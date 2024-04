Wizards of the Coast

Was ändert sich an der Liste für Outlaws von Thunder Junction?

Oko plant mit seiner Gang einen großen Raubzug – in Outlaws von Thunder Junction, das in MTG Arena am 16. April und in WPN-Stores weltweit am 19. April erscheint, und alle können dabei sein. Statt der üblichen Aktualisierung enthält die Liste für Outlaws von Thunder Junction (OTJ) Karten aus Special Guests (SPG) und Der Große Coup (BIG).

SPG-Erweiterungssymbol

BIG-Erweiterungssymbol BIG-Erweiterungssymbol

0029_MTGOTJ_SpeGuest_OTJSpecialGuest: Stoneforge Mystic 0025_MTGOTJ_Epilogue: Nexus of Becoming

Karten von der Liste sind in Outlaws von Thunder Junction Play-Boostern häufiger als zuvor in Mord in Karlov Manor Play-Boostern. Du kannst in 1 von 5 Play-Boostern eine Karte von der der Liste statt einer häufigen Karte finden. Die Liste für OTJ enthält 40 Karten: 30 sagenhaft seltene Karten aus Der Große Coup und 10 sagenhaft seltene Karten aus Special Guests. Die Special Guests Karten sind neu aufgelegte Karten mit neuen Illustrationen im Stil von Thunder Junction. In 1 von 64 Play-Boostern findest du eine Special Guests Nicht-Foilkarte. Special Guests als traditionelle Foilkarten gibt es in Sammler-Boostern.

In MTG Arena kann eine Karte aus Der Große Coup in Outlaws von Thunder Junction Store-Boostern im Verhältnis von ungefähr 1 zu 5 die sagenhaft seltene Karte ersetzen. In Outlaws von Thunder Junction Limited-Boostern in MTG Arena wird eine häufige Karte im Verhältnis von ungefähr 1 zu 5 zu einer Karte aus entweder Der Große Coup oder Special Guests aufgewertet, und Der Große Coup Karten in diesem Slot werden im Verhältnis von ungefähr 1 zu 4 durch eine Special Guests Karte ersetzt.

Outlaws von Thunder Junction (OTJ) und Der Große Coup (BIG) sind in Standard legale Sets. Special Guests (SPG) ist ein in Commander, Legacy und Vintage legales Set, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Karten von der Liste sind außerdem bei Tabletop- und MTG Arena Limited-Events spielbar und bringen so spannende Abwechslung in diese Formate.

Jetzt vorbestellen!

Schau dir die Liste für vergangene Sets an: