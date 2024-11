Alors que 2024 se conclut, revenons sur cette année de MTG Arena pour nous pencher sur ce que nous avons accompli, ce que nous avons appris, et ce que nous préparons pour la suite.

Ce que nous avons fait

Contenu

2024 sera une année mémorable pour notre équipe d'extensions de cartes : nous sommes en voie d'ajouter plus de 3 000 nouvelles cartes, dont l'extension la plus complexe sur laquelle il nous ait jamais été donné de travailler, Horizons du Modern 3.

Ventes de decks préconstruits

En plus des extensions de cartes, nous avons lancé des ventes de decks préconstruits en août pour aider les joueurs à découvrir de nouveaux decks et à étoffer leur collection. Nous savons que la construction de deck peut s'avérer compliquée pour certains joueurs, en particulier pour les débutants et ceux désireux d'explorer des formats avec une plus vaste sélection de cartes, comme l'Historique et le Brawl. Les ventes de decks sont une nouvelle étape en vue de fournir aux joueurs des options pour accéder plus vite au jeu.

Cette fonctionnalité présente un avantage incroyable : le prix des decks est calculé au prorata en fonction des cartes que vous avez déjà dans votre collection, ce qui permet aux decks de servir un très large public. Comme il s'agit d'une fonctionnalité relativement récente, nous sommes encore en pleine phase d'exploration, mais nous sommes enthousiasmés par les possibilités qu'elle offre.

Par exemple, nous avons ainsi pu ressortir d'anciens produits Historic Anthology. Précédemment, les produits Historic Anthology étaient disponibles à un prix fixe, et les joueurs devaient être pleinement conscients des cartes déjà dans leur collection. Désormais, leur coût est calculé au prorata et prend automatiquement en compte la collection des joueurs, pour une bien meilleure expérience.

Nouveau moyen d'obtenir des récompenses

Avec le lancement d'Horizons du Modern 3, nous avons mis à l'essai un nouveau moyen pour les joueurs d'obtenir des récompenses : la Tanière d'horizon de la grenouille psychique. Cet ajout avait deux finalités.

La première était d'explorer un nouveau moyen pour les joueurs de profiter des récompenses du passe de maîtrise pour une sortie non-Standard. Avec la sortie Univers infinis l'année dernière en tant qu'extension Alchemy, nous avions reçu des plaintes des joueurs exclusivement Standard car le passe de maîtrise associé perturbait leur expérience. La Tanière d'horizon était notre première tentative de limiter le dérangement pour les joueurs de Standard tout en offrant une expérience semblable à celle du passe pour tous les autres.

La deuxième finalité était d'apporter aux joueurs plus de contrôle sur la manière dont ils obtenaient des récompenses cosmétiques avec les passes de maîtrise en général. Même si la précédente structure d'arbre de maîtrise permettait de mettre en avant les thèmes d'une extension de façon amusante, en fin de compte elle restreignait les joueurs et demandait plus d'efforts à notre équipe responsable du contenu. Avec le passage au bazar de maîtrise, tout le monde est gagnant : les joueurs, qui profitent d'une meilleure expérience puisqu'ils peuvent se concentrer sur les récompenses qu'ils préfèrent, et nous, pour qui la tâche de création est simplifiée.

En parlant de cosmétiques, la sortie Les hors-la-loi de Croisetonnerre a marqué le retour des émotes de phrase (« Bonjour ! ») pour offrir plus d'options aux joueurs, ainsi que l'ajout de petites améliorations de qualité de vie. Ce travail a aussi établi une base sur laquelle nous avons pu préparer une fonctionnalité à venir (nous reviendrons dessus d'ici peu).

Jeu

Mais proposer toutes ces cartes et tous ces decks n'aurait aucun sens sans un endroit où les jouer. C'est pourquoi nous continuons de proposer des opportunités de jeu amusantes et attrayantes, en lançant par exemple notre plus puissant format Construit à ce jour avec l'Intemporel, pour accompagner la sortie de Les Khans de Tarkir. Pour en savoir plus sur l'état des formats de MTG Arena, consultez... …hmm...… *consulte ses notes* …l'article État des formats dans MTG Arena.

