Предыдущий рассказ: Старые и новые друзья

Родители, пожалуйста, имейте в виду, что этот рассказ может быть неподходящим для юных читателей.

I.

Гекара была мертва.

Это все, что я знала.

Мне, наверное, повезло, что я стояла между Тейо и госпожой Кайей, которые отбивались от атакующих Вековечных. Сейчас я бы и с домашним котенком не справилась.

Да и, честно говоря, я бы его даже не заметила.

Мои воспоминания о следующих нескольких минутах весьма размыты. По-моему, мастер Зарек что-то сказал о своем маяке, который призвал еще больше мироходцев, таких, как он, госпожа Кайя, господин Джура, господин Белерен и Тейо. И, кажется, вокруг нас начали появляться мироходцы. Кажется, один из них был минотавром. Но я не уверена.

Гекара была мертва.

Она должна была быть мироходцем. Мироплясуньей. В голове я себе это даже нарисовала. Гекара кувыркается по Мультивселенной, попадая в разные миры и заставляя всех улыбаться. Проливая там и сям немного крови. Или, может, много крови.

Кроме того, если бы она была мироходцем, она могла бы сбежать от того, что ее убило.

«Как она умерла?» — спросила я. Но меня услышал только Тейо, а он не знал.

А потом что-то случилось. Я правда никого и ничего вокруг не замечала, но, думаю, кто-то наложил заклинание. Тейо выронил щит и закрыл глаза.

Это привело меня в чувство. Должно было привести. Вековечный собирался вышибить мозги моему новому другу Тейо — моему единственному другу Тейо — здоровенным молотом.

В ярости я прыгнула к нему и ударила кинжалами точно в глаза. Он пошатнулся… а потом упал.

Я буквально кипела от ярости. Не помню, чтобы я хоть когда-нибудь была такой злой.

Теперь я была идеальным кандидатом в клан груулов. Родители бы очень мной гордились.

Госпожа Баллард сказала: «Знаете, не каждый мироходец подходит на роль Стража. А некоторые попросту противные».

А господин Джура ответил: «Тут нужно понимать — противные они или нет, — большинство мироходцев не будут большими поклонниками Никола Боласа. Мы должны разделиться. Рассыпаться по городу. Нужно спасти как можно больше людей и привлечь на нашу сторону каждого мироходца, которого сможем найти».

И вся их толпа закричала: «Да!»

Кайя повернулась к нам с Тейо и сказала: «Вы оба чертовски полезны. Пойдемте со мной».

II.

Тейо, надо отдать ему должное, был настоящим последователем. И я не собиралась бросать его одного, обрекая на смерть, как получилось с Гекарой, поэтому, когда он, следуя приказу госпожи Кайи, последовал за ней, я последовала за ним. Думаю, это было разумно. На улицах было настолько опасно, что я почти отвлеклась от мыслей о Гекаре.

Почти.

Госпожа Кайя пыталась добраться до Орзовов, чтобы призвать свою гильдию в бой. Но Собор Роскоши был очень далеко, а по улицам Равники рыскали солдаты Орды Ужаса, уничтожая все живое, что попадалось им на пути. Единственное спасение было в том, что по какой-то причине Вековечные не входили ни в одно из зданий. Если люди оставались внутри, они были в безопасности.

По крайней мере, на некоторое время.

В общем, мы прошли через всю Равнику по улочкам, переулкам и узким проходам и проделали достойную работу по спасению людей на своем пути. А объяснив им, что нужно найти укрытие и сидеть внутри, мы больше не беспокоились об их судьбе. И в этих закоулках нам ни разу не довелось столкнуться с Вековечными Что было очень хорошо, потому что сражение с этими тварями на открытом пространстве было чуточку безопаснее, чем ближний бой.

Ну, в смысле, нас было только трое, а Тейо с этими световыми щитами в основном обеспечивал только защиту.

Не поймите меня превратно. Он был нужен нам.

Он прикрывал нас со всех сторон. Но вряд ли он сам убил хотя бы одного Вековечного.

