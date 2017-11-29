— Доброе утро, класс.

— Доброе утро, мисс Скиффл!

— Сегодня мы начинаем выслушивать ваши доклады. И сегодняшняя наша тема — правительство. Если я называю ваше имя, вы должны встать и выступить перед классом. Не забудьте сначала назвать свое имя и рассказать, о чем сделали доклад. Оценка складывается из трех составляющих: содержания доклада, его подачи и способности ответить на вопросы. Хочу напомнить всему классу, что вы должны внимательно слушать и хорошо себя вести. Что ж, давайте начинать. Мартина!

— Привет, ребята. Меня зовут Мартина, и я хочу рассказать вам о Carta Scientia. Это старейший документ во всей Бабловии. Его название переводится как «Научная хартия». Самая знаменитая цитата из Хартии: «Мы не сможем ни в чем разобраться, пока не разберемся в окружающем мире». В Хартии говорится, что наука — очень важная штука. Очень-преочень важная. Настолько важная, что решили придумать правила, по которым ученые могли формировать собственное правительство.

Думаю, что они хотели, чтобы у нас были правительства, образованные на основе фундаментальных наук: биологии, химии, физики и так далее. К сожалению, те, кто писал эту Хартию, совсем не разбирались в человеческой природе. Вместо того, чтобы сделать науку для людей средством познания мира, она превратила ее в инструмент управления людьми. Так что теперь у нас есть пять органов власти, один полоумнее другого, и каждый из них опирается на безумную науку, словно это добродетель какая-то.

— Мартина, в докладе излагают факты, а не твое к ним отношение.

— Вот как? Значит, для этого нужна школа? Чтобы мы плясали под дудочку лжи, которой нас насильно пичкали с детства?

— Пожалуйста, придерживайся фактов.

— Хотите фактов? Пожалуйста! Carta Scientia оказалась важнейшим документом, из-за которого Бабловия превратилась в мир, где каждому нужно только все самое последнее и самое новое. Хочешь стать механизмом или зверем, шпионить за соседями, угрожать им или просто-напросто подорвать их дом? Тебе повезло, и для тебя найдется правительство! А если тебе придет в голову задаться вопросом, правильно ли это, то тебя тут же отвлекут блестящей новенькой игрушкой.

— Так как повлияла на нас Carta Scientia, Мартина?

— О, она все изменила. К худшему! Я закончила.

— Нет, Мартина, ты должна была... Впрочем, ладно. Дадим слово новому докладчику. Аннабель!

— Привет, меня зовут Аннабель, и я расскажу вам о структуре правительства — то есть, правильнее назвать его мета-правительством. Государственный строй Бабловии называется пентархией. Пентархия — это власть пяти различных организаций, у каждой из которых есть свой правитель или правящий орган. Таким образом, власть в Бабловии принадлежит Ордену Штуковины, Агентам Ж.У.Л.И.К., Лиге Гнусного Рока, Гоблинам-Взрывопроходцам и Лаборатории Гибридов. Что интересно, у каждой из этих организаций своя форма правления.

Орден Штуковины — это технократия, здесь во главу угла ставятся технологии. Их предводитель — Великий Калькутрон, машина, правящая Орденом железной рукой. Великий Калькутрон принимает все решения, касающиеся жизни организации. Устав Ордена гласит, что если появится персона, машина или иная технология, чьи способности будут превосходить способности Калькутрона, то ей немедленно будет передана вся полнота власти. Но до сих пор авторитету Великого Калькутрона вызов никто не бросал.

Агенты Ж.У.Л.И.К. — клептократия, власть у них принадлежит ворам. Еще на прошлой неделе ими управляла Фиби, самопровозглашенная предводительница Агентов Ж.У.Л.И.К. Их законы гласят, что власть в организации принадлежит тому, у кого находится Золотая Линейка. Такие правила привели к тому, что только за последний год место главы Агентов шестнадцать раз переходило из рук в руки. Впрочем, чаще всего предводителем становился кто-то из одних и тех же трех человек. В большинстве случаев в смене власти так или иначе участвовала некая таинственная персона по имени Икс. Различные заинтересованные лица то и дело нанимают Икса, чтобы украсть для них Золотую Линейку.

