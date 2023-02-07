Этот год станет первым годом наших обновленных премьер-игр в MTG Arena. В прошлом году мы запустили обновленную систему премьер-игр, и мы надеялись дать всем поклонникам возможность играть в Magic на самом высоком уровне, а пользователям MTG Arena — шанс оказаться в центре внимания на крупнейших мероприятиях Magic. И пока что мы очень довольны тем, как проходят премьер-игры в MTG Arena. Мы продолжим нашу работу по мере расширения соревновательных возможностей игры.

Обзор премьер-игр в MTG Arena в 2022 году

Еще в апреле прошлого года мы анонсировали премьер-игры в MTG Arena. Среди них были представлены новые мероприятия: отборочные турниры Play-In и чемпионаты Arena (наряду с уже существующими выходными отборочных турниров и турнирами Arena Open).

В течение 2022 года мы провели девять отборочных турниров Play-In в формате «матч до одной победы» и восемь турниров в формате «матч до двух побед» (по одному в месяц с мая по декабрь, плюс дополнительный турнир с матчем до одной победы). У нас было двенадцать выходных отборочных матчей — по одному каждый месяц. А в сентябре мы провели наш первый Чемпионат Arena, призовой фонд которого составил 200 000 долларов США.

В дополнение к премьер-играм в течение всего 2022 года мы также проводили турниры Arena Open, в ходе которых игроки могли получить приглашения на выходные отборочных турниров и выиграть более 2 000 000 долларов США!

Премьер-игры в MTG Arena в 2023 году

Итак, премьер-игры в MTG Arena в 2023 году. Мы по-прежнему будем проводить ежемесячные отборочные турниры Play-In и выходные отборочных турниров, а также проведем три чемпионата Arena с участием 32 игроков (каждый с призовым фондом 200 000 долларов США). Кроме того, мы запланировали десять турниров Arena Open. Все турниры Arena Open пройдут в ограниченном формате. Отборочные турниры Play-Ins и выходные отборочных турниров по-прежнему будут состоять из формата с собранной колодой и ограниченного формата.

Отборочные турниры Play-In

Отборочные турниры Play-In с матчем до одной победы и матчем до двух побед — это лучший способ опробовать премьер-игры для игроков, которые не хотят ежемесячно сражаться за место в рейтинговой таблице. Эти турниры по-прежнему будут состоять из формата с собранной колодой и ограниченного формата. Одержите победу в любом мероприятии, чтобы получить право на участие в выходных отборочных турниров этого месяца.

Ниже представлено расписание отборочных турниров Play-In на следующие три месяца (матч до одной победы // матч до двух побед):

18 февраля // 24 февраля: Phyrexia: All Will Be One, формат «Ограниченный»

4 марта // 10 марта: формат «Стандартный»

1 апреля // 7 апреля: формат «Исследователь»

Отборочные турниры Play-In будут проводиться весь год! Следите за появлением новой информации и дат.

Выходные отборочных турниров

Сразу же после отборочных турниров Play-In и в тех же форматах ежемесячные выходные отборочных турниров соберут вместе игроков Magic из рейтинговой таблицы, турнира Arena Open и отборочных турниров Play-In.

25–26 февраля: Phyrexia: All Will Be One, формат «Ограниченный»

11–12 марта: формат «Стандартный»

8–9 апреля: формат «Исследователь»

Одержите серию побед в первый день выходных отборочных турниров, чтобы принять участие во втором дне, где главным призом будет место на соответствующем Чемпионате Arena! Как и в прошлом году, если мы не заполним таким образом все 32 места в этом Чемпионате Arena, оставшиеся места получат игроки с наибольшим количеством побед в выходных отборочных турниров второго дня. Ознакомьтесь с прошлыми таблицами лидеров.

Выходные отборочных турниров переходят в Чемпионат Arena:

Выходные отборочных турниров, сентябрь–декабрь 2022 г. => Чемпионат Arena 2

Выходные отборочных турниров, январь–апрель 2023 г. => Чемпионат Arena 3

Выходные отборочных турниров, май–август 2023 г. => Чемпионат Arena 4

Чемпионаты Arena

Это главное соревновательное мероприятие в MTG Arena. В течение 2023 года состоятся три Чемпионата Arena, и в каждом из них примут участие 32 игрока. Игроки сразятся за свою долю призового фонда, который составляет 200 000 долларов США, а каждый победитель и обладатель второго места Чемпионата Arena получит место на Чемпионате мира по Magic.

Расписание предстоящего Чемпионата Arena:

Чемпионат Arena 2: 18–19 марта

Чемпионат Arena 3: май (дата уточняется)

Чемпионат Arena 4: сентябрь/октябрь (дата уточняется)

Турниры Arena Open

В течение 2023 года все турниры Arena Open будут проводиться в ограниченном формате («Силед» с матчами до одной и двух побед в первый день и состоящий из двух частей драфт во второй день). Arena Open — это кульминация открытых соревнований в MTG Arena: приходите, регистрируйтесь и творите заклинания, чтобы побороться за главный приз в размере 2000 долларов США. В 2022 году свыше 1000 игроков получили свои призы на общую сумму более 2 000 000 долларов!

Кроме того, зарабатывая денежные призы во время 2-го дня турнира Arena Open, вы также получаете право на участие в выходных отборочных турниров, которые следуют за ним. В течение 2023 года мы проведем 10 турниров Arena Open. Расписание на следующие несколько месяцев выглядит так:

3–4 марта

1–2 апреля

29–30 апреля

Итак, на данный момент это вся информация! Коротко говоря, мы продолжаем развивать нашу систему премьер-игр в MTG Arena и празднуем наш первый год, наполненный обновленными соревновательными мероприятиями. Чтобы быть в курсе самой свежей информации, следите за публикациями здесь на DailyMTG или в наших официальных группах в социальных сетях! Надеемся в скором времени увидеть вас за веселой игрой в электронный вариант Magic.

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Подробные правила и условия проведения Arena Open и премьер-игр приведены по соответствующим ссылкам.