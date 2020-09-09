Нахири была довольна. А еще она была в ярости. Довольна – потому что древний ключ уютно лежал в кармане, обещая решить все ее проблемы. И в ярости, потому что путешествие вместе с Ниссой явственно показало: нельзя прийти в Небесный анклав Мураса одной и вернуться невредимой. Как бы ни хотелось верить в обратное, Нахири не удалось бы раздобыть ключ в Анклаве Акум, не будь с ней Ниссы.

К счастью, сейчас перед ней высились стены Мореграда, и где как не здесь можно было нанять лучших искателей приключений на Зендикаре.

Давно же она последний раз была в Мореграде. Город выглядел совсем иначе, чем помнилось Нахири. Война с Эльдрази стерла его с лица земли, и хотя Мореград выстроили заново, некоторые здания до сих пор несли на себе шрамы войны.

И горожане тоже.

Нахири шла по улицам, придавленная гнетом вины, и упрямо смотрела только вперед. Она не задержалась у величественного маяка над входом в город, не отвлеклась на открытые рынки, где толпились и торговались у прилавков люди, коры и мерфолки. Едва взглянула на мемориал жертвам войны, проходя мимо. На огромной круглой платформе высились шесть массивных обелисков, на равных расстояниях друг от друга. Вокруг были раскиданы обломки старого Мореграда. В отличие от местных, Нахири не нужен был монумент, чтобы помнить все, что она потеряла.

Чем ближе к Гильдиям, тем уже становились улицы. Из дверей таверн доносились ароматы свежей рыбы и жареного мяса. Ее то и дело окликали уличные торговцы и голодные наемники, но быстро меняли направление, стоило только встретиться с ней глазами. У Нахири не было времени на простых любителей приключений. Ключ лежал в кармане тяжелым грузом.

Добравшись до Палаты Экспедиций, Нахири протиснулась в тяжелые ворота из кованого желез. Ее тут же оглушили царящие внутри шум, жара, вонь выдохшегося эля и потных тел путешественников. Места в зале было немного, и там собрались представители всевозможных рас. Сидя с кружками за побитыми жизнью столами, горячо споря с профессиональными искателями приключений о будущих сделках. И посреди этого хаоса, словно в самом оке бури, восседала Кесенья, глава Палаты Экспедиций.

Это была высокая, гордая женщина-кор в серебристых доспехах и ярко-фиолетовых одеждах. Белые волосы были заплетены в сложную косу, а шею обвивало ярко-красное ожерелье – не что иное, как легендарный Гребень дракона. Вокруг вились клиенты и воздыхатели, соперничая в борьбе за ее внимание. Однако, стоило ей заметить Нахири, как Кесенья тут же встала и направилась к ней, отговариваясь от людей вокруг то тем, то другим.

— Покровитель, — тихо произнесла она. — Мы всегда рады тебе.

— А я рада видеть, что мои инвестиции не пропали зря, — тоже негромко отозвалась Нахири. — Поговорим наедине.

— Конечно, - Кесенья отвела ее в подсобное помещение, небольшое, но хорошо обставленное: скамьи с подушками на сиденьях, карты Небесных Анклавов на стенах. Им принесли свежего эля и расставили кружки на столе.

— Скажу честно, — Кесенья села напротив нее. — Странно видеть тебя здесь. Обычно ты более... отстраненная.

— Я такая, какой мне нужно быть, — резковато отозвалась Нахири и притронулась к ключу, лежащему в кармане. — А теперь мне нужна храбрая и умелая команда. Чтобы добыть нечто драгоценное и очень мощное.

— Тогда ты правильно пришла сюда. Уже знаешь, кого хочешь нанять?

Нахири улыбнулась.

Нахири, наследница Древних | Автор: Anna Steinbauer

В комнате для частных встреч, принадлежащей Палате Экспедиций, напротив Нахири сидели четверо искателей приключений. Акири, женщина-кор, которая славилась по всему Зендикару своим умением метать канаты. Миниатюрная волшебница-человек с огромным резным посохом, по имени Каза. По слухам, она просто обожала огонь, а в глазах плясали задорные искры. Орах, кор-клерик с длинной белой бородой, ходячая библиотека знаний. И Зарет, мерфолк с ярко-красными волосами и бородой, заплетенной в косички. Из них четверых только он не сидел за столом, вместо этого стоя у стены со скрещенными руками. Мерфолк смотрел на Нахири с недоверием. С ним придется быть осторожной.