«Ты ведь в жизни никого и ничего не убивал?» — спросила я его.

«Однажды паука убил».

«Гигантского паука?»

«А гигантский — это насколько большой?»

«Ну, он был крупнее твоего большого пальца?»

«Нет».

«Значит, это был обычный паук».

«Ну да. Обычный паук».

Думаю, он решил, что я разочаровалась в нем. Но, мне кажется, часть меня была рада, что он оказался таким… как это говорится?..

Неиспорченным. Да. Таким неиспорченным.

Он и без того чувствовал себя неуверенно, и я не хотела усугублять ситуацию. И тогда я решила до поры до времени забыть про Гекару. Нам надо было разобраться с Вековечными, и я была нужна ему прямо сейчас. Оплакать подругу можно и потом.

Оплакивать ее можно вечно.

«Я рада, что ты не убийца», — сказала я.

«Э-э-э… Спасибо. Я в такой передряге впервые».

Мы старались избегать крупных отрядов, но весьма преуспели в борьбе с Вековечными-одиночками и небольшими группами. Можно сказать, госпожа Кайя делала всю тяжелую работу. Существа оказались особенно уязвимыми для ее призрачных кинжалов, и они не могли прикоснуться к ней, когда она была бестелесной. Но они видели ее, и это делало ее и Тейо — с его большими светящимися белыми щитами — отличным отвлекающим фактором. В общем, ни один Вековечный не обращал на меня внимания, пока я его не убивала.

Kaya's Ghostform | Art by: Johan Grenier

Я выныривала из-за очередного ромбовидного щита Тейо, уклонялась от пары-тройки Вековечных, а затем наносила удар тому, который не видел моего приближения, вонзая оба кинжала сквозь глаза глубоко в его мозг. И прежде чем он успевал свалиться замертво, я исчезала.

В перерыве между парой таких стычек, когда мы пересекали широкую, но пустую улицу — пустую, за исключением нескольких трупов, дающих понять, что Вековечные уже прошли здесь, — Тейо повернулся к Кайе и спросил: «Так значит, мы теперь Стражи Врат?»

«Я не знаю, — ответила она. — До сегодняшнего дня я никогда не слышала о Стражах. Не совсем понимаю, кто они такие».

Я сказала: «Думаю, это хорошие ребята».

Тейо кивнул: «Равника — она точно как Орден Щита».

Кайя покачала головой: «Не думаю, что они ограничены Равникой. Все Стражи — мироходцы. Возможно, это как ваш Орден, но в масштабах Мультивселенной».

Я пожала плечами. «Значит, они… хорошие ребята.

«Да».

«Тогда, мне кажется, что вы оба — Стражи, — сказала я. — Я-то, конечно, нет. Я не мироходец». Я улыбнулась, когда в моем крысином мозгу возникла мысль: «Я не Страж Врат, я Безвратная. В этом вся Крыса. Всегда Безвратная».

«Ты убила больше Вековечных, чем я», — сказал Тейо. Я изо-всех сил постаралась не закатывать глаза, потому что он-то вообще ни одного не убил.

Вместо этого я сказала: «Спасибо за комплимент, Тейо. Ты такой милый. Разве он не милый, госпожа Кайя?»

«Очень милый».

Он пристально посмотрел на меня и сказал: «Я уверен, что я старше тебя».

Я пропустила его слова мимо ушей и сказала госпоже Кайе: «Вот почему я сразу решила его опекать». Он начал было протестовать, но я его перебила: «Как твой порез? Я не вижу шрама».

Немного озадаченный, он потер голову в том месте, где раньше была рана: «Думаю, все в порядке. Вообще не больно».

«Со стороны господина Златогривого было очень любезно залечить его. Не то чтобы ему нечем было заняться, со всеми этими Вековечными, которых он убивал со всех сторон. Это ведь правда было любезно со стороны господина Златогривого, госпожа Кайя?»

«Очень любезно», — сказала она.

