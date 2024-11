Gegen Ende des Jahres 2024 möchten wir auf das Jahr von MTG Arena zurückblicken und erläutern, was wir gelernt haben und was als Nächstes kommt.

Was wir gemacht haben

Inhalt

Insgesamt wird 2024 für unser Kartenset-Team ein Benchmark-Jahr werden, denn wir sind auf Kurs, über 3.000 neue Karten zu liefern, darunter das komplizierteste Set, an dem wir jemals gearbeitet haben, Modern Horizons 3.

Verkauf vorgefertigter Decks

Neben den Kartensets haben wir im August den Verkauf vorgefertigter Decks gestartet, um Spielenden dabei zu helfen, neue Decks zu entdecken und ihre Sammlungen zu ergänzen. Wir wissen, dass der Deckbau für manche Spielende eine Herausforderung darstellt, besonders für neuere Spielende und diejenigen, die Formate mit größeren Kartenpools wie Historic und Brawl erkunden möchten. Der Verkauf von Decks ist ein weiterer Schritt, um Spielenden Optionen zu bieten, mit denen sie schneller in das Spiel einsteigen können.

Das Tolle an dieser Funktion ist, dass die Preise der Decks anteilig berechnet werden, basierend auf den Karten, die du bereits in deiner Sammlung hast, sodass die Decks eine möglichst breite Zielgruppe erreichen können. Da diese Funktion relativ neu ist, sind wir noch in der Phase des Testens und Lernens, aber wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich hier bieten.

Dank dieser Arbeit konnten wir beispielsweise ältere Historic Anthology Produkte neu herausbringen. Bisher waren Historic Anthology Produkte für einen festgelegten Preis erhältlich, und Spielende mussten genau aufpassen, welche Karten sie bereits in ihren Sammlungen hatten. Jetzt werden die Kosten dieser Produkte anteilig berechnet, wobei die bestehende Sammlung automatisch berücksichtigt wird und sich der Vorgang wesentlich angenehmer gestaltet.

Neue Möglichkeiten, Belohnungen zu verdienen

Beim Launch von Modern Horizons 3 haben wir mit einer neuen Möglichkeit experimentiert, wie Spielende Belohnungen verdienen können: Psychofroschs Horizon-Refugium. Dies hatte zweierlei Zweck.

Der erste Zweck bestand darin, eine neue Möglichkeit zu erkunden, wie Spielende Meisterungspass-Belohnungen für ein Nicht-Standard-Set verdienen konnten. Als wir letztes Jahr einen Jenseits des Multiversums Release als Alchemy-Set herausgebracht haben, bekamen wir Feedback von Spielenden, die nur Standard spielen, dass der dazugehörige Meisterungspass für sie störend war. Das Horizon-Refugium war unser erster Versuch, die Störung für Standard-Spielende zu begrenzen und gleichzeitig allen anderen eine Pass-ähnliche Erfahrung zu bieten.

Der zweite Zweck bestand darin, Spielenden generell mehr Kontrolle darüber zu geben, wie sie kosmetische Belohnungen aus Meisterungspässen verdienen. Bei der bisherigen Meisterungsbaum-Struktur konnten wir auf unterhaltsame Arten die Themen eines Sets nutzen, aber letztendlich war das sowohl für Spielende einschränkend als auch für unser Content-Team aufwendiger. Die Umstellung auf das Meisterungs-Emporium bringt das fantastische Win-Win-Szenario, in dem Spielende eine bessere Erfahrung genießen, weil sie ihre bevorzugten Belohnungen priorisieren können, während es gleichzeitig für uns einfacher zu erstellen ist.

Apropos kosmetische Gegenstände: Mit Outlaws von Thunder Junction sind Phrasen-Emotes – Howdy! – zurückgekehrt, um Spielenden mehr Möglichkeiten zu bieten; außerdem gab es einige kleine Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Außerdem hat diese Arbeit ein Fundament gelegt, auf dem wir für eine anstehende Funktion aufbauen konnten (mehr dazu gleich).

Spielbetrieb

Die vielen Karten und Decks zu liefern spielt keine Rolle, wenn es keinen Ort gibt, an dem man damit spielen kann; daher bieten wir weiterhin unterhaltsame und ansprechende Spielgelegenheiten, einschließlich der Einführung unseres mächtigsten Constructed-Formats aller Zeiten mit Timeless neben dem Release von Khane von Tarkir. Weitere Informationen zum Zustand der MTG Arena Formate findest du im … äh … *überprüft Notizen* … Bericht zur Lage der Formate in MTG Arena.