— Я Нахири, — сказала она. — О моих приключениях можно складывать легенды. И я прошу вас составить мне компанию в одном из них.

Ей никто не ответил. Все четверо глядели на Нахири со скепсисом, только в разной степени.

Вот и славно, подумала она. Хорошо, что они не готовы поверить просто так.

— Что Кесенья рассказала вам обо мне? — Нахири откинулась в своем кресле.

— Только главное, — медленно отозвалась Акири. В этой компании она явно была лидером.

— Она сказала, что ты умеешь путешествовать в другие миры. Что камни выполняют твои приказы. Что ты так сильна, что можешь сразиться с Эльдрази в одиночку, — Орах наклонился вперед на стуле. — Это правда?

Вот бы про Эльдрази была правда, с горечью подумала Нахири.

— Да, — ответила она после паузы.

Орах широко улыбнулся, будто ребенок, которому сказали, что его любимая сказка произошла на самом деле. Акири оглянулась на Зарета, встретившись с ним глазами.

— Тогда зачем тебе простые искатели приключений? — Зарет выпрямился и подошел к столу.

Потому что я наверняка иду прямо в ловушку, подумала Нахири.

— Есть один древний артефакт. Ядро литоформы. — Нахири помолчала, наступая на горло своей гордости. — И мне нужна помощь, чтобы его добыть.

— И где он? — спросила Акири, скрестив руки.

— В Мурасе. Это Небесный Анклав, который поднялся в воздух недавно, — ответила Нахири. При звуках этого названия искатели приключений с интересом подались поближе. — Слышали о нем?

Четверка снова обменялась взглядами. — Туда еще никто не забирался, — голос Казы звучал немного нервно.

— Еще никто не брал с собой лучших в своем деле, — сказала Нахири и тут же мысленно улыбнулась, когда они все гордо выпрямились.

— А что мы за это получим? — спросил Зарет. Акири предупреждающе глянула на него, но Зарет поднял руку, отклоняя возражение: — Нет. Если уж рисковать жизнью, я хочу знать, ради чего.

Нахири глубоко и яростно вздохнула, но заставила себя подавить нетерпение: — То, что я ищу, поможет исцелить Зендикар от всех шрамов. Мир снова станет безопасным, будет процветать, совсем как до вторжения Эльдрази. — Нахири медленно глотнула эля, сделав эффектную паузу. — Представьте, какая слава и какие богатства ожидают тех, кто спасет целый мир.

— Этот мир очень сильно пострадал, — сказала Акири.

— Эльдрази убили всю мою семью, — тихо добавил Орах.

— И моих друзей, — произнесла Каза.

— Мы все кого-то потеряли, — Акири снова посмотрела на Зарета. — И каждый из нас, полагаю, мечтает о безопасности для всего мира. Но в такую возможность тяжело поверить. Акири повернулась и уставилась прямо на Нахири, с искоркой надежды в глазах. — Но если хоть половина твоих подвигов — правда, возможно, у нас есть шанс. - Акири отклонилась назад, глаза ее вновь погасли. — То есть, если мы тебе поверим.

— Я не верю, — отозвался Зарет. — Может, мы и без тебя добудем это Ядро.

Нахири улыбнулась, но взгляд остался жестким. А потом сказала: — У меня есть ключ, — вынимая его из кармана. Будто маленькая звезда засияла в комнате, когда ключ лег на стол. Он ярко пульсировал, и четверка искателей приключений инстинктивно отпрянула.

— Ого, — выдохнула Каза.

Нахири убрала ключ обратно в карман, напоминая себе, как важно хранить терпение.

— Пока мы еще не решили, сыграешь со мной в игру? — спросил Зарет.

Нахири недоверчиво сузила глаза. Но, если быть совсем уж честной, какая-то частичка ее разума с интересом воспряла. — Что за игра?

— Зарет, — с нажимом сказала Акири.

— В карты, — ответил Зарет, а потом повернулся к ней. — Мы же каждый раз играем. С любым, кто хочет стать нашим клиентом. Почему бы ей быть исключением?

Акири нахмурилась. Нахири охватили сильные сомнения, что эти слова Зарета были правдой. Но ей было любопытно. — Ладно. Какие правила?

Акири уступила место Зарету, однако тут же встала позади него и положила руку ему на плечо. Он тепло улыбнулся девушке и накрыл ее ладонь своей.