К этому моменту мы уже могли разглядеть остроконечные шпили Собора Роскоши, возвышающегося над соседними зданиями. Внезапно госпожа Кайя свернула в переулок между двумя домами. Это показалось мне немного странным, но я решила, что она знает, что делает, поэтому схватила Тейо за руку, и мы последовали за ней.

Пройдя примерно сотню метров, я поняла, что она просто смотрит на собор, выбирая максимально прямой маршрут. Я тяжело вздохнула и сказала: «Не думаю, что нам стоит идти этим путем».

«Стоит, — ответила она, — если так мы быстрее попадем к Орзовам».

«Это тупик».

Она остановилась и повернулась ко мне: «Ты могла бы упомянуть об этом раньше».

«Но вы выглядели такой уверенной. Я подумала, может, вы знаете какой-то секретный проход. Я хочу сказать, есть много секретных проходов через Равнику. Очень много. И я в принципе знаю их все — ну или, скажем, большинство из них. Но я подумала, что лидер гильдии Кайя может знать парочку, о которых мне неизвестно, а?»

«Крыса, я возглавляю гильдию буквально пару недель. В Равнике я всего несколько месяцев. И этот город я знаю едва ли лучше Тейо».

«Я сюда прибыл только этим утром», — зачем-то уточнил Тейо.

«Знаю», — проворчала госпожа Кайя.

Я кивнула: «Ладно, ладно. С этого момента у вас есть местный проводник. За мной».

Все еще держа Тейо за руку — не знаю, зачем, думаю, потому что мне просто нравилось держать его за руку — я потянула его назад, туда, откуда мы пришли. Он не сопротивлялся. Госпожа Кайя последовала за нами.

Услышала я их еще до того, как увидела.

«Ладно, — сказала я, — думаю, нам лучше поискать другую дорогу».

«Почему?» — спросила Кайя. Но через долю секунды ответ стал очевиден. В начале переулка возникла очередная группа Вековечных. Справиться с такой толпой в замкнутом пространстве у нас не было никаких шансов. Они бросились в атаку, как только заметили нас. Мы повернулись и побежали.

«Ты сказала, что это тупик!» — крикнула госпожа Кайя.

«Так и есть!»

«Тогда куда мы бежим?»

«В конце переулка есть дверь в подпольный магазинчик. К собору мы через него не пройдем, но если попадем внутрь, возможно, эти страшилы о нас забудут».

Эта была не самая плохая идея.

Вековечные двигались быстро, но у них на кону не стоял вопрос выживания. Мы легко оторвались от них и остановились в конце переулка — у тяжелой железной двери во владения Крумнена. Наконец отпустив Тейо, я подергала ручку. Дверь была заперта.

Ну разумеется. С чего бы ей быть открытой днем?

Я забарабанила по железу кулаками. Никто не отозвался. Тогда я опустилась на колени и сказала: «Все в порядке. Я могу взломать замок».

«Так и я могу, — ответила Кайя, — но вряд ли у нас есть время».

«Я выиграю время», — заявил Тейо. Я оглянулась через плечо и увидела, как он наколдовал большой ромбовидный щит из белого света, отделивший нас от Вековечных за секунду или две до того, как они врезались прямо в него. Тейо застонал от напряжения, но смог удержать щит и даже развернул его в прямоугольник, перекрывающий весь переулок так, что ни одно существо не могло его обойти.

«Не знала, что ты так умеешь», — сказала я, склоняясь над замком.

«Я тоже. Никогда раньше такого не делал. Но я могу ограничивать щит стенами переулка. Это как использовать окружение в свою пользу».

«Ну, тебе лучше знать, как это работает».

Я слышала, как оружие Вековечных билось о его щит, слышала, как он произносил заклинания себе под нос и кряхтел в ответ на каждый удар. Я не знала, как долго он сможет выдержать все это.

Что-то тихонько щелкнуло. «Готово», — сказала я, поднимаясь. Я дернула дверную ручку, но она все еще не поддавалась: «Замок открыт! Наверное, изнутри заколочено!»

