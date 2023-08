Wizards of the Coast

Was ändert sich an der Liste für Wildnis von Eldraine?

Jetzt, wo das Release von Wildnis von Eldraine vor der Tür steht, feiern wir mit einem Update an der Liste: einer Sammlung mit einigen der Highlights aus der dreißigjährigen Geschichte von Magic, die in Set-Boostern zu finden sind.

Du kannst Karten aus der Liste beim Öffnen von Set-Boostern finden. Sie tauchen mit ungefähr 25 % Wahrscheinlichkeit im letzten Kartenslot auf, und alle Seltenheiten sind vertreten, von häufig bis hin zu sagenhaft selten. Zu erkennen sind diese Karten an dem Planeswalker-Symbol in der unteren linken Ecke:

Karten aus der Liste sind in allen Formaten legal, in denen sie bereits legal sind, genau wie die Karten, die Wildnis von Eldraine in Bezaubernde Märchen mit sich bringt.

Außerdem gilt: Wenn eine Karte aus der Liste vorkommt, ist es in etwas unter 5 % der Fälle stattdessen eine Diesseits des Universums Version einer Karte aus Secret Lair X The Walking Dead. Diese Karten erscheinen exklusiv als Teil der Liste und nur auf Englisch. Schau dir diese Gruppe von Zombiejägern am!

Neuauflagen von Diesseits des Universums Karten aus der Liste in Magic verwenden andere Namen, und auf ihnen siehst du vor dem Set-Code und der Kartennummer am unter Rand das Symbol für austauschbare Namen („=“). Mechanisch sind sie mit der angegebenen Karte identisch, d. h., du kannst nur vier von ihnen (bzw. eine in Commander) in deinem Deck spielen.

Karten auf der Liste

Hier sind alle Karten auf der Liste, in Gruppen aufgeteilt: Karten, die der Liste hinzugefügt wurden, Karten, die seit dem Erscheinen des letzten Sets entfernt wurden, und die vollständige Liste aller Karten.

(Hinweis: Kartenbilder entsprechen nicht unbedingt der Version auf der Liste. Das Set-Kürzel in der rechten Spalte zeigt an, welche Version in der Liste zu finden ist.)

Zu der Liste hinzugefügte Karten Kartenname Set Academy Manufactor MH2 Arcbound Mouser MH2 Aura Barbs BOK Auramancer's Guise PLC Bake into a Pie ELD Castle Garenbrig ELD Cauldron Familiar ELD Cavalier of Thorns M20 Changeling Hero LRW Charming Prince ELD Clock of Omens M13 Counterbalance CSP Cunning Breezedancer DTK Cursed Flesh EXO Demonic Bargain VOW Dwarven Recruiter ODY Echoing Courage CNS Eldrazi Conscription UMA Embercleave ELD Enchanted Carriage ELD Enkira, Hostile Scavenger SLX Fae Offering MH2 Faerie Artisans C16 Faerie Harbinger LRW Foulmire Knight ELD Giant Killer ELD Giant's Ire LRW Gisa's Favorite Shovel SLX Greensleeves, Maro-Sorcerer DMU Gregor, Shrewd Magistrate SLX Greymond, Avacyn's Stalwart SLX Hansk, Slayer Zealot SLX Hungry Lynx C17 Mad Ratter ELD Malik, Grim Manipulator SLX Maraleaf Pixie ELD Minsc & Boo, Timeless Heroes CLB Mirri the Cursed TSR No Rest for the Wicked 10E Oko, the Trickster ELD Once Upon a Time ELD Pemmin's Aura SCG Questing Beast ELD Rebuff the Wicked PLC Return of the Wildspeaker ELD Royal Trooper BBD Rust Monster AFR Spellstutter Sprite LRW Stonecoil Serpent ELD Sythis, Harvest's Hand MH2 The Meathook Massacre MID The Royal Scions ELD Vulshok Sorcerer 5DN Warchief Giant C15 Wolfcaller's Howl C14 Yidaro, Wandering Monster IKO

Von der Liste entfernte Karten Kartenname Set Acidic Soil USG Archaeomancer's Map STX Argentum Armor AFR Argivian Find WTH Argivian Restoration DDF Artillerize NPH Bane of Progress C15 Beacon of Unrest 2XM Blightsteel Colossus 2XM Burning Inquiry M10 Collector Ouphe MH1 Detonate MRD Endoskeleton USG Energy Flux MMQ Feldon of the Third Path STX Fist of Suns C17 Gaea's Revenge ORI Game Plan BBD Geth's Verdict NPH Glissa's Courier MBS Great Furnace MRD Grisly Transformation BNG Hurkyl's Recall MM2 Implode PLS Kaldra Compleat MH2 Kemba's Legion MBS Leonin Arbiter C17 Lose Hope 5DN Mana Geyser 5DN Mechanized Production AER Melira's Keepers MBS Mirrodin Besieged MH1 Mishra's Factory MH2 Mycosynth Lattice BBD Opportunity ULG Order of Yawgmoth DDE Pentavus C14 Praetor's Counsel C14 Priest of Gix DDE Reaper of Sheoldred NPH Rout STX Sabertooth Cobra MIR Shatterstorm 10E Soul of New Phyrexia M15 Sword of Feast and Famine 2XM Sword of War and Peace 2XM Toxic Iguanar CON Verdurous Gearhulk KLD Vile Requiem C13 Virulent Sliver FUT

