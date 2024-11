Mentre il 2024 volge al termine, ripercorriamo insieme l’anno di MTG Arena e facciamo luce su ciò che abbiamo realizzato, ciò che abbiamo appreso e ciò che faremo.

Cosa abbiamo fatto

Contenuto

A conti fatti, il 2024 verrà ricordato come un anno di riferimento per il team addetto alle espansioni di carte, poiché di questo passo consegneremo oltre 3000 nuove carte, fra cui l’espansione più complessa a cui abbiamo mai lavorato: Orizzonti di Modern 3.

Vendite di mazzi precostruiti

Oltre alle espansioni di carte, ad agosto abbiamo lanciato le vendite di mazzi precostruiti per aiutare i giocatori a scoprire nuovi mazzi e arricchire le loro collezioni. Sappiamo che la creazione di un mazzo può rivelarsi una vera sfida per alcuni giocatori, in particolare per i nuovi giocatori e coloro che vorrebbero esplorare formati con insiemi di carte più grandi come Historic e Brawl. Le vendite di mazzi non sono che un altro modo per andare incontro ai giocatori e offrire loro delle alternative più veloci per entrare nel vivo del gioco.

Il bello di questa funzionalità è che il prezzo dei mazzi è ripartito proporzionalmente in base alle carte che fanno già parte della tua collezione, il che rende i mazzi adatti alle esigenze di un pubblico quanto più ampio possibile. Poiché si tratta di una funzionalità relativamente nuova, la stiamo ancora mettendo a punto; ciononostante, siamo entusiasti delle possibilità che si aprono in questo campo.

Per farvi un esempio, questo lavoro ci permette di ripubblicare i prodotti più vecchi dell’Antologia Historic. In passato, le Antologie Historic erano disponibili a un prezzo fisso e i giocatori dovevano stare molto attenti alle carte che facevano già parte della loro collezione. Ora, il costo di questi prodotti viene ripartito proporzionalmente, prendendo automaticamente in considerazione la collezione di un giocatore e fornendogli un’esperienza migliore.

Nuovi modi per ottenere le ricompense

Col lancio di Orizzonti di Modern 3, abbiamo testato un nuovo modo per permettere ai giocatori di ottenere le ricompense: il Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica. Questo serviva a due scopi.

Il primo era quello di esplorare un nuovo modo che consentisse ai giocatori di accedere alle ricompense del pass di maestria per un’espansione non Standard. Con l’uscita avvenuta l’anno scorso di Mondi Altrove come espansione Alchemy, i giocatori che giocavano unicamente a Standard ci hanno riferito che il pass di maestria associato causava problemi alla loro esperienza. Il Nascondiglio all’orizzonte è stato il nostro primo tentativo di limitare i disagi dei giocatori di Standard mentre fornivamo a tutti quanti un’esperienza simile a quella del pass.

Il secondo scopo era, in generale, quello di dare ai giocatori un maggiore controllo su come ottenevano le ricompense in elementi estetici tramite i pass di maestria. La precedente struttura dell’albero della maestria ci permetteva di sfruttare i temi di un’espansione in modo divertente, ma alla fine era restrittiva per i giocatori e richiedeva maggiori sforzi da parte del team addetto ai contenuti. Il passaggio all’emporio di maestria ha fornito quella situazione vantaggiosa in cui l’esperienza dei giocatori migliora perché possono dare la priorità alle ricompense che preferiscono, mentre per noi resta più semplice creare i contenuti.

E a proposito di elementi estetici, l’uscita di Banditi di Crocevia Tonante ha segnato il ritorno delle frasi emote (“Ehilà!”) per dare ai giocatori più opzioni, nonché dei piccoli miglioramenti generali. Questo lavoro ha anche posto le basi su cui costruire una funzionalità futura (su questo ci ritorneremo a breve).

Giocare

Darvi tutte queste carte e questi mazzi non ha importanza se non si ha un luogo in cui giocarli. Per questo motivo, continuiamo a offrirvi opportunità di gioco divertenti e coinvolgenti, fra cui il lancio del nostro formato Constructed più potente mai uscito in Timeless, insieme all’uscita de I Khan di Tarkir. Per maggiori informazioni sullo stato dei formati di MTG Arena, controlla… uh… *vedi note*… l’articolo sullo Stato dei Formati di MTG Arena.