«Предоставь это мне», — сказала госпожа Кайя и призраком прошла через дверь. Вскоре ее полупрозрачная голова появилась с нашей стороны и произнесла: «Я ее открою, но придется потерпеть еще немного».

Я оглянулась на Тейо. Он ничего не сказал. Но его глаза закрылись, и он коротко кивнул. Он больше не читал заклинаний. Просто стиснул зубы, наклонился вперед и уперся обеими руками в щит, куда снова и снова бил головой лазотеповый минотавр, а остальные Вековечные колотили булавами и серповидными мечами. При каждом ударе вспыхивал белый свет. Щит доживал последние секунды.

Госпожа Кайя, должно быть, подумала так же. Она просочилась обратно в переулок и вытащила кинжалы, готовясь к бою.

К счастью, пришла помощь. И снова я сначала услышала новых гостей, прежде чем увидела их. Услышала их крики и вопли. Я улыбнулась и положила руку на плечо Тейо: «Еще несколько секунд. Все будет хорошо».

Воины-груулы — Ган Шокта, Домри Рейд, Акамал Крей, Гован Редли, Шиза и Джадира, Бомбоп и другие — напали на Вековечных сзади, кромсая лазотеповые доспехи топорами. Пронзая клыками. Сминая молотами. Ган Шокта с такой силой столкнул вместе головы двоих Вековечных, что их черепа превратились в месиво из лазотепа и кусочков костей.

Вековечные мгновенно забыли о нас и повернулись к груулам. Тейо свалился мешком, уронив щит. Я стояла над ним в защитной стойке с кинжалами наготове, в то время как госпожа Кайя атаковала страшил сзади.

Домри взмахом своей массивной длинной косы отделил голову Вековечного от тела. Он бросил беглый взгляд через толпу врагов и завопил: «Ты, должно быть, лидер гильдии Кайя, всемогущая убийца-призрак! К счастью для тебя, здесь, в торжестве кровавого хаоса, оказался Домри Рейд!»

«Так ты Рейд?» — спросила госпожа Кайя.

Мне пришлось подавить смешок, поскольку Домри выглядел несправедливо оскорбленным: «Конечно, я Рейд! Кто же еще?»

Домри всегда был придурком. Я все еще не могла поверить, что, возглавив гильдию Груулов, он сменив на посту такого прекрасного воина, как Борборигмос. И во что уж совсем не верилось — в то, что Ган Шокта пошел за ним. С другой стороны, я была рада, что Домри привел их всех сюда.

Как и госпожа Кайя. «Я благодарна за помощь», — неохотно сказала она.

«Само собой, черт возьми!» — ответил он, весьма довольный собой. К этому времени большинство Вековечных кусками валялись на земле. Домри фыркнул и заорал своим бойцам: «Ладно, парни, здесь веселуха закончилась! Погнали искать других!»

Груулы двинулись за ним по переулку, Ган Шокта замыкал отряд. К сожалению, один из Вековечных был недостаточно мертв. У него не хватало руки, но, казалось, это его совсем не беспокоило. Он вскочил на ноги с мечом в оставшейся конечности, готовый нанести удар в спину Гану Шокте.

Тейо среагировал даже раньше меня: выбросил руку вперед и запустил небольшую, но яркую сферу белого света в затылок существа. Удар был мощный. Вековечный споткнулся, произведя достаточно шума, чтобы предупредить Гана Шокту об опасности. Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Тейо влепил в страшилу еще одну сферу.

Госпожа Кайя уже была на подхвате, вспоров брюхо твари сразу двумя клинками. Вековечный умирал, но еще не успел осознать этого. Он все еще замахивался мечом на Гана Шокту.

Поэтому я вскочила на плечи страшилы и вонзила кинжалы ему в глаза, проткнув черепушку до самых темных глубин. Туша рухнула под моим весом.

