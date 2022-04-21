Улицы Новой Капенны

Встречайте «Улицы Новой Капенны», где семья — это бизнес. Вы уже видели карты, вы читали истории, а уже со следующей недели вы сможете погрузиться в атмосферу блеска и роскоши нового выпуска в MTG Arena.

Механики

Давно известно, что когда вас окружают «правильные» люди, возможно решительно все, и так уж вышло, что мы как раз знаем человека, обладающего нужными связями. Поговаривают, что если вы хотите понять, как в кланах Новой Капенны все устроено на самом деле, лучше всего расспросить об этом Мэтта Табака. Но если вы хотите узнать, как новые механики будут выглядеть в MTG Arena, то вы пришли как раз по адресу.

Чтобы добиться успеха, мало знать, как все устроено — нужно еще и уметь произвести соответствующее впечатление. Мир Новой Капенны — это блеск и роскошь, так что способности каждой из пяти семей будут иметь свое уникальное визуальное оформление. Так, разыгрывая карту Брокеров, которая дает жетон щита, вы точно будете знать, с какой из семей имеете дело.

Укрытие

Эта старая механика, но в MTG Arena она дебютирует впервые. Способность «Укрытие» будет использовать окно поиска, как и другие способности, позволяющие просматривать вашу библиотеку или искать в ней карты. Выбранная карта будет изгнана и отображена лежащей под картой, активировавшей способность.

Жетоны Порога

В Новой Капенне никакие дела не делаются в одиночку, и всегда полезно иметь под рукой список тех, на кого вы можете положиться. Мы добавили новый значок Порога, который поможет отслеживать состояние карт, учитывающих другие карты. Представьте, что ваш Сточный Крокодил хочет знать, есть ли среди карт на вашем кладбище пять или более карт с разной мановой ценностью. Лучше не заставлять крокодила ждать, пока вы просматриваете карты на кладбище, так что мы сделали эту информацию наглядной и доступной. Значки будут отображать текущее и пороговое значение, а также иметь динамическую окантовку, которая будет подсвечиваться по мере приближения текущего значения к пороговому и загорится целиком, когда пороговое значение будет достигнуто или превзойдено.

Мы будем использовать такие значки и на старых картах с другими схожими механиками, а не только на сточных крокодилах и иже с ними. Это, например, карты с механиками «Преданность» или «Отряд».

Автоповорот

Также мы хотели бы обратить ваше внимание на то, как автоповорот работает с фишками Клада. Как правило, при автоповороте фишка Клада будет пожертвована для оплаты стоимости способности, если это принесет какую-то дополнительную выгоду. В качестве примера приведем активируемую способность Образца Современности. Если при пожертвовании фишки Клада за ману вы сможете оплатить эту способность маной трех цветов (и в этом случае Образец Современности получит жетон +1/+1 вместо +1/+1 до конца хода), при автоповороте фишка Клада будет пожертвована за ману.

Как и всегда, вы сможете получать ману в ручном режиме, если вариант с автоповоротом вас не устроит (например, вам в данный момент не нужен жетон +1/+1, поскольку вы хотите сохранить фишку Клада).

Больше возможностей для покупки бустеров

Начиная с выпуска «Улицы Новой Капенны», мы добавляем новые возможности покупки бустеров в магазине. Помимо покупки бустеров за самоцветы, как и раньше, теперь в магазине бустеры «Улицы Новой Капенны» и раритетные бустеры можно приобрести за золото.

Вскоре мы планируем распространить это нововведение на все выпуски!

Улицы Новой КапенныБустеры в магазине

1 бустер: 200 самоцветов или 1000 золота

3 бустера: 600 самоцветов или 3000 золота

6 бустеров: 1200 самоцветов или 6000 золота

15 бустеров: 3000 самоцветов или 15 000 золота

45 бустеров: 9000 самоцветов или 45 000 золота

90 бустеров: 18 000 самоцветов или 90 000 золота

Улицы Новой КапенныРаритетные бустеры

1 раритетный бустер: 260 самоцветов или 1300 золота

10 раритетных бустеров: 2600 самоцветов или 13 000 золота

... И многое другое!

