Lorsqu'on parle de jeux vidéo, on peut dire que le temps est une chose bien étrange. Cinq ans, c’est à la fois une éternité et à la fois un laps de temps très court en fonction de la perspective qu'on adopte, et MTG Arena ne fait pas exception. Les choses ont évolué très vite depuis que j’ai rejoint l’équipe il y a presque trois ans. Quand on se dit que cela représente un peu plus de la moitié de la vie de MTG Arena, cela paraît ridicule. Par ailleurs, quand je regarde la feuille de route que nous avons en partie partagée lors du panel à la GenCon le mois dernier, je vois des projets que nous avons planifiés sur les trois prochaines années et j'ai l'impression qu'on a tout le temps du monde avant de les sortir... jusqu’à ce que je réalise qu’une partie du plan doit sortir maintenant et je me dis : « Bon sang, le temps passe trop vite ».

Je sais que je ne suis pas le seul à être pris dans ces marées incessantes de perception temporelle, mais je crois qu'il est bon de se rappeler qu’elles existent et qu’elles sont relatives au point de vue de chacun. Lorsque nous parlons de ce que nous avons accompli, de ce que nous pouvons améliorer ou de ce qui nous attend, nous essayons de nous rappeler que notre « il reste moins d’un an, comment allons-nous terminer à temps ? » est le « ça me semble si loin que l'univers n'existera plus d'ici là » de quelqu’un d’autre.

Avec ceci en tête, profitons de la célébration de notre cinquième anniversaire (n'oubliez pas de vous connecter et de vérifier quotidiennement votre messagerie à partir du 19 septembre jusqu'au jour de l'anniversaire, le 27 septembre) pour nous vanter des choses géniales et amusantes que nous avons accomplies cette année (depuis l'extension Dominaria uni) et pour parler de ce qui nous attend pour l’année à venir.

Ce que nous avons fait

D’abord, faisons le récapitulatif du travail incroyable que notre équipe a accompli au cours de l’année passée. Des extensions aux évènements en passant par les implémentations des fonctionnalités, personne n’a chômé. Il y a tellement de choses qu'il nous faudrait plusieurs listes.

Extensions de cartes

La magie de Magic vient de ses cartes étonnantes, et cette année n’a pas fait exception. Nous avons eu des sorties incroyables dans MTG Arena, que ce soit la fin de l’arc narratif phyrexian qui avait été évoqué pour la première fois dans Le trône d'Eldraine ou bien le début d’un tout nouvel arc avec l'extension Les friches d’Eldraine. Nous avons essayé de nouvelles choses, comme L’invasion des machines : le jour d'après, et nous sommes revenus sur des plans populaires comme celui d'Innistrad. En tout, nous avons sorti plus de 2000 cartes destinées à une variété de joueurs.





Événements

Sans endroit pour jouer, les cartes ne sont que de jolis objets de collection, mais sur MTG Arena, nous avons prévu des options de jeu pour tout type de joueurs. Du Magic de mi-semaine aux Qualifier Weekends en passant par tous les événements entre les deux, chacun peut y trouver son bonheur. Pour les plus joueurs les plus compétitifs, nous avons distribué plus de 2 000 000 USD en dotation lors des Opens Arena et des Championnats Arena. Quant aux joueurs qui cherchent simplement à s’amuser, nous avons fait la fête avec Posty, nous sommes revenus à nos racines et nous avons essayé de vous apporter de la joie jusqu'au bout.

Mises à jour de fonctionnalités et qualité de vie

Elles font partie des héros oubliés de l’année. Ces améliorations ne constituent peut-être pas toujours les mises à jour les plus intéressantes, mais elles rendent le jeu plus agréable par bien des manières. Par exemple, ne plus avoir à toujours sélectionner vos terrains Unfinity, pouvoir collectionner des cartes plus facilement avec les boosters dorés et obtenir vos récompenses et profiter des mises à jour directement dans votre messagerie.

Les mises à jour des fonctionnalités suppriment les points de friction pour que les joueurs puissent faire ce qu'ils sont venus faire : jouer à Magic.

Remaniement de l'expérience pour débutants

Sortie sur Steam

Terrains favoris et impressions préférées

Amélioration de la protection des doublons et des styles de carte dans les boosters

Amélioration des visuels d'ouverture de boosters

Mise à jour du menu de jeu

Amélioration de l’affichage des jokers et du coffre

Boosters dorés

Messagerie

Bundles de jokers permanents

Soldes d’été

Amélioration des filtres avancés pour la construction de deck

Améliorations de la scène de duel et de l'emplacement de la pile

Communauté

Cette année, nous avons essayé d’améliorer la quantité de communication et de conversation avec la communauté. Vous le voyez clairement avec nos annonces hebdomadaires et nos nouveaux comptes sur les médias sociaux. Nous redoublons également d'efforts pour nous impliquer auprès de notre communauté avec des messages proactifs et des conversations interactives. Nous cherchons les joueurs lors des conventions, mettons les créateurs de contenu en relation avec nos joueurs via des événements de stream et notre chaîne YouTube, écrivons des journaux de développement et organisons des sessions de Q&R. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais voici une liste des choses que nous avons accomplies cette année :

Avons-nous réussi ?