Потом свободной рукой достал потрепанную колоду карт — будто из воздуха. — Искатели приключений зовут «эту маленькую игру «Завоевание». - Зарет быстро и умело разложил пятнадцать карт в круг на столе. Потом постучал пальцем в центре круга. Карты поднялись над столом и закружились в воздухе.

— Правила такие, — сказал Зарет. — Я выбираю случайную карту. - При этих слова одна из вращающихся по кругу карт скользнула в центр и перевернулась. На лицевой стороне был нарисован красивый и сложный узор из драгоценных камней и открытых глаз. В центре значилось одно-единственное слово: Хитрость. — Теперь каждый из нас рассказывает правдивую историю о себе, связанную с этим словом. Если история не слишком интересна, карту может забрать другой игрок.

— Похоже, это простая игра, — сказала Нахири. Слишком простая.

— О да, — отозвался Зарет. — Но есть один момент. Если я выиграю, ты подробно расскажешь, что это Ядро сделает с Зендикаром.

Нахири откинулась в кресле, сплетая пальцы: — А если выиграю я, вы четверо отправитесь со мной в Небесный Анклав Мураса.

Искатели приключений вновь обменялись взглядами, а потом Акири кивнула.

— Я начну, - Зарет напряженно рассматривал карту, будто пытался подобрать историю про хитрость. — Однажды я встретил торговца книгами. Это был скорее вор, нежели ученый. Я сделал вид, что хочу продать ему редкий свиток с опасным заклинанием. Пока мы торговались, я стащил обратно все те книги, которые он позаимствовал из библиотеки Мореграда. Он так и не заметил.

Карта Хитрость опустилась на протянутую ладонь Зарета. Нахири приподняла бровь. Он ухмыльнулся. — Люди называют меня Проказник.

То есть, доверять тебе не стоит, подумала Нахири, сузив глаза.

— Мой черед. — Из круга карт вылетела вторая и спланировала в центр. На ней красовалось слово Враг.

Нахири улыбнулась. Это совсем просто. — Был однажды человек, которого я любила как отца. Однако несколько веков спустя он меня предал. Не так давно я сразилась с ним в битве, которая решила судьбу мира. И победила.

Зарет и трое остальных уставились на нее.

— Ты не настолько старая, — произнесла Каза.

— И сражений такого масштаба в мире не было со времен Эльдрази, — медленно добавил Орах.

Нахири ухмыльнулась и намеренно растянула глоток эля. Потом спокойно протянула руку, и карта слетела ей на ладонь. — В этом мире — не было.

На мгновение самоуверенность Зарета, казалось, поколебалась.

Отлично, подумала Нахири.

— Я тоже хочу сыграть, — Каза придвинула свой стул поближе. Ее карта гласила Победа.

Каза начала рассказывать, как однажды уничтожила целый выводок Эльдрази — несколькими заклятиями и одной умело брошенной склянкой со взрывной смесью. Однако Нахири слушала ее вполуха. Она уже подозревала, что в этой простой игре есть свои фокусы, и ловушка вскоре захлопнется.

Но ничего не происходило.

И вот наконец она что-то ощутила. Чьи-то пальцы тронули ее карман: легко, едва прикасаясь. Она бы вовсе не заметила, если бы не каменный пол, который дал ей почувствовать легкие шаги Проказника. Но когда Нахири подняла взгляд от карт, обе руки Зарета вновь лежали на столе.

— Твоя очередь, — с хитрой улыбкой сказал он.

На перевернутой карте было написано Сила.

Нахири отклонилась назад и несколько долгих моментов рассматривала своего противника.

А потом щелкнула пальцами, превращая все карты в гранит. Зарет и Каза подскочили на месте и уронили карты, которые держали. Куски камня с шумом упали на стол. Нахири протянула ладонь, и вся колода влетела ей прямо в руки.

— Я выиграла, — сказала Нахири, смотря прямо на Зарета. — А теперь отдай, — она вытянула другую руку.

Ошарашенный Зарет выудил ключ из кармана туники и отдал ей без единого слова.

Сидевшая рядом с ним Каза согнулась вдвое от смеха: — Поймали тебя, Зарет!

— Она действительно победила, — сказала Акири. — Хотя слово «честно» к играм с тобой точно применить нельзя. - Она обняла Зарета одной рукой и спросила у Нахири: — Когда выдвигаемся?

Нахири встала. Выиграть она выиграла, но победа почему-то не была сладкой. Она шагнула к двери: — Завтра. С рассветом.

