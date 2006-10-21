Академия Магии – это колонка, разработанная для того, чтобы помочь новичкам быстро освоить игру и научить их пользоваться обширными ресурсами, доступными в сети. Статьи Академии написаны, как главы книги. И каждый последующий урок опирается на знания, полученные в предыдущих выпусках. Если вы только начинаете свои занятия в Академии Магии, то, пользуясь Содержанием вы можете, как проштудировать весь курс сначала, так и включиться в обучение с того места, которое вас наиболее заинтересовало.

Эта колонка написана для тех, кто уже немного знаком с игрой. Если же вы совершенно ничего не знаете об игре, то мы рекомендуем вам начать с playmagic.com, а затем вернуться в Академию. Если же вы уже кое-что знаете, то… Вперед, к знаниям!

Здравствуйте, друзья. Статья, написанная на прошлой неделе, рассказывала лишь о том, чего ожидать от этой колонки в будущем. В этот раз мы с вами пристально посмотрим на карту Магии и узнаем, что несет в себе представленная на ней информация. С первого взгляда может показаться, что на этом маленьком кусочке картона слишком много сведений. Особенно на некоторых сложных картах. Но наши подробные объяснения, несомненно, облегчат ваше погружение в удивительный мир Магии.

Имя

Мы начнем свое путешествие по карте, возможно, с самой ее важной части – имени. Эти простые слова, расположенные в верхнем левом углу карты призваны будить ваше воображение, простирать его за пределы того, что изображено на карте и, возможно, даже подсказывать, что делает эта карта. Именно поэтому креативная команда R&D старается избегать таких названий, как «Вася Гигант». Для карт выбираются звучные и образные имена: Гигант-Молотобоец (Hammerfist Giant) или Кроваво-огненный колосс (Bloodfire Colossus). Имена карт важно помнить, потому что некоторые заклинания требуют, чтобы игрок назвал карту. Например, такие, как Cranial Extraction или Meddling Mage. Еще стоит запоминать имена карт, чтобы не ловить странные взгляды, объясняя друзьям, что вы проиграли, потому что пытались сыграть «эту… ну, как ее… на ту штуковину, но он отконтрил ее чем-то синим»

Мановая стоимость

В правом верхнем углу карты находится то, что мы называем мановой стоимостью. Это числа и символы, используемые для представления того типа маны, которая необходима для того, чтобы сыграть это заклинание. Давайте снова посмотрим на Кроваво-огненного колосса (Bloodfire Colossus)

Мы видим два символа красной маны и число в сером кружке – обобщенную(generic) мановую стоимость, которая может быть уплачена маной любого цвета. Т.е. для того, чтобы вызвать этого монстра нам понадобиться две красных маны и шесть любых.

А теперь как раз настало время, чтобы рассказать про общую мановую стоимость (converted mana cost или CMC). Общая мановая стоимость это количество маны, указанное в мановой стоимости, не зависимо от типа этой маны. Итак, для Колосса нам нужно было 2 красных маны и 6 любых, всего 8. Правда, просто?

Если говорят о мане в статьях или форумах, где не удобно использовать символы маны, то вместо символов, печатают буквы. Я включил в наш урок шпаргалку, которая поможет вам разобраться с этими буквами.

W = White (белый) = (Производится Равнинами)

U = Blue (синий) = = (Производится Островами)

B = Black (черный) = = (Производится Болотами)

R = Red (красный) = = (Производится Горами)

G = Green (зеленый) - = (Производится Лесами)

U по традиции (к которой новичкам следует привыкнуть) означает синий, так как креативная команда всегда использовала B для черного (Black), а L для земель (Lands).

И, наконец, отметим, что «мановая стоимость» изначально называлась «стоимостью заклинания (casting cost)». И было так вплоть до выхода Шестой базовой редакции, которая внесла много изменений и в терминологию, и в правила. Так что, если вы встретите термин «casting cost», то смело читайте его, как «мановая стоимость (mana cost)».

Строка типа

Это область подскажет вам, с каким типом карты вы имеете дело. Существует шесть типов магических карт: земли (land), существа (creature), чары (enchantment), артефакты (artifact), мгновенные заклинания (instant) и волшебства (sorcery). Так же эта стока может содержать дополнительную информацию. Например, если мы говорим о существах, то в строке типа будет указано какое именно это существо. Например, Гоблин (Goblin), Дракон (Dragon) и т.д.