Ган Шокта… нахмурился. Я знала, что он ненавидит, когда его спасают чужаки. С некоторой неохотой он пробормотал слова благодарности госпоже Кайе и Тейо. Не обратив на меня внимания, он повернулся и припустил по переулку в погоне за Домри и остальными.

«Кто это был?» — спросил Тейо.

Я пожала плечами. «Этот громила? Ган Шокта. Мой отец».

III.

Похоже, теперь мы передвигались отрядами.

Я, Тейо Верада и госпожа Кайя были в компании Гана Шокты, огров Гована и Бомбопа, Акамала, Шизы и Джахдиры (близнецов виашино), а также нескольких других груулов — воинов, шаманов и друидов — во главе с мастером Домри Рейдом.

Вскоре мы наткнулись на группу Вековечных, и в середине боя противник оказался зажат между симиками слева и иззетами справа.

«Кто они?» — спросил Тейо.

Я кивком указала влево: «Это силы Объединения Симиков. Терраформеры, суперсолдаты и мерфолки во главе с биомантом Ворелем». Потом я кивнула вправо: «А это мехмаги Иззетов — гильдия мастера Зарека. Их ведет его заместитель — управляющая Мари».

«Кто из них Мари?»

«Гоблин».

«Понятно».

«Позже я проверю, насколько хорошо ты запомнил имена».

Он испуганно посмотрел на меня, прежде чем понял, что я его дразню. И тогда в его глазах сверкнула смешинка.

По-моему, ему нравится, когда я его дразню, понимаете?

Мы быстро расправились с группой Вековечных и теперь были на три гильдии сильнее. Но число врагов продолжало расти.

Еще одна битва привлекла новых помощников, на этот раз мироходцев: женщину-мерфолка по имени Киора из мира под названием Зендикар и молодую человеческую женщину по имени Самут из некоего места, называемого Амонхет, откуда, очевидно, и пришли все эти Вековечные.

«А вы не могли просто удержать их там?» — спросила я с таким сарказмом, на который только была способна.

Она не обратила внимания ни на меня, ни на мой комментарий. Думаю, она была слишком занята, сражаясь и скорбя, скорбя и сражаясь. Она знала по именам всех Вековечных, погибших от ее руки, знала, наверное, с тех пор, когда они еще были ее друзьями. (Видя ее скорбь, трудно было не думать о Гекаре.) Она убивала одного и мрачно заявляла: «Ты свободен, Экнет». Потом убивала еще двоих и говорила: «Ты свободен, Теммет. Ты свободна, Нейт».

Я мучилась вопросом — окажись Гекара безумной Вековечной, пожираемой жаждой убийства, смогла бы я убить ее?

Или проще было бы позволить ей убить меня?

Покончив с этой группой врагов, мы продолжили путь в окружении многолюдной толпы союзников.

Госпожа Кайя все еще пыталась провести нас в Орзов.

Тейо пялился на Киору, отчаянно стараясь делать это не слишком заметно.

Покачав головой, я хихикнула.

«Чего?» — спросил он.

«Ты раньше никогда не видел мерфолков?»

«У нас на Гобахане не так много воды».

Я рассмеялась и указала на одного из мехмагов-иззетов: «Ты никогда не видел ведалкен?»

«Я видел людей с черной кожей, коричневой кожей, смуглой кожей и бронзовой кожей, но я никогда раньше не видел никого с синей кожей».

Все еще смеясь, я кивнула в сторону Джадиры: «Ты никогда не видел виашино?»

«Ну, может, некоторые из наших ящериц вырастают в виашино?»

«А ты раньше видел крысу?»

«На Гобахане я видел много крыс. Но ни одной похожей на тебя».

Я снова рассмеялась и ласково пихнула его в плечо.

Я бросила быстрый взгляд на Гана Шокту, который шел позади Домри и не слишком был этому рад. Мой отец привык идти за Борборигмосом, за тем, кого он уважал как лидера и как воина. Необходимость играть роль заместителя при мастере Рейде явно тяготила его, и он буквально сверлил спину Домри недовольным взглядом. Я хотела сказать ему, что Тупица Домри — болван, который скоро потеряет власть над груулами. Но не могла придумать, как сообщить это прямо сейчас. Поэтому я просто вздохнула и продолжила свой путь между Тейо и госпожой Кайей.