Зарет Сан, Проказник | Автор: Zack Stella

Зарет буквально проклинал себя за то, что вернул Нахири ключ. Приятели дразнили и дразнили его за сокрушительное поражение от рук странной женщины-кора, но замолкли, когда Зарет не стал отвечать с обычной для него иронией.

Они допили свой эль и отправились по домам, готовиться к путешествию. Однако Зарет не ушел. Остался в Палате Экспедиций Мореграда, часами потягивая единственную кружку эля, пока все вокруг не разошлись.

Да кто дал этой Нахири право менять их мир?

Ближе к полуночи он остался в зале один.

Не считая Кесеньи. Зарета это вполне устраивало. Интересно, глава Палаты вообще когда-нибудь спит?

— Вам ведь утром выходить? — спросила она, остановившись рядом с ним.

— Верно. Но я хочу насладиться этим вечером. На случай, если он последний.

Кесенья какое-то время разглядывала его. — Врешь, — сказала она.

— Пускай, — отозвался Зарет. — Та штука. Которую мы будем искать в Небесном Анклаве Мураса. Мне это не нравится.

Глава Палаты промолчала, но дала ему знак продолжать.

— Она говорит, эта штука изменит Зендикар. Чтобы он снова стал таким, как до пленения Эльдрази.

Кесенья издала смешок: — Будто это плохо, Проказник.

— Ты же видела древние руины, — резко отозвался он. Гнев, копившийся в нем весь день, начал прорываться наружу. — Думаешь, в этом мире, среди армий и крепостей будет место для таких людей, как мы?

Впервые за все время, что он ее понял, Глава Палаты не выглядела уверенно. — Все не так просто. Нахири, она... куда более важная персона, чем кажется.

Зарет покачал головой: — Я только прошу тебя найти на это Ядро покупателя, богатого и глупого. Того, кто не станет его использовать, — сказал он. — С остальным я сам разберусь.

Кесенья явно колебалась, перебирая варианты. — Достань Ядро, а я подумаю, — наконец сказала она.

Зарет улыбнулся. Не согласие, но и не отказ. Его такой ответ устроит.

Пока что.

Гора | Автор: Sam Burley

Когда они наконец добрались до Расколотой бухты на плато Мураса, Акири первой соскользнула с грифона и ступила на землю. Над головами поднимались внушительные скалы, вокруг громоздились гигантские деревья харабаз. Однако Акири смотрела только на Небесный Анклав Мураса, который возвышался даже над затейливым лабиринтом ветвей. Древние руины парили в воздухе, массивные, покрытые зеленью и невысокими деревьями, между которыми низвергались с высоты водопады. Куски камня лениво перемещались в потоках воздуха, и хотя с земли Акири было не очень хорошо видно, подъем обещал быть опасным

Она улыбнулась. Акири любила бросать себе вызов.

— Ого, — Каза тоже уставилась вверх. — Это будет тяжко. Хорошо, что она наняла именно нас.

— Да уж, это войдет в легенды, — согласилась Акири.

— Пора выдвигаться, — Нахири тоже спрыгнула с грифона. — Ядро литоформы близко.

— А как мы узнаем, куда идти там, наверху? — спросил Зарет, скрестив руки на груди. Акири бросила на него предупреждающий взгляд. Зарет всю дорогу терзал Нахири вопросами про Ядро, даже не скрывая, что не одобряет ее намерений.

Нахири едко взглянула на него: — Я узнаю. — Она повернулась и ушла туда, где Каза и Орах перебирали свои дорожные мешки.

— Это не ответ, — пробурчал Зарет, но так тихо, что слышала его только Акири. — Я ей не доверяю. — Он потянулся к руке Акири, сплел с ней пальцы.

Акири вздохнула. Зарет держался напряженно, беспокойство буквально исходило от него волнами.

— Знаю, — сказала она. — Но мне кажется, она очень хочет помочь Зендикару. И не думаю, что собирается причинить миру вред. Хотя и не знаю точно, почему я так уверена. - Акири не впервые встречалась с чем-то непонятным, и Нахири точно входила в этот список. Она твердо сжала руку Зарета, потом отпустила и отошла к остальным. Мгновение спустя он шагнул следом, судя по звукам за спиной.

— И насколько это Ядро большое? — спросил Орах, вскидывая на плечо моток веревки.

Нахири нахмурилась: — Не знаю точно.