In diesem Artikel sei jedoch erwähnt, dass wir weiterhin Formate ausbauen und die Art, wie wir sie verwalten, anpassen und wie wir planen, den Bedürfnissen einer immer größer werdenden Zielgruppe gerecht zu werden. Von Midweek Magic bis hin zu Arena Championships veranstalten wir weiterhin Events für die unterschiedlichsten Spielenden und verbreitern die Auswahl, sodass du für dich das Richtige finden kannst.

Arena Direct Events

Ein Beispiel dafür, wie wir nach neuen Möglichkeiten zu spielen suchen, ist der Start der Event-Reihe Arena Direct. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus unseren Festival in a Box Events Ende 2023 bieten Arena Direct Events Spielenden eine Gelegenheit, sich über digitale Events Tabletop-Produkte zu verdienen. Wir freuen uns zwar sehr über die ersten Ergebnisse, aber wir wissen, dass es Chancen gibt, die Erfahrung für die Bestplatzierten zu verbessern, und wir arbeiten aktiv daran, einige der Probleme zu beheben, während wir unsere nächste Reihe von Arena Direct Events planen.

Wizards Play Network Programme

Neben dem MTG Arena Spielbetrieb haben wir in den letzten Monaten zusammen mit dem WPN-Team (Wizards Play Network) daran gearbeitet, neue Programme auszuprobieren, die dich für das Spielen vor Ort belohnen. Im Monat Mai konntest du an mindestens drei Drafts in deinem Store teilnehmen und dir im folgenden Monat ein MTG Arena Draft-Token verdienen. Wenn du im August an bis zu vier Standard-Events teilgenommen hast, konntest du dir in MTG Arena Karten, einen Kartenstil und ein Mythic-Pack verdienen. Wir sind vom verbundenen Spielbetrieb begeistert und werden weiterhin Möglichkeiten erkunden, die Brücken zwischen digitalem Spielen und dem Spielbetrieb im Store zu schlagen.

Was wir gelernt haben

Wir haben im Jahr 2024 vieles gelernt, das in unser Wachstum für das nächste Jahr und darüber hinaus einfließen wird. Einer der größten Bereiche ist, unsere Kommunikation weiter zu verbessern und die Erwartungen der Spielenden besser zu steuern.

Auf der Produktseite haben unsere Ankündigungen für das Horizon-Refugium und den Verkauf vorgefertigter Decks die Erwartungen nicht so gut gesteuert, wie sie es hätten tun können. Beim Refugium gab es Verwirrung bezüglich der Frage, wie man das Refugium freischaltet oder Tickets einlöst, besonders bei Spielenden, die nicht explizit an Modern Horizons 3 Inhalten interessiert waren. Wir haben versucht, eine Balance zu finden zwischen Bewusstsein für das System bei denjenigen, die es nutzen wollten, und möglichst wenig Störung bei diejenigen, die es ignorieren wollten, und wir haben das Ziel verfehlt. Positiv ist, dass wir nicht nur viel gelernt haben, sondern wir haben auch reichlich Zeit, es beim nächsten Mal richtigzumachen, da alle unsere Set-Releases im nächsten Jahr in allen Formaten legal sein werden.

Ebenso hätten wir beim Verkauf vorgefertigter Decks deutlicher machen können, wie die Preisbildung funktioniert. Weil wir häufig Neuerungen innerhalb etablierter Systeme ausprobieren, fällen wir schwierige Entscheidungen zu Produkten und Funktionen. Normalerweise stellen wir uns dann eine Frage dieser Art: „Lohnt es sich zu warten, bis wir alle Feinheiten des Produkts bzw. der Funktion ausgearbeitet haben, oder können wir mit den bestehenden Einschränkungen fertigwerden und trotzdem den Spielenden etwas Gutes anbieten?“

Beim Verkauf der Decks haben wir uns für Letzteres entschieden, da wir den Spielenden das gewünschte Ergebnis, nämlich komplette Decks, deren Preis basierend auf den Karten in ihren Sammlungen reduziert ist, bieten konnten, auch wenn einige der visuellen Elemente noch nicht voll ausgearbeitet waren. Wir sind zwar überzeugt, dass dies immer noch der richtige Weg ist, haben aber hier gelernt, dass wir alles daran setzen müssen, Spielende über die Erfahrung zu informieren.

Insbesondere gab es nach unserer Ankündigung und dem, was Spielende im Client gesehen haben, Verwirrung hinsichtlich der Frage, wie die Preisbildung funktioniert. Decks haben drei Preise:

Die Basiskosten aller Karten im Deck, eine einfache Berechnung, die auf der Anzahl der einzelnen Karten in den verschiedenen Seltenheiten basiert.

aller Karten im Deck, eine einfache Berechnung, die auf der Anzahl der einzelnen Karten in den verschiedenen Seltenheiten basiert. Die Deckkosten , ein Rabatt auf jedes Deck, der auf dem Typ des Decks basiert.