К тому же, скоро мы вступили в новый бой.

Мы поднялись на вымощенный булыжником холм, где Орда Ужаса удерживала высоту.

Господин Ворел скомандовал: «Убить их! Убить их всех!»

Управляющая Мари, казалось, была готова объяснить Ворелу, куда он может засунуть свои приказы, но Тупица Домри опередил ее, изрыгнув отборное груульское проклятие. Что было довольно глупо, потому что в следующий момент он уже несся на вершину холма, вопя: «Давай, ребята! Обойдемся без этих лабораторных крыс, которые вздумали учить нас, как громить черепушки!»

Прочитать чувства управляющей Мари было достаточно легко. Она решила, что лучше сражаться рядом с Ворелом, чем последовать примеру Тупицы Домри.

Так что это была не самая согласованная атака, но груулы, симики и иззеты все-таки штурмовали высоту сообща, что, как мне кажется, было некоторым прогрессом в деле создания всеобщей гильдии.

Конечно, мы пошли вместе с ними: я, Тейо, госпожа Кайя и Киора. Я стала искать глазами госпожу Самут, а она уже мчалась впереди отряда, крича: «Ты свободен, Хак! Ты свободен, Кавит!»

В тот момент, когда мы с Тейо добрались до вершины, рядом с нами материализовались еще две женщины. У обеих была медового цвета кожа, но в остальном госпожа Уатли и госпожа Сахили Рай (я узнала их имена чуть позже) вряд ли могли быть еще более непохожими друг на друга. Вооруженная госпожа Уатли была в доспехах, из-под ее шлема по спине сбегала длинная черная коса. Она была невысокой — почти такой же маленькой, как и я — но мощно сложенной, с проницательным взором и угрюмо сжатыми губами. На госпоже Рей красовалось длинное кружевное платье, украшенное блестящим золотым узором. Она была даже выше госпожи Кайи, а густые вьющиеся волосы делали ее практически великаншей. Вся она являла собой гибкость и грацию, удачно дополненные пытливым взглядом и искренней улыбкой.

Но какими бы разными они ни были, это явно были подруги. Пытаясь оценить ситуацию, они обменялись быстрыми взглядами, но не двигались с места, не совсем понимая, какую из воюющих сторон поддержать. В какой-то мере на их немой вопрос ответил Тейо, вовремя подставив щит под топор Вековечного, который иначе мог бы расколоть череп госпожи Рей.

«Спасибо», — поблагодарила она.

«Да, спасибо», — вторила ей Уатли.

Я увидела достаточно, поэтому рванула мимо них обеих, чтобы броситься в гущу боя. Я убила одного Вековечного, когда появилась третья женщина-мироходец. Эта явно был в курсе происходящего и сразу же вступила в битву, взяв под магический контроль одного из страшил и направив его против всех остальных. Внешность ее была запоминающейся: каскад светло-медовых волос, сине-белый плащ с капюшоном и длинный посох. Она сообщила Киоре, что ее зовут Касмина… или Касмири… или госпожа Касмагорица — ну или что-то в этом роде. (Ну ладно, ее звали не госпожа Касмагорица.)

Но к тому времени даже мне было трудно запомнить имя каждого бойца.

Вскоре я потеряла ее из виду, но она вполне освоилась, громя гнусную орду с помощью зачарованного Вековечного.

Не заставила себя ждать и Уатли, которая с благосклонностью отнеслась к убийству страшил.

