Путь к обновлению

Сезон обновления MTG Arena уже не за горами! По мере приближения к периоду перемен и новых начинаний мы подготовим праздничные подарки для всех наших игроков, а также некоторые рекомендации на предстоящий год. Кульминацией всего этого станет релиз выпуска Dominaria United в сентябре, когда половина карт форматов «Алхимия» и «Стандартный» покинут их, освобождая место для карт нового года.

Чтобы помочь вам разобраться во всем этом, мы собрали всю необходимую информацию о ротации и обновлении, а также о том, как они повлияют на MTG Arena. Давайте разберемся!

Что такое ротация?

В сентябре этого года выпуски Magic 2021 года покинут форматы «Алхимия» и «Стандартный». Они останутся легальными в неротирующихся игровых режимах MTG Arena, форматах «Исторический» и «Исследователь», а также в любых форматах, использующих те же наборы карт, что и в упомянутых, например, «Схватка: Исторический».

Тем временем выпуски прошлого года останутся легальными в своих текущих форматах, где к ним присоединятся сначала Dominaria United, затем The Brothers' War и другие выпуски следующего года Magic.

Что такое обновление?

Ротация — это всегда время больших перемен, особенно для новичков, которые не проходили через это раньше. Чтобы облегчить процесс в MTG Arena, мы выделяем и празднуем этот период с помощью сезона обновления! В преддверии нового года форматов «Алхимия» и «Стандартный» мы выпустим несколько специальных подарков и обновлений. Читайте дальше, чтобы узнать все подробности.

7 июля: релиз выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»

Наша подготовка к ротации начинается с релиза выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура», последнего основного выпуска перед началом нового карточного года. Хотя игрокам не придется беспокоиться об обновлении колод в течение нескольких месяцев, мы заранее начнем работу над некоторыми материалами.

Колоды новичков

Вместе с релизом выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» мы попрощаемся с существующим набором ознакомительных двухцветных колод и выпустим новый набор. В этих колодах будут присутствовать только карты из выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» и последующих, поэтому они останутся легальными в форматах «Алхимия» и «Стандартный» после ротации.

Новички получат эти новые колоды в «Испытании цветов» и в ходе ознакомительных квестов. Как всегда, когда новичок впервые открывает одну из этих колод, он также получает все карты из этой колоды в свою коллекцию.

Для существующих игроков эти колоды просто появятся в папке «Стартовые колоды» на вкладке «Колоды». Игроки, собравшие прошлые колоды новичков, получат все карты из новых колод, которых у них еще нет, чтобы обеспечить себе гарантированную возможность использовать эти колоды для игры.

Событие «Присоединяйтесь!»

Бустеры в событии «Присоединяйтесь!» также претерпят некоторые изменения к новому году. Бустеры, использующие темы из ротирующихся выпусков, будут сняты с продажи, а содержимое оставшихся бустеров будет пересмотрено — в них будут только карты, которые не попадут в ротацию. И это в дополнение к обычному добавлению новых бустеров, в которых будут представлены материалы из выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура».

Наградные карты

Наградные карты, выдаваемые в событиях «Magic на неделе» и «Присоединяйтесь!», будут включать только карты за последний год. Все карты, полученные в этих событиях, будут из выпусков, которые останутся легальными в форматах «Алхимия» и «Стандартный» осенью.

Быстрый драфт

На данный момент быстрые драфты будут включать только карты из выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» и всех последующих. Участники быстрых драфтов будут играть и собирать только те карты, которые осенью можно будет использовать в форматах «Алхимия» или «Стандартный».

Начало августа: функции в игре

В августе в игре появятся функции, касающиеся непосредственно ротации и обновления.

Яйцо обновления

На экране своих профилей игроков будет ждать «Яйцо обновления». Это и напоминание о приближающейся ротации, и комплект особых наград, которые помогут начать новый год! Наведя курсор на яйцо, вы увидите, сколько времени осталось до ротации — тогда яйцо и откроется.

Зайдите в игру до ротации, чтобы получить свое яйцо! Подробнее о том, что в нем содержится, смотрите ниже.

Предупреждения о транзакциях

При попытке купить бустеры, создать карту или приобрести облики карт, которые скоро попадут в ротацию, игра напомнит вам об этом, и мы уточним, хотите ли вы завершить транзакцию. Вы по-прежнему сможете это сделать. Просто мы хотим убедиться, что вы приобретаете именно то, что вам нужно.

Начало сентября: релиз выпуска Dominaria United

Ротация

С релизом этого нового выпуска мы попрощаемся со следующими выпусками:

«Расцвет Зендикара»

«Калдхайм»

«Стриксхейвен: Школа Магов»

«Dungeons & Dragons: Приключения в Забытых Королевствах»

Картами из этих выпусков больше нельзя будет играть в форматах «Алхимия» или «Стандартный», если только они не будут переизданы, хотя они все еще будут разрешены в форматах «Исследователь» и «Исторический».

Теперь эти форматы будут включать выпуски за прошлый год, плюс первый выпуск наступающего года:

«Иннистрад: Полночная Охота»

«Иннистрад: Багровая Клятва»

«Камигава: Неоновая Династия»

«Улицы Новой Капенны»

«Горизонты Алхимии: Врата Балдура» (только формат «Алхимия»

Dominaria United

Награды за обновление

«Яйцо обновления», полученное игроками перед ротацией, откроется в начале сентября! Во-первых, вы получите десять отдельных наградных карт, чтобы начать собирать новую коллекцию после ротации. Сюда войдут по одной редкой карте из каждого из пяти неротирующихся выпусков, а также еще четыре редкие карты и одна раритетная карта из выпуска Dominaria United.

Кроме того, вы получите больше карт и бустеров Dominaria United, а также жетоны события «Присоединяйтесь!», которые будут добавлены в вашу линейку наград мастерства выпуска. По мере того, как вы будете зарабатывать опыт мастерства в течение периода выпуска Dominaria United, вам будут открываться эти дополнительные награды.

Новый год наступает

Каждый год ротация приносит новые и интересные изменения. Облик Magic будет меняться с появлением новых карт и колод. Это одна из главных причин, по которой Magic остается такой замечательной игрой. Мы надеемся, что эта статья поможет вам подготовиться к сезону обновления этого года и ко всему, что он принесет.

Пусть новый год пройдет весело!