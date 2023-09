Wenn es um Videospiele geht, ist die Zeit ein seltsames Wesen. Fünf Jahre können eine Ewigkeit sein – oder ein Wimpernschlag – je nach Blickwinkel des Betrachters. MTG Arena ist da keine Ausnahme. Alles scheint in einem Nebel zu verschwimmen, seit ich vor fast drei Jahren ins Team gekommen bin, und wenn man bedenkt, dass das mehr als halb so lang her ist, wie MTG Arena besteht, ist das geradezu absurd. Und dann, wenn ich auf unsere Roadmap schaue, von der wir einiges letzten Monat beim GenCon-Panel vorgestellt haben, sehe ich Projekte, die wir für drei Jahre später geplant haben und dachten, dass es noch eine halbe Ewigkeit hin ist, bis wir dieses geniale Ding herausbringen – und dann merke ich, dass ein Teil der Planung jetzt fällig ist, und meine Güte, wo ist die Zeit geblieben?

Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, für den die Zeit ein ewiges Auf und Ab ist, aber ich denke, Zeit zu spüren ist etwas Gutes, und dass sie relativ ist, je nachdem, wie du zu ihr stehst. Wenn wir über Erreichtes, Möglichkeiten zur Verbesserung oder den Ausblick sprechen, versuchen wir, daran zu denken, dass unser „Nur noch ein Jahr, wie sollen wir bloß diese Deadline schaffen?“ sich für andere anfühlt wie „Das ist noch so weit hin, es könnte der Hitzetod des Universums sein.“

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf nutzen wir die Feier zum fünfjährigen Jubiläum (vom 19. September bis zum Jahrestag am 27. September jeden Tag anmelden und im Posteingang nachsehen!) und nehmen uns die Zeit, mit einigen der unterhaltsamen und coolen Sachen zu prahlen, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben (zurück bis zu Dominarias Bund), und über einige Projekte zu sprechen, auf die wir uns im kommenden Jahr freuen.

Was wir gemacht haben

Fassen wir zunächst die großartige Arbeit zusammen, die unser Team im vergangenen Jahr geleistet hat, von Sets und Events bis hin zur Implementierung von Features kommt viel zusammen. So viel, dass man mehrere Listen braucht, um alles aufzuzählen.

Kartensets

Die Magie in Magic steckt in den fantastischen Karten, da macht dieses Jahr keine Ausnahme. Wir hatten einige unglaubliche Releases in MTG Arena, vom Abschluss des Phyrexianer-Handlungsbogens, der erstmals in Thron von Eldraine angedeutet wurde, bis zum Beginn eines vollkommen neuen Handlungsbogens mit Wildnis von Eldraine. Wir haben ganz neue Sachen ausprobiert, wie Marsch der Maschine: Der Nachhall, und wir sind zu den Lieblingsschauplätzen der Fans, zum Beispiel nach Innistrad, zurückgekehrt. Insgesamt haben wir weit über 2.000 neue Karten herausgebracht, die ganz unterschiedliche Spieler ansprechen.





Events

Ohne einen Ort zum Spielen sind die Karten nur hübsche Sammlerstücke, aber in MTG Arena bieten wir Spieloptionen für alle Spielertypen. Von Midweek Magic bis zu den Qualifier-Wochenenden und allem, was dazwischen ist, sollte für jeden etwas dabei sein. Für die kompetitiven Spieler haben wir bei Arena Opens und Arena Championships 2.000.000 US-Dollar an Preisgeldern vergeben. Für diejenigen, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen: Wir haben mit Posty gefeiert, sind unseren Wurzeln treu geblieben und wollten die ganze Zeit, dass ihr Spaß habt.

Feature-Updates und Verbesserungen

Diese Verbesserungen gehören zu den unbesungenen Helden des Jahres und sind vielleicht nicht immer die auffälligsten Updates, aber sie machen das Spiel in vielerlei Hinsicht angenehmer, z. B. muss man nicht mehr immer Unfinity-Länder auswählen und kann Karten mit goldenen Boostern viel einfacher sammeln oder Belohnungen und Live-Updates über unsere Posteingangsfunktion anfordern.

Durch Feature-Updates werden Reibungspunkte beseitigt, damit die Spieler sich dem widmen können, wozu sie gekommen sind: Magic zu spielen.

Überarbeitetes Spieler-Erlebnis für neue Spieler

Steam-Launch

Lieblingsländer und bevorzugte Drucke

Verbesserter Schutz vor Duplikaten und Kartenstile in Boosterpackungen

Verbesserte Optik beim Öffnen der Boosterpackungen

Aktualisiertes Spielmenü

Verbesserte Anzeige von Wildcards und Schatzkammer

Goldene Booster

Nachrichten im Posteingang

Permanente Wildcard-Bundles

Sommer-Angebot

Verbesserte erweiterte Filter beim Deckbau

Verbesserung an der Stapelposition in der Duellszene

Community

In diesem Jahr haben wir versucht, den Umfang unserer Kommunikation und unseres Austauschs mit der Community zu verbessern. Das zeigt sich in den wöchentlichen Ankündigungen, den neuen Kanälen sowie in einer gemeinsamen Anstrengung, durch proaktive Nachrichten und interaktive Konversation mehr Engagement zu erzielen. Wir suchen auf Conventions nach Spielern, wir stellen über Streamer-Events und unseren YouTube-Kanal den Kontakt zwischen Content Creators und unseren Spielern her, und wir organisieren Dev Diaries und Fragerunden. Es gibt noch viel zu tun, aber hier ist einiges von dem, was wir dieses Jahr gemacht haben:

Wie wir es gemacht haben

Sprechen wir nach diesem Überblick über das Erreichte ein wenig darüber, wie wir das geschafft haben. Wir wissen, dass es noch Bereiche mit Verbesserungspotenzial gibt, also werfen wir in umgekehrter Reihenfolge einen kurzen Blick auf einige davon.