А блестящая золотая колибри, выпущенная госпожой Сахили, влетела точно в лоб одному Вековечному и выпорхнула из его затылка. Тварь пошатнулась и рухнула. Я хотела поймать и спрятать эту очень полезную блестяшку, но птица носилась как угорелая. Она атаковала другого Вековечного, потом еще одного…



Но не все шло так гладко. Бедный Бомбоп слишком далеко оторвался от основного отряда. Он разбил пять или шесть лазотеповых черепов своим каменным молотом, но Вековечные набросились на него, повалили и успели пронзить его не менее трех десятков раз, прежде чем кто-то из нас успел броситься ему на помощь.

Еще была шаманка симиков — я так и не узнала, как ее зовут, — которая не успела до конца произнести заклинание и свалилась обезглавленной. Покатившейся голове перед смертью все-таки удалось выдавить пару последних нужных слогов, и страшила, убивший шаманку, взорвался фонтаном лазотепа и слизи.

Так что да. Дерьмо случается, понимаете?

Но в целом битва закончилась достаточно быстро. Мы победили, и ни одного Вековечного не осталось в живых — и даже в неживых не осталось.

Наш отряд взял паузу, чтобы немного отдышаться, — а потом мы вообще дышать перестали, услышав отдаленный, но оглушительный звук: ХРЯСЬ! Все мы как один повернулись и с вершины этого кровью обагренного холма увидели четырех огромных Вековечных, выходящих из пространственного разрыва и возвышающихся над далекой Площадью Десятого Округа.

Я нервно сглотнула и пробормотала: «Ого! Здоровенные».

Госпожа Самут выругалась.

Госпожа Кайя спросила: «Кто это?»

«Это наши боги, — с горечью ответила Самут. — Но Болас убил их… или сделал так, чтобы их убили. Теперь они в его власти. Его Вековечные Боги».

Ну да. Конечно. Именно этого нам и не хватало. Вековечных БОГОВ.

Некоторое время мы молча наблюдали, как четыре бога-страшилы рвут на части то, что, по-видимому, было Виту-Гази. И все это выглядело странно и ужасно по многим причинам, одна из которых — и далеко не самая незначительная — я никак не могла взять в толк, как же город-дерево, растущее на территории Селезнии, попало на площадь.

Мне снова захотелось плакать.

А потом захотелось вломить Тупице Домри, когда он натурально развеселился: «Ого-го! Зацените! Они разломали Виту-Гази! Клянусь Кроктом, они преподали Селезнии урок!»

Несколько парней из его отряда закивали и зафыркали, выражая свое согласие, но остальные бойцы ошеломленно уставились на него.

Он сказал: «Груулы, мы сражаемся не на той стороне! Этот дракон все меняет! Он разрушит гильдии! Он разнесет всю Равнику! Разве не этого мы всегда хотели? Когда разваливаются гильдии, воцаряется хаос, а когда воцаряется хаос, правит Груул! Слышите? Мы присоединяемся к дракону!»

Ожидая реакции отца, я боролась с диким желанием выколоть глаза Тупице Домри. Ган Шокта не разочаровал. Он помолчал, пристально глядя на Домри, и наконец произнес: «Рейд, ты станешь слугой этого хозяина?»

«Напарником, приятель, а не слугой!»

«Ты не понимаешь разницы, мальчик. Ты не глава клана. Ты последователь. Я возвращаюсь к Борборигмосу».

Тупица Домри выглядел ошеломленным. Ган Шокта еще раз смерил его презрительным взглядом, а затем повернулся и ушел. Я смотрела ему вслед, и меня переполняла груульская гордость.

Да, этот день стал для меня днем клана Груул.

Тейо смотрел на меня. Наверное, он думал, что Ган Шокта должен был уделять больше внимания своей дочери. Я пожала плечами. Тейо хороший мальчик, но он совсем не разбирается в моей семейной ситуации.

Что вполне понятно, потому что она довольно странная, а я ничего ему об этом не рассказывала.

Я не привыкла болтать об этом направо и налево, да и, честно говоря, не знала даже, с чего начать. Но я решила, что в конце концов он поймет.

Как бы то ни было, пару секунд Тупица Домри хмурился, прежде чем заорать: «Забудьте Гана Шокту! Он просто старый дурак! Настало наше время, слышите?»

