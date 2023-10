The Doctor's adventures have brought them to Magic along with their companions and foes, and you'll need tokens to help them face challenges through space and time.

There are 32 full-art tokens you can find in Magic: The Gathering® – Doctor Who™ products. Plus, approximately 1 in 3 Collector Boosters will contain double-faced surge foil tokens. Commander decks also each feature 10 fixed double-faced tokens. Find them all below.

Preorder Magic: The Gathering ® – Doctor Who™ booster displays, Commander decks, and more from your local game store and from online retailers like Amazon.

Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Tokens

Copy Alien Alien Rhino

Horse Human (Tenth) Human (Thirteenth)

Human Noble Soldier Warrior

Fish Alien Angel Dalek

Human Rogue Alien Warrior Mark of the Rani

Alien Salamander Beast Mutant

Alien Insect Dinosaur Clue (Classic)

Clue (Tenth) Clue (Thirteenth) Cyberman

Food (Classic) Food (Tenth) Food (Thirteenth)

Treasure (Classic) Treasure (Tenth) Treasure (Thirteenth)

Treasure (Villains) Osgood, Operation Double

Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Commander Deck Tokens

Blast from the Past Tokens

1 Food // Warrior token

1 Treasure // Warrior token

1 Clue // Human Rogue token

1 Copy // Soldier token

1 Mutant // Soldier token

1 Mutant // Alien Insect token

1 Alien Insect // Alien Salamander token

1 Mutant // Alien Salamander token

1 Soldier // Mutant token

1 Soldier // Copy token

Turn Over Food (Classic) // Warrior Turn Over Treasure (Classic) // Warrior Turn Over Clue (Classic) // Human Rogue

Turn Over Copy // Soldier Turn Over Mutant // Soldier Turn Over Mutant // Alien Insect

Turn Over Alien Insect // Alien Salamander Turn Over Mutant // Alien Salamander

Turn Over Soldier // Mutant Turn Over Soldier // Copy

Timey-Wimey Tokens

1 Soldier // Dinosaur token

1 Soldier // Horse token

1 Human // Treasure token

1 Clue // Human Noble token

1 Food // Copy token

1 Alien // Dinosaur token

1 Alien // Copy token

1 Dinosaur // Copy token

1 Dinosaur // Alien token

1 Copy // Soldier token

Turn Over Soldier // Dinosaur Turn Over Soldier // Horse Turn Over Human (Tenth) // Treasure (Tenth)

Turn Over Clue (Tenth) // Human Noble Turn Over Food (Tenth) // Copy Turn Over Alien // Dinosaur

Turn Over Alien // Copy Turn Over Dinosaur // Copy

Turn Over Dinosaur // Alien Turn Over Copy // Soldier

Pardox Power Tokens

1 Human // Fish token

1 Fish // Beast token

1 Clue // Copy token

1 Food // Copy token

1 Treasure // Alien Warrior token

1 Alien // Copy token

1 Alien Warrior // Alien Rhino token

1 Alien Warrior // Food token

1 Copy // Osgood, Operation Double token

1 Alien Warrior // Treasure token

Turn Over Human (Thirteenth) // Fish Turn Over Fish // Beast Turn Over Clue (Thirteenth) // Copy

Turn Over Food (Thirteenth) // Copy Turn Over Treasure (Thirteenth) // Alien Warrior Turn Over Alien // Copy

Turn Over Alien Warrior // Alien Rhino Turn Over Alien Warrior // Food (Thirteenth)

Turn Over Copy // Osgood, Operation Double Turn Over Alien Warrior // Treasure (Thirteenth)

Masters of Evil Tokens

1 Treasure // Dalek token

1 Clue // Copy token

1 Alien Angel // Dalek token

1 Alien Angel // Cyberman token

1 Alien Angel // Mark of the Rani token

1 Alien Angel // Copy token

1 Clue // Dalek token

1 Mark of the Rani // Dalek token

1 Cyberman // Mark of the Rani token

1 Cyberman // Dalek token

Turn Over Treasure // Dalek Turn Over Clue (Thirteenth) // Copy Turn Over Alien Angel // Dalek

Turn Over Alien Angel // Cyberman Turn Over Alien Angel // Mark of the Rani Turn Over Alien Angel // Copy

Turn Over Clue (Thirteenth) // Dalek Turn Over Mark of the Rani // Dalek

Turn Over Cyberman // Mark of the Rani Turn Over Cyberman // Dalek

Preorder Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Commander decks and Collector Boosters from your local game store and from online retailers like Amazon.