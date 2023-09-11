Когда речь заходит о видеоиграх, время очень относительно. Пять лет могут показаться как целой вечностью, так и одним мгновением, в зависимости от того, с какой стороны смотреть, и MTG Arena здесь не исключение. Я примкнул к команде разработчиков три года назад, и для меня они пролетели, как один миг, а ведь три года — это больше половины жизни MTG Arena на текущий момент. С другой стороны, когда я смотрю на нашу дорожную карту и дальнейшие планы, которые мы представили на GenCon в прошлом месяце, я вижу все, что мы распланировали на три года вперед, и тогда мне кажется, что пройдет целая вечность, прежде чем мы реализуем все, что задумали — и тут до меня доходит, что начинать заниматься этой работой нужно уже сейчас, но куда же подевалось время?

Я знаю, что я не одинок в своем восприятии относительности течения времени — просто полезно иногда напоминать себе, что такой феномен имеет место, и восприятие времени определяется тем, с какой стороны смотреть. Итак, когда мы будем говорить о том, чего мы уже достигли, что еще можно было бы улучшить и как игра будет развиваться в дальнейшем, постараемся помнить, что наше «дедлайн уже через год, мы ничего не успеваем» для кого-то другого может звучать как «скорее мы дождемся тепловой смерти Вселенной».

С учетом всего сказанного давайте для начала как следует отпразднуем наш пятилетний юбилей (обязательно заходите в игру и проверяйте вашу игровую почту каждый день, начиная с 19 сентября и до 27 сентября, когда мы отмечаем нашу годовщину) и вспомним все, что мы успели сделать за уходящий год (начиная с выпуска «Сплоченная Доминария»), а также поговорим о наших планах на предстоящий год.

Что было сделано

Сперва давайте вспомним, сколько всего замечательного наша команда сумела сделать за этот уходящий год — от выпусков и мероприятий до новых возможностей игры. Сделано было немало — хватит на несколько нумерованных списков.

Выпуски карт

Магию Magic создают замечательные карты, и нынешний год в этом плане — не исключение. В MTG Arena вышло несколько потрясающих релизов — от завершения фирексийской тематики, намеки на которую впервые появились в «Престоле Элдраина», до начала совершенно новой сюжетной линии в «Дебрях Элдраина». Мы пробовали нечто совершенно новое, например, «Марш Машин: Эпилог», а также возвращались к старым популярным сеттингам, таким как «Иннистрад». В общей сложности за последний год в игре появилось более 2000 новых карт, охватывающих самую широкую игровую аудиторию.

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Мероприятия

Без широких возможностей для игры все эти карты были бы всего лишь предметами коллекции, но в MTG Arena представлено множество возможностей для игры, охватывающих самую широкую игровую аудиторию. От Midweek Magic до выходных отборочных турниров — в игре множество самых разных мероприятий, и каждый игрок найдет для себя что-нибудь подходящее. Те, кто предпочитает играть на соревновательном уровне, состязались за призовые фонды общим объемом более 2 000 000 долларов в турнирах Arena Open и чемпионатах Arena. А для тех, кто просто предпочитает играть в свое удовольствие, мы подготовили свои особенные мероприятия, в которых можно было не только поиграть в Magic, но и повеселиться от всей души.

Обновления возможностей игры

Эти улучшения вряд ли можно отнести к наиболее ярким нововведениям в игре, однако они играют очень важную роль в восприятии игрового процесса, позволяя игрокам, например, не выбирать каждый раз свои любимые земли Unfinity, быстрее пополнять свою коллекцию за счет золотых бустеров и получать награды и информацию об обновлениях по игровой почте.

Эти незначительные на первый взгляд улучшения делают игровой процесс более гладким, позволяя игрокам наслаждаться собственно игрой в Magic — ведь именно за этим они к нам и пришли.

Доработанная система ознакомления новичков с игрой

Релиз в Steam

Любимые земли и предпочитаемые иллюстрации

Оптимизированная защита от дубликатов и облики карт в бустерах

Оптимизированные визуальные эффекты вскрытия бустеров

Обновленная панель игровых режимов

Оптимизированное отображение джокеров и Сокровищницы

Золотые бустеры

Игровая почта

Наборы постоянных джокеров

Летняя распродажа

Оптимизированные дополнительные фильтры для сбора колод

Оптимизированное расположение стека на сцене дуэли

Сообщество

В этом году мы стали уделять больше внимания диалогу с нашим игровым сообществом. Мы стали делать еженедельные обновления, создали новые каналы и в целом стараемся активнее взаимодействовать с нашим игровым сообществом посредством налаженного диалога. Мы контактируем с нашими игроками на игровых конвенциях, поддерживаем связь создателей игрового контента с нашей аудиторией через стримы и канал YouTube, а также публикуем дневники разработчиков и ответы на частые вопросы. В этом направлении нам предстоит еще немало работы — а вот то, что уже было сделано:

Как мы работали

Теперь, когда мы перечислили всё, что было сделано, давайте подробнее остановимся на том, как именно это было сделано. Мы понимаем, что многое еще следовало бы улучшить, так что сейчас мы как раз и рассмотрим эти моменты.