Строка типа может быть более сложной, но пока мы не будем рассматривать ее слишком подробно. Не пугайтесь. Для магов начального уровня есть хорошая новость: в большинстве случаев для того, чтобы понять, что происходит, вам достаточно просто посмотреть на карту. Если у вас есть карта, которая говорит, предположим, что все ваши Гоблины получают какой-нибудь бонус, и карта, на которой в строке типа написано Гоблин, то день удался! (Чуть позже, когда мы познакомимся с правилами поближе, мы вернемся к строке типа и поговорим о ней подробно.)

Символ выпуска

Справа в строке типа находится символ выпуска, который говорит нам о том, частью какого сета является эта карта. А еще символ выпуска говорит нам о редкости карты. Золотой значок используется для редких карт, серебрянный для необычных и черный для обычных.

Итак, зная все это, мы можем определить, что наш старый знакомый Колосс пришел к нам из Девятой базовой редакции (см. на символ) и он персона редкая (символ на карте золотой). Дополнительную информацию о картах вы можете найти в нашей огромной, но простой для поиска базе данных - Gatherer . А для того, чтобы узнать больше о многочисленных Магических выпусках, попробуйте кликнуть на слово «Products» в меню справа. Вы попадете на страницу, где по порядку перечислены все выпускавшиеся ранее редакции с их полными названиями и значками выпуска. Кликая на любой выпуск из этого списка, вы получите подробную информацию о выбранном сете. Кстати, это один из самых посещаемых разделов сайта после статей. Так что, здесь вы можете узнать много нового.

И, наконец, кое-что интересное из истории Магии: более опытным игрокам известно, что цветные значки сетов использовались не всегда. До Исхода (Exodus) все значки были черными, вне зависимости от редкости. А до Шестой базовой редакции базовые редакции вообще не имели значков.

Текстовое поле

Способности

Под иллюстрацией находится область, которая содержит важную информацию относительно того, что делает эта карта. На некоторых карты (в основном, на картах существ) вы не найдете здесь ничего, кроме текста, напечатанного курсивом (мы к нему еще вернемся). Это означает, что такая карта не имеет специальных способностей. И такие карты часто называют «ванильными» (Т.е. «обыкновенными». Мороженое, например, бывает шоколадным или клубничным, а бывает ванильным - самым обыкновенным). Но большинство заклинаний в Магии все-таки обладают способностями, которые записываются в текстовой области. Посмотрим-ка, на Шамана Анаба (Anaba Shaman). Если прошел ход, с тех пор, как его сыграли, и у него закончилась «болезнь вызова», то его способность позволяет повернуть его и нанести одно повреждение целевому существу или игроку. («Поворот» означает повернуть карту приблизительно на 90 градусов и обозначается изогнутой стрелкой.) Для того чтобы это сделать, вам необходимо потратить одну красную ману. Просто, дешево и полезно! Многие существа умеют кое-что посложнее, тогда как большинство карт других типов всегда делают именно то, что написано в их текстовой области. Нужны примеры? Отлично! Посмотрите-ка сюда. Вот примеры способностей карт каждого типа : Шок (Shock), Гнев божий (Wrath of God), Ледяной манипулятор (Icy Manipulator), Любопытство (Curiosity) и Виту-Гази, город-дерево (Vitu-Ghazi, the City-Tree)

Художественный текст

На большинстве карт под текстом способностей вы увидите текст, набранный курсивом, который рассказывает маленькую историю или содержит цитату, которая относится к карте. Это как раз то, что мы называем художественным текстом. Он дает нам шанс погрузиться в атмосферу игры и рассказать маленькую историю из мира Магии. Или немного пошутить. Художественный текст не оказывает влияния на игровой процесс, а иногда и вовсе опускается, если текст способности занимает слишком много места, но, тем не менее, это важный элемент, добавляющий глубины в Магию. Креативная команда упорно трудится над созданием осмысленного мира, выходящего за рамки собственно игрового процесса. И существует даже категория игроков, любящих карты Магии за иллюстрации и атмосферу больше, чем за то, что происходит в процессе игры. Если вы хотите узнать больше об этой стороне Магии, читайте еженедельную колонку Мэта Кэвотта Вкус Магии, из которой вы можете узнать о том, как строится мир Магии.

