядела на беснующегося в Ораске сфинкса...

...и как встала на Бессмертное Солнце, чтобы обратить сфинкса — и десятки других врагов — в чистое золото.

Враска помнило все это, словно это было вчера, и с гордостью демонстрировала все события Николу Боласу.

А потом все ощущения вдруг пропали. Дракон покинул ее разум, и горгона ясно почувствовала, как доволен он остался результатом ее работы.

Никол Болас буквально светился от радости.

От удовольствия он вытянул когти.

— Очень хорошо, Враска, — сказал он. — Ты получишь награду за верность.

Враска, вновь получившая собственный разум в свое распоряжение, учтиво поклонилась и почувствовала, как что-то появилось у нее в кармане.

— Мой дар за верную службу. Ты честно заработала собственное королевство.

— Благодарю за доверие.

— Нет, это я тебя благодарю. Надеюсь, что в будущем нам еще представится возможность поработать вместе.

— Ты знаешь. как меня найти, — сказала Враска с улыбкой профессионала.

Никол Болас сделал жест, показывая, что они закончили, и Враска отбыла домой.

Вся встреча не продлилась и нескольких минут. Враска появилась в своей квартире на Равнике с чувством... недоумения.

Болас остался доволен, и все же ей почему-то казалось, что он упустил что-то важное... или это она что-то упускала? Горгоне было не по себе, хотя она и не могла вспомнить, что бы она могла упустить... и почему.

Враска прогнала это чувство. Дракон получил, что хотел, — и она тоже. Она сунула руку в карман и достала небольшой листок бумаги.

«ОН ОДИН, ЕГО ДЕРЖАТ В ПЛЕНУ ЗДЕСЬ, — красовалась пышными завитушками выведенная почерком Никола Боласа строка. — ПОЗДРАВЛЮ, ГЛАВА ГИЛЬДИИ ВРАСКА». Ниже было указано место в безлюдном уголке города. Идеально подходящий район, чтобы разделаться с негодяем так, как он этого заслуживает.

Враска улыбнулась и отправилась в ванную. В конце концов, ее ждала веселая ночь, и в эту ночь горгона желала выглядеть и чувствовать себя на все сто. Дело может и подождать пару часов.

Горгона вытерла лицо полотенцем, поставила чайник на плету, открыла мемуары, которые до этого брала с полки, и задумалась над тем, что скажет Джараду, прежде чем обратить его в камень.

ДЖЕЙС

Укрывшись покровом невидимости, Джейс смотрел, как исчезает Бессмертное Солнце, и как покидает мир Враска. Как только Солнца не стало, сквозь отверстие в потолке посыпались знакомые ему лица. Незримый, он наблюдал, как они ругались, и как в гневе отправились прочь.

Малькольм и Подштанник оставались в зале наверху. Джейс мысленно потянулся к Малькольму (из этих двоих ревун был более надежным), чтобы передать простое сообщение. Он почувствовал, как Малькольм замер, услышав его.

«Капитан в безопасности, но она очень далеко, — сообщил Джейс, тщательно выбирая слова. — Я тоже надолго покину вас, но хочу, чтобы ты всей команде передал, как много вы для меня значите».

«Ты всегда будешь одним из нашей команды, Джейс, — произнес мелодичный тенор в голове у Джейса. — Ты был отличным пиратом».

«А кто сказал, что я собираюсь останавливаться? — с ухмылкой подумал Джейс в ответ. — Покуражьтесь тут без меня, Малькольм».

«И ты тоже, Джейс».

Джейс прервал связь и почувствовал, как Малькольм отправляется в путь, как его разум удаляется все дальше и дальше.

Он смотрел, как покидают тронный зал все остальные, и наконец, оставшись один, вновь сделался видимым.

Маг знал, что ему нужно отправиться на Доминарию, но не спешил покидать этот мир.

Вечерний воздух Иксалана струился в его убежище. Крики ночных птиц и динозавров раздавались на фоне закатного гудения насекомых.

Джейс подумал об обещанном ему кофе и книге. От этих мыслей у него внутри все закружилось, словно подхваченные ветром листья. Он вспомнил уверенный голос капитана, ее упрямую любовь к самой себе, несмотря на страшный дар, с которым она была рождена (наконец-то хоть кто-то понимал, как это — всю жизнь ощущать такое бремя). Для тех, кто стал ей близок, она готова была сделать что угодно, и она пожертвовала частью себя самой, чтобы могла выжить Равника.

Она была замечательной.

И про него она думала точно так же.

Джейс улыбнулся своим мыслям и осмотрелся вокруг. Несмотря на громадную дыру в потолке, тронный зал был прекрасен. Иксалан был странным, нелепым и чудесным местом. Джейс надеялся, что однажды сможет вернуться сюда вместе с Враской. Встретиться с командой «Буяна». Сходить в пару набегов — почему нет! Но с этим придется подождать. Он не хотел становиться таким же, как Азор.