Community

Obwohl wir unsere Kommunikation verbessert haben, müssen wir noch an Häufigkeit, Timing und Richtigkeit arbeiten. Zu oft wurden Inhalte zu spät, mit falschen Informationen oder mit nicht funktionierenden Links veröffentlicht. Ich möchte nicht damit langweilen, wie das passiert ist. Wir müssen daran arbeiten, dass es weniger passiert, und daran, dass wir Spielern die richtigen Informationen liefern, wenn sie sie brauchen.

Wir wollen die Zugänglichkeit weiter verbessern und einen Dialog mit den Spielern fördern. Das heißt, wir müssen an Möglichkeiten arbeiten, sinnvoll auf Kanälen zu interagieren, bei denen es sich nicht unbedingt um einseitige Gespräche handelt. Von AMAs über weitere Interviews mit Content Creators bis hin zur Suche nach Möglichkeiten, Dev-Diary-Themen von Spielern zu erhalten, glauben wir, dass es in diesem Bereich Erweiterungschancen gibt.

Features und Verbesserungen

Wie bereits mehrmals erwähnt, gibt es bei MTG Arena die unterschiedlichsten Spielertypen, und wir möchten weiterhin Features und Verbesserungen für alle bereitstellen. Wir verfügen natürlich nicht über unbegrenzte Ressourcen; deshalb muss dieser Punkt Priorität haben. Obwohl wir meistens gute Arbeit leisten, haben wir Gelegenheiten für Verbesserungen.

Eine der geplanten Verbesserungen ist das Management unserer Feedback-Website, um sicherzustellen, dass das Spieler-Feedback uns auch erreicht. Darüber hinaus versuchen wir, proaktiver zu diskutieren, warum in bestimmten Bereichen möglicherweise nicht die von einigen Spielern gewünschte Verbesserungsrate erzielt wird.

Wir wollen auch weiterhin bessere Verbindungen aufbauen, die der Spielweise der Spieler entsprechen. Dazu gehört eine bessere Verbindung zwischen Tabletop- und digitalem Spiel, das Belohnen von Spielstilen, bei denen es nicht so sehr um Siege und Niederlagen geht, und die kontinuierliche Verbesserung der sozialen und kommunikativen Möglichkeiten in MTG Arena. Um einige Erwartungen zu dämpfen: Einige dieser Funktionen sind noch über ein Jahr entfernt, aber wir denken derzeit über Lösungen nach.

Events und Kartensets

Wir behandeln diese beiden Themen gemeinsam, weil die Verbesserungen in beiden Bereichen dasselbe Grundprinzip verfolgen: ein Spiel, das den Wünschen der Spieler entspricht. Egal, ob es um in Decks verwendete Karten geht oder um Events, an denen man teilnehmen kann, wir werden unser Angebot weiterhin verfeinern und erweitern, um es an verschiedene Spielstile anzupassen. Einige dieser Philosophien behandeln wir in unserem Artikel zu den Formaten, aber im Allgemeinen konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Erfahrungen auf bestimmte Spieler zuzuschneiden und die für den von den Spielern gewünschten Spielbetrieb verfügbare Zeit zu maximieren.

Wir haben in den letzten Sommern gute Beispiele dafür gesehen, wo der Sommer eine Lücke in der Turnierplanung für diejenigen reißt, die sich nicht für limitierte Formate des Sommer-Sets oder für Alchemy interessieren. Das werden wir nächsten Sommer beim Release von Modern Horizons 3 erneut beobachten können. Auch wenn vielleicht nicht jede Woche für jeden etwas dabei ist, möchten wir die Zeit, in der Spieler weniger Lust aufs Anmelden haben, so kurz wie möglich halten. Wir können noch keine konkreten Pläne mitteilen, aber uns ist klar, dass wir mehr Spieler einbeziehen können.

Darüber hinaus haben wir einiges an Feedback zu den verschiedenen Releases bekommen und werden weiterhin versuchen, Releases für die Spieler so spannend wie möglich zu gestalten. Wie gesagt, es gibt noch keine Pläne mitzuteilen, aber es kann sein, dass ein Release mit einem engeren Fokus auf die angesprochenen Spieler herauskommt, als Möglichkeit, zu experimentieren und zu sehen, wie die Spieler reagieren.

Darüber hinaus evaluieren wir besonders die digitalen Formate ständig, um sicherzustellen, dass sie funktionieren und den Spielern Spaß machen. Wir bleiben da am Ball und arbeiten für die kommenden Jahre auf ein möglichst aktives Management dieser Formate hin.

Endsegment

Das war ein kurzer Rückblick auf das Jahr und ein kleiner Ausblick auf die Dinge, die wir verbessern wollen. Die letzten fünf Jahre waren nicht immer einfach, aber es hat sich immer gelohnt, da wir ständig daran arbeiten, das Versprechen von MTG Arena zu erfüllen, das wir vor langer Zeit mit Gilden von Ravnica gestartet haben. In dieser Zeit haben wir Magic zu Millionen gebracht, Milliarden von Partien gespielt und hoffentlich das folgende Versprechen eingelöst – „schnelles, unterhaltsames Magic für alle und überall.“

Schließlich wäre das Ganze ohne euch nicht möglich, die besten Fans der Welt, die jeden Tag mit uns das beste Spiel der Welt spielen. Daher gilt euch allen unser tiefer und aufrichtiger Dank.

Auf fünf Jahre und das Wissen, dass wir immer noch am Anfang dieser Reise sind.

Vielen Dank euch allen.

Chris Kiritz

Executive Producer, Magic: The Gathering Arena