Разумеется, «Улицы Новой Капенны» — это не только карты и механики, но и множество возможностей для игры! Вас ждут «Силеды», драфты, новые наборы события «Присоединяйтесь!», включая первые трехцветные наборы, по одному для каждой семьи. В общем, вас ждет все, чего вы ожидали от релиза нового выпуска «Стандарта», а также новые возможности, такие как покупка раритетных бустеров в магазине.

Кстати... Мы уже рассказали вам о новом формате?

Представляем формат «Исследователь»

Важные моменты

«Исследователь» — это формат с собранной колодой без ротации с полным соответствием настольной версии, в котором могут использоваться все легальные в формате «Пионер» карты, доступные в MTG Arena. Перейдите в Центр форматов для получения подробной информации о формате «Пионер».

В этом формате будут доступны те же очереди и мероприятия, что и в «Стандарте».

В начале будет использоваться тот же список запрещенных карт, что и для «Пионера», но, возможно, со временем понадобится отдельный список (подробнее об этом ниже).

Этот формат станет доступен в MTG Arena для составления колод после обновления игры сегодня, 21 апреля.

Путь к «Пионеру»

Официально сообщаем! Начиная с выпуска «Улицы Новой Капенны», наш новый формат «настольного вида» без ротации, который пока получил название «Исследователь», будет доступен в MTG Arena. Те из вас, кто играл в недавних мероприятиях Midweek Magic «Что было написано», уже знают, что «Исследователь» — это формат с собранной колодой без ротации, в котором используются все легальные в настольном формате «Пионер» карты, доступные в MTG Arena. Считайте это нашим первым шагом на пути к «Пионеру», в конце которого «Исследователь» как отдельный формат будет упразднен и станет просто... «Пионером» (как в свое время формат «Классика» стал форматом «Винтаж» в Magic Online).

В формате «Исследователь» можно будет играть обычные и рейтинговые матчи до одной или двух побед, а также участвовать в мероприятиях с собранной колодой и особых мероприятиях, таких как предстоящее мероприятие «Испытание метагейма» в новом формате.

В общем, в новом формате будут доступны те же самые возможности для игры, что и в Стандартном формате с собранной колодой! Мы планируем поддерживать формат «Исследователь» в той же самой мере, так что рейтинговые матчи в этом формате будут идти в зачет вашего ранга в играх с собранной колодой, а в постоянных мероприятиях с собранной колодой в формате «Исследователь» вы сможете получать квалификационные очки. «Исследователь» также будет представлен в ряде наших предстоящих турниров — ознакомьтесь с нашей статьей о премьер-играх в MTG Arena, чтобы узнать подробности о новой системе премьер-игр в MTG Arena, если вы еще этого не сделали!

С увеличением количества форматов, естественно, у вас станет больше колод, и по этому случаю у нас для вас есть хорошие новости! Вместе с запуском формата «Исследователь» максимальное количество колод будет увеличено до 100.

Итак, как мы планируем переход от «Исследователя» к «Пионеру»?

Наша задача — включение всех актуальных карт «Пионера», так что когда мы со временем перейдем от «Исследователя» к «Пионеру» в MTG Arena, вы можете рассчитывать на то, что все колоды, которыми вы хотели бы играть, будут вам доступны. Карты будут добавляться постепенно, начиная с «Исторической антологии 6» этим летом, куда войдут карты для игр как в историческом формате, так и в формате «Исследователь».

Мы хоти подчеркнуть, что переход к полной поддержке «Пионера» в MTG Arena займет несколько лет. Под «актуальными картами» мы подразумеваем включение всех карт, которые регулярно представлены в колодах формата «Пионер», по аналогии с форматом «Винтаж» в Magic Online, который не включает абсолютно всех когда-либо напечатанных существ 2/2 за две маны, но содержит все карты, позволяющие в точности воссоздать настольный формат «Винтаж».

В легальных для «Пионера» выпусках есть множество карт, предназначавшихся для игры в ограниченном или многопользовательском форматах и не используемых в форматах с собранной колодой; также в них присутствуют карты, потерявшие актуальность, поскольку впоследствии были выпущенные их улучшенные версии. Такие карты, а также карты, требующие значительных трудозатрат при разработке, но практически не представленные в формате «Пионер», окажутся в самом низу нашего списка приоритетов. Основной приоритет получат карты, которые так или иначе представлены в метагейме «Пионера».