Comunque, il punto di questo articolo è che continueremo a crescere e sistemare la gestione dei formati e che siamo intenzionati a soddisfare i bisogni di un pubblico sempre più grande. Dal Midweek Magic ai Campionati Arena, continueremo a organizzare eventi per un ampio gruppo di giocatori e ad ampliare le opzioni disponibili, di modo che tu possa trovare l’esperienza più adatta a te.

Eventi Arena Direct

Un esempio di come cerchiamo sempre nuovi modi per far giocare i giocatori è il lancio della serie di eventi Arena Direct. Basati sulle lezioni apprese dagli eventi del Festival in a Box di fine 2023, gli Arena Direct offrono ai giocatori l’opportunità di ottenere prodotti da tavolo tramite eventi digitali. Benché molto entusiasti dei risultati iniziali, sappiamo che ci sono possibilità di migliorare l’esperienza di gioco per i vincitori; infatti, stiamo lavorando attivamente per correggere alcuni di quei problemi, mentre organizziamo la prossima serie di eventi Arena Direct.

Programmi del Wizards Play Network

In aggiunta al gioco su MTG Arena, nel corso degli ultimi mesi abbiamo collaborato col team del Wizards Play Network (WPN) per provare nuovi programmi che ti premiano quando giochi in negozio. A maggio, potevi partecipare ad almeno tre Draft nel tuo negozio di zona e ottenere un ingresso Draft MTG Arena il mese seguente. Ad agosto, partecipando fino a quattro eventi Standard, potevi ottenere delle carte, uno stile carta e una busta mitica in MTG Arena. Siamo entusiasti circa le partite collegate e continueremo a esplorare altre opzioni che uniscano il gioco in negozio e quello in digitale.

Cosa abbiamo imparato

Abbiamo imparato molto nel 2024 e questo influenzerà la nostra crescita per l’anno prossimo e quelli a seguire. Una delle aree più importanti è continuare a migliorare le comunicazioni e dare ai giocatori delle aspettative migliori.

Per quanto riguarda i prodotti, i nostri annunci per il Nascondiglio all’orizzonte e le vendite di mazzi precostruiti non hanno generato aspettative come avrebbero potuto. Per il Nascondiglio, abbiamo notato della confusione su come sbloccare il Nascondiglio o come riscattare i biglietti, in particolare fra i giocatori che non intendevano interagire esplicitamente col contenuto di Orizzonti di Modern 3. Cercavamo di bilanciare la consapevolezza del sistema per coloro che lo volevano e al contempo di ridurre i problemi che causava a coloro che volevano ignorarlo, ma abbiamo fallito. Il lato positivo è che non solo abbiamo imparato moltissimo, ma abbiamo anche tutto il tempo necessario per fare di meglio la prossima volta, dato che tutte le espansioni in uscita l’anno prossimo saranno legali in tutti i formati.

Analogamente, con le vendite dei mazzi precostruiti, avremmo potuto essere più trasparenti circa il funzionamento dei prezzi. Poiché proviamo spesso cose nuove in sistemi già consolidati, prendiamo decisioni difficili riguardo ai prodotti e alle loro funzionalità. Di solito, questo si riduce a qualche frase del tipo: “Vale la pena attendere fino a quando non avremo perfezionato questo prodotto o questa funzionalità?” oppure “Ce la facciamo a districarci fra i limiti esistenti e fornire comunque qualcosa di buono ai giocatori?”.

Per quanto riguarda le vendite dei mazzi, abbiamo optato per quest’ultima strada dato che i giocatori avrebbero sperimentato il risultato desiderato di ottenere mazzi completi a un prezzo che viene ridotto in base alle carte nella loro collezione, anche se alcuni degli elementi visivi non dicono proprio tutto. E benché crediamo ancora che sia la giusta strada da seguire, la lezione qui è assicurarci di fare tutto il possibile per informare i giocatori su come sarà l’esperienza.