Информация о художнике

Прямо под текстовым полем слева вы можете найти имя художника, который нарисовал эту карту. Иллюстрации всегда были одной из самых впечатляющих особенностей Магии, и с момента создания игры в 1993 их качество только улучшалось. Учитывая потрясающий современный художественный уровень, на картах присутствуют некоторые из самых лучших существующих иллюстраций в жанре фэнтези.

Коллекционный номер

Очень мелким текстом прямо над нижней границей рамки на карте напечатан знак торговой марки, какие-то даты, буквы, цифры, слова «Wizards of the Coast», а затем еще какое-то количество цифр или букв. Большая часть всего этого представляет собой информацию об авторских правах, но справа вы найдете коллекционный номер, сообщающий вам место карты в сете, если, конечно, вы посчитаете нужным организовать вашу коллекцию таким образом. К неудовольствию моей жены, я обычно использую другой метод организации коллекции под кодовым названием «свалить все карты в ближайшую коробку». Брать пример не рекомендую.

Сила/Защита

Эта часть карты существует только на картах существ и дает нам представление «размерах» того или иного существа. Значения силы и защиты указываются в правом нижнем углу карты. Например, 13/13 у Заслоняющего Небо Кросанца ( Krosan Cloudscraper ). Число слева – это сила. Она используется для описания активных действий существа в бою. Чем выше это число, тем страшнее повреждения может нанести это существо незадачливому оппоненту.

Число справа - защита существа. Она означает количество повреждений, которое может выдержать существо до того, как отправится в нокаут. Единичка в защите напоминает о Стеклянном Джо из фильма «Punch Out», тогда как шестерка уже внушает мысли о Роки в исполнении Сталонне. На данный момент самое большое существо из всех легальных для игры на турнирах, - это Заслоняющий Небо Кросанец (Krosan Cloudscraper), громадная джага-джага, с параметрами 13/13.

Но пока я это писал, было обнародовано издание Стужа (Coldsnap) включающее карту, создающую фишку существа 20/20, что больше Джорджа Формэна и всех его детей вместе взятых. Для обозначения этой фишки была издана специальная карта, которая выдавалась участникам релиза Стужи.

Границы карты

Хотя рубашка всех карт одинакова, граница карт на лицевой стороне зависит от выпуска, в котором издана карта. С базовыми редакциями (вплоть до Девятого базового издания) история проста: все они имеют белые границы. Границы карт в большинстве других изданий Магии будут черными. Русские карты Девятого базового издания так же имеют черную границу, потому что это первый выпуск Магии на русском языке. Есть еще карты Магии с золотыми границами, но мы их коснемся в одной из следующих статей.

Кроме того, в Магии существуют два совершенно особых выпуска, которые нельзя использовать на турнирах. Часто на них ссылаются, как на «un»-сеты. Это Unglued и Unhinged. Эти сеты выпущены для развлечения и упор в них сделан на юмор. Карты из Unglued и Unhinged имеют серебрянные границы и не предназначены для использования на турнирах.

Разбор полетов

До сих пор я приводил простые примеры, но давайте нырнем поглубже и посмотрим на потрясающую карту, содержащую море информации. Разложим ее по полочкам в соответствии с тем, что мы сегодня узнали. Готовы?

Оцените паренька! Отлично, мы знаем, что его имя находится слева вверху, следовательно, его зовут Тролль Отшельник (Troll Ascetic). Правый верхний угол показывает нам мановую стоимость, которая равна . Это означает, что нам необходимо потратить две зеленых и одну любую ману для того, чтобы ввести его в игру. Его иногда называют «трехмановым существом», потому что его общая мановая стоимость равна, как вы наверняка уже догадались, трем.

Бросив взгляд на строку типа, мы можем заметить, что это существо, и у него есть два подтипа: Тролль и Шаман. Кроме того, это редкая карта из выпуска Мирродин (Mirrodin) (однако, фаны уже проголосовали за него, и мы скоро увидим его в Десятой базовой редакции).