Ce qu'il faut retenir de cette article, cependant, c'est que nous continuons à nous développer et à ajuster la façon dont nous gérons les formats et planifions pour satisfaire les besoins d'un public toujours plus nombreux. De Magic de mi-semaine aux championnats Arena, nous continuons d'organiser des événements pour toute une variété de joueurs, en élargissant les options pour que vous puissiez trouver l'expérience qui vous convient.

Événements Arena Direct

Un des exemples de la façon dont nous cherchons de nouvelles façons de jouer pour les joueurs est le lancement de la série d'événements Arena Direct. Développés sur la base des leçons apprises avec nos événements Festival in a Box fin 2023, les Arena Directs offrent aux joueurs l'occasion de remporter des produits de jeu sur table via des événements numériques. Même si nous sommes ravis des résultats initiaux, nous savons qu'il y a de la marge pour améliorer l'expérience des gagnants, et nous travaillons activement à remédier à ce problème en vue de notre prochaine série d'événements Arena Direct.

Programmes Wizards Play Network

En plus du jeu sur MTG Arena, nous avons collaboré au cours des derniers mois avec l'équipe du Wizards Play Network (WPN) pour essayer de nouveaux programmes qui vous récompensent pour avoir joué sur place. En mai, vous pouviez participer à au moins trois drafts dans votre magasin de jeux local pour remporter un jeton de Draft MTG Arena le mois suivant. En août, si vous aviez participé à jusqu'à quatre événements Standard, vous pouviez gagner des cartes, un style de carte et un booster mythique sur MTG Arena. Nous sommes enthousiasmés par le jeu connecté et continueront d'explorer des options qui font le pont entre jeu en magasin et jeu numérique.

Ce que nous avons appris

Nous avons beaucoup appris en 2024, et ces leçons contribueront à notre croissance l'année prochaine et au-delà. Parmi les points les plus importants, nous devons continuer à améliorer notre communication et établir de meilleures attentes auprès des joueurs.

Côté produits, nos annonces pour la Tanière d'horizon et les ventes de decks préconstruits n'ont pas généré autant d'attentes qu'elles auraient dû. Pour la Tanière, nous avons observé une confusion quant à la façon de déverrouiller la Tanière ou d'échanger des tickets, en particulier chez les joueurs qui ne cherchaient pas explicitement à s'impliquer avec le contenu Horizons du Modern 3. Nous essayions d'informer les intéressés de l'existence du système tout en réduisant la perturbation qu'il causait pour ceux qui voulaient l'ignorer, et nous avons raté notre coup. D'un autre côté, non seulement nous avons beaucoup appris, mais nous avons aussi largement le temps de corriger notre tir pour la prochaine fois, étant donné que toutes nos sorties de l'année prochaine seront légales dans tous les formats.

De même, avec les ventes de decks préconstruits, nous aurions pu être plus clairs concernant la politique de prix. Comme nous essayons souvent de nouvelles choses au sein de systèmes établis, nous prenons des décisions difficiles pour les produits et les fonctionnalités. D'ordinaire, cela se traduit par des questionnements tels que « Vaut-il mieux attendre d'avoir perfectionné ce produit ou cette fonctionnalité, ou pouvons-nous faire avec les contraintes existantes et quand même offrir quelque chose de bien aux joueurs ? »

Pour les ventes de decks, nous avons choisi cette dernière option en nous disant que les joueurs profiteraient de l'expérience recherchée, à savoir obtenir des decks complets à un prix qui est réduit en fonction des cartes dans leur collection, au risque que les éléments visuels ne soient pas tous cohérents sur le plan narratif. Même si nous sommes convaincus qu'il s'agissait de la bonne décision, nous avons appris que nous devons faire tout notre possible pour éclairer les joueurs sur l'expérience qui leur est proposée.