X | Иллюстрация: Дмитрий Бурлак

Лига Гнусного Рока — это олигархия, власть здесь принадлежит небольшой группке людей. Сейчас во главе лиги находится клика, называющая себя Легионом Зла. В настоящее время в нее входят барон фон Граф, Большая Идея, Грызильда и Мэри О'Трава. За последние несколько лет состав Легиона Зла сильно изменился. Впрочем, за историю Лиги много раз менялась и правящая группировка. До Легиона Зла это было Общество Немилосердия. До Общества Немилосердия это был Клан Жестокости. А до Клана Жестокости это была Банда Бессердечных.

У Гоблинов-Взрывопроходцев нет правительства — по крайней мере такого, которое признавал бы правительством хоть кто-то, кроме гоблинов. Их строй — отчасти кратерократия, право сильного, отчасти какистократия, право глупого, и отчасти демократия. Бывает, что один гоблин начинает что-то делать, невзирая ни на что, а остальные следуют за ним. А бывает, что они устраивают голосование. Гоблины одержимы молотками, так что та сторона, которая пообещает больше молотков, обычно и выигрывает голосование. Нынешнего вожака, если его так можно назвать, зовут Стариной Лесопилом. Немногие могут сравниться с ним в искусстве разрушения, так что среди Гоблинов-Взрывопроходцев он очень популярен.

Лаборатория Гибридов — гениократия, власть умных. Ее структура чем-то напоминает школу. Самые талантливые становятся одновременно и учителями, и предводителями. Возглавляет Лабораторию Гибридов доктор Юлиус Кутерьморф. Это один из тех ученых, кто стоял за доведением до ума технологии генного переноса. Именно она положила начало Лаборатории Гибридов как самостоятельной политической силы. Обычно доктор Юлиус принимает все важнейшие решения.

В законах Бабловии записано, что любое изменение в общем своде законов должно быть одобрено всеми пятью фракциями. Такого не случалось уже много лет. В последний раз законы меняли, когда Лига Гнусного Рока под предводительством Клана Жестокости шантажировала другие фракции, угрожая применить управляющую погодой машину. Это было очень давно, и все записи об этом инциденте исчезли — полагают, что их украли Агенты Ж.У.Л.И.К. Отсутствие единого органа правления привело к тому, что каждая фракция устанавливает свои правила в той области, над которой у нее есть контроль. Области эти разделяются не по географическому, а по функциональному признаку.

И на этом мой доклад о структуре правительства закончен.

— Очень хорошо, Аннабель. У меня к тебе есть несколько вопросов. Откуда ты все это узнала?

— У Ордена Штуковины богатая библиотека.

— Это из нее ты узнала столько разных слов?

— Именно так.

— Какое из пяти правительств по твоему мнению самое эффективное?

— Орден Штуковины.

— А какое дает гражданам больше всего свободы?

— Гоблины-Взрывопроходцы.

— Будь ты членом правительства, в каком бы ты хотела оказаться?

— В Лиге Гнусного Рока.

— Правда? А почему?

— Думаю, что состоять в могущественной клике очень весело.

— Все ясно, спасибо, Аннабель.

Карим, ты следующий.

— Меня зовут Карим, и я расскажу вам историю. Это история о создании Ордена Штуковины. Основателем этого ордена стал 54 года назад человек по имени Кельвин Грандерсон. Это был тот еще тип! Как-то раз он отправился в отпуск, и ему очень захотелось тостов — до тостов он был большой охотник. К сожалению, в его гостинице был хлеб, а вот тостера не было. Как и большинство жителей Бабловии, Кельвин был изобретателем. Вернувшись домой, он смастерил переносной тостер, который можно было брать с собой в поездки.

В следующий раз отправившись в отпуск, он взял тостер с собой. Но его ждала поездка на один день в порт Прибамбас — милое местечко, если вы там не бывали, — и он решил, что в ближайшие 24 часа поджаренный хлеб ему не понадобится. Так что тостер он не взял. Это оказалось большой ошибкой — прямо перед тем, как пришла пора ложиться спать, ему страшно захотелось тоста. С кем из нас такого не случалось?! Обдумывая случившееся, Кельвин пришел к гениальному решению: заменить на тостер свою левую руку. Он был правшой, и левая рука ему была вроде как ни к чему, а поменяв ее на тостер он навсегда избавился от проблемы нехватки поджаренного хлеба в отпуске.

