В тот миг судьба бесчисленных миров зависела от одной дриады и горстки храбрейших из тех, кого мог выставить Мирродин.

Настал момент истины — судьба Мультивселенной теперь в руках героев, недавно объединившихся против фирексийцев. Примкнете ли вы к ним в последнем противостоянии в MTG Arena с новым выпуском «Марш Машин»?

Коллекционирование карт выпуска «Марш Машин» в MTG Arena

Если мы собираемся дать фирексийцам последний бой, нам нужно собрать всех наших друзей. Как и в случае с картами настольной версии игры, большая часть вариантов оформления карт нового выпуска будет доступна в MTG Arena: как во внутриигровом магазине, так и в качестве призов за участие в различных игровых мероприятиях (например, в историческом «Мастере» и фестивале исторической «Схватки»). Фольгированные карты и карты с сериализацией, как обычно, не будут доступны в MTG Arena.

Механики выпуска «Марш Машин» в MTG Arena

Более подробную информацию можно найти в статье, посвященной механикам выпуска «Марш Машин».

Битвы

Битвы — это новый тип карты в Magic. Битвы можно разыгрывать во время вашей главной фазы при пустом стеке (как существа, заклинания волшебства и другие заклинания, не являющиеся мгновенными). Битвы выходят на поле битвы в горизонтальном положении на стороне целевого оппонента с жетонами защиты в количестве, равном защите битвы.

Карта «Вторжение в Икорию» с выделенным параметром защиты

Как и planeswalker’ы, карты битв выпуска «Марш Машин» могут быть атакованы, и им могут наноситься повреждения. Все битвы имеют подтип «Осада» и могут быть атакованы любым игроком, за исключением своего защитника. Кроме того, существуют заклинания и способности, способные наносить битвам повреждения.

При получении повреждений битва теряет соответствующее количество жетонов защиты. После удаления последнего жетона защиты битва завершается, и срабатывает ее срабатывающая способность. При разрешении этой способности контролирующий битву игрок изгоняет ее, после чего разыгрывает эту карту битвы из изгнания обратной лицевой стороной вверх без уплаты ее мана-стоимости.

Битвы — это совершенно новый тип карт, и поначалу они могут казаться слишком запутанными. Более подробная информация о них приведена на странице выше, посвященной механикам настольной версии. Кратко о самом главном: битвы разыгрываются передней лицевой стороной вверх на поле битвы со стороны оппонента. Игроки могут атаковать битву, а оппонент — защищать ее. Когда на битве не остается жетонов защиты, эта карта битвы изгоняется, после чего разыгрывается обратной лицевой стороной вверх.

Зилорта, Венец Икории

Трансформирующиеся двусторонние карты

Трансформирующиеся двусторонние карты (ТДСК), отмеченные треугольником в верхнем левом углу, с выпуском «Марш Машин» снова возвращаются в игру.

Серафим Новой Капенны
Серафим Новой Фирексии

Напоминание: ТДСК, не находящиеся на поле битвы, имеют только характеристики на своей передней лицевой стороны. Вы всегда разыгрываете ТДСК передней лицевой стороной, и ТДСК всегда выходит на поле битвы передней лицевой стороной вверх, если только прямо не сказано иное. Кроме того, обратная лицевая сторона ТДСК не имеет мана-стоимости, а ее мановая ценность определяется мана-стоимостью передней лицевой стороны.

Резерв

Еще одна новая механика в Magic — «Резерв». Она позволяет картам поддерживать своих товарищей!

Карта «Несущая Дар Валькирия» с выделенной механикой «Резерв» и цифрой 1

За ключевым словом «Резерв» всегда следует число. Каждый раз, когда существо с Резервом выходит на поле битвы, вы помещаете на целевое существо указанное количество жетонов +1/+1. Кроме того, если в качестве цели было выбрано другое существо, то существо также получает до конца хода все способности существа с Резервом, перечисленные под текстом с описанием механики «Резерв». Примечание: другое целевое существо получает эти способности посредством Резерва только до конца хода, но само существо с Резервом имеет их постоянно.

Инкубировать

И, наконец, способность «инкубировать». Малютки-фирексийцы? Они такие милые!

Фишка Инкубатора — это новый тип фишек с определенными свойствами, таких как Клад или Еда. Фишки Инкубатора — это бесцветные фишки артефактов; они располагаются на поле битвы там же, где и другие фишки артефактов. Они имеют способность «{2}: трансформируйте этот артефакт». После трансформации обратной лицевой стороной вверх они становятся артефактами существами 0/0 бесцветный Фирексиец! Просто прелесть!

Инкубатор
Фирексиец

В тексте инструкции «инкубируйте» указывается число, которое обозначает, сколько жетонов +1/+1 нужно положить на фишку Инкубатора. Эти жетоны практически бесполезны, но лишь до того, как фишка трансформируется.

Карта «Мучительное Осознание» с выделенным текстом «инкубируйте 3»

Легенды Мультивселенной выпуска «Марш Машин» в MTG Arena

Полный список легенд Мультивселенной можно просмотреть в галерее изображений легенд Мультивселенной выпуска «Марш Машин»

В битве против фирексийцев Мультивселенной как никогда нужны все ее герои. Как MTG Arena сумела бы выстоять против фирексийцев, если бы в ней не было легенд Мультивселенной из «Марша Машин»? Соответственно в MTG Arena легенды Мультивселенной будут встречаться как в драфт-бустерах, так и в бустерах из магазина. Вскрыв карту легенды Мультивселенной, вы не только получите саму базовую карту, но вместе с ней и облик легенды Мультивселенной! Рассмотрим отдельно некоторые пограничные случаи.