Далее идет текст способностей, который поведает нам о том, что Тролль имеет две важные характеристики. Во-первых, он не может быть целью заклинаний или способностей, контролируемых вашим оппонентом. Это означает, что справиться с ним будет нелегко. Большинство убивающих заклинаний требует назначения цели, но когда оппоненту захочется указать на вашего мистера Тролля, то он просто поднимет ладони и с достоинством произнесет: «Нет, сэр».

Другой важной способностью Тролля является то, что он может регенирироваться, в случае, если вы заплатите . Это означает то, что если Тролль получает летальные повреждения от чего-либо (скажем, в бою или от вражеского Пироклазма (Pyroclasm)), то он выживет, если каждый раз вы будете проплачивать за это две маны. Это делает Тролля головной болью вашего оппонента, поскольку его практически не убить. Помните Джейсона из «Пятницы, 13»? Так вот, Тролль (Troll Ascetic) такой же, только зеленый. Кто-то тут всерьез практикует Вуду, потому что этот шаман не собирается умирать никогда…

В следующей строке мы видим художественный текст, который гласит: «Неудивительно, что старейшие тролли одновременно самые злые». Мне кажется, мой отец первым вложил в мою голову столь мудрую мысль, но он, скорее всего, говорил это в адрес своей третьей жены.

В левом нижнем углу вы видите имя несравнимого Puddnhead, нарисовавшего иллюстрацию для Тролля (которую большинство игроков считают великолепной). В правом нижнем вы найдете цифровое выражение «тучности» нашего Тролля, который по результатам взвешивания получает 3/2 (чем существо больше, тем оно «толще», выражаясь на сленге). Для настоящего «толстяка» он маловат (вот 4/4 – самое то, как раз для получения дисконтной карты в сети магазинов «Три толстяка»), однако, учитывая его защитные способности, да еще и в сочетании с тем фактом, что у него сила 3 за 3 маны, он является очень хорошим и даже, можно сказать, могучим существом.

Ну и, в конце концов, мы понимаем, что Тролль – 135 карта из 306 в сете Мирродин (Mirrodin).

На этой неделе все. А на следующей, ребята, приглашаю вас на урок, где я попытаюсь дать несколько мудрых советов о том, как собрать свою самую первую колоду.

Внеклассное чтение:

Для начала, я порекомендую лучших друзей новичка, - Субботнюю школу и архивы раздела «Спроси судью» на сайте starcitygames.com. Каждый из этих ресурсов содержит огромное количество статей, отвечающих на отдельные вопросы и объясняющих правила. К счастью, вам не нужно читать там все подряд, потому что существует поиск, где вы просто вводите имя той карты, по которой у вас возникли вопросы и ждете, пока компьютер выполнит титаническую работу по поиску и выдаче ответов.

Дополнительно я могу порекомендовать такие полностью интерактивные ресурсы: Раздел часто задаваемых вопросов по правилам и Раздел вопросов и ответов по правилам на нашем форуме. Они содержат просто горы полезной информации. А, кроме того, вы всегда там встретите людей, которые готовы помочь, если необходимо. И, наконец, раздел сайта magicthegatering.com, который включает ссылки на огромное количество ресурсов по правилам: Центр правил Магии.

Если же вы найдете еще немного времени и захотите потренироваться с тем, что вы узнали сегодня, то я рекомендую вам прочитать великолепную статью Джона Беннетта «Introducing the Pit Fighter Legends»

Кроме того, заглянув в обзоры карт, написанные нашими экспертами, вы сможете оценить их мастерство и увидеть, как, анализируя ту информацию, о которой вы узнали сегодня, можно делать прогнозы о влиянии той или иной карты на игру. Каждый раз, когда выходит новый сет, в течение нескольких недель на сайте magicthegathering.com появляются обзоры, представляющие новые карты раньше чем, вы сможете увидеть их где-нибудь еще. Я думаю, что, просмотрев статьи обзоров, вы сможете их проанализировать и оценить новые карты, следуя тому, что вы узнали сегодня. Если вам интересно, то могу ли я порекомендовать вам начать здесь, здесь , здесь , здесь и здесь?