После успешной установки тостера Кельвин заменил часть правого бедра на холодильник. Дело в том, что тосты он любил с маслом — а кто их не любит?! — и таким образом правильно хранящееся масло всегда было при нем. Понятно, что после этого он поменял на нож для масла правый указательный палец.

Когда новости о модификациях Кельвина разошлись, он оказался в центре внимания. Другие изобретатели, вдохновленные историями о всегда доступных тостах с маслом, начали совершенствовать и свои тела. Руки, ноги, ладони, ступни, торсы — все до единой части тела менялись на полезные приборы. У нас в классе есть ребята из Ордена, так что вы все понимаете, как это здорово. Увлечение вылилось в полноценное движение, и вскоре Кельвин понял, что невольно оказался основателем новой технологической и философской парадигмы. Тогда он объявил о создании Ордена Штуковины, призванного поддержать тех, кто принял для себя новую идеологию самопомощи.

Оставаясь преданным Ордену, Кельвин многие годы продолжал совершенствовать свое тело. Все его части — за исключением тостера, холодильника и ножа для масла, конечно, — он заменил на машины, помогающие в вычислениях для управления организацией. Когда процент замен превысил 90%, он решил, что пора поменять и имя. Кельвин Грандерсон превратился в Калькутрона Грандерсона, а потом — в Великого Калькутрона. Вот уже 54 года он успешно правит своими последователями. И этот человек — или, скорее, машина, — до сих пор получает тост, как только ему захочется.

— Спасибо, Карим. Мне интересно... Почему в Орден Штуковины вступило так много народу? Не может же быть, чтобы из одной только любви к тостам.

— Думаю, они хотят помогать другим. Вроде как Кельвин, когда превратился в Калькутрона. Многие в Ордене посвятили себя добрым делам.

— Так почему же ты об этом не рассказал?

— Папа говорил, что история с тостером гораздо веселее.

— Хорошо, спасибо тебе, Карим. Садись на место. Следующая — Хуанита.

— Всем привет! Меня зовут Хуанита, и сегодня я расскажу вам об Агентах Ж.У.Л.И.К. Это секретная шпионская организация, посвященная... ну, на самом деле этого никто не знает.

— То есть, это секрет?

— Нет-нет-нет. Когда я готовила доклад, я поговорила с 34 агентами. Никто просто не знает! Когда об этом заходила речь, они каждый раз спрашивали меня, не говорил ли <b>мне</b> кто-нибудь, в чем заключается цель Агентов. Если честно, то даже немного странно, что никто не знает.

— Может, это секрет, и его от тебя скрывают?

— Нет, хранить секреты они совершенно не умеют. Я нашла их секретное убежище по вывеске «Секретное убежище», висящей над входом.

— Что ж, расскажи хотя бы то, что тебе удалось узнать.

— Агенты Ж.У.Л.И.К. начались с доски, на которой публиковались объявления о работе. Любой мог пришпилить к ней описание задания, и кто угодно мог его выполнить и получить плату. Это Бабловия, так что люди начали изобретать всяческие приспособления, помогающие в работе, и все это вроде как вышло из-под контроля. Изобретатели тратили на устройства куда больше денег, чем могли получить за работу. В результате они начали совершать преступления, чтобы разжиться средствами на прибамбасы. Когда стало понятно, что использующие доску объявлений готовы на черные дела, люди начали вывешивать на ней самые безумные предложения. Никто и оглянуться не успел, как доска стала центром городской организованной преступности.

S.N.E.A.K. Dispatcher | Иллюстрация: Джон Тэкер

— Хуанита, а откуда тебе стало известно о доске объявлений?

— А она до сих пор существует. Стоит на их так называемой секретной базе. Я сама ее видела. Она одновременно производит впечатление и вгоняет в тоску. На ней можно вывесить любое задание, и если цена подходящая, то его кто-нибудь обязательно выполнит. То есть, вообще любое задание.