Тогда госпожа Кайя сказала: «Ты глупец, Рейд. Болас не доверяет даже тем, кого он сам выбирает в партнеры. Ты правда думаешь, что сможешь заслужить его расположение, явившись непрошеным?»

Но Тупица Домри не слушал ее, он уже вел своих воинов к площади и орал: «Помощь уже в пути, дракон! Вместе мы их всех разделаем!»

Кайя была в такой ярости, что явно собиралась броситься за ним и притащить обратно, а я была так зла, что у меня руки чесались отрезать его дурацкий язык.

Но по другой стороне холма уже взбиралась новая куча Вековечных. Поэтому, сообща вздохнув, мы приготовились к очередной схватке.

IV.

Я не могла слышать слова — они предназначались для мироходцев, а не для кого-то вроде меня — но я ощущала прикосновение разума господина Белерена, это было похоже на плоский камешек, прыгающий по поверхности моей психики.

Но госпожа Кайя прочувствовала все это гораздо сильнее. Сбитая с толку — даже немного огорченная — тем, что спроецировал Белерен, она чуть не оказалась под топором еще одного Вековечного минотавра, которого я все-таки успела убрать с ее пути.

«Ты это слышала?» — спросил Тейо в замешательстве.

«Слышала что?» Я запрыгнула на спину минотавра и — не в силах дотянуться через его рога до глазниц — всадила два своих маленьких кинжала ему в шею.

Нас все еще окружали враги. Груулы ушли. Кто-то из них отправился вслед за Тупицей Домри. Кто-то ушел вместе с моим отцом. Но с нами по-прежнему были бойцы гильдий Симик и Иззет, а также госпожа Самут, госпожа Киора, госпожа Рей и госпожа Уатли.

Моя атака на быкоголового Вековечного не нанесла ему особого урона, но отвлекла внимание страшилы от госпожи Кайи, что и было моей главной целью. Я спрыгнула и нырнула за щит Тейо.

Сбитый с толку минотавр осмотрелся в поисках… меня. Это дало госпоже Кайе время, чтобы восстановиться и с помощью спектральных кинжалов даровать Вековечному его вековечный покой.

Вдруг еще один мироходец — большой виашино с лимонно-зеленой кожей — материализовался прямо перед нами.

Он успел прошипеть только «Шшшто тууут происсссхххходит?», прежде чем одна из Вековечных обхватила его сзади. Она не атаковала ящера оружием, зато устроила поистине ужасное представление: страшила, казалось, высасывала жизненную силу виашино прямо из его позвоночника. Она сосала этот огонь, пока он не засветился внутри ее тела в лазотеповых доспехах, и засветился достаточно ярко, чтобы создать — или, по крайней мере, показать — трещины в ее броне.

Виашино опал безжизненной оболочкой, а Вековечная вспыхнула изнутри ярким пламенем. Затем это пламя взмыло в воздух и, подобно комете, понеслось по направлению к Площади Десятого Округа и дракону. Сгоревшая Вековечная рухнула на мертвого ящера, будто они были любовниками, решившими найти покой в последнем объятии.

Нам повезло, что госпожа Уатли уже добивала последнего страшилу из этой группы, потому что все остальные застыли в полном оцепенении.

Именно тогда я снова почувствовала прикосновение разума Белерена. Я взглянула на скривившегося Тейо, который прочитал немой вопрос в моих глазах и произнес: «Это был Страж Белерен. Он сказал: "Отступаем. Нам нужен план. Передайте всем мироходцам и мастерам гильдий, которых сможете найти. Встречаемся в Сенате Азориуса. Прямо сейчас"».

Похоже, мы получили новый приказ…

Война Искры Архив историй

Planeswalker: Домри Рейд

Planeswalker: Уатли

Planeswalker: Джейс Белерен

Planeswalker: Кайя

Planeswalker: Киора

Planeswalker: Сахили Рей

Planeswalker: Самут

Planeswalker: Тейо Верада