, ein Rabatt auf jedes Deck, der auf dem Typ des Decks basiert. Die endgültigen Kosten für die Spielenden, die Deckkosten abzüglich der Karten in der jeweils bestehenden Sammlung.

Die Verwirrung liegt zum Teil daran, dass im MTG Arena Store nur zwei Preise angezeigt werden können, die Basiskosten und die endgültigen Kosten für die Spielenden, während unsere Designer von den Deckkosten ausgehen. In unserer ursprünglichen Ankündigung wurden Deckkosten verwendet, aber wir hätten die Basiskosten verwenden sollen, damit die Preise in der Ankündigung mit dem übereinstimmen, was Spielende im Client sehen. Das Team sucht derzeit nach Möglichkeiten, dies im Store klarer zu machen.

Was Events betrifft, wissen wir, dass die Erfahrung für einige Gewinnende bei unseren Arena Direct Events nicht gut genug war. Wir arbeiten zusammen mit internen wie externen Partnern daran, einige der aufgetretenen Probleme zu lösen, was sich als schwieriger als erwartet herausgestellt und die Rückkehr der Arena Direct Events verzögert hat.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir Fortschritte bei der Lösung der Probleme der aktuellen Gewinnenden machen und derzeit daran arbeiten, den Prozess für zukünftige Gewinnende zu verbessern. Während wir diese Anpassungen vornehmen, werden wir Events in den Kalender aufnehmen, hoffentlich noch vor 2025.

Schließlich haben wir gelernt, dass es bei unseren digitalen Formaten immer noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wir haben die Design-Philosophie für Alchemy so angepasst, dass wir bei der Konstruktion unserer Releases den Schwerpunkt auf Spielmuster legen, die Spaß machen, und wir sehen gute Ergebnisse. Außerdem möchten wir bei der Balance der digitalen Formate schneller reagieren und richten dazu eine neue Rolle im Team ein, deren Fokus auf Alchemy-Design und dem Management der digitalen Formate liegt. Neben einer speziellen Design-Rolle arbeiten wir an Änderungen, die uns im Hinblick auf Balanceanpassungen flexibler machen, aber bei diesem Thema können wir uns noch nicht auf einen Zeitrahmen festlegen.

Was als Nächstes kommt

Also, wohin geht die Reise von MTG Arena?

Pioneer Masters

Im Dezember gibt es den lange erwarteten Release Pioneer Masters mit Unterstützung für so ziemlich jedes Turnier-relevante Pioneer-Deck, das wir kennen. Wir wissen, dass dieser Release nicht jede Karte enthält, die in dem Format Spaß macht oder einzigartig ist, aber wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, durch Produkte wie Anthologien, den Verkauf vorgefertigter Decks usw. unterhaltsame und relevante Karten zu liefern. Als Nebenbemerkung an diejenigen, die sich sofort fragen „Wann kommt Modern?“ möchte ich vorbeugend antworten: „Modern ist derzeit nicht auf unserer Roadmap, und wir haben keine Pläne, es in naher Zukunft hinzuzufügen.“

Kartensets

Über dieses Jahr hinaus werden wir natürlich im nächsten Jahr jedes große Kartenset liefern. Neben den fantastischen Inhalten, die jedes Set mit sich bringt, freuen wir uns, dass alle Releases im nächsten Jahr in allen Formaten legal sind. Obwohl wir an Hilfsmitteln gearbeitet haben, die uns ein besseres Management von auf bestimmte Formate ausgelegten Sets ermöglichen, lieben wir es, wenn Sets Spielende unabhängig von ihren Spielvorlieben ansprechen.

Kern-Errungenschaften-System

Außerhalb der Kartensets ist unsere erste große neue Funktion für 2025 unser Kern-Errungenschaften-System, das Spielenden mehr Möglichkeiten bieten wird, mit MTG Arena zu interagieren. Wir werden bald alles durchgehen, was du erwarten kannst, aber kurz gesagt möchten wir Möglichkeiten weiter ausbauen, ein Spielen zu belohnen, das nicht nur auf das Gewinnen von Magic-Matches fokussiert ist. Das System der täglichen Quests wird dadurch nicht ersetzt, sondern es kommt eine weitere Ebene hinzu, auf der Experimentierfreude, Erkundung und Spaß belohnt werden. Wenn Spielende sich Errungenschaften verdienen, schalten sie frei: neue Kosmetikgegenstände, Phrasen (auf der Grundlage, die wir dieses Jahr mit dem Release von Outlaws von Thunder Junction geschaffen haben) und eine neue Möglichkeit, Erfolge mit [GESCHWÄRZT] zu feiern.