— Может, в этом и состоит их цель?

— Нет, доска объявлений больше напоминает хобби. Из того, что мне удалось понять, самое популярное занятие среди Агентов Ж.У.Л.И.К. — слежка друг за другом. У каждого второго там мания преследования, и все без ума от шпионских устройств. Они постоянно изобретают что-то новое, чтобы шпионить за соседями.

— И все-таки, может быть, Агентам Ж.У.Л.И.К. что-нибудь нужно?

— Кроме классных новых устройств и свежих секретов — думаю, что нет. Каждый, с кем я успела поговорить, стремился выяснить, чем же он должен заниматься. И где-то половина опасалась, что вся их организация — какая-то замысловатая шутка других фракций.

— Что еще ты хочешь рассказать?

— Ну, я думаю, что несколько Агентов прямо сейчас за нами следят, потому что не поверили, что я на самом деле ученица. Всем, кто меня слушает, подтверждаю: я на самом деле ученица!

— Хорошо. Спасибо, Хуанита.

— Гарольд, ты следующий.

— Меня зовут Гарольд, и мой доклад — о Лиге Гнусного Рока. В отличие от Агентов Ж.У.Л.И.К., цель Лиги предельно ясна: они хотят завоевать весь мир. Пам-пам-пам!

— И как же они собираются это сделать?

— А это — предмет самых жарких споров в Лиге. Кто-то хочет всех убить, кто-то — всех поработить, кто-то — всех напугать, кто-то — всех загипнотизировать, а кто-то — поставить всех людей в зависимость от какой-то новой технологии. Разных планов почти столько же, сколько людей состоит в Лиге.

— И как образовалась Лига?

— Что интересно, она вышла из группы поддержки для суперзлодеев. Один тип по имени Майор Монолог хотел отравить воду в городе, но случайно перепутал яд со фторосодержащей добавкой, и в итоге у горожан просто стали крепче зубы. Эта неудача здорово расстроила его, так что он пригласил в гости несколько своих приятелей-преступников поговорить о неудачах и горестях. Оказалось, что у суперзлодеев процент ошибок куда выше, чем у средних горожан. Новости о группе быстро распространялись, и все суперзлодеи узнали, куда отправиться за поддержкой.

В конце концов группа настолько многочисленной, что встречи стали разделяться по тематике — проблемы с банком, сломанные адские машинки, происшествия в секретном логове и так далее. Одна из подгрупп — по неудачной расстановке ловушек — переросла в Банду Бессердечных и сделала первые шаги к признанию официальной организацией.

— Чем Лига занимается сейчас?

— Их основная зона ответственности — лицензии для суперзлодеев. Если вы хотите угрожать мирным жителям каким-то необычным способом, похитить знаменитого благодетеля или совершить серию хитроумных ограблений, сперва нужно заручиться разрешением Лиги. Кроме того, для суперзлодеев у них есть множество полезных инструментов. Они открыли службу подбора приспешников, устраивают совместные закупки запчастей и завели календарь, чтобы следить за потребностями злодеев во всем городе.

— Что из того, что ты узнал о Лиге, поразило тебя больше всего?

— У них отличная программа для стажеров. Этим летом я сам собираюсь попробовать себя в постройке луча холода для Доктора Зловредность.

— Спасибо, Гарольд. Было очень познавательно.

— Не за что! Задание оказалось весьма увлекательным. Я и сам не представлял, как здорово в Лиге!

— Минна. Твоя очередь.

— Привет. Я собираюсь сделать доклад по Гоблинам-Взрывопроходцам. Эм-м, ну и да, меня зовут Минна.

— Все хорошо, Минна. Не волнуйся так. Просто расскажи про Гоблинов-Взрывопроходцев.

— Все началось много лет назад на заводе «Парохлестной компании». Тогда это была просто сталеплавильная фабрика. Она ничем не отличалась от остальных — здесь выплавляли и прокатывали сталь. Спрос на такую продукцию в Бабловии всегда был высок, так что фабрике простаивать не приходилось. Чтобы не проиграть конкурентам, руководство спустя рукава относилось к технике безопасности, и на заводе сама собой образовалась текучка кадров. У фабрики сложилась дурная репутация, и новых работников компании находить стало все сложнее. Именно тогда владелице компании, женщине по имени Шипея Хапуглер, пришла в голову радикальная идея.