Plus précisément, nous avons observé la confusion concernant le fonctionnement des prix, causée par notre annonce d'origine et par ce que les joueurs voyaient dans le client du jeu. Les decks ont trois prix :

Le coût de base de toutes les cartes du deck, qui est un calcul simple basé sur le nombre de chaque carte de chaque rareté.

de toutes les cartes du deck, qui est un calcul simple basé sur le nombre de chaque carte de chaque rareté. Le coût de deck , qui est une remise que chaque deck reçoit en fonction de son type.

, qui est une remise que chaque deck reçoit en fonction de son type. Le coût de joueur final, qui est le coût du deck où sont déduites les cartes dans la collection du joueur.

Une partie de la confusion vient du fait que la boutique MTG Arena ne peux afficher que deux prix, le coût de base et le coût de joueur final, alors que nos concepteurs pensent en termes de coûts de deck. Notre annonce d'origine parlait de coûts de deck, alors que nous aurions dû employer le coût de base pour que les prix indiqués correspondent à ce que les joueurs voyaient dans le client du jeu. L'équipe explore des moyens de clarifier la situation dans la boutique.

Pour les événements, nous sommes conscients que l'expérience de certains de nos vainqueurs de l'Arena Direct n'était pas suffisamment bonne. Nous travaillons en interne ainsi qu'avec des partenaires extérieurs pour remédier à certains des problèmes que nous avons rencontrés, qui se sont avérés plus difficiles à résoudre que prévu et ont retardé le retour des Arena Directs.

Il y a cependant une bonne nouvelle : nous faisons des progrès concernant la résolution des problèmes pour les vainqueurs actuels et travaillons en ce moment à améliorer le processus pour les futurs vainqueurs. À mesure que nous implémenterons ces ajustements, nous ajouterons des événements au calendrier, avec un peu de chance avant 2025.

Enfin, nous avons appris qu'il y a toujours matière à améliorer nos formats numériques. Nous avons davantage axé la philosophie de conception de l'Alchemy sur la façon dont nous construisons nos sorties pour mettre l'accent sur les schémas de jeu amusants, et nous observons de bons résultats. Nous tenons aussi à être plus réactifs dans notre équilibrage des formats numériques et allons étendre nos capacités avec un nouveau rôle au sein de l'équipe, centré sur la conception de l'Alchemy et la gestion du format numérique. En plus de ce concepteur dédié, nous travaillons à apporter des modifications qui amélioreront notre flexibilité pour ce qui est des rééquilibrages, mais n'avons pour le moment pas d'échéance à communiquer à ce sujet.

La suite

Et maintenant, où va MTG Arena ?

Pioneer Masters

Décembre accueillera la sortie tant attendue de Pioneer Masters, qui soutiendra presque tous les decks Pioneer compétitifs dont nous avons connaissance. Nous savons que cette sortie n'inclut pas toutes les cartes amusantes et uniques du format, mais nous allons continuer à explorer des moyens d'apporter des cartes intéressantes et pertinentes via des produits comme les anthologies, les ventes de decks préconstruits, et plus encore. Et pour les joueurs qui se demandent déjà quand le Modern arrive, laissez-moi d'entrée de jeu vous répondre que le Modern n'est pas sur notre feuille de route pour le moment, et que nous ne comptons pas l'ajouter prochainement.

Extensions de cartes

Passée cette année, bien entendu nous sortirons chaque extension de cartes majeure l'année prochaine. En prime du contenu incroyable que chaque extension apportera, nous sommes ravis que toutes les sorties de l'année prochaine soient légales dans tous les formats. Même si nous avons travaillé pour créer des outils qui nous permettent de mieux gérer les extensions orientées vers des formats spécifiques, nous adorons lorsque des extensions s'adressent à tous les joueurs, quelles que soient leurs préférences de jeu.

Système de succès principaux

En dehors des extensions de cartes, notre première fonctionnalité majeure dont la sortie est prévue pour 2025 est notre système de succès principaux, qui offrira aux joueurs davantage de moyens de s'impliquer dans MTG Arena. Nous vous présenterons prochainement tout ce qui vous attend mais, en résumé, nous voulons étoffer les manières de récompenser le jeu qui ne se concentrent pas uniquement sur la victoire de matchs de Magic. Ceci ne remplace pas le système de quête quotidienne, mais offre une nouvelle couche qui récompense l'expérimentation, l'exploration et l'amusement. En remportant des succès, les joueurs déverrouilleront de nouveaux cosmétiques, des phrases (en utilisant la base établie plus tôt cette année avec la sortie Les hors-la-loi de Croisetonnerre) et une nouvelle façon de célébrer les succès avec [CENSURÉ].