Теперь о списке запрещенных карт. Мы намерены придерживаться списка запрещенных карт для «Пионера», однако возможны ситуации, когда та или иная карта может оказаться проблемной в «Исследователе» вследствие различий доступных карт этих двух форматов на текущий момент. В этих случаях мы не будем изменять баланс карты или приостанавливать ее использование; она будет запрещена.

Изменение баланса и приостановка использования карт — это инструменты, которые мы используем в наших цифровых форматах, таких как исторический формат и «Алхимия». Формат «Исследователь» призван воспроизвести настольный формат, поэтому карта либо будет разрешена к использованию, либо запрещена. Если карта будет запрещена в формате «Исследователь», к ней будет применяться та же политика, что и к картам, попавшим в списки запрещенных в Стандартном и исторических форматах и в формате «Алхимия»: игроки получат соответствующих джокеров в количестве, равном количеству экземпляров этой карты в своей коллекции, за которые они еще не получили компенсацию джокерами (например, в случае запрещения одной и той же карты в разных форматах в разное время).

Со временем по мере приближения «Исследователя» к «Пионеру» мы полагаем, что карты, запрещенные только в формате «Исследователь», снова станут доступными для игры, поскольку список запрещенных в нем карт будет обновляться в соответствие с настольным форматом. Тем не менее это не повлияет на нашу политику компенсации запрещенных карт джокерами. На момент запуска формата «Исследователь» у нас нет планов запрещать какие-либо дополнительные карты.

Итак. Вроде бы мы осветили все важные моменты, но если вдруг мы что-то упустили, рекомендуем вам посмотреть трансляцию очередного выпуска Weekly MTG, которая начнется завтра ночью в 00:30 МСК. В ней мы сделаем очередные объявления и ответим на ваши вопросы.

Премьер-игры в MTG Arena

Ранее сегодня мы объявили о нашем намерении обновить соревновательные игры в MTG Arena: в игре появятся новые мероприятия, а также изменениям подвергнутся структуры призов. Изменений много, но самое важное, которое мы хотели бы выделить — это новые квалификационные мероприятия к выходным отборочных турниров.

Те из вас, кто предпочитает регулярные рейтинговые игры, по-прежнему смогут воспользоваться этим способом получить заветное приглашение; однако теперь у игроков также будет возможность продемонстрировать свое мастерство и получить приглашение на выходные отборочных турниров в однодневном открытом квалификационном турнире. Не у всех игроков есть достаточно времени для того, чтобы достичь самых вершин рейтинга на ранге Mythic, и нам хотелось бы, чтобы у них тоже была возможность поучаствовать в соревновательных играх Magic на самом высоком уровне.

Если вы хотите узнать подробнее о квалификационных мероприятиях к выходным отборочных турниров, чемпионатах Arena с призовым фондом в 200 000 долларов, которые будут проводиться три раза в год, или о том, как квалифицироваться на Про-тур через игры в цифровую версию, прочтите целиком посвященную этому статью!

Изменения структуры призов в мероприятиях

С выходом выпуска «Улицы Новой Капенны» мы также вносим некоторые изменения в структуру призов определенных мероприятий, в частности постоянных мероприятий в форматах с собранной колодой и традиционных драфтов.

Изменения структуры призов в мероприятиях с собранной колодой

По постоянными мероприятиями в форматах с собранной колодой мы подразумеваем всегда доступные игровые события в Стандартном и историческом форматах, формате «Алхимия» и в скором времени также и в новом формате «Исследователь». Сюда не входят периодические мероприятия в таких форматах, как «Синглтон» или «Бедняк», а также обычные очереди подбора оппонентов, в которых нет платы за участие и дополнительных наград помимо тех, которые можно получить в обычных играх (награды за задания, ежедневные награды и еженедельные награды).

Плата за участие в этих мероприятиях в форматах с собранной колодой, а также призы были увеличены: вместо золота и отдельных карт теперь будут выдаваться самоцветы и бустеры. Это позволит игрокам быстрее расширить свою коллекцию карт, играя в форматах с собранной колодой. Кроме того, в этих мероприятиях теперь также можно будет получить квалификационные очки, так что они станут еще одной возможностью поучаствовать в премьер-играх Magic.

