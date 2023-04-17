В тот миг судьба бесчисленных миров зависела от одной дриады и горстки храбрейших из тех, кого мог выставить Мирродин.

Настал момент истины — судьба Мультивселенной теперь в руках героев, недавно объединившихся против фирексийцев. Примкнете ли вы к ним в последнем противостоянии в MTG Arena с новым выпуском «Марш Машин»?

Коллекционирование карт выпуска «Марш Машин» в MTG Arena

Если мы собираемся дать фирексийцам последний бой, нам нужно собрать всех наших друзей. Как и в случае с картами настольной версии игры, большая часть вариантов оформления карт нового выпуска будет доступна в MTG Arena: как во внутриигровом магазине, так и в качестве призов за участие в различных игровых мероприятиях (например, в историческом «Мастере» и фестивале исторической «Схватки»). Фольгированные карты и карты с сериализацией, как обычно, не будут доступны в MTG Arena.

Механики выпуска «Марш Машин» в MTG Arena

Более подробную информацию можно найти в статье, посвященной механикам выпуска «Марш Машин».

Битвы

Битвы — это новый тип карты в Magic. Битвы можно разыгрывать во время вашей главной фазы при пустом стеке (как существа, заклинания волшебства и другие заклинания, не являющиеся мгновенными). Битвы выходят на поле битвы в горизонтальном положении на стороне целевого оппонента с жетонами защиты в количестве, равном защите битвы.

Как и planeswalker’ы, карты битв выпуска «Марш Машин» могут быть атакованы, и им могут наноситься повреждения. Все битвы имеют подтип «Осада» и могут быть атакованы любым игроком, за исключением своего защитника. Кроме того, существуют заклинания и способности, способные наносить битвам повреждения.

При получении повреждений битва теряет соответствующее количество жетонов защиты. После удаления последнего жетона защиты битва завершается, и срабатывает ее срабатывающая способность. При разрешении этой способности контролирующий битву игрок изгоняет ее, после чего разыгрывает эту карту битвы из изгнания обратной лицевой стороной вверх без уплаты ее мана-стоимости.

Битвы — это совершенно новый тип карт, и поначалу они могут казаться слишком запутанными. Более подробная информация о них приведена на странице выше, посвященной механикам настольной версии. Кратко о самом главном: битвы разыгрываются передней лицевой стороной вверх на поле битвы со стороны оппонента. Игроки могут атаковать битву, а оппонент — защищать ее. Когда на битве не остается жетонов защиты, эта карта битвы изгоняется, после чего разыгрывается обратной лицевой стороной вверх.

Трансформирующиеся двусторонние карты

Трансформирующиеся двусторонние карты (ТДСК), отмеченные треугольником в верхнем левом углу, с выпуском «Марш Машин» снова возвращаются в игру.

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Напоминание: ТДСК, не находящиеся на поле битвы, имеют только характеристики на своей передней лицевой стороны. Вы всегда разыгрываете ТДСК передней лицевой стороной, и ТДСК всегда выходит на поле битвы передней лицевой стороной вверх, если только прямо не сказано иное. Кроме того, обратная лицевая сторона ТДСК не имеет мана-стоимости, а ее мановая ценность определяется мана-стоимостью передней лицевой стороны.

Резерв

Еще одна новая механика в Magic — «Резерв». Она позволяет картам поддерживать своих товарищей!

За ключевым словом «Резерв» всегда следует число. Каждый раз, когда существо с Резервом выходит на поле битвы, вы помещаете на целевое существо указанное количество жетонов +1/+1. Кроме того, если в качестве цели было выбрано другое существо, то существо также получает до конца хода все способности существа с Резервом, перечисленные под текстом с описанием механики «Резерв». Примечание: другое целевое существо получает эти способности посредством Резерва только до конца хода, но само существо с Резервом имеет их постоянно.

Инкубировать

И, наконец, способность «инкубировать». Малютки-фирексийцы? Они такие милые!

Фишка Инкубатора — это новый тип фишек с определенными свойствами, таких как Клад или Еда. Фишки Инкубатора — это бесцветные фишки артефактов; они располагаются на поле битвы там же, где и другие фишки артефактов. Они имеют способность «{2}: трансформируйте этот артефакт». После трансформации обратной лицевой стороной вверх они становятся артефактами существами 0/0 бесцветный Фирексиец! Просто прелесть!

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В тексте инструкции «инкубируйте» указывается число, которое обозначает, сколько жетонов +1/+1 нужно положить на фишку Инкубатора. Эти жетоны практически бесполезны, но лишь до того, как фишка трансформируется.

Легенды Мультивселенной выпуска «Марш Машин» в MTG Arena

Полный список легенд Мультивселенной можно просмотреть в галерее изображений легенд Мультивселенной выпуска «Марш Машин»

В битве против фирексийцев Мультивселенной как никогда нужны все ее герои. Как MTG Arena сумела бы выстоять против фирексийцев, если бы в ней не было легенд Мультивселенной из «Марша Машин»? Соответственно в MTG Arena легенды Мультивселенной будут встречаться как в драфт-бустерах, так и в бустерах из магазина. Вскрыв карту легенды Мультивселенной, вы не только получите саму базовую карту, но вместе с ней и облик легенды Мультивселенной! Рассмотрим отдельно некоторые пограничные случаи.