Même si les succès principaux devraient être implémentés en début d'année prochaine, il s'agit d'une fonctionnalité développée pour connaître de futures itérations, telles que des succès spécifiques à certaines extensions, des options de personnalisation étendues et plus encore.

Fonctionnalités sociales étendues

Après les succès principaux, le prochain grand projet sur lequel l'équipe travaillera sera l'extension de nos fonctionnalités sociales, avec un accent mis sur la construction de communautés en jeu et leur mise en relation avec des communautés réelles. Bien que nous soyons encore en pleine phase d'exploration, nous prévoyons de fournir des outils permettant aux groupes d'amis de sociabiliser et de jouer, d'améliorer les liens entre les parties numériques et sur table des joueurs, d'offrir un système de classement et de trophées, et plus encore. Les premières itérations de cette nouveauté devraient être accessibles aux joueurs fin 2025. L'aspect social est un critère clé pour MTG Arena si nous voulons un jour prendre en charge le jeu Magic numérique avec trois joueurs ou plus.

Améliorations de qualité de vie

En plus de nos initiatives majeures, nous préparons aussi quelques améliorations de qualité de vie. Les dates de lancement sont encore en cours de finalisation, mais voici quelques-uns des changements qui vous attendent :

Mise à jour de la jauge de booster doré pour qu'elle progresse avec tous les achats de boosters légaux en Standard, ce qui signifie que chaque extension qui sortira en 2025 comptera.

Mise à jour des cartes Invités spéciaux dans les boosters pour qu'elles correspondent à leur rareté de jeu escomptée et pour éliminer la nécessité de dépenser des jokers rares ou rares mythiques pour certaines réimpressions. Veuillez noter que cela ne veut pas dire que toutes les réimpressions conserveront leur rareté d'origine, mais qu'elles refléteront les standards de rareté actuels.

dans les boosters pour qu'elles correspondent à leur rareté de jeu escomptée et pour éliminer la nécessité de dépenser des jokers rares ou rares mythiques pour certaines réimpressions. Veuillez noter que cela ne veut pas dire que toutes les réimpressions conserveront leur rareté d'origine, mais qu'elles refléteront les standards de rareté actuels. Poursuite des itérations sur les ventes de decks et les moyens d'accéder rapidement au jeu.

Amélioration des liens entre le jeu en magasin et le jeu numérique, incluant l'automatisation de certaines de nos récompenses. Par exemple, les codes d'Avant-première seront abandonnés et seront à la place remis automatiquement aux joueurs jouant dans leur magasin de jeux local puis se connectant sur MTG Arena .

. Poursuite de la collaboration entre l'équipe de jeu et l'équipe produit pour soutenir Fondations de Magic: The Gathering et les programmes tels que Magic Academy .

et les programmes tels que . Implémentation d'améliorations en coulisses pour le client et les services système pour soutenir l'équipe et les futures fonctionnalités, incluant l'amélioration de la stabilité et des performances, la réduction du délai pour implémenter des correctifs de bugs ainsi que de petites fonctionnalités, et l'amélioration de notre capacité à offrir davantage de mises à jour d'équilibrage pour nos formats numériques.

En prime, nous avons d'autres projets qui nous tiennent beaucoup à cœur mais que nous ne sommes pas encore prêts à annoncer. Notre objectif inébranlable est d'offrir du « Magic rapide et amusant pour tout le monde, partout », et je suis fier des avancées qu'a accomplies l'équipe cette année en vue de cet objectif. Je suis encore plus enthousiaste à l'idée des opportunités à venir, et de la façon dont nous pouvons continuer à impliquer et ravir encore plus de joueurs.

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici, et à bientôt dans les files d'attente.

Producteur exécutif Chris Kiritz, Magic numérique