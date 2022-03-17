На протяжении вот уже нескольких месяцев в игровом сообществе идут активные обсуждения экономики Magic: The Gathering Arena. Мы прислушивались к мнению игроков, собирали данные и вели внутренние дискуссии, но не выступали с конкретными заявлениями. Тем временем все больше и больше игроков высказывали недовольство, делились своими проблемами и просили нас их решить.

Возможно, наше молчание дополнительно усложнило ситуацию. Это непростая тема, и нам бы хотелось рассматривать ее комплексно, а не по частям. Мы вас услышали и готовы начать диалог.

Собственно, это и будет его началом. Сразу все проблемы, на которые игровое сообщество обратило наше внимание, не решить. Но мы обсудим наше видение MTG Arena и то, как оно отражается на экономике игры, существующей на сегодняшний день. Далее мы обсудим некоторые проблемы, выявленные нами при анализе данных и обнаруженные игровым сообществом. И, наконец, мы поговорим о том, что мы собираемся сделать в ближайшее время с учетом ваших комментариев.

Все это изложено ниже, но также мы провели беседу с исполнительным продюсером MTG Arena Крисом Кертицем на канале Weekly MTG, и вы можете посмотреть полный видеоролик с обсуждением экономики игры. Помимо изложенного в этом документе, Крис также отвечал на вопросы поклонников игры в прямом эфире.

Мы ценим, что вы смотрите видео, задаете вопросы и ознакомляетесь с нашими соображениями. Пожалуйста, продолжайте и впредь делиться с нами своими идеями!

Наше видение MTG Arena

Прежде чем углубляться в конкретику и отдельные решения по экономике игры, мы хотели бы изложить наше видение и философию MTG Arena как игры, поскольку это в первую очередь определяет стратегию разработки.

Мы уже неоднократно заявляли, что задача MTG Arena — обеспечить простой и приятный доступ к Magic для всех игроков в любой обстановке.

Для игроков это означает, что и дома, и в дороге, и на компьютере, и на мобильном устройстве у них будет доступ ко всем возможностям MTG Arena: от знакомства с новыми выпусками и баталий с друзьями до соревновательных игр в Magic на самом высоком уровне. Мы хотим обеспечить максимально увлекательную и комфортную игру на нашей цифровой платформе, полностью сохранив при этом саму сущность Magic.

При этом, стараясь не отрываться от корней Magic, мы также должны отдавать себе отчет в том, что речь идет об отдельной платформе с ее уникальными требованиями и определенными ограничениями. MTG Arena изначально создавалась для быстрых и бесплатных игр в Magic, особенно в стандартном формате с собранной колодой и в драфтах. Со временем мы расширили эту концепцию, введя в игру исторический формат, куб-драфт и формат «Алхимия», однако это расширение повлекло за собой ряд сложностей, которые нам необходимо будет преодолевать по мере развития нашей игры и игрового сообщества.

Введение в экономику MTG Arena

Что конкретно подразумевается под «экономикой»?

При разработке экономики MTG Arena и оценке ее состояния мы рассматриваем все возможные способы зарабатывания и расходования игроками различных ресурсов, требуемых для игры и расширения коллекции карт. Сюда входят и сами ресурсы (золото, самоцветы, отдельные карты, бустеры и джокеры), и способы их получения (задания, награды в событиях, ежедневные и еженедельные победы и покупки за реальные деньги).

Каковы основные положения нашей философии, на которой основывается экономика MTG Arena?

В первую очередь мы стараемся сбалансировать потребности всех игроков: от новичков, которые только-только начали свое знакомство с Magic, до ветеранов, которые играют уже не первый десяток лет. Большая часть игроков при этом находится где-то посередине.

Далее, мы стараемся поощрять здоровое в нашем понимании отношение к игре: мы не хотим, чтобы у наших игроков возникало ощущение, будто они непременно обязаны играть по десять часов в день и выигрывать максимум партий, только чтобы «не выпасть из обоймы». Наши задания в игре базируются на самом игровом процессе Magic, а не на одержанных победах, а возможность сменить одно задание в день позволяет игрокам придерживаться их предпочитаемого стиля игры. Награды за ежедневные победы легко получить: немалую их долю можно заработать, выигрывая всего одну-две партии в день, что поощряет игроков, но при этом не давит на них.

И, наконец, мы полагаем, что процесс вскрытия бустеров должен быть увлекательным, а пополнение коллекции должно приносить свои выгоды. Magic непрерывно развивается, и никогда нельзя сказать заранее, какие новые карты вдохнут новую жизнь в карты более ранних выпусков, которые пока обделены вниманием игроков. MTG Arena предлагает разнообразные мероприятия помимо основных форматов. Мы поощряем составление самых разнообразных колод и использование карт, которые по тем или иным причинам мало представлены в традиционном метагейме. Наличие большой коллекции расширяет возможности участия в подобных мероприятиях и вносит свой вклад в экономику игры.