Джейс опустил голову и поглядел на себя.

Загар был настоящим. Шрамы, мозоли на руках, мускулы (мускулы!) принадлежали ему. Впервые за всю жизнь Джейс гордился своим телом. Оставалось только себя не запускать! Но с этим поможет Гидеон — он уже битый год пытался заставить Джейса упражняться.

Джейсу пришла в голову мысль, заставившая его забыть обо всем остальном. Что я скажу Стражам, когда с ними встречусь?

Мага охватила паника. Кто-нибудь из них знает Враску? А что, если они сейчас чем-то заняты? А что, если они уже отправились куда-то еще, и я не смогу отыскать их, чтобы предупредить о Равнике? Что, если они вернулись в Иннистрад, или в Каладеш, или на Зендикар? Что, если они с Уджином? Проклятье, и что же мне сказать Уджину?! «Привет, насчет твоего друга... ну, того, с которым ты тысячу лет не мог поговорить... в общем, он оказался мерзавцем и теперь сидит на острове. Да, кстати, ты же хотел использовать меня как наживку, чтобы заманить Никола Боласа на Иксалан, верно? Что же остановило тебя на Таркире? И выходит, все, что ты делал, на самом деле было для того, чтобы победить Боласа? Если это так, то нам понадобится твоя помощь».

Джейс вдруг почувствовал себя ужасно маленьким. Ни один из этих вопросов сейчас ему не поможет. Заламыванием рук не защитить свой дом. Про вопросы придется пока забыть. Сначала — Равника. Он — Договор Гильдий, но еще он — нечто большее. Губы Джейса изогнулись в полуулыбке. Я — тот, кто придумал план, чтобы капитан пиратов смогла обмануть дракона. Вот, кто я такой.

В зале Азора уже стало темно. В джунглях плясали какие-то огоньки, кроны деревьев купались в лунном свете.

Больше медлить было нельзя.

Путешествия между мирами были сложным занятием: в их исходе никогда нельзя было быть уверенным заранее, и обычно получалось добраться только до уже известных мест. Чаще всего в новый мир попадали, сконцентрировавшись на образе знакомого мироходца. Первым порывом Джейса было отправиться в Доминарию, сосредоточившись на Лилиане, но он остановился и задумался. То, что он сейчас испытывал к ней, уже никак нельзя было назвать привязанностью. Это было нечно болезненное. Старинная, тревожная и нездоровая связь, в которой было больше страха, чем нежности. Мысли о Лилиане вызывали отторжение, так что маг сконцентрировался на других друзьях.

Ослепительно-яркое благородство Гидеона сияло через Слепую Вечность путеводным маяком, и Джейс нацелился на него.

Он почувствовал, как его физическое тело замерцало и растворилось, и шагнул вперед в эфир, к знакомым звукам и цветам, что приветствовали его.

Но что-то было не так.

Гидеон на Доминарии передвигался — и не с обычной скоростью пешехода или всадника, а быстрее, чем бывает нужно передвигаться обычному человеку.

Чем он там занимается?!

Сердце Джейса бешено забилось, когда он понял, как точно ему придется целиться.

Маг подстроил курс через эфир и быстро прикинул скорость Гидеона, следя за тем, чтобы место назначения все время совпадало с точкой, где тот находился. Он прижал руки к бокам и постоянно менял курс, уравнивая скорость с той штукой, на которую, судя по всему, должен был попасть. Джейс почувствовал, как приближается реальность Доминарии.

Он не видел ни места назначения, ни маршрута, но примерно представлял размер и форму того объекта, куда направлялся. Магу не давал покоя тот факт, что местонахождение Гидеона менялось с невероятной скоростью. Джейс выругался и снова поменял вектор. ДА НА ЧЕМ ЖЕ ОН ПУТЕШЕСТВУЕТ?

Маг очень хорошо понимал, что если он ошибется, то может либо попасть внутрь какого-то монолитного объекта, либо оказаться на пути махины, что сомнет его, даже не заметив.

В тех частях его сознания, что не были заняты маршрутом и расчетом траектории, лился нескончаемый поток проклятий. Джейс отстраненно отметил, что Враска гордилась бы тем, как обогатился его словарь.

Через эфир он чувствовал Гидеона — свою цель — и сосредоточился на том, чтобы замедлиться и материализоваться не в какой-нибудь стене.

Джейс решительным шагом вышел в реальный мир — и чуть не врезался лицом в стену. Он облегченно выдохнул, а потом вдохнул воздух нового мира.

Первое, что он услышал, — скрип дерева и успокаивающее гудение двигателей.

Джейс понял, что приземлился на что-то немного слизистое, поднял глаза и огляделся.

В помещении было полно народу, и все смотрели на него.

Джейс перевел дыхание и неловко помахал собравшимся.