— Ну что ж, — бодро сказала Каза, — думаю, я смогу его левитировать, если будет нужно. Или взорвать. Это уж я точно смогу.

— Я запомню, — Нахири слегка улыбнулась.

— А как мы узнаем, работает ли это Ядро вообще? — спросил Зарет.

Нахири повернулась к нему и замерла, будто закаменела лицом и всем телом. На один ужасный миг Акири была уверена, что Нахири сейчас нападет на Зарета. Она инстинктивно сжалась, готовая броситься в бой.

Но Нахири опередила ее.

Единым слитным движением она вынула из кармана сияющий ключ, направила его на Зарета и произнесла какое-то незнакомое слово. Акири ринулась вперед, но тут перед глазами вспыхнуло так, что ей пришлось заслонить лицо рукой.

— Зарет! — в панике воскликнула она.

Прошло долгое, мучительное мгновение, прежде чем ее зрение прояснилось.

И Акири увидела сразу две вещи.

Первое: Зарет стоял на том же месте, невредимый, только моргал глазами. Акири выдохнула, облегчение пронеслось по телу волной.

Второе: за спиной Зарета взвился на задние лапы и замер на месте большой, разъяренный тяжелоступ. В открытой пасти блестели длинные клыки, а две из шести лап едва не касались Зарета, готовые разодрать его на куски. Этот свирепый зверь явно стремился убить, и остановили его в самый последний момент.

Акири потянулась к веревке, готовая накинуть на тяжелоступа лассо и связать его.

Но прежде чем она бросила лассо, тяжелоступ начал рассыпаться в песок. За несколько мгновений от него не осталось и следа, кроме горстки мелких черных камней.

— Это, — сказала Нахири, убирая ключ обратно, — только доля настоящей мощи Ядра.

— И где было это Ядро, когда мы дрались с Эльдрази? — спросила Акири, тихо и изумленно. — Оно бы нам пригодилось.

Нахири снова застыла, но на сей раз на ее лице отразились боль и чувство вины. — Нужно двигаться дальше, — скованно сказала она. — Нельзя оставаться на земле.

— Сначала заберитесь на дерево, — предложила Акири. Она быстро кивнула Зарету и остальным. — Я вас догоню.

Акири притворилась, что снова проверяет снаряжение, пока остальные начали карабкаться на огромное дерево харабаз. Когда они скрылись из виду, и голосов стало почти не слышно, она позволила себе опустить плечи. Да уж, это приключение точно войдет в легенды.

— Если слышит меня хоть один милостивый бог... — прошептала Акири, обращаясь к скалам и деревьям. Она нечасто верила во что-то, кроме собственных приготовлений и быстроты, но сегодня все было иначе. — Сберегите мою команду.

Это было не слишком похоже на молитву, но она не хотела чрезмерно беспокоить богов. Акири вскинула моток веревки на плечо и начала карабкаться вверх.

Уголком глаза она заметила какое-то движение. Напряглась, повернулась и увидела черную точку под одним из деревьев поблизости — как раз там, где Нахири использовала ключ. Это было похоже на щупальце из темного песка. Оно медленно росло, обвиваясь вокруг ствола, вытягивая жизнь из листьев, ветвей и коры, делая их жесткими и недвижимыми.

Словно камень.

Акири поежилась.

В мире было не так уж много непонятного ей. Но это точно была одна из таких вещей.

Она быстро начала взбираться дальше.

Прибыв в Мореград, Джейс немедленно засомневался, там ли он оказался. Еще в Равнике Нисса рассказала ему, что Нахири здесь, на Зендикаре. И он пришел к выводу, что Нисса тоже вернулась сюда. Но вот вопрос, куда именно?

Джейс решил, что Мореград — подходящее место для начала поисков.

Он не бывал здесь со времен битвы с Эльдрази, когда город оказался почти стерт с лица земли. Маяк у ворот надломился, и скверна разлилась по улицам, предвещая пришествие Козилека.

Теперь восстановленный маяк снова гордо возвышался над городом, а улицы сияли чистотой. Джейс шел по городу, надеясь столкнуться где-нибудь с Ниссой и помириться с ней. Они все же дружили. И хотя он уж точно не всегда был хорошим другом, ему хотелось исправиться.

Вот бы Чандра была здесь, подумалось ему. Джейс пытался найти ее перед этим путешествием, но так и не преуспел. Кроме того, он подозревал, что Нахири совсем скоро воплотит свой план в жизнь.