Alle Karten auf der Liste Kartenname Set Academy Manufactor MH2 Adeliz, the Cinder Wind DAR All That Glitters ELD Aminatou, the Fateshifter 2X2 Arcbound Mouser MH2 Archmage Emeritus STX Aura Barbs BOK Auramancer's Guise PLC Baird, Steward of Argive DAR Bake into a Pie ELD Barrow Ghoul WTH Barrow Witches ELD Battleflight Eagle M13 Battlewand Oak LRW Bladewing the Risen IMA Blossom Prancer NEO Bog Wraith M10 Brago's Representative CNS Brain Weevil DDJ Bruenor Battlehammer AFR Capenna Express SNC Castle Garenbrig ELD Cauldron Familiar ELD Cavalier of Thorns M20 Changeling Hero LRW Charming Prince ELD Cinder Elemental M21 Clock of Omens M13 Consume Spirit DDC Counterbalance CSP Courage in Crisis WAR Court of Grace CMR Crumbling Colossus M12 Crush the Weak KHM Crystalline Crawler C16 Cunning Breezedancer DTK Cursed Flesh EXO Demonic Bargain VOW Dig Up VOW Dina, Soul Steeper STX Dirtwater Wraith MIR Doomed Traveler 2X2 Dragon Throne of Tarkir KTK Dragonlord Ojutai DTK Dwarven Grunt ODY Dwarven Miner MIR Dwarven Recruiter ODY Echoing Courage CNS Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim DMU Eldrazi Conscription UMA Elven Palisade EXO Embercleave ELD Empyrean Eagle M20 Enchanted Carriage ELD Endless Obedience M15 Enkira, Hostile Scavenger SLX Etali, Primal Storm RIX Eutropia the Twice-Favored THB Evil Eye of Urborg TSP Fae Offering MH2 Faerie Artisans C16 Faerie Harbinger LRW Fallen Ideal C15 Far Traveler CLB Flamekin Village C14 Forbidding Watchtower 10E Forebear's Blade DAR Fortifying Provisions ELD Foulmire Knight ELD Gather Courage M15 Generous Gift MH1 Geth's Grimoire DST Ghalta, Primal Hunger RIX Ghave, Guru of Spores C16 Giant Caterpillar VIS Giant Killer ELD Giant's Ire LRW Gisa and Geralf EMN Gisa's Favorite Shovel SLX Gleeful Sabotage SHM Glittering Stockpile SNC Gluttonous Troll STX Greensleeves, Maro-Sorcerer DMU Gregor, Shrewd Magistrate SLX Greymond, Avacyn's Stalwart SLX Grim Strider AKH Grumgully, the Generous ELD Hansk, Slayer Zealot SLX High Ground 10E Hoarding Dragon IMA Hope of Ghirapur AER Hungry Lynx C17 Ihsan's Shade A25 Incubation // Incongruity RNA Initiate of Blood CHK Interplanar Beacon WAR Invasive Surgery SOI Ixalan's Binding XLN Jared Carthalion, True Heir CMR Kalamax, the Stormsire IKO Kels, Fight Fixer M21 Kenrith, the Returned King ELD Ketria Triome IKO Lantern of Insight 5DN Leap STH Linden, the Steadfast Queen ELD Mad Ratter ELD Maja, Bretagard Protector KHM Malik, Grim Manipulator SLX Maraleaf Pixie ELD Memorial to Genius DAR Mercadia's Downfall MMQ Mina and Denn, Wildborn OGW Miner's Bane M15 Minsc & Boo, Timeless Heroes CLB Mirri the Cursed TSR Mishra's Self-Replicator DAR Murasa Ranger BFZ Narfi, Betrayer King KHM Nashi, Moon Sage's Scion NEO Netherborn Altar IKO Nihil Spellbomb SOM Nivix, Aerie of the Firemind DDJ No Rest for the Wicked 10E Oaken Brawler LRW Oko, the Trickster ELD Old Ghastbark SHM Once Upon a Time ELD Orc Sureshot FRF Orcish Artillery 10E Path to the World Tree KHM Pemmin's Aura SCG Pia and Kiran Nalaar ORI Pitiless Horde DTK Pledge of Loyalty INV Power Armor INV Priests of Norn MBS Primal Cocoon M11 Prison Term SHM Questing Beast ELD Rakdos Cackler GK2 Ravnica at War WAR Rebuff the Wicked PLC Reduce // Rubble AKH Regathan Firecat M14 Return of the Wildspeaker ELD Rift Bolt TSP Rix Maadi, Dungeon Palace C19 Royal Trooper BBD Rust Monster AFR Ruthless Invasion NPH Sadistic Augermage DDM Sarulf, Realm Eater KHM Sea of Clouds BBD Segovian Angel MH1 Siege Zombie DBL Soul of Shandalar M15 Spellstutter Sprite LRW Spined Fluke USG Sprout Swarm FUT Stonecoil Serpent ELD Stormscape Battlemage PLS Stormwatch Eagle PCY Suntouched Myr HOP Survival Cache IMA Sythis, Harvest's Hand MH2 The Great Aurora ORI The Meathook Massacre MID The Royal Scions ELD The World Tree KHM Thran War Machine ULG Throat Slitter BOK Tolsimir, Friend to Wolves WAR Traveler's Cloak CNS Vega, the Watcher KHM Vryn Wingmare M21 Vulshok Sorcerer 5DN Warchief Giant C15 Warped Landscape C18 Whitemane Lion C14 Wolfcaller's Howl C14 Yidaro, Wandering Monster IKO Yotian Soldier BBD Zhalfirin Void DAR Zombie Apocalypse MID