Сообщество

По части коммуникации с нашим сообществом сделано было немало, но всё же нам еще есть над чем поработать в плане своевременности и точности наших коммюнике. Нередко контент публиковался с опозданием; в нем могла содержаться неточная информация или нерабочие ссылки. Не стану вдаваться в детали, почему такое время от времени происходит, но в любом случае нам нужно поработать над тем, чтобы ошибки возникали как можно реже и все наши игроки могли своевременно получать нужную им информацию.

Мы намереваемся расширять возможности нашего двустороннего диалога с игроками, сделав его максимально доступным для всех желающих. В частности, это подразумевает поиск новых возможностей коммуникации с игроками через различные каналы, причем не только в форме наших объявлений, но главным образом именно в виде диалога. Это и AMA, и интервью с создателями контента, и поиск новых тем для дневников разработчиков, которые наиболее интересны нашим игрокам — в общем, здесь нам точно есть над чем работать.

Возможности игры и улучшения для комфорта игроков

Мы уже говорили об этом не раз, но на всякий случай повторимся: в MTG Arena очень широкий спектр игроков, и мы хотим продолжать улучшать игру во всех направлениях, чтобы по возможности охватить всю нашу аудиторию. Однако наши ресурсы не безграничны, и мы вынуждены расставлять приоритеты. В целом можно сказать, что получается у нас вполне неплохо, но всегда есть, над чем поработать еще.

В частности, мы собираемся улучшить нашу страницу для обратной связи, чтобы все комментарии и пожелания игроков гарантированно доходили до адресатов. Кроме того, мы постараемся лучше доносить до игроков, почему в некоторых областях игры улучшения происходят не так быстро, как им бы, возможно, хотелось.

Также мы намерены и дальше работать над поощрением стилей игры различных групп игроков. Это подразумевает более тесные связи между настольной и цифровой игрой, поощрение стилей игры, для которых победа в дуэли не является определяющим фактором, и дальнейшее улучшение возможностей коммуникации и общения в MTG Arena. Не обещаем, что всё это произойдет быстро и сразу, но мы уже работаем над поиском возможных решений.

Мероприятия и выпуски карт

Мы объединяем эти категории в одну, поскольку улучшения в данной области следуют одному и тому же базовому принципу: обеспечение возможностей игры, востребованных среди нашей аудитории. Будь то карты, используемые в колодах, или же игровые мероприятия — мы продолжим оптимизировать уже имеющиеся возможности для игры и при необходимости расширять их, чтобы охватить как можно больше различных стилей игры. Более подробно об этом говорится в нашей статье про форматы, но в целом можно сказать, что мы и далее будем стараться улучшить игровой опыт для каждой конкретной группы игроков и предоставить им максимум возможностей для такой игры, которая для них наиболее привлекательна.

На примерах двух прошлых летних сезонов мы, например, видели значительные провалы в игровой активности среди игроков, которых не привлекают ограниченные форматы летнего выпуска или же «Алхимия». Полагаю, ту же картину мы будем наблюдать и будущим летом, когда выйдут «Горизонты Модерна» 3. Мы вряд ли располагаем возможностями предоставить всем нашим игрокам увлекательные мероприятия каждую неделю, но нам точно хотелось бы минимизировать время, в течение которого у игроков снижается мотивация к игре. Пока что мы не можем поделиться с вами конкретными планами, но у нас есть идеи, как поддерживать интерес к игре среди нашей аудитории.

Помимо этого, мы получили немало комментариев относительно различных релизов, и мы постараемся сделать наши будущие релизы максимально интересными для наших игроков с учетом их пожеланий. Опять-таки, я пока воздержусь от конкретики, но, возможно, в качестве эксперимента мы в какой-то момент сделаем релиз, направленный на определенную целевую группу, и понаблюдаем за реакцией игроков.

Кроме того, мы постоянно анализируем состояние наших форматов, в особенности цифровых, чтобы удостовериться в том, что игроков устраивает текущая ситуация и игровая среда является «здоровой». Это очень важно для нас, и мы и дальше будем внимательно следить за форматами, при необходимости осуществляя «тонкую настройку».

Заключительный шаг

Итак, мы поговорили о том, что было сделано за этот год, и обратили внимание на то, что можно улучшить. Последние пять лет, возможно, были не самыми легкими, но для нас они значили очень много, поскольку все это время мы продолжали улучшать свое детище — замечательную игру MTG Arena, вышедшую пять лет назад с выпуском «Гильдии Равники». За это время мы принесли Magic миллионам игроков, сыгравшим уже миллиарды дуэлей, и мы надеемся, что в целом нам удалось добиться поставленной цели — сделать Magic увлекательной, легкой и доступной для всех и каждого где бы то ни было.

Разумеется, ничего из этого не стало бы возможным без вас — самых лучших геймеров, которые каждый день заходят в Arena, чтобы поиграть в самую лучшую игру на свете. Пожалуйста, примите нашу самую искреннюю благодарность!

А сейчас давайте поднимем бокалы за наш пятилетний юбилей — и знайте, что наше с вами путешествие еще очень далеко от своего завершения.

Огромное спасибо вам всем.

Крис Кертиц

Исполнительный продюсер, Magic: The Gathering Arena