Погрузившись в свои мысли, Джейс даже не заметил, что кто-то его окликнул, пока позади снова не раздался вопль:

— Эй, герой! Ты ведь из тех, кто защищал этот город в войне?

Джейс повернулся. К нему шагнула ближе какая-то женщина. Она носила легкую броню из кожи и металла в красных и золотых цветах, с лиственно-зеленым плащом поверх. Черные волосы были заплетены в косу, лицо испещряли морщины, но зеленые глаза все еще ярко сияли. Точнее сказать, один глаз. Правую половину лица искажала паутина шрамов: Джейс распознал их как следы скверны. Правая рука у женщины была искривлена, и она слегка хромала.

— Да, я там был, — ответил Джейс.

— Так и знала, — она ухмыльнулась. — Помню твой синий плащ. Я тогда дралась неподалеку.

— Правда? - Джейс порылся в воспоминаниях, но в тот день кругом творился сплошной хаос. Столько разрушений.

— Ага. Сдерживала целый рой выводка. И неплохо получалось... пока скверна до меня не добралась. Она пожала плечами.

— Мне жаль, — отозвался Джейс, не зная, что еще сказать. Внезапно ему захотелось, чтобы в тот день он и другие мироходцы действовали быстрее, решительнее.

Женщина любопытно взглянула на него. — Не стоит. Я тогда не меньше дюжины людей спасла, прежде чем меня накрыло. И даже имей я шанс что-то изменить, сделала бы то же самое. - Она снова улыбнулась. Джейс мысленно признался себе, что улыбается она очаровательно. — Мое имя Мара. Я направляюсь к мемориалу. Не сходишь со мной?

— Почту за честь, — отозвался Джейс, и это было сказано искренне.

Они вместе дошли до массивной платформы с шестью обелисками. Вместе преклонили колени у основания одного из них. Мара тихо зашептала, прося прощения у друзей, которых потеряла в той битве. Прощения за то, что не смогла их спасти. Что ей случилось их пережить.

У Джейса защемило сердце. Он даже не знал, у кого из друзей просить прощения.

Джейс подумал о Нахири, вспомнил, как отчаянно она старается обратить назад время для этого мира. Вспомнил, как Нисса винит себя за поступки, необходимые для выживания любимого ей мира.

Как Гидеон добровольно пожертвовал собой ради своего.

— Я тоже виновен, — прошептал он так тихо, чтобы не услышала даже Мара, — но я все исправлю.

К сожалению, не все жители Мореграда были столь вежливы. К Джейсу подходили многие, но чаще всего торговцы или одинокие искатели приключений, которым нужен был покровитель. Каждые десять шагов кто-нибудь пытался привлечь его внимание. Сначала он спрашивал прохожих о Тазри. Его старая подруга-генерал тоже когда-то дралась здесь против Эльдрази. Кто-то сказал ему, что она сейчас в Гуул-Дразе, охотится на некое жуткое чудовище. Тогда Джейс стал описывать собеседникам Нахири и Ниссу, спрашивая, не видел ли кто похожих девушек. Искатели приключений только качали головами, а торговцы опять пытались ему что-то продать.

Наконец Джейсу надоело, и он накинул на себя иллюзию мерфолка в блеклых коричневых и зеленых одеждах, с длинной белой бородой. Теперь на улицах Мореграда на него почти никто не смотрел, зато он сам начал подглядывать в головы искателей приключений, серьезных и испещренных шрамами, в надежде, что кто-нибудь видел двух девушек-мироходцев.

Но не нашел ни следа.

И только ступив в резиденцию местной Палаты Экспедиций, Джейс понял, что все это время искал не там. Зал был битком набит искателями приключений в ярких новеньких доспехах с эмблемой Палаты: зубчатым контуром Гребня дракона. Люди в зале громко смеялись, хвастаясь друг другу недавними успехами.

— Чем могу помочь? — спросил Джейса мужчина у двери.

— Я ищу главу Палаты, — ответил Джейс. Мужчина поднял бровь и оглядел его сверху донизу.

— Точно, — Джейс сбросил маскировку. — Я Джейс Белерен. Передай, что нам нужно поговорить.

Глава Палаты Экспедиций Мореграда сидела напротив Джейса в одной из частных комнат для бесед, и Джейс буквально кожей чувствовал ее настороженность.

Интересно, почему это? Он подавил желание заглянуть в разум женщины.