— Здравствуйте. Привет. Извините. Я не ожидал тут оказаться, — тяжело дыша, проговорил он. — Пришлось менять траекторию из-за вашей скорости.

Джейс встряхнулся, избавляясь от нервозности и дрожи в конечностях, и засмеялся.

— Ух ты! Мне еще не доводилось переходить на движущийся объект. Что это такое? На чем оно работает? И как быстро мы движемся? — он выпалил все вопросы на одном дыхании, неопределенно указывая на окружавшие его стены.

Маг вгляделся в лица собравшихся, но не увидел в них понимания. Он услышал быстрые шаги по металлу и увидел, как в дверь входит Гидеон... широко раскрывает глаза и застывает на месте. На лице Гидеона отразилась буря эмоций. Он был рад, что Джейс жив — рад настолько, что готов был заплакать. Он был другом.

Джейс радостно заулыбался.

— Гидеон! Я не умер!

Гидеон бросился к нему, чтобы обнять, но путь ему преградила быстро шагнувшая вперед женщина. На вид ей было за семьдесят. На ней была мантия из плотной красной ткани, седые волосы были собраны в свободную, слегка вьющуюся косу. Женщина оглядела Джейса с головы до ног, и на ее губах появилась заинтересованная улыбка. Она обернулась и через плечо посмотрела на Гидеона, приподняв бровь.

— Это еще что за книгочей?

Апацек улыбнулся, наблюдая, как качается шоколатль в его чашке. С каждым тяжелым шагом зауропода, несшего его паланкин, напиток едва не переливался через край, с каждым новым шагом гравитация отправляла его в другую сторону. Шаги динозавра отбивали мерный ритм, эхом ему вторило сердце императора Апацека III.

Какая-то часть его сознания задавалась вопросом, не попробуют ли Речные Вестники первыми забрать Ораску, но император знал, что мерфолки для этого слишком нерешительны. Все будет очень просто.

Паланкин императора был крепко привязан к спине самого выносливого из альтизавров Империи Солнца. Динозавр направлялся в Ораску, и Апацек искренне наслаждался путешествием. Все-таки, у владыки Империи редко выпадала возможность покинуть дворец. Парадный паланкин уже давно покрылся пылью. Возвращение Уатли — и динозавр, которого она привела с собой, — дали императору повод наконец-то приказать вычистить его и подготовить к путешествию.

Несмотря на то, что Уатли настаивала на мирном договоре, Апацек знал, что город принадлежал ему. Он немедленно отправил батальон сильнейших рыцарей, чтобы зачистить город, и теперь направлялся туда, чтобы самолично провозгласить его собственностью Империи Солнца.

Все прошло без малейшей заминки. Город оказался пуст. Речные Вестники даже не попытались.

Над верхушками деревьев впереди уже виднелись золотые шпили Ораски. Они пронзали небо, подобно иглам, и блестели в лучах послеполуденного солнца, словно драгоценные самоцветы. Любуясь видом, Апацек задумался, как станут рассказывать об этой сцене поэты будущего. Сам император не любил возвышенных слов. Он знал только то, что сумел сделать то, что не удалось его матери — и был крайне доволен этим.

Ораска постепенно открывалась ему во всей красе. За воротами в город деревья уступили место колоннам из чистого золота. Здания поднимались высоко к небу — так высоко, что Апацек удивлялся, как только предкам удалось построить такое. Даже альтизавр императора спокойно смог пройти под аркой главных городских ворот.

При помощи придворных Апацек спустился с паланкина на землю. Процессия остановилась у подножия центрального храма, и сотни рыцарей построились в шеренгу, ожидая прибытия императора. Жрец накинул ему на плечи плащ из перьев и вручил янтарный посох.

Апацек ощутил, как вместе с плащом ему на плечи ложится груз предков. Он чувствовал непрерывную линию уходящей в глубь веков императорской династии и был неизмеримо горд тем, что ему удалось вернуть потерянное. Владыка повернулся к своему народу и улыбнулся.

— Ораска вновь стала нашей, — провозгласил он. — Ярко сияют три ипостаси Солнца, и сегодня Империя Солнца начинает новую эпоху завоеваний. Иксалан наш... впереди — Торресон.

Сюжет выпуска «Борьба за Иксалан»

Описание planeswalker-а: Уатли

Описание planeswalker-а: Сахили

Описание planeswalker-а: Анграт

Описание planeswalker-а: Враска

Описание planeswalker-а: Никол Болас

Описание planeswalker-а: Джейс Белерен

Описание мира: Иксалан

Сюжет Magic продолжится в марш 2018 года в Доминарии.

Команда авторов Magic: The Gathering:

Писатели — Элисон Лурс и Келли Диггз

Редактор — Грегг Любен

Разработка сюжета «Иксалана»:

Джеймс Ваятт (творческий руководитель)

Крис Летуаль

Даг Бейер

Особая благодарность:

Дженне Хелланд

Кену Троупу