Maintenant que nous avons fait la liste de ce que nous avons proposé, parlons de ce que nous avons réussi. Nous savons qu'il reste des éléments que nous pouvons améliorer, alors jetons un coup d'œil rapide à certains d’entre eux en commençant par la fin.

Communauté

Nous avons renforcé notre communication, mais nous devons encore améliorer la régularité, le timing et la précision. Trop souvent, le contenu était publié trop tard, avec des informations incorrectes ou avec des liens qui ne fonctionnaient pas. Je ne vais pas revenir sur les raisons de ces ratés, mais nous ferons en sorte de ne plus faire d'erreurs et de fournir les bonnes informations dont les joueurs ont besoin.

Nous voulons continuer à améliorer l’accessibilité et à favoriser les échanges avec les joueurs. En d'autres termes, nous devons trouver d’autres moyens d’interagir de façon intéressante sur nos médias sociaux sans pour autant proposer des conversations à sens unique. Des sessions AMA aux interviews de créateurs de contenu en passant par des moyens d'obtenir des sujets de journaux de développement auprès des joueurs, nous pensons qu'il reste une bonne marge de progression possible.

Fonctionnalités et qualité de vie

Nous l’avons dit plusieurs fois, mais il existe une variété de joueurs sur MTG Arena, et nous voulons continuer d'implémenter des fonctionnalités et des améliorations pour chacun d'entre eux. Ceci dit, nous n’avons pas de ressources infinies ; nous devons donc nous y consacrer tout particulièrement. Même si nous faisons du bon travail la plupart du temps, nous voyons cela comme une opportunité de nous améliorer.

Nous souhaitons mieux gérer notre site de commentaires pour nous assurer que nous prenons bien en compte les retours des joueurs. De plus, nous essaierons d’être plus proactifs et d'expliquer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore amélioré tout ce que les joueurs veulent que l'on améliore.

Nous voulons aussi continuer à établir de meilleures connexions qui correspondent à la façon de jouer des joueurs. Par exemple, nous voulons permettre une meilleure interaction entre le jeu sur table et le jeu numérique, offrir des récompenses pour les styles de jeu qui ne prennent pas autant en compte les victoires et les défaites et continuer d'améliorer la communication sur MTG Arena. Cependant, ne vous emballez pas : certaines de ces fonctionnalités ne verront pas le jour avant plus d'un an, mais nous réfléchissons actuellement à des solutions.

Événements et extensions de cartes

Nous regroupons ces deux éléments parce que leurs améliorations se basent sur le même principe : un jeu qui correspond aux désirs des joueurs. Que ce soit les cartes utilisées dans les decks ou les événements disponibles, nous continuerons de parfaire et d'élargir nos offres pour correspondre à des styles de jeu variés. Nous parlons en partie de cette philosophie dans notre article sur les formats. En règle général, nous nous efforçons d'adapter les expériences à des joueurs spécifiques et de maximiser le temps de jeu pour les joueurs.

Nous avons vu de bons exemples de cette situation pendant ces derniers étés, car l’été crée un trou dans le calendrier de ceux qui ne sont pas intéressés par les formats Limité de l’extension de l'été ou par l'Alchemy. Nous verrons cette même tendance l’été prochain lors de la sortie de l'extension Horizons du Modern 3. Nous n’avons peut-être pas quelque chose pour tout le monde chaque semaine, mais nous voulons minimiser la durée pendant laquelle les joueurs sont moins enthousiastes à l'idée de se connecter. Nous n'avons pas encore de plans précis à vous partager, mais nous essayons à tout prix d'impliquer davantage de joueurs.

De plus, nous avons pris en compte certains commentaires concernant les différentes sorties, et nous continuerons de le faire afin de rendre les sorties aussi excitantes que possible pour les joueurs. Une fois de plus, nous n’avons pas de plan à partager, mais il n'est pas impossible d’avoir une sortie avec une approche plus ciblée sur le joueur qu'elle attire pour voir la réaction des joueurs.

De plus, nous évaluons constamment nos formats, notamment nos formats numériques, pour s'assurer qu’ils restent sains et que les joueurs s’amusent. Nous continuerons de gérer ces problématiques aussi activement que possible dans les années à venir.

Étape de fin

C'était un retour rapide sur l’année qui vient de s'écouler et un petit aperçu de ce que nous voulons améliorer. Les cinq dernières années n’ont pas été faciles, mais elles ont toujours été gratifiantes à mesure que nous continuons de développer encore et encore MTG Arena qui est sorti avec l'extension Les guildes de Ravnica. Dans le même temps, nous avons présenté Magic à des millions de joueurs, joué des milliards de parties et espérons-le, offert un « Magic rapide et amusant pour tout le monde, partout ».

Pour finir, rien de tout cela ne serait possible sans vous, les meilleurs fans du monde qui nous rejoignent tous les jours pour jouer au meilleur jeu du monde ; vous avez tous nos remerciements les plus sincères.

Fêtons ces cinq années et réjouissons-nous du fait que nous sommes bien plus proches du début de ce voyage que de sa fin.

Merci à toutes et à tous.

Chris Kiritz

Producteur exécutif, Magic: The Gathering Arena