Комната оказалась уютной: вокруг разложены мягкие подушки, на стол перед Джейсом поставили чай. На стенах висели карты, в углу виднелись чернильница и пергамент для подписания контрактов.

— Я пришел помочь, — сказал Джейс. Очевидно, ее доверие придется завоевывать. Каким-то образом.

Кесенья вскинула бровь: — Помочь? Чем?

Джейс пересказал все, что Нисса сообщила ему о Ядре, упирая на то, что ищет самое разумное решение. Потом объяснил, что раньше он сам, Нисса и Нахири работали вместе.

— Только теперь я не знаю, где находятся они обе, — закончил Джейс.

Кесенья смотрела на него с нечитаемым выражением лица. Конечно, ему не стоило. Но Джейс уже начал отчаиваться, а потому подглядел в ее мысли.

Зарет был прав,, подумала она.

Но вслух сказала только: — Боюсь, что ничем не могу помочь.

Удивленный, Джейс слегка отстранился. — Вас это совсем не беспокоит?

-— Беспокоит, — отозвалась Кесенья. — Она взяла моих лучших искателей приключений.

И подумала: А теперь они ищут то, что, возможно, вовсе не стоило бы находить.

— Зендикар — очень красивое место, — неспешно произнес Джейс. — Мне нужен шанс урезонить Нахири, прежде чем она примется менять этот мир. Но для этого надо знать, где ее искать.

На мгновение на лице Кесеньи мелькнула нерешительность, и в его сердце вспыхнула надежда.

Затем ее лицо вновь закаменело.

— Извините. Ничем не могу помочь, — она поднялась со своего места. — Наша Палата тщательно защищает тайны клиентов.

— Я понимаю, — сказал Джейс. Потом добавил, тихо, будто бы для себя: — К сожалению, этот мир слишком велик.

— Верно. Если вам негде остановиться, вот адрес респектабельной гостиницы. — Кесенья взяла перо и обрывок пергамента со столика в углу и быстро записала адрес. — Желаю удачи, — она протянула ему пергамент.

— Спасибо, — Джейс взял его с тяжелым сердцем. Может, стоило использовать свою силу, чтобы заставить ее выдать нужные сведения?

Нет, это было бы чересчур. Джейс почти услышал в разуме слова Гидеона, который журил его за подглядывание за мыслями Кесеньи. Почти увидел, как тот осуждающе хмурится.

Он вышел из Палаты Экспедиций. В голове метались мысли, нужно было определиться, как действовать дальше. Уже посреди улицы он наконец взглянул на записку Кесеньи.

На ней оказался адрес гостиницы «Ученый и море». Но внизу было подписано единственное слово: Мураса.

Шаркун Роя | Автор: Nicholas Gregory

Джейс бывал во многих мирах и повидал немало разных мест, но островной континент Мураса был не похож ни на что другое. И не слишком ему понравился.

От нагромождения скал кружилась голова: они вздымались выше самых высоких башен Равники, от белоснежных обрывов веяло опасностью. Его окружали массивные деревья харабаз, закрывая небо, раскинув паутину корней-арок. Сапоги слегко погружались в мокрый, крупный песок, запах моря и водорослей забивал ноздри.

Джейс поежился. Расколотая бухта слишком сильно напоминала ему о ловушках в джунглях Иксалана. Как же ему хотелось, чтобы здесь оказалась Чандра или другие мироходцы Дозора! Но никто не откликнулся на зов.

К счастью, наверху уже виднелся Небесный Анклав. Хотя он был очень высоко, а дорога к нему выглядела опасной.

— Что ж, я люблю, когда все не так просто, — сказал он сам себе. Если он чему и научился в Иксалане, так это как хорошенько намозолить себе руки.

Монстра он услышал до того, как увидеть. Что-то большое продиралось сквозь подлесок позади, и тяжелые шаги сотрясали землю. Джейс повернулся как раз вовремя: из сплетения ветвей выдрался огромный хищный зверь. Шесть скрюченных лап, туловище как у краба, на спине растут огромные бледные грибы.

— Совсем невовремя, — прошипел Джейс. И сделал себя невидимым.

Массивное существо затормозило, завертело башкой в разные стороны. Потом его гротескные передние лапы сошлись вместе с громким хлоп, так что закачались скопления грибов на спине. Зверь развернулся всей массивной тушей к Джейсу.

И бросился на него.

Джейс откатился с его пути, И через мгновение зверь врезался в дерево, растущее позади.