Nello specifico, abbiamo notato un po’ di confusione in merito al funzionamento dei prezzi basato sul nostro annuncio originale e ciò che i giocatori hanno visto nel client. I mazzi hanno tre prezzi:

Il costo base di tutte le carte nel mazzo, ovvero un semplice calcolo basato sul numero di ogni carta per ogni rarità.

di tutte le carte nel mazzo, ovvero un semplice calcolo basato sul numero di ogni carta per ogni rarità. Il costo del mazzo , ovvero uno sconto che ogni mazzo ottiene in base a che tipo di mazzo è.

, ovvero uno sconto che ogni mazzo ottiene in base a che tipo di mazzo è. E infine, il costo finale del giocatore, cioè un costo del mazzo ridotto in base alle carte presenti nella collezione del giocatore.

Parte della confusione deriva dal fatto che il negozio di MTG Arena può mostrare solamente due prezzi, il costo base e il costo finale del giocatore, mentre i nostri designer pensano in termini di costo del mazzo. Il nostro annuncio originale utilizzava il costo del mazzo, ma avremmo dovuto usare il costo base affinché i prezzi nell’annuncio corrispondessero a ciò che i giocatori vedevano nel client. Il team sta valutando altri modi per rendere tutto ciò più chiaro nel negozio.

Per quanto riguarda gli eventi, siamo consapevoli che l’esperienza per alcuni dei nostri vincitori dell’Arena Direct non fosse abbastanza bella. Stiamo lavorando sia con i partner interni che esterni per risolvere alcuni dei problemi che abbiamo riscontrato e che si sono rivelati più difficili da risolvere di quanto ci aspettassimo, causando un ritardo nel ritorno degli Arena Direct.

Però, la buona notizia è che stiamo facendo progressi nella risoluzione dei problemi dei vincitori attuali e che stiamo lavorando per migliorare il processo dei vincitori futuri. Mentre facciamo questi aggiusti, aggiungeremo degli eventi al calendario, possibilmente prima del 2025.

Infine, abbiamo imparato che ci sono ancora opportunità per migliorare i nostri formati digitali. Abbiamo ritoccato un po’ la filosofia del design di Alchemy in merito a come costruire le uscite per enfatizzare dei pattern di gioco divertenti e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Inoltre, vogliamo essere più reattivi nel bilanciamento dei formati digitali e per farlo, amplieremo le nostre capacità con un nuovo ruolo nel team dedicato al design di Alchemy e alla gestione dei formati digitali. Oltre all’aggiunta di un designer apposito, stiamo lavorando per offre dei cambiamenti che aumenteranno la nostra flessibilità in merito ai ribilanciamenti; tuttavia, non abbiamo ancora stabilito una tabella di marcia da rispettare.

Cosa ci aspetta ora?

Ebbene, che direzione prenderà MTG Arena da qui in avanti?

Pioneer Masters

Dicembre prevede la tanto attesa uscita di Pioneer Masters, che supporterà praticamente ogni mazzo Pioneer da torneo a noi noto. Sappiamo che questa uscita non comprende tutte le carte divertenti o uniche del formato, ma continueremo a esplorare modi per offrire carte divertenti e rilevanti attraverso prodotti come antologie, vendite di mazzi precostruiti e tanto altro. Come nota a parte per coloro che si stanno chiedendo “Quando arriverà Modern?”, lasciate che vi dia un’anticipazione: “Attualmente, Modern non è nei nostri piani e non pianifichiamo di aggiungerlo nell’immediato”.

Espansioni di carte

Ovviamente, anche il prossimo anno faremo uscire molte espansioni principali. In aggiunta ai contenuti fantastici di ciascuna espansione, siamo emozionati del fatto che tutte le uscite dell’anno prossimo saranno legali in tutti i formati. Anche se abbiamo lavorato per creare strumenti che ci permettano di gestire meglio le espansioni previste per formati specifici, adoriamo quando le espansioni piacciono ai giocatori indipendentemente dalle loro preferenze di gioco.

Sistema degli obiettivi principali

Tolte le espansioni di carte, la prima uscita più importante relativa alle funzionalità prevista per il 2025 è il sistema degli obiettivi principali, che darà ai giocatori ulteriori modalità per dedicarsi a MTG Arena. Presto ti diremo cosa aspettarti, ma per farla breve, vogliamo espandere ulteriormente i mezzi per premiare un modo di giocare che non si concentri soltanto sul vincere le partite di Magic. Questo non sostituisce il sistema delle Missioni giornaliere, ma è un altro livello che premia la sperimentazione, l’esplorazione e il divertimento. Mentre i giocatori guadagnano obiettivi, sbloccheranno nuovi elementi cosmetici, frasi (sfruttando le basi poste all’inizio dell’anno con l’uscita di Banditi di Crocevia Tonante) e un nuovo modo per celebrare i traguardi raggiunti con [CENSURA].

