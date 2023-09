Quando si parla di videogiochi, il tempo è una strana bestia. Cinque anni possono essere un’eternità o passare in un baleno, a seconda del punto di vista da cui li si guarda, e MTG Arena non fa eccezione. Si sono susseguiti numerosi eventi da quando sono entrato nel team quasi tre anni fa, e fatico a capacitarmi che questo periodo rappresenti più della metà della vita di MTG Arena. Poi guardo la nostra roadmap, che in parte abbiamo rivelato alla conferenza del GenCon il mese scorso, e vedo dei progetti in programma a tre anni da adesso, che mi sembra un lasso di tempo immenso per poter consegnare al pubblico queste fantastiche novità. Finché non mi rendo conto che una parte del programma è già in consegna e mi dico, cielo, il tempo è volato!

So di non essere il solo a subire gli alti e i bassi della percezione temporale, ma penso che sia importante ricordare a noi stessi che esistono e che dipendono dal nostro punto di vista. Quando parliamo di quello che abbiamo realizzato, di come possiamo migliorare o di quello che ci aspetta, proviamo sempre a ricordare che il nostro “manca solo un anno, non riusciremo mai a rispettare la scadenza” è il “per ora potrebbe anche succedere alla morte termica dell’universo” di qualcun altro.

Ciò detto, approfittiamo dei festeggiamenti per il nostro quinto anniversario (assicuratevi di accedere e controllare la casella di posta tutti i giorni dal 19 settembre fino all’anniversario, il 27 settembre) per dedicare qualche momento a vantarci di alcuni dei risultati divertenti e interessanti che abbiamo ottenuto negli ultimi dodici mesi (a partire da Dominaria Unita) e a discutere di alcune cose che non vediamo l’ora di portare a compimento il prossimo anno.

Cosa abbiamo fatto

Prima di tutto, ricapitoliamo tutto lo straordinario lavoro svolto dal nostro team lo scorso anno, dalle espansioni, agli eventi, all’introduzione di funzionalità, perché di cose ce ne sono state tante. Talmente tante che dovremmo ricorrere a diversi elenchi puntati.

Espansioni di carte

La magia di Magic deriva dalle sue carte fantastiche, e quest’anno non ha fatto eccezione. Ci sono state delle uscite incredibili in MTG Arena, dalla conclusione dell’arco narrativo di Phyrexia, accennato per la prima volta in Il Trono di Eldraine, all’inizio di un nuovissimo arco narrativo con Terre Selvagge di Eldraine. Abbiamo testato delle novità, come L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani, e siamo tornati ad alcune delle ambientazioni preferite dai fan come Innistrad. Tutto sommato, abbiamo distribuito oltre 2000 nuove carte pensate per giocatori di diversi tipi.





Eventi

Senza un posto in cui giocare, le carte sono solo dei bei pezzi da collezione, ma su MTG Arena offriamo opzioni di gioco per tutti i tipi di appassionati. Da Midweek Magic ai Fine settimana Qualifier e oltre, dovrebbe esserci pane per i denti di tutti. Per i giocatori competitivi, abbiamo assegnato premi per oltre 2.000.000 di dollari attraverso gli Arena Open e gli Arena Championship. Per chi vuole solo divertirsi un po’, abbiamo festeggiato con Posty, celebrato le nostre origini e cercato di ispirare gioia ogni singolo giorno.

Aggiornamenti delle funzionalità ed esperienza generale

Questi miglioramenti sono tra i meno celebrati di quest’anno e potrebbero non essere sempre i più vistosi tra gli aggiornamenti, ma contribuiscono in tanti modi a rendere il gioco più godibile, ad esempio evitando di dover selezionare sempre le terre Unfinity, permettendo di collezionare carte molto più facilmente con le buste dorate e consentendo di ricevere ricompense e aggiornamenti in tempo reale direttamente dalla posta in arrivo.

Gli aggiornamenti delle funzionalità rimuovono i punti di attrito per permettere ai giocatori di fare quello che sono venuti a fare: giocare a Magic.

Rinnovo dell’esperienza per i nuovi giocatori

Lancio su Steam

Terre e stampe preferite

Miglioramento della protezione duplicati e degli stili delle carte nelle buste

Miglioramento della grafica per l’apertura delle buste

Aggiornamento del menu di gioco

Miglioramento della visualizzazione di carte jolly e vault

Buste dorate

Messaggi nella posta in arrivo

Bundle carte jolly permanenti

Saldi estivi

Miglioramento dei filtri avanzati nella costruzione del mazzo

Miglioramenti alle scene di duello nella posizione della pila

Community

Quest’anno abbiamo cercato di migliorare la quantità di comunicazioni e conversazioni che stiamo avendo nella community. Potete vederlo negli annunci settimanali, nei nuovi canali e in uno sforzo di gruppo per essere maggiormente coinvolti attraverso messaggi proattivi e conversazioni interattive. Cerchiamo giocatori alle convention, mettiamo in contatto i creatori di contenuti con i giocatori tramite eventi streamer e il nostro canale YouTube e organizziamo dev diary e sessioni in cui i giocatori possono porre le proprie domande. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma ecco alcune delle cose che abbiamo fatto quest’anno:

Come siamo andati

Dopo aver illustrato quello che abbiamo realizzato, parliamo un po’ di come siamo andati. Sappiamo che ci sono ancora degli aspetti che possiamo migliorare, quindi diamoci una rapida occhiata in ordine inverso.