Например,карта «Луррус из Логова Грез» была в выпуске «Икория: Логово Исполинов» и теперь также будет доступна в бустерах «Марш Машин».

Легенда Мультивселенной: Луррус из Логова Грез

Если в вашей коллекции уже было четыре экземпляра этой карты, вы не вскроете эту карту серии «Легенды Мультивселенной» в бустерах из магазина до тех пор, пока не получите по четыре экземпляра всех остальных редких карт (поскольку сам Луррус — редкая карта), не подпадающих под эту ситуацию. Если у вас уже есть четыре экземпляра Лурруса и вы взяли Лурруса на драфте или получили в силедном наборе, вы получите новый облик карты и 20 самоцветов. То же самое правило применяется и к бустерам из магазина.

Если же у вас, например, только два экземпляра карты «Луррус из Логова Снов» выпуска «Икория: Логово Исполинов», вы сможете получить еще два экземпляра этой карты из серии «Легенды Мультивселенной» обычным образом. Когда у вас будет в общей сложности четыре экземпляра Лурруса из выпуска «Икория: Логово Исполинов» и серии «Легенды Мультивселенной», Луррус снова окажется в конце очереди (см. предыдущий абзац).

И напоследок еще об обликах карт серии «Легенды Мультивселенной»: при создании этих карт вы не получите соответствующего облика карты, но если у вас уже есть этот облик или же вы получите его позже, вскрыв еще один экземпляр карты в бустере, тот облик будет применяться и к созданным копиям.

Эти могучие легенды, собравшиеся спасать Мультивселенную, будут доступны в тех же форматах, что и в настольной версии — они будут легальны в соответствующих форматах. Что касается форматов, присутствующих только в MTG Arena, «Легенды Мультивселенной» будут доступны в формате «Алхимия», только если они уже были доступны в нем ранее. Все карты серии «Легенды Мультивселенной» будут доступны в историческом формате на момент выхода, за исключением карты «Рагаван, Ловкий Воришка», которая была заблаговременно запрещена в историческом формате, но ей можно будет играть в исторической «Схватке». (Да, мы не можем блокировать Воинов.)

Марш Машин: Эпилог

Логотип «Марш Машин: Эпилог»

Пара слов о контенте выпуска «Марш Машин: Эпилог». Встречайте «Эпилог» в MTG Arena! «Эпилог» будет легален во всех основных форматах («Стандарт», «Алхимия», «Исследователь» и исторический формат). Как и выпуски «Алхимии» в MTG Arena, «Эпилог» будет доступен в бустерах из магазина, а также в особых драфтах в течение ограниченного времени. Мы подробно ответим на все ваши вопросы ближе к выходу «Эпилога»!

Поскольку контент «Эпилога» появится в игре примерно спустя месяц после релиза «Марша Машин», для «Марша Машин» не будет выпуска «Алхимии». Вместо этого работа над картами «Алхимии» будет сосредоточена на выпуске «Властелин Колец: Сказания Средиземья», который будет легален в «Алхимии» и историческом формате. Более подробная информация о новом выпуске появится ближе к его релизу вместе с объявлениями, касающимися настольной версии. Если вы не смогли удержаться от соблазна узнать больше как можно скорее — вот первое знакомство с картами нового выпуска!

Улучшение возможностей

Возможность выбора предпочитаемой иллюстрации получила новый уровень и теперь также может «запоминать» предпочитаемые облики карт. Это означает, что для каждой карты в игре вы сможете выбрать ваш любимый облик, и он будет использоваться в режиме просмотра коллекции, а также при добавлении или импорте карты в колоду. (Вы также сможете изменять предпочитаемый облик карт индивидуально для каждой колоды — например, если вы хотите использовать облик карты «Выбор» из Иксалана в вашей колоде на Пиратах, но облик «Выбора» Яргуля во всех остальных колодах.)

В дополнение к захватывающему игровому процессу

Недавно мы запустили «чаты с разработчиками MTG Arena», где мы пишем статьи (например, такие), участвуем в обсуждениях на Reddit (например, здесь), или делимся интересными историями в наших каналах в соцсетях (например, в Twitter).

Игровое сообщество приняло это нововведение с восторгом. Огромному количеству игроков очень понравился такой формат общения с разработчиками. Мы будем и дальше продвигать подобный контент. У нас много идей относительно того, чем поделиться с вами уже в ближайшем будущем, и мы видели ваши пожелания на этот счет. Огромное вам спасибо за участие в этом диалоге — а мы со своей стороны сделаем все для его плодотворного продолжения!

Последнее противостояние

На обрыве вечности Элспет сделала выбор. Без нее бой не закончится. Объединяйтесь с нами и встречайте «Марш Машин» в MTG Arena 18 апреля 2023 года! Следите за страницей состояния игры, чтобы не пропустить последние новости, и за еженедельными объявлениями в нашем блоге MTG Arena, где мы публикуем новости о грядущих мероприятиях и предложениях в магазине.