Она отправилась в горы, чтобы договориться с гоблинами. (Не забывайте, что в те дни все гоблины жили только в горах.) Собрав вместе все племя, Шипея показала им самые разнообразные хитроумные приборы. Она рассчитывала, что гоблинам понравятся блестящие приспособления. План сработал, но не так, как она предполагала. Больше всего гоблинов увлек тот инструмент, который она взяла с собой, чтобы собрать образцы для демонстрации, — молоток. Они впервые увидели молоток и влюбились в него с первого взгляда. Шипея сказала, что на фабрике полно и молотков, и других увлекательных приборов, и гоблинам будет позволено использовать все, что только заблагорассудится. Работать на фабрике отправился целый гоблинский клан.

Поначалу все было хорошо. Гоблины обожали новую работу, а вместо оплаты охотно принимали молотки и металлический лом. По сравнению с тем, сколько Хапуглер платила остальным работникам, расходы на них были незначительными. Но вскоре они начали заниматься тем, что в крови у всех гоблинов. Они стали экспериментировать. Чаще всего эксперименты заканчивались трагическими катастрофами, но время от времени гоблинам удавалось сделать какое-нибудь дерзкое открытие. Множество гоблинов погибло, однако плодились они как кролики, так что их становилось только больше.

Политики хотели запретить гоблинам работать на заводе, и тогда Шипея решила использовать их тягу к экспериментам для создания собственной фракции. Название она предложила выбрать самим гоблинам, и те назвались Гоблинами-Взрывопроходцами. Став самостоятельной политической силой, гоблины получили еще больше свободы для своих экспериментов.

Из-за огромного количества гоблинов с их смертельно опасными экспериментами остальные рабочие начали увольняться с фабрики. Вскоре за ними последовало и руководство. Все освободившиеся роли занимали гоблины. В конце концов ушла и Шипея. «Парохлестная компания» полностью перешла под гоблинский контроль. И с тех пор все стало еще более странным. Вместо простой стали гоблины начали изготавливать самые разные затейливые устройства.

— И что же «Парохлестная компания» производит сейчас?

— Точно никто не знает. Гоблины не трудятся продавать свою продукцию, так что до горожан доходят только странные звуки с завода. Много лет назад в город каким-то образом забрел гоблинский механический надсмотрщик, и его бессвязный бред породил множество различных слухов.

— А ты как думаешь, что они делают?

— Я не знаю. Может быть, здоровенный молоток?

— Спасибо, Минна. Отличный доклад. Надима, ты следующая.

— Всем привет! Меня зовут Надима, и мой рассказ — о Лаборатории Гибридов. Наша история начинается 28 лет назад в университетской лаборатории. Доктор Юлиус Джеймсон, доктор Луиза Родригес и доктор Хана Танака искали лекарство от рака. Они повстречались друг с другом в университете, и их считали ведущими экспертами в этой области. Экспериментируя, они обнаружили, что у одного из встречающихся на юге видов игуан есть иммунитет к определенному типу мутации клеток. Ученые надеялись, что их метод генного переноса поможет выработать такой иммунитет и у людей. Но вместо этого у подопытного просто вырос хвост.

Доктор Родригес и доктор Танака решили, что это провал, но доктор Джеймсон понял, что они случайно открыли нечто грандиозное. Их метод открывал людям возможность выращивать у себя органы других животных. Коллеги не разделяли его энтузиазма, однако доктор Джеймсон предвидел, что их открытие может изменить облик не только человечества, но и всех живых существ вообще. Что, если наука каждому даст возможность стать именно тем, кем хочется?

Clever Combo | Иллюстрация: Kev Walker

Чтобы показать, что он имеет в виду, доктор Джеймсон сам прошел процедуру и вырастил себе крылья. Он с детства мечтал о полетах и наконец смог принять этот элемент своей натуры. Когда он рассказал о процедуре студентам университета, к нему повалили толпы народа. Каждый мог стать тем животным, которое ему по душе. И совершенно не обязательно было ограничиваться одним животным: если вы всегда осознавали себя наполовину черепахой и наполовину ягуаром, то запросто могли этим стать.