Community

Anche se abbiamo migliorato le nostre comunicazioni in termini di numero, abbiamo ancora tanto da fare in quanto frequenza, tempistica e precisione. Troppo spesso i contenuti venivano pubblicati troppo tardi, fornivano informazioni errate o contenevano collegamenti che non funzionavano. Non vi annoierò spiegando come possa accadere, ma dovremo darci da fare per ridurre questi problemi e assicurarci di fornire le informazioni corrette quando i giocatori ne hanno bisogno.

Vogliamo continuare ad aumentare l’accessibilità e stimolare un vero dialogo con i giocatori, che ci impone di trovare altri modi per essere attivi in modo significativo su canali che non siano necessariamente conversazioni a senso unico. Che si tratti di sessioni AMA, di un maggior numero di interviste con i creatori di contenuti o del coinvolgimento dei giocatori nella scelta degli argomenti per i Dev Diary, pensiamo che questo sia un ambito che offre delle possibilità di espansione.

Funzionalità ed esperienza generale

Ne abbiamo parlato più volte, ma ci sono diversi tipi di giocatori su MTG Arena e vogliamo continuare a offrire funzionalità e miglioramenti a tutti quanti. D’altra parte, le nostre risorse purtroppo non sono infinite, quindi dobbiamo stabilire delle priorità. Benché i risultati che otteniamo siano ragionevoli la maggior parte delle volte, abbiamo delle opportunità di miglioramento.

Uno di questi miglioramenti consisterà in una migliore gestione del nostro sito di feedback per garantire che i suggerimenti dei giocatori non passino inosservati. Inoltre, cercheremo di giocare d’anticipo e di discutere del perché alcuni aspetti potrebbero non venire migliorati come desiderano alcuni giocatori.

Vogliamo anche continuare a instaurare connessioni migliori e più in linea con le effettive modalità di gioco dei nostri fan. Ad esempio, una migliore corrispondenza tra il gioco da tavolo e quello digitale, il tentativo di premiare stili di gioco meno concentrati sul numero di vittorie o di sconfitte e il continuo miglioramento delle funzioni di socializzazione e comunicazione in MTG Arena. Non vogliamo creare false aspettative, quindi sappiate che alcune di queste funzionalità arriveranno tra più di un anno, ma al momento stiamo pensando a delle soluzioni.

Eventi ed espansioni di carte

Questi li trattiamo insieme perché i miglioramenti in questo caso riguardano lo stesso principio di base: una modalità di gioco che soddisfi i desideri del giocatore. Che si tratti di carte utilizzate nei mazzi o di eventi a cui è possibile partecipare, continueremo a perfezionare ed espandere la nostra offerta per venire incontro ai vari stili di gioco. Parliamo di questa filosofia nel nostro articolo sui formati, ma in generale continuiamo a concentrarci sulla personalizzazione delle esperienze per giocatori specifici e a massimizzare il tempo disponibile per il gioco in cui quei giocatori vogliono impegnarsi.

Ne abbiamo visto alcuni buoni esempi nelle ultime due estati, visto che l’estate crea un buco nel programma di chi non è interessato ai formati Limited dell’espansione estiva o ad Alchemy. Lo rivedremo l’estate prossima quando pubblicheremo Orizzonti di Modern 3. Potremmo non avere qualcosa per tutti ogni singola settimana, ma vogliamo ridurre al minimo il periodo in cui le persone non sono molto interessate a partecipare. Non abbiamo ancora progetti specifici da rivelare, ma riconosciamo l’opportunità di coinvolgere più giocatori.

Abbiamo poi dato retta ad alcuni feedback sulle varie uscite e continueremo su questa strada, cercando di offrire le uscite più entusiasmanti possibili per i giocatori. Ancora una volta, non abbiamo progetti da rivelare, ma probabilmente avremo l’opportunità di pubblicare un’uscita dedicata più specificamente al tipo di giocatore a cui si rivolge: sarà un modo per sperimentare e vedere come reagisce il nostro pubblico.

Devo aggiungere che effettuiamo valutazioni continue, in particolare dei formati digitali, per assicurarci che siano ambienti sani in cui i giocatori si divertono. Continueremo sicuramente a farlo e cercheremo di gestirli nel modo più attivo possibile negli anni a venire.

Ultimo passaggio

Questo è stato un rapido riassunto dell’anno passato e una brevissima panoramica sulle cose che vogliamo migliorare. Gli ultimi cinque anni non sono sempre stati facili, ma sono sempre stati gratificanti poiché continuiamo a costruire e a consolidare la promessa di MTG Arena, che è stato lanciato ai tempi di Gilde di Ravnica. In questo lasso di tempo, abbiamo portato Magic a milioni di persone, giocato a miliardi di partite e, si spera, mantenuto la promessa: “un’esperienza di gioco di Magic dinamica e divertente per tutti, in qualunque luogo”.

Infine, niente di tutto questo sarebbe possibile senza tutti voi, i migliori fan del mondo che si uniscono a noi ogni giorno per giocare al miglior gioco del mondo, quindi a tutti voi va il nostro più profondo e sincero ringraziamento.

Brindiamo a questi cinque anni e alla consapevolezza che siamo molto più vicini all’inizio di questo viaggio che alla sua fine.

Grazie a tutti.

Chris Kiritz

Produttore esecutivo, Magic: The Gathering Arena