Эти изменения означают также, что все активные мероприятия в формате с собранной колодой завершатся с установкой обновления «Улицы Новой Капенны»,поэтому постарайтесь доиграть ваши активные мероприятия до начала технических работ 28 апреля! Ниже приведены новые структуры мероприятий.

Турниры с матчами до одной победы (например, мероприятие в формате «Алхимия») Турниры с матчами до двух побед (например, мероприятие в формате «Традиционная Алхимия») Вступительный взнос: 2500 золота или 375 самоцветов Вступительный взнос: 5000 золота или 750 самоцветов Длительность мероприятия: 7 побед или 3 поражения Длительность мероприятия: 5 матчей 0 побед: 25 самоцветов 0 побед: 50 самоцветов и 1 бустер 1 победа: 50 самоцветов 1 победа: 100 самоцветов и 1 бустер 2 победы: 75 самоцветов и 1 бустер 2 победы: 150 самоцветов и 2 бустера 3 победы: 200 самоцветов и 1 бустер 3 победы: 600 самоцветов и 2 бустера 4 победы: 300 самоцветов и 1 бустер 4 победы: 800 самоцветов и 2 бустера 5 победы: 400 самоцветов и 2 бустера 5 побед: 1000 самоцветов, 3 бустера и 4 квалификационных очка 6 побед: 450 самоцветов и 2 бустера 7 побед: 500 самоцветов, 3 бустера и 1 квалификационное очко

Призовые бустеры в мероприятиях формата «Алхимия» будут из последнего выпуска «Алхимии».

Призовые бустеры в исторических мероприятиях будут из выпусков, вышедших из «Стандарта».

Призовые бустеры в мероприятиях Стандартного формата будут из последнего выпуска «Стандарта».

Традиционные драфты

Здесь изменения достаточно очевидные: мы хотели сделать распределение призов чуть более равномерным. За победу во всех матчах в традиционном драфте теперь также начисляются квалификационные очки. Обновленная структура призов представлена ниже:

Плата за участие: 10 000 золота или 1500 самоцветов (без изменений)

Длительность мероприятия: 3 матча (без изменений)

0 побед: 100 самоцветов и 1 бустер (ранее 0 самоцветов и 1 бустер)

1 победа: 250 самоцветов и 1 бустер (ранее 0 самоцветов и 1 бустер)

2 победы: 1000 самоцветов и 3 бустера (ранее 1000 самоцветов и 4 бустера)

3 победы: 2500 самоцветов, 6 бустеров и 2 квалификационных очка (ранее 3000 самоцветов и 6 бустеров)

Небольшие приятные улучшения

Блистательные колоды

С появления возможности добавлять колодам декоративные эффекты мы также оптимизировали страницу информации о колоде, чтобы у игроков была возможность быстро просмотреть информацию по картам в колоде без необходимости прокручивать страницу. Кроме того, в дополнение к золотому лоску «Улиц Новой Капенны» вы также найдете в магазине несколько ранее доступных портретов для любителей более «старомодного» стиля.

Счет до десяти

Теперь больше не придется открывать бустеры только по одному или сразу по десять. Начиная с выхода выпуска «Улицы Новой Капенны» вы сможете открыть сразу любое количество бустеров от одного до десяти с помощью опции «Открыть все». Вам больше не нужно открывать бустеры по одному или ждать, пока их накопится десять.

Заполнение хранилища

К слову о промежуточных значениях — теперь текущая степень заполненности вашей сокровищницы будет отображаться всегда. Прогресс отображается рядом с количеством ваших джокеров.

Дивный новый мир

Сверкающие небоскребы и роскошные улицы сияют множеством возможностей и создают тени, в которых вы можете выстраивать свои планы. Блистательный дебют выпуска «Улицы Новой Капенны» в MTG Arena состоится в следующий четверг, 28 апреля. Вы сможете взглянуть на новые карты в действии уже во вторник, 26 апреля, когда ваши любимые создатели контента и стримеры сразятся друг с другом в мероприятии раннего доступа. Как всегда, читайте @MTG_Arena в Twitter, чтобы узнавать о последних новостях и времени проведения техобслуживания — на улицах этого города лучше не спать!

Благодарим вас за внимание — и увидимся в игре!