Что касается игры в форматах с собранной колодой, мы в первую очередь поощряем создание и улучшение колод и только потом — возможность собрать все карты каждого выпуска. Именно поэтому наша экономика нацелена на создание игроками новых колод и их совершенствование со временем. Большинство игроков в Magic имеет свои предпочтения по части определенных колод, цветов и стилей игры, и мы делаем ставку на то, что начинающие игроки возьмут за основу понравившиеся им колоды из испытаний цветов и будут дорабатывать их по своему вкусу, прежде чем начнут эксперименты с новыми колодами собственной разработки или будут искать новые идеи в игровом сообществе. Играя понемногу (необязательно каждый день) и выполняя задания, игроки смогут получить достаточно игровой валюты и бустеров, чтобы пополнять свою коллекцию — и при этом у них уже будут очень неплохие колоды.

Более опытные игроки — те, что уже вышли на достаточно высокий уровень в MTG Arena, и те, которые пришли в цифровую версию игры недавно, но имеют за плечами богатый опыт игры в настольную версию Magic — также смогут в полной мере воспользоваться наградами в игре, но при этом они будут иметь четкое представление, какие конкретно карты им нужны. Мы ожидаем, что игроки этой категории скорее будут создавать конкретные карты, а не искать их во вскрываемых бустерах.

В обоих сценариях подразумевается, что игроки, не желающие тратить на игру реальные деньги, смогут со временем получить нужные карты и улучшить свои колоды, выполняя задания, открывая новые уровни мастерства, участвуя в событиях и просто играя в Magic. Однако если они захотят ускорить этот процесс, им понадобятся ресурсы: либо накопленные ранее, либо приобретенные в магазине.

С учетом того, что мы делаем упор на создание колод, мы понимаем, что игроки, стремящиеся иметь максимально полную коллекцию, могут столкнуться с определенными трудностями. Таких игроков не так уж и много, но тем не менее мы хотим поддерживать и это направление и сейчас обсуждаем возможности, которые могли бы способствовать коллекционированию. Так, например, скоро в игре появится «раритетный» бустер стоимостью 1300 золотых, в котором карта в редком слоте гарантированно будет раритетной или же раритетным джокером. Это должно помочь коллекционерам, которые собрали все редкие карты выпуска, но еще не все раритетные.

Мы также понимаем, что эта схема неидеальна для игроков, любящих экспериментировать с новыми колодами или собирающих колоды специально под текущую мету. К сожалению, наша нынешняя система не слишком поощряет эксперименты. Здесь имеет место определенное пересечение с коллекционированием, но мы продолжаем обдумывать возможности, которые способствовали бы экспериментам с новыми колодами без необходимости пачками создавать новые карты или вскрывать множество бустеров.

Как во все это вписывается игра в ограниченном формате («Силед» и драфты)? Основная задача ограниченного формата — дать игрокам возможность увлекательной игры картами текущего выпуска Magic. Это достигается за счет создания игроками колод из ограниченной выборки карт, для чего требуется немалый уровень мастерства. Кроме того, это еще и возможность знакомства с картами, отличная от просто вскрытия бустеров. Мы поощряем коллекционирование, поэтому все карты, вскрытые игроками в драфтах или в «Силеде», пополняют их коллекции (за исключением особых «фантомных» мероприятий, таких как «Куб»), но в любом случае награды поощряют просто вашу игру в Magic, даже если вы не увлекаетесь коллекционированием. Все это вносит свой дополнительный вклад в экономику игры. Мы планируем внести некоторые изменения в структуру мероприятий в форматах с собранной колодой, чтобы в некоторой степени нивелировать разницу между мероприятиями в разных форматах.

Коллекции карт

Если экономика игры в форматах с собранной колодой ориентирована именно на создание колод, почему у игроков нет возможности «распылять» карты?

(Для тех, кто не в курсе, в цифровых ККИ термин «распыление» означает возможность убрать ненужные карты из коллекции в обмен на некий ресурс, который можно использовать для создания любых карт.)

MTG Arena основана на том, что все карты, вскрытые и заработанные игроками, остаются у них. Мы знаем, что колоды и стратегии постоянно меняются, а привлекательность той или иной карты от выпуска к выпуску и от формата к формату может сильно варьироваться. Именно благодаря этой вариативности Magic является уникальной игрой.

Мы не хотим, чтобы игроки ощущали потребность уничтожать свою коллекцию ради создания желаемых колод, ведь впоследствии запросто может возникнуть ситуация, когда те же игроки захотели бы вернуть назад карты, которые они сами же и распылили. Кроме того, распыление смещает общий тон обсуждения игры в негативную сторону. Вместо обсуждений «какую колоду лучше собрать» возникают настроения «что бы ненужного распылить» — а это изначально несет в себе негатив.