Obwohl wir die Kern-Errungenschaften Anfang nächsten Jahres einführen, ist dies eine grundlegende Funktion, für die zukünftige Iterationen vorgesehen sind; dazu könnten Dinge wie Set-spezifische Errungenschaften, mehr Anpassungsoptionen und mehr gehören.

Erweiterte soziale Funktionen

Nach den Kern-Errungenschaften ist das nächste große Projekt, an dem das Team arbeiten wird, die Erweiterung unserer sozialen Funktionen, wobei der Fokus darauf liegt, Communitys im Spiel aufzubauen und mit Communitys in der realen Welt zu verbinden. Wir sind zwar noch in der Erkundungsphase, aber unsere Vision umfasst die Bereitstellung von Tools, damit Freundesgruppen soziale Kontakte pflegen und spielen können, die Verbesserung der Verbindungen zwischen digitalem und Tabletop-Spielbetrieb, die Bereitstellung eines Systems für Ranglisten und Trophäen und mehr. Wir gehen davon aus, dass die ersten Iterationen davon gegen Ende 2025 bei den Spielenden eintreffen werden. Soziale Funktionen sind eine wichtige Voraussetzung für eine Zukunft, in der MTG Arena digitalen Magic-Spielbetrieb mit drei oder mehr Spielenden unterstützt.

Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Neben den großen Initiativen planen wir auch einige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Die Launch-Termine stehen noch nicht endgültig fest, aber hier sind einige Änderungen, auf die du dich demnächst freuen kannst:

Der Fortschrittsbalken für Goldene Booster wird so aktualisiert, dass er sich mit jedem Kauf von in Standard legalen Boostern füllt, d. h., jedes Set, das im Jahr 2025 erscheint, wird dazu beitragen.

Special Guests Karten in Boostern werden so aktualisiert, dass sie der beabsichtigten Gameplay-Seltenheit entsprechen und es nicht mehr nötig ist, für bestimmte neu aufgelegte Karten seltene oder sagenhaft seltene Wildcards auszugeben. Hinweis: Das bedeutet nicht, dass alle neu aufgelegte Karten ihrer ursprünglichen Seltenheit entsprechen werden, sondern wird die aktuellen Seltenheitsstandards widerspiegeln.

Karten in Boostern werden so aktualisiert, dass sie der beabsichtigten Gameplay-Seltenheit entsprechen und es nicht mehr nötig ist, für bestimmte neu aufgelegte Karten seltene oder sagenhaft seltene Wildcards auszugeben. Hinweis: Das bedeutet nicht, dass alle neu aufgelegte Karten ihrer ursprünglichen Seltenheit entsprechen werden, sondern wird die aktuellen Seltenheitsstandards widerspiegeln. Weitere Iterationen des Verkaufs von Decks und Möglichkeiten, schneller in Partien zu kommen.

Verbesserung der Verbindungen zwischen Spielbetrieb im Store und digitalem Spielen, einschließlich der Umstellung einiger Belohnungen auf automatische Vergabe. Prerelease-Codes werden beispielsweise eingestellt und stattdessen Spielenden, die in ihrem Store spielen und sich danach bei MTG Arena anmelden, automatisch gewährt.

anmelden, automatisch gewährt. Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Teams für Spielbetrieb und Produkte, um Magic: The Gathering Grundstein und Programme wie Magic Academy zu unterstützen.

und Programme wie zu unterstützen. Implementierung von Verbesserungen hinter den Kulissen an Client und Backend-Diensten, um das Team und zukünftige Funktionen zu unterstützen, darunter verbesserte Stabilität und Leistung, Verkürzung des benötigten Zeitrahmens für Fehlerbehebungen und kleine Funktionen und Verbesserung unserer Fähigkeit, mehr Balance-Updates für digitale Formate bereitzustellen.

Darüber hinaus gibt es Projekte, von denen wir begeistert sind, die wir aber noch nicht ankündigen können. Unser unerschütterliches Ziel ist „schnelles Magic, das Spaß macht, für alle und überall“, und ich bin stolz auf die Schritte, die das Team im letzten Jahr in Richtung dieses Ziels gemacht hat. Noch mehr freue ich mich über die Chancen, die vor uns liegen, und darüber, wie wir weiter mit Spielenden interagieren und sie begeistern können.

Vielen Dank an alle, die es uns ermöglicht haben, so weit zu kommen, und wir sehen uns in den Queues.

Executive Producer Chris Kiritz, Magic Digital