Например, карта «Луррус из Логова Грез» была в выпуске «Икория: Логово Исполинов» и теперь также будет доступна в бустерах «Марш Машин».

Если в вашей коллекции уже было четыре экземпляра этой карты, вы не вскроете эту карту серии «Легенды Мультивселенной» в бустерах из магазина до тех пор, пока не получите по четыре экземпляра всех остальных редких карт (поскольку сам Луррус — редкая карта), не подпадающих под эту ситуацию. Если у вас уже есть четыре экземпляра Лурруса и вы взяли Лурруса на драфте или получили в силедном наборе, вы получите новый облик карты и 20 самоцветов. То же самое правило применяется и к бустерам из магазина.

Если же у вас, например, только два экземпляра карты «Луррус из Логова Снов» выпуска «Икория: Логово Исполинов», вы сможете получить еще два экземпляра этой карты из серии «Легенды Мультивселенной» обычным образом. Когда у вас будет в общей сложности четыре экземпляра Лурруса из выпуска «Икория: Логово Исполинов» и серии «Легенды Мультивселенной», Луррус снова окажется в конце очереди (см. предыдущий абзац).

И напоследок еще об обликах карт серии «Легенды Мультивселенной»: при создании этих карт вы не получите соответствующего облика карты, но если у вас уже есть этот облик или же вы получите его позже, вскрыв еще один экземпляр карты в бустере, тот облик будет применяться и к созданным копиям.

Эти могучие легенды, собравшиеся спасать Мультивселенную, будут доступны в тех же форматах, что и в настольной версии — они будут легальны в соответствующих форматах. Что касается форматов, присутствующих только в MTG Arena, «Легенды Мультивселенной» будут доступны в формате «Алхимия», только если они уже были доступны в нем ранее. Все карты серии «Легенды Мультивселенной» будут доступны в историческом формате на момент выхода, за исключением карты «Рагаван, Ловкий Воришка», которая была заблаговременно запрещена в историческом формате, но ей можно будет играть в исторической «Схватке». (Да, мы не можем блокировать Воинов .)

Марш Машин: Эпилог

Пара слов о контенте выпуска «Марш Машин: Эпилог». Встречайте «Эпилог» в MTG Arena! «Эпилог» будет легален во всех основных форматах («Стандарт», «Алхимия», «Исследователь» и исторический формат). Как и выпуски «Алхимии» в MTG Arena, «Эпилог» будет доступен в бустерах из магазина, а также в особых драфтах в течение ограниченного времени. Мы подробно ответим на все ваши вопросы ближе к выходу «Эпилога»!

Поскольку контент «Эпилога» появится в игре примерно спустя месяц после релиза «Марша Машин», для «Марша Машин» не будет выпуска «Алхимии». Вместо этого работа над картами «Алхимии» будет сосредоточена на выпуске «Властелин Колец: Сказания Средиземья», который будет легален в «Алхимии» и историческом формате. Более подробная информация о новом выпуске появится ближе к его релизу вместе с объявлениями, касающимися настольной версии. Если вы не смогли удержаться от соблазна узнать больше как можно скорее — вот первое знакомство с картами нового выпуска!

Улучшение возможностей

Возможность выбора предпочитаемой иллюстрации получила новый уровень и теперь также может «запоминать» предпочитаемые облики карт. Это означает, что для каждой карты в игре вы сможете выбрать ваш любимый облик, и он будет использоваться в режиме просмотра коллекции, а также при добавлении или импорте карты в колоду. (Вы также сможете изменять предпочитаемый облик карт индивидуально для каждой колоды — например, если вы хотите использовать облик карты «Выбор» из Иксалана в вашей колоде на Пиратах, но облик «Выбора» Яргуля во всех остальных колодах.)

В дополнение к захватывающему игровому процессу

Недавно мы запустили «чаты с разработчиками MTG Arena», где мы пишем статьи (например, такие), участвуем в обсуждениях на Reddit (например, здесь), или делимся интересными историями в наших каналах в соцсетях (например, в Twitter).

Игровое сообщество приняло это нововведение с восторгом. Огромному количеству игроков очень понравился такой формат общения с разработчиками. Мы будем и дальше продвигать подобный контент. У нас много идей относительно того, чем поделиться с вами уже в ближайшем будущем, и мы видели ваши пожелания на этот счет. Огромное вам спасибо за участие в этом диалоге — а мы со своей стороны сделаем все для его плодотворного продолжения!

Последнее противостояние

На обрыве вечности Элспет сделала выбор. Без нее бой не закончится. Объединяйтесь с нами и встречайте «Марш Машин» в MTG Arena 18 апреля 2023 года! Следите за страницей состояния игры, чтобы не пропустить последние новости, и за еженедельными объявлениями в нашем блоге MTG Arena, где мы публикуем новости о грядущих мероприятиях и предложениях в магазине.