Университет стал центром нового образа жизни — со всей Бабловии в него стекались люди, присоединяясь к новообразованной коммуне. Изменяя себя, они оставались жить в мире, где никто не осуждал их за принятие своей звериной стороны. Сам доктор Джеймсон прошел еще несколько процедур, добавляя животное за животным. После получения ДНК динозавра он решил сменить имя и стал доктором Юлиусом Кутерьморфом.

— И чем сейчас занимается Лаборатория Гибридов?

— Они поставили перед собой две цели. Первая: помогать каждому, кто хочет обрести, как они это называют, свой «истинный облик». Вторая: создать общество, где те, кто обрел истинный облик, могли жить в мире и покое.

— Как Лаборатория стала политической силой?

— Ходили разговоры о том, чтобы запретить изменение облика, так что доктор Кутерьморф убедил нескольких высокопоставленных политиков, которые с его помощью обрели себя, в свою очередь помочь ему.

— Что нового ты узнала, изучая Лабораторию Гибридов?

— Я узнала, что мой истинный облик — наполовину барсук и наполовину мангуст.

— Очень интересно. Спасибо, Надима. Что ж, на сегодня это все.

— А как же я?

— О, извини, Стюарт. Я случайно записала тебя на следующую неделю. Выходи к доске.

— Привет, я Стюарт, и тема моего доклада — бéлки.

— Тебе была назначена другая тема.

— Жизнь слишком коротка, чтобы делать доклады по назначенным темам.

— В школе не... Впрочем, ладно. Как хочешь. Послушаем про белок.

— В Бабловии любят науку. То есть, прямо очень любят. Но никто не говорит о последствиях такой любви. Именно поэтому я хочу рассказать про белок.

— Но какое... Извини, продолжай, пожалуйста.

— Одним из краеугольных камней науки являются эксперименты. Но для экспериментов нужен подопытный. Многие годы ученые экспериментировали на белых мышах. Белые мыши подходили идеально. Они чутко реагировали на изменения, их легко содержать и недостатка в них не было. Но интерес к науке в Бабловии все рос и рос, так что и опытов ставилось все больше и больше. Спрос на белых мышей повышался с каждым днем.

Наконец настал момент, когда новых экспериментов стало больше, чем новых мышей. Никто этого не заметил, пока не стало слишком поздно. Когда научное сообщество обнаружило, что белые мыши оказались на грани вымирания, уже никто ничего не мог сделать. Лига пробовала их клонировать, но все мы знаем, к чему это привело. В конце концов тринадцать лет назад скончалась последняя белая мышь.

Сперва никто не понимал, что делать дальше, но в Лаборатории Гибридов выдвинули интересное предложение. Оказалось, что практически тем же набором свойств обладают обычные белки. Некоторые опасались, что белок постигнет участь мышей, так что генетики сделали их сильнее, выносливее и плодовитее. Кроме того, их ДНК изменили так, чтобы сделать из них идеальных подопытных.

— Это все интересно, Стюарт, но какое отношение все это имеет к правительству? Тема урока — правительство Бабловии.

— Многие считают, что изменения в ДНК белок не только сделали из них хороших подопытных. Говорят, что это подтолкнуло зверьков к обретению разума.

— И как это связано с правительством?

— Я считаю, что всеми пятью фракциями втайне управляют белки.

— Ох, мне за такое не платят. Спасибо тебе, Стюарт, за интересный взгляд на... кхм, белок.

— Постойте, я же не закончил! У меня есть доказательства. Ну, то есть, это скорее гипотезы, чем доказательства, но если мы говорим о власти в Бабловии, то обязательно должны на них взглянуть!

— К сожалению, Стюарт, сегодня у нас кончилось время. Спасибо всем, кто выступил с докладом. Было очень познавательно. Напоминаю, что тема урока в понедельник — города, так что если вы делаете доклад на эту тему, не забудьте подготовиться. Всем спасибо. Урок окончен!