Однако мы понимаем, что вскрытие бустеров в надежде получить желаемые карты — вопрос везения, поэтому мы в некоторой степени реализовали «распыление» в том самом аспекте MTG Arena, который поощряет коллекционирование — во вскрытии бустеров. С каждым вскрытым бустером MTG Arena вы получаете все содержащиеся в нем карты, а также продвигаетесь к получению очередного редкого или раритетного джокера (кроме того, джокер может оказаться и в самом бустере)! В сочетании с защитой от дубликатов это гарантирует вам получение нужной карты после вскрытия определенного количества бустеров, при этом у вас нет надобности уничтожать свою же коллекцию.

Помимо этого, существует еще и хранилище Vault, которое в прошлом играло роль защиты от дубликатов, а теперь добавляет бонусы игрокам, собравшим множество обычных и необычных карт. Хранилище Vault не играет значительной роли в экономике игры, но пока что нас полностью устраивает его функция как источника дополнительных джокеров для активных игроков.

Планируем ли мы ввести возможность обмена джокеров низких уровней редкости на более высокие, например, необычных на редкие?

Пока у нас нет таких планов.

Все это хорошо, но... Допустим, я просто хочу докупить редких или раритетных джокеров, чтобы доделать свою колоду.

На текущий момент это возможно посредством покупки бустеров, но мы в курсе, что для игроков это недостаточно эффективно. Начиная с выпуска «Улицы Новой Капенны», у игроков будет возможность приобрести набор джокеров за 49,99 $, который будет содержать 12 редких джокеров и 4 раритетных джокера. Мы полагаем, что для наших игроков это станет хорошей возможностью получить джокеров для завершения их уже имеющихся колод или создания новых.

Как и в случае со всеми новыми возможностями и продуктами, этот новый набор будет доступен как ограниченное предложение в течение примерно полутора месяцев. После этого мы оценим популярность этого предложения и сделаем дальнейшие выводы.

Настольная и цифровая игра

Учитывается ли в экономике MTG Arena то, что некоторые игроки коллекционируют как реальные, так и цифровые карты?

Мы в курсе того, что многие игроки играют как в настольную, так и в цифровую версию Magic, и у обоих вариантов игры есть свои сильные стороны, которые мы хотим подчеркнуть. Мы поощряем совместное использование этих платформ, например, вкладываем коды MTG Arena в пререлизные наборы. Кроме того, мы предлагаем определенные продукты и варианты игры для конкретных целевых аудиторий. Поддерживая возможность бесплатной игры, мы надеемся, что любой игрок, который хочет иметь возможность играть в Magic «в любое время и в любом месте», сможет зайти в MTG Arena и прекрасно провести время — в дополнение ко всем другим возможностям игры в Magic.

Зачем мне играть в MTG Arena, когда есть настольная игра с реальными картами?

Мы полагаем, что и настольная, и цифровая версии игры имеют свои привлекательные стороны, и мы даем нашим игрокам свободу выбирать, в какую версию Magic им комфортнее и приятнее играть. В любом случае мы планируем поддерживать и настольную версию Magic, и MTG Arena на протяжении многих лет.

Почему «Алхимия»? Почему не «Пионер», не «Командир» или любой другой настольный формат?

Во-первых, мы стремимся удовлетворить потребности всех типов игроков и пришли к выводу, что многие игроки заинтересованы в формате, который бы рос и развивался достаточно интенсивно. «Алхимия» как раз дает им такую возможность — и это подтверждает недавний чемпионат «Неоновая Династия», победу в котором одержал Эли Кассис с колодой Orzhov Venture.

Во-вторых, исторический формат занял свою нишу как базовый формат MTG Arena, не подверженный ротации. Учитывая, что для реализации формата «Пионер» нужно еще минимум пять лет и новых выпусков, мы сместили приоритеты в сторону более насущных нужд.

Кроме того, для реализации формата «Командир» и некоторых других потребовалось бы еще больше усилий, чем в случае «Пионера». Мы хотели бы реализовать в MTG Arena возможность многопользовательской игры, но пока имеется ряд технических сложностей, которые необходимо преодолеть, прежде чем в этом направлении будет достигнут значимый прогресс.

При этом мы понимаем, что с появлением «Алхимии» и включением карт из «Алхимии» в исторический формат можно говорить о том, что последний в немалой степени отдалился от настольной версии. Мы собираемся ввести еще один формат, в котором будут использоваться исключительно карты, доступные в настольной версии Magic. Тем самым мы восстановим симметрию цифровой и настольной версий — в каждой из них будет формат с ротацией и без ротации. Подробнее об этом новом формате мы расскажем ближе к его выходу.