Проклятье, подумал Джейс.. Нужен новый план. Он сбросил невидимость и создал иллюзию себя самого, отправив ее стоять как можно дальше. Монстр остановился, поглядывая на двух мироходцев. Потом опять свел передние лапы вместе с оглушительным крак. Джейс поморщился, накрыв уши руками. А когда поднял голову, существо уставилось прямо на него.

Этот трюк его не обманул.

Да это же эхолокация, понял Джейс слишком поздно.

Монстр кинулся на него. Джейс ускользнул с его пути, разминувшись совсем ненамного.

— И почему в этом мире все пытается меня убить? — пробормотал он, прижимая два пальца к виску, чтобы вторгнуться в разум противника.

Но что бы этим монстром ни управляло, это явно была не голова.

И он был уже близко. Слишком близко. Так, что ощущался исходящий от него гнилостный запах. Джейса охватила паника. Почему контроль разума не сработал?

А! Его контролируют те грибы, растущие на спине! Однако и это осознание пришло слишком поздно. Существо подняло массивные крючковатые лапы.

Джейс выставил магический барьер и приготовился к удару.

Который так и не ощутил.

Явление монстра было неожиданным, и так же неожиданно появилось нечто другое.

Сначала Джейс даже не понял, что это. Теперь с монстром сражалось второе существо, которое легко могло исчезнуть на фоне растущих вокруг деревьев. Толстый серый торс, конечности словно массивные древесные корни, вздымающиеся над головой.

Это существо ударило монстра раз, второй — хлесть!. Несколько похожих на клубни грибов отвалилось с массивной спины. Монстр заревел и отшатнулся назад.

Что же ты такое, удивился Джейс.

Его спаситель наступал, снова и снова хлеща монстра ветвями. Джейсу подумалось, что он похож на воплощение одного из деревьев харабаз, растущих вокруг. Гигантское, доминирующее, непобедимое. Ответ пришел к нему, словно удар в живот.

Это же элементаль! Джейс быстро развернулся, ища глазами второго мироходца.

Вот она. Нисса сидела на ветви одного из огромных деревьев, протянув вперед руки. Величественная защитница этого мира.

Судя по лицу, ей очень хотелось кого-то убить.

Буквально за мгновения элементаль дерева харабаз добил огромного монстра, швырнув его наземь, сломанным и недвижимым.

— Ты не ранен? — Нисса спрыгнула с ветви так легко, будто от земли ее отделял один шаг, а не все шесть метров.

— Да, — ответил Джейс. — Спасибо.

— Конечно, - — Нисса улыбнулась одними губами. Она перевела взгляд на элементаля, который прохаживался возле туши монстра с таким видом, будто готов ударить еще раз, реши тот подняться снова. — В первый раз призываю элементаля харабаза. Гидеону бы понравилось.

— Весьма внушительный, — признал Джейс.

— Это же Зендикар, — скованно отозвалась Нисса. — Да. Конечно.

Мысленно Джейс дал себе пощечину. — Я не хотел...

— Знаю, — тихо сказала она. — Просто элементали... важны для меня. Они рядом со мной дольше, чем все остальные. И я не позволю Нахири причинить им вред.

Джейс положил руку ей на плечо. — Я, конечно, не понимаю всего, но элементали явно много для тебя значат. А раз так, я помогу тебе их защитить.

Нисса улыбнулась. Впервые за долгое время он видел ее улыбку. Джейсу стало легче дышать.

— Спасибо. Нахири отправилась туда, — Нисса указала на возвышающийся впереди Небесный Анклав.

— Откуда ты знаешь?

— Сам Зендикар сказал мне.

Джейс в замешательстве поднял брови. Этот мир просто невозможно было понять. — И как туда удобнее будет добраться?

— Я выращу лозы, — отозвалась Нисса, а затем внезапно смутилась. — Это не так быстро, как Нахири умеет с камнями. И легко тоже не будет. — Ты готов, Джейс?

Она прикусила губу и неловко шевельнула пальцами. Джейс вдруг понял, что она ждет от него отказа.

В нем заворочалось чувство вины. Верно, прежний Джейс отказался бы. Тот, кем он был до Иксалана и Враски.

Но теперь он изменился. Он пережил то место и того человека. И ради того, чтобы сохранить дружбу Ниссы, ради Дозора и всех будущих сражений он должен был это закончить.

— Да, — сказал Джейс. — Я готов.