Anche se aggiungeremo gli obiettivi principali all’inizio del nuovo anno, si tratta di un pezzo fondamentale realizzato tenendo a mente delle rivisitazioni future, le quali potrebbero includere cose come obiettivi specifici per le espansioni, maggiori opzioni di personalizzazione e molto altro ancora.

Funzionalità sociali ampliate

Dopo gli obiettivi principali, il gran progetto successivo a cui lavorerà il team sarà l’espansione delle funzionalità sociali, con enfasi sulla realizzazione di community nel gioco e la loro connessione alle community del mondo reale. Benché siamo ancora in una fase esplorativa, la nostra visione prevede di fornire a gruppi di amici gli strumenti per socializzare e giocare, di migliorare le connessioni dei giocatori fra il gioco digitale e quello da tavolo, di fornire un sistema per le classifiche e i trofei, e tanto altro. Ci aspettiamo che le prime rivisitazioni raggiungano i giocatori verso la fine del 2025. L’aspetto sociale è un prerequisito critico per un futuro di MTG Arena che sostenga il giocare a Magic in digitale con tre o più giocatori.

Miglioramenti generali

Oltre alle iniziative più importanti, abbiamo in programma anche dei miglioramenti generali. Le date di lancio sono ancora da finalizzare, ma ecco qui alcuni cambiamenti che potrai aspettarti presto:

Aggiornamento del contatore di buste dorate, di modo che progredisca con tutti gli acquisti di buste legali in Standard; ciò significa che ogni espansione pubblicata nel 2025 contribuirà.

Aggiornamento delle carte Special Guest nelle buste, di modo che corrispondano alla rarità di gioco prevista, ed eliminazione del bisogno di spendere jolly rari o rari mitici su specifiche ristampe. Ti preghiamo di notare che questo non significa che tutte le ristampe corrisponderanno alla rarità originale, bensì rifletteranno il criterio di rarità attuale.

nelle buste, di modo che corrispondano alla rarità di gioco prevista, ed eliminazione del bisogno di spendere jolly rari o rari mitici su specifiche ristampe. Ti preghiamo di notare che questo non significa che tutte le ristampe corrisponderanno alla rarità originale, bensì rifletteranno il criterio di rarità attuale. Continueremo a rifinire le vendite di mazzi e di altre alternative per entrare nel vivo del gioco più velocemente.

Miglioreremo le connessioni fra giocare in negozio e in digitale, nello specifico apportando modifiche ad alcune delle nostre ricompense affinché siano automatiche. Per esempio, smetteremo di fornire codici del Prerelease, che invece verranno dati automaticamente ai giocatori che giocano nel loro negozio di zona e poi accedono a MTG Arena .

. Continueremo a collaborare con i team di gioco e del prodotto per sostenere Fondamenti di Magic: The Gathering , nonché i programmi come Magic Academy .

, nonché i programmi come . Implementeremo delle migliorie “invisibili” al client e ai servizi di backend per sostenere il team e le funzionalità future. Nello specifico, miglioreremo la stabilità e la performance, ridurremo i tempi necessari per la risoluzione di bug e di elementi minori, e miglioreremo la nostra capacità di fornire maggiori aggiornamenti di bilanciamento sui formati digitali.

In aggiunta, ci sono progetti per cui siamo molto emozionati, ma che non siamo ancora pronti ad annunciare. Il nostro obiettivo irrinunciabile è “Un Magic veloce e divertente per tutti e ovunque” e sono orgoglioso del team per i grandi passi che ha compiuto nel corso dell’ultimo anno per raggiungere tale obiettivo. E sono ancor più emozionato delle opportunità che ci attendono e di come possiamo continuare a coinvolgere e rallegrare sempre più giocatori.

Grazie a tutti voi per averci permesso di arrivare fin qui. Ci rivediamo al prossimo aggiornamento!

Il produttore esecutivo Chris Kiritz, Magic digitale