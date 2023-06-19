Вот-вот начнется долгожданное приключение, ведь в MTG Arena появится выпуск «Властелин Колец: Сказания Средиземья»™! Вы получите доступ ко всем возможностям выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья», включая мастерство выпуска, турниры в ограниченном формате, ценные золотые бустеры и многое другое!

Далее вы узнаете, как вступить в Братство в MTG Arena!

Механики

Дополнительные сведения можно найти в статье «Механики "Властелина Колец: Сказания Средиземья"».

Кольцо

Кольцо — тяжелая ноша, но мы не отправим вас в одиночку!

Если великая и ужасная сила Кольца искушает вас, взгляните на поле битвы, чтобы напомнить себе о его силе. Когда вы назначаете Кольценосца, он получает специальный значок Кольценосца, а текст правил на карте автоматически обновляется в соответствии со способностями, полученными от Кольца.

Кроме того, эмблема на левой стороне поля битвы поможет вам отслеживать прогресс и будет служить полезным напоминанием о силе Кольца.

Скопище

Хотите увидеть величие нашей армии?

Скопище — это не новая механика, но в этой истории вы будете собирать армию орков. Как отмечено в основной статье о механике, старые карты получат обновление с пометкой «Скопище Зомби N», и если существо-Армия, на которое вы положили жетоны +1/+1, еще не является Зомби, оно становится Зомби вдобавок к другим своим типам.

Это также означает, что вы можете использовать старые карты Скопища с картами из этого выпуска! Армия орков-зомби? Армия орков-зомби.

Дополнительная информация о картах

В дополнение к новым или обновленным механикам есть несколько примечательных взаимодействий карт, которые мы хотели бы отметить при игре в MTG Arena:

Роковой Удар Исильдура — Издалека вы слышите четкий голос: «Вы можете разыграть легендарное мгновенное заклинание или заклинание волшебства, только если контролируете легендарное существо или легендарного planeswalker'а».

— Издалека вы слышите четкий голос: «Вы можете разыграть легендарное мгновенное заклинание или заклинание волшебства, только если контролируете легендарное существо или легендарного planeswalker'а». Ловкий Хоббит — Если у вас есть фишки Еды, но вы хотите заплатить ману, откажитесь пожертвовать фишку Еды.

— Если у вас есть фишки Еды, но вы хотите заплатить ману, пожертвовать фишку Еды. Балрог, Погибель Дурина — Если вы хотите пожертвовать фишки Клада, сделайте это до того, как разыграть это заклинание.

— Если вы хотите пожертвовать фишки Клада, сделайте это до того, как разыграть это заклинание. Восхищенная Полурослица — Автоповорот не знает, когда вам нужно, чтобы ваше заклинание не было отменено. Поверните карту вручную заранее, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Отправляйтесь в Средиземье

Неважно, новичок ли вы в Magic или празднуете в приключениях свой сто одиннадцатый день рождения (плюс-минус), «Отправляйтесь в Средиземье» — отличный способ отправиться туда и обратно по новому выпуску. Мы обновляем наше событие «Присоединяйтесь!», чтобы представить бустеры, полностью посвященные «Властелину Колец: Сказания Средиземья», чтобы вы могли быстро ознакомиться со всем разнообразием игрового процесса.

Поведете ли вы орду Саурона через Черные врата или встанете на сторону стойкого Шира? Выбор за вами, как и завтрак.

Дополнительную информацию о нашем ограниченном событии «Отправляйтесь в Средиземье» вы найдете в специальной статье!

Коллекционирование карт выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья» в MTG Arena

Как было сказано выше, во «Властелине Колец: Сказания Средиземья» мы предлагаем вам все возможности выпуска карт Magic. Вы сможете покупать бустеры в магазине, участвовать в событиях «Драфт» и «Силед», создавать собранные колоды для исторического режима и «Алхимии»,а также зарабатывать награды с мастерством выпуска.

Покупка бустеров «Властелин Колец: Сказания Средиземья» из магазина будет учитываться в вашем прогрессе золотого бустера, а карты «Властелин Колец: Сказания Средиземья» будут добавлены в золотые бустеры.

Из-за особого характера этого выпуска Universes Beyond бустеры будут доступны для покупки в магазине только до 2025 года. Не волнуйтесь! Если вы захотите добавить карты в свою коллекцию после этой даты, вы по-прежнему сможете создавать их с помощью джокеров.

Ваше путешествие начинается

Выпуск «Властелин Колец: Сказания Средиземья» появится в MTG Arena 20 июня 2023 года! Следите за нашей страницей статуса, чтобы узнавать о